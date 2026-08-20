ОКС ПЕТЕР

ОКС ПЕТЕР - швейцарский государственный и по­ли­тический дея­тель.

Из ку­печеской се­мьи. Изу­чал юрис­пру­ден­цию в университетах Ба­зе­ля и Лей­де­на, в 1776 году по­лу­чил сте­пень доктора пра­ва. Ув­ле­кал­ся идея­ми Про­све­ще­ния, под влия­ни­ем И. Изе­ли­на всту­пил в Гель­ве­тическое общество. С 1780 года ра­бо­тал в су­деб­ных ор­га­нах Ба­зе­ля, час­то бы­вал в Па­ри­же, счи­тал­ся гла­вой «французской пар­тии» в Швей­ца­рии. С 1794 года член Боль­шо­го со­ве­та Ба­зе­ля. В 1795 года вы­сту­пил по­сред­ни­ком на пе­ре­го­во­рах о ми­ре ме­ж­ду Фран­ци­ей и Прус­си­ей (под­пи­сан в до­ме Окс; смотри Ба­зель­ские мир­ные до­го­во­ры 1795 года). На­ря­ду с Ф.С. де Ла­гар­пом при­вет­ст­во­вал Фран­цуз­скую ре­во­лю­цию XVIII века и вы­сту­пал за про­ве­де­ние ли­бе­раль­ных ре­форм в Швей­ца­рии. С 1797 года по при­гла­ше­нию На­по­ле­о­на Бо­на­пар­та (смотри На­по­ле­он I ) не­ко­то­рое вре­мя про­жи­вал в Па­ри­же, совместно с Р. Фре­ем под­го­то­вил текст кон­сти­ту­ции Гель­ве­ти­че­ской рес­пуб­ли­ки, основные по­ло­же­ния ко­то­рой пе­ре­кли­ка­лись с французской кон­сти­ту­ци­ей 1795 года. В апреле 1798 года уча­ст­во­вал в про­воз­гла­ше­нии «еди­ной и не­де­ли­мой Гель­ве­ти­че­ской рес­пуб­ли­ки», председатель её Се­на­та, с ию­ня 1798 года (вме­сте с Ла­гар­пом) гла­ва Ди­рек­то­рии. Под­верг­ся кри­ти­ке за за­клю­че­ние сою­за с Фран­ци­ей (август 1798 года), в ию­не 1799 года сме­щён со сво­его по­ста и вре­мен­но ото­шёл от по­ли­тической жиз­ни. С 1803 года вновь член Боль­шо­го со­ве­та Ба­зе­ля. Уча­ст­во­вал в со­став­ле­нии Зе­мель­но­го уло­же­ния кан­то­на Ба­зель (1813), Уго­лов­но­го ко­дек­са (1821), ак­тив­но со­дей­ст­во­вал раз­ви­тию сис­те­мы об­ра­зо­ва­ния.

Окс - ав­тор пьес на французском языке. [тра­ге­дия «L’Inca d’Otaiti» (1807), ко­ме­дия «L’Homme а̀ l’heure» (1808)], не поль­зо­вав­ших­ся ус­пе­хом у пуб­ли­ки, опе­ры «Про­ме­тей» (1808), а так­же 8-том­ной ра­бо­ты по ис­то­рии Ба­зе­ля, на­пи­сан­ной с при­вле­че­ни­ем ши­ро­ко­го кру­га ар­хив­ных до­ку­мен­тов («Geschichte der Stadt und Landschaft Basel», издана в 1786-1832 годах).

Сочинения:

Korrespondenz des P. Ochs / Hrsg. G. Stei­ner. Basel, 1927–1937. Bd 1–3.