ОКСФОРДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ОКСФОРДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ - один из ста­рей­ших анг­лоя­зыч­ных уни­вер­си­те­тов ми­ра, пер­вый уни­вер­си­тет Ве­ли­ко­бри­та­нии.

Точ­ная да­та ос­но­ва­ния Оксфордского университета не­из­вест­на, од­на­ко есть до­ка­за­тель­ст­ва, что пре­по­да­ва­ние в Окс­фор­де ве­лось уже в XI веке. С 1167 года, по­сле то­го как Ген­рих II сво­им ука­зом за­пре­тил анг­ли­ча­нам по­лу­чать об­ра­зо­ва­ние во Фран­ции, университет стал раз­ви­вать­ся как об­ра­зо­вательный центр и ме­сто ве­де­ния важ­ней­ших ре­лигиозных и политических дис­пу­тов. За­ня­тия про­хо­ди­ли в зда­ни­ях, по­стро­ен­ных мо­на­ха­ми- до­ми­ни­кан­ца­ми (1221), фран­ци­скан­ца­ми (1224), кар­ме­ли­та­ми (1256) и ав­гу­стин­ца­ми (1267). В XIII веке в со­став университета вхо­ди­ли: гу­ма­нитар­ный, юри­ди­че­ский, бо­го­слов­ский и медицинский факультеты. В Окс­фор­де пре­по­да­ва­ли пред­ста­ви­те­ли ок­сфор­д­ской шко­лы: Р. Бэ­кон, Иоанн Дунс Скот и др. В эпо­ху Ре­фор­ма­ции Ген­ри­хом VIII был на­ло­жен за­прет на пре­по­да­ва­ние в Окс­фор­де ка­то­лического пра­ва, по­сколь­ку в Анг­лии ста­ла оформ­лять­ся но­вая государственная ре­ли­гия (анг­ли­кан­ст­во), оп­ло­том ко­то­рой на дол­гие го­ды и стал Окс­форд. Даю­щий в на­ча­ле бо­го­слов­ское об­ра­зо­ва­ние, вско­ре Оксфордский университет стал ве­ду­щим об­ра­зо­вательным цен­тром сре­ди пред­ста­ви­те­лей английской ари­сто­кра­тии. В эпо­ху Воз­ро­ж­де­ния университет пе­ре­жи­вал мощ­ный куль­тур­ный подъ­ём, в нём пре­по­да­ва­ли Эразм Рот­тер­дам­ский, Т. Мор. В XVII веке сре­ди пре­по­да­ва­те­лей бы­ли Дж. Локк , А. Смит, Р. Бойль. В 1920 году в университет ста­ли при­ни­мать жен­щин. В XX веке Окс­форд, все­гда счи­тав­ший­ся оп­ло­том гу­ма­ни­тар­ных на­ук, стал уде­лять зна­чительное вни­ма­ние ес­те­ст­вен­ным и точ­ным нау­кам. В его Кла­рен­дон­ской фи­зической ла­бо­ра­то­рии (1872) в пе­ри­од 2-й ми­ро­вой вой­ны бы­ла раз­ра­бо­та­на сис­те­ма ра­дар­но­го опо­ве­ще­ния о на­лё­тах немецкой авиа­ции. Сре­ди вы­пу­ск­ни­ков и пре­по­да­ва­те­лей университета - Э.Ч.Л. Блэр, Э. Гал­лей, Л. Кэр­ролл, К. Рен, М. Тэт­чер, Дж.Р.Р. Тол­кин, 50 лау­реа­тов Но­бе­лев­ской премии, в том числе С. Брен­нер, Дж. Гол­су­ор­си, У. Гол­динг, Л. Клейн, Дж. Корн­форт, Дж. Мир­лис, П. Нерс, О. Сми­дис, М. Спенс, Дж. Уо­кер, Х. Фло­ри, Д. Кро­уфут-Ходж­кин, Т.С. Эли­от.

В со­став университета вхо­дят (2013): 38 са­мо­управ­ляю­щих­ся кол­лед­жей и 6 ча­ст­ных за­кры­то­го ти­па для под­го­тов­ки слу­жи­те­лей куль­та, в том числе ста­рей­шие - уни­вер­си­тет­ский (1249), Бал­ли­ол (Бейл­ли­ол; 1263), Мер­тон (1264), Ма­гда­лен (1458), Крайст-черч (ве­дёт ис­то­рию с 1524 года); свыше 70 де­пар­та­мен­тов (от­де­ле­ний), научно-исследовательские ин­сти­ту­ты: ма­те­ма­ти­ки, ар­хео­ло­гии, ев­ро­пей­ско­го и ком­па­ра­тив­но­го пра­ва, энерге­тических ис­сле­до­ва­ний, вос­то­ко­ве­де­ния, ис­сле­до­ва­ний по эко­но­ми­ке, бу­ду­ще­го че­ло­ве­че­ст­ва, Ин­тер­не­та (изу­ча­ет влия­ние Ин­тер­не­та на об­ще­ст­во), со­ци­аль­ной и куль­тур­ной ан­тро­по­ло­гии, Институт Э. Джен­не­ра по ис­сле­до­ва­нию вак­ци­ны и др., ряд на­учных цен­тров, в том числе ла­ти­но­аме­ри­кан­ский, лин­гвис­ти­ки и фи­ло­ло­гии, кри­ми­но­ло­гии, гу­ма­ни­тар­ных ис­сле­до­ва­ний, мо­ле­ку­ляр­ных ис­сле­до­ва­ний и др.; ла­бо­ра­то­рии не­ор­га­нической хи­мии, фи­зической хи­мии, кри­стал­ло­хи­мии, ла­бо­ра­то­рия имени Д. Пер­рин­са и др.; шко­лы: ри­со­ва­ния и изящ­ных ис­кусств имени Дж. Рес­ки­на, гео­гра­фии и ок­ру­жаю­щей сре­ды, биз­нес-шко­ла и др.; 6 му­зе­ев, в том числе Аш­мо­ле­ан­ский му­зей, Эт­но­гра­фический му­зей Пит­та Ри­вер­са (1884), Му­зей ес­тественной ис­то­рии (1860), Му­зей ис­то­рии нау­ки (1924); кол­лек­ция музыкальных ин­ст­ру­мен­тов Бей­та, кар­тин­ная га­ле­рея кол­лед­жа Крайст-черч. Бо­та­нический сад (1621). Свыше 100 биб­лио­тек, в том числе Библиотека Бод­ли (ос­нова­на в 1602 году, на­зва­на по име­ни сво­его ос­но­ва­те­ля Т. Бод­ли; на­счи­ты­ва­ет около 9 млн. то­мов; ус­ту­па­ет толь­ко Бри­тан­ской национальной библиотеке). Издательство (1633). Штат пре­по­да­ва­те­лей около 4 тысяч человек, в том числе 80 членов Лон­дон­ско­го ко­ро­лев­ско­го общества, свыше 100 членов Бри­тан­ской ака­де­мии. Обу­ча­ют­ся свыше 22 тысяч сту­ден­тов (2013).

Выс­ший ор­ган управ­ле­ния - Со­вет, со­стоя­щий из 26 чле­нов, 22 из ко­то­рых пред­ста­ви­те­ли кол­лед­жей, фор­маль­ный гла­ва университета - канц­лер (рек­тор), из­би­рае­мый на пост по­жиз­нен­но. Фак­тический гла­ва университета - ви­це-канц­лер (про­рек­тор), из­би­рае­мый на срок до 7 лет. Ру­ко­во­дя­щим ор­га­ном так­же яв­ля­ет­ся Кон­гре­га­ция (вклю­ча­ет весь пре­по­да­ва­тель­ский со­став и ад­ми­ни­ст­ра­цию), осу­ще­ст­в­ляю­щая за­ко­но­дательные функ­ции.

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