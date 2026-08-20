ОКС ПЕТЕР
ОКС ПЕТЕР - швейцарский государственный и политический деятель.
Из купеческой семьи. Изучал юриспруденцию в университетах Базеля и Лейдена, в 1776 году получил степень доктора права. Увлекался идеями Просвещения, под влиянием И. Изелина вступил в Гельветическое общество. С 1780 года работал в судебных органах Базеля, часто бывал в Париже, считался главой «французской партии» в Швейцарии. С 1794 года член Большого совета Базеля. В 1795 года выступил посредником на переговорах о мире между Францией и Пруссией (подписан в доме Окс; смотри Базельские мирные договоры 1795 года). Наряду с Ф.С. де Лагарпом приветствовал Французскую революцию XVIII века и выступал за проведение либеральных реформ в Швейцарии. С 1797 года по приглашению Наполеона Бонапарта (смотри Наполеон I) некоторое время проживал в Париже, совместно с Р. Фреем подготовил текст конституции Гельветической республики, основные положения которой перекликались с французской конституцией 1795 года. В апреле 1798 года участвовал в провозглашении «единой и неделимой Гельветической республики», председатель её Сената, с июня 1798 года (вместе с Лагарпом) глава Директории. Подвергся критике за заключение союза с Францией (август 1798 года), в июне 1799 года смещён со своего поста и временно отошёл от политической жизни. С 1803 года вновь член Большого совета Базеля. Участвовал в составлении Земельного уложения кантона Базель (1813), Уголовного кодекса (1821), активно содействовал развитию системы образования.
Окс - автор пьес на французском языке. [трагедия «L’Inca d’Otaiti» (1807), комедия «L’Homme а̀ l’heure» (1808)], не пользовавшихся успехом у публики, оперы «Прометей» (1808), а также 8-томной работы по истории Базеля, написанной с привлечением широкого круга архивных документов («Geschichte der Stadt und Landschaft Basel», издана в 1786-1832 годах).
Сочинения:
Korrespondenz des P. Ochs / Hrsg. G. Steiner. Basel, 1927–1937. Bd 1–3.