ОКСФОРДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ОКСФОРДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ - один из старейших англоязычных университетов мира, первый университет Великобритании.
Точная дата основания Оксфордского университета неизвестна, однако есть доказательства, что преподавание в Оксфорде велось уже в XI веке. С 1167 года, после того как Генрих II своим указом запретил англичанам получать образование во Франции, университет стал развиваться как образовательный центр и место ведения важнейших религиозных и политических диспутов. Занятия проходили в зданиях, построенных монахами-доминиканцами (1221), францисканцами (1224), кармелитами (1256) и августинцами (1267). В XIII веке в состав университета входили: гуманитарный, юридический, богословский и медицинский факультеты. В Оксфорде преподавали представители оксфордской школы: Р. Бэкон, Иоанн Дунс Скот и др. В эпоху Реформации Генрихом VIII был наложен запрет на преподавание в Оксфорде католического права, поскольку в Англии стала оформляться новая государственная религия (англиканство), оплотом которой на долгие годы и стал Оксфорд. Дающий в начале богословское образование, вскоре Оксфордский университет стал ведущим образовательным центром среди представителей английской аристократии. В эпоху Возрождения университет переживал мощный культурный подъём, в нём преподавали Эразм Роттердамский, Т. Мор. В XVII веке среди преподавателей были Дж. Локк, А. Смит, Р. Бойль. В 1920 году в университет стали принимать женщин. В XX веке Оксфорд, всегда считавшийся оплотом гуманитарных наук, стал уделять значительное внимание естественным и точным наукам. В его Кларендонской физической лаборатории (1872) в период 2-й мировой войны была разработана система радарного оповещения о налётах немецкой авиации. Среди выпускников и преподавателей университета - Э.Ч.Л. Блэр, Э. Галлей, Л. Кэрролл, К. Рен, М. Тэтчер, Дж.Р.Р. Толкин, 50 лауреатов Нобелевской премии, в том числе С. Бреннер, Дж. Голсуорси, У. Голдинг, Л. Клейн, Дж. Корнфорт, Дж. Мирлис, П. Нерс, О. Смидис, М. Спенс, Дж. Уокер, Х. Флори, Д. Кроуфут-Ходжкин, Т.С. Элиот.
В состав университета входят (2013): 38 самоуправляющихся колледжей и 6 частных закрытого типа для подготовки служителей культа, в том числе старейшие - университетский (1249), Баллиол (Бейллиол; 1263), Мертон (1264), Магдален (1458), Крайст-черч (ведёт историю с 1524 года); свыше 70 департаментов (отделений), научно-исследовательские институты: математики, археологии, европейского и компаративного права, энергетических исследований, востоковедения, исследований по экономике, будущего человечества, Интернета (изучает влияние Интернета на общество), социальной и культурной антропологии, Институт Э. Дженнера по исследованию вакцины и др., ряд научных центров, в том числе латиноамериканский, лингвистики и филологии, криминологии, гуманитарных исследований, молекулярных исследований и др.; лаборатории неорганической химии, физической химии, кристаллохимии, лаборатория имени Д. Перринса и др.; школы: рисования и изящных искусств имени Дж. Рескина, географии и окружающей среды, бизнес-школа и др.; 6 музеев, в том числе Ашмолеанский музей, Этнографический музей Питта Риверса (1884), Музей естественной истории (1860), Музей истории науки (1924); коллекция музыкальных инструментов Бейта, картинная галерея колледжа Крайст-черч. Ботанический сад (1621). Свыше 100 библиотек, в том числе Библиотека Бодли (основана в 1602 году, названа по имени своего основателя Т. Бодли; насчитывает около 9 млн. томов; уступает только Британской национальной библиотеке). Издательство (1633). Штат преподавателей около 4 тысяч человек, в том числе 80 членов Лондонского королевского общества, свыше 100 членов Британской академии. Обучаются свыше 22 тысяч студентов (2013).
Высший орган управления - Совет, состоящий из 26 членов, 22 из которых представители колледжей, формальный глава университета - канцлер (ректор), избираемый на пост пожизненно. Фактический глава университета - вице-канцлер (проректор), избираемый на срок до 7 лет. Руководящим органом также является Конгрегация (включает весь преподавательский состав и администрацию), осуществляющая законодательные функции.