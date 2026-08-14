ОКТАВА, в стихосложении
ОКТАВА, в стихосложении - строфа из восьми стихов с рифмовкой abababcc.
Развилась из сицилианы; с XIV века традиционная строфа итальянских и испанских эпических поэм (Л. Ариосто, Т. Тассо, А. де Эрсилья-и-Суньига, Л. ди Камоэнс); в начале XIX века И.В. Гёте применил октаву в посвящении к «Фаусту», а Дж. Байрон - в «Беппо» и «Дон Жуане». Отсюда - две традиции русской октавы: лирическая («На кончину её величества королевы Виртембергской» В.А. Жуковского, «Октава» А.Н. Майкова) и лирико-сатирическая («Домик в Коломне» А.С. Пушкина; «Сон статского советника Попова» А.К. Толстого; «Две липки» А.А. Фета). Размер русской октавы - 5- или 6-стопный ямб, мужская и женская рифмы обычно чередуются.