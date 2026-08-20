ОКРУЖНОЕ ПОСЛАНИЕ
ОКРУЖНОЕ ПОСЛАНИЕ - документ русской старообрядческой церкви (Белокриницкая иерархия), изданный 24 февраля 1862 года от имени старообрядческого московского Духовного совета, адресованный всем старообрядцам, приемлющим Белокриницкую иерархию, с целью унификации воззрений и единения старообрядцев.
В 1850-х - начале 1860-х годов среди старообрядцев, в том числе приемлющих Белокриницкую иерархию, усилились эсхатологические ожидания: на 1860 год предсказывался конец света, распространялись присущие беспоповцам представления о духовном антихристе. В начале 1862 года старообрядческий начётчик, писатель, апологет Иларион Георгиевич Кабанов (псевдоним Ксенос) [октябрь 1819 - 04(16).12.1882], обеспокоенный распространением подобных настроений, предложил составить окружное послание. Большинство его пунктов написал наместник Белокриницкой митрополии епископ Браиловский Онуфрий (Парусов), фактически возглавлявший тогда Белокриницкое согласие в России. Окружное послание подписали 4 архиерея [архиепископ Антоний (Шутов), епископы Браиловский Онуфрий, Казанский Пафнутий и Балтовский Варлаам], 3 священника, 3 диакона и инок Алимпий (Милорадов). 15 апреля 1863 года окружное послание было подписано и заграничным старообрядческим собором - епископами Славским Аркадием, Васлуйским Аркадием, Тульчинским Иустином, а также белокриницким архидиаконом Филаретом.
В оружном послании приводится перечень и сжатый обзор 10 «ложных и баснословных» старообрядческих сочинений (в том числе Апокалипсиса седмитолкового, Книги Евстафия Богослова, Слова от старчества и др.); говорится о вечности Церкви и священства (против беспоповского учения о «прекращении» священства после раскола Русской церкви и о том, что можно спастись и без священства); о «заблуждениях» синодальной Церкви, из-за которых старообрядцы от неё отделяются [изменение «древлецерковных преданий», наложение Большим Московским собором (1666-1667) клятв на последователей старых обрядов, «жестокословные порицания» на имя «Исус» и двуперстное сложение при крестном знамении, резкие выражения полемистов синодальной Церкви]; о написании «Иисус» (против беспоповского утверждения, что под этим написанием скрывается антихрист, которого будто бы почитает синодальная Церковь); об изображении креста; о Евхаристии; о молении за царя (против тех, кто отказывается молиться за власть); изложено учение об антихристе, о конце света и Втором пришествии Христа. Текст окружного послания неоднократно переиздавался старообрядцами (Яссы, 1864; Коломыя, 1876; [М.], 2005), а также распространялся в рукописных списках.
Издание окружного послания привело к разделению старообрядцев Белокриницкого согласия на признавших послание («окружники»; бóльшая часть) и не признавших его («противоокружники», «неокружники»). «Неокружники» образовали отдельное согласие; им удалось привлечь на свою сторону митрополита Белокриницкого Кирилла (Тимофеева), который в нарушение канонических правил рукоположил на Московскую кафедру епископа Антония (Климова), прозванного Новым, или Вторым. В целях ликвидации раскола Освященный собор Белокриницкого согласия 1(13) ноября 1865 года объявил окружное послание «яко не бывшим», что, однако, не прекратило раскола. В дальнейшем «неокружники» разделились на сторонников епископа Нижегородского Иосифа и нового епископа Московского Иова (Борисова). Для примирения «неокружников» с Белокриницким согласием в июне 1906 года состоялся собор, пришедший к выводу, что препятствий для объединения нет; был подписан акт о примирении. Большинство «неокружников» вернулись в Белокриницкое согласие, но часть их во главе с епископом Иовом (Борисовым) отказалась от примирения. В 1906-1907 годах от епископа Иова отделилась группа, не признающая регистрацию общин («необщинники»), от которых, в свою очередь, в 1908 году отделилась группа заваловцев [последователей инока Геннадия (Завалова)], не имевшая епископов. Последний «неокружнический» епископ Богородский Пётр (Глазов) умер в 1952 году в заключении. Во 2-й половине XX века существовали малочисленные группы «неокружников», из-за отсутствия священников перешедших к беспоповской практике.
После издания окружного послания ряд исследователей старообрядчества (Н.И. Субботин, И.Ф. Нильский, П.И. Мельников) высказали мнение, что старообрядцы Белокриницкого согласия близки к воссоединению с синодальной Церковью. Окружное послание косвенным образом повлияло на переход в единоверие 23 июня (5 июля) 1865 года ряда старообрядческих деятелей, в том числе епископа Онуфрия (Парусова).
Исторически источники:
Окружное послание, составленное И. Г. Ксеносом и изданное старообрядческими епископами 24 февраля 1862 г. с приложением Устава и Омышления, составленных тем же автором / Изд. Н. И. Субботин. М., 1893.