ОКРУЖНОЕ ПОСЛАНИЕ

ОКРУЖНОЕ ПОСЛАНИЕ - документ русской ста­ро­об­рядческой церк­ви (Бе­ло­кри­ниц­кая ие­рар­хия), из­дан­ный 24 февраля 1862 года от име­ни ста­ро­об­рядческого московского Ду­хов­но­го со­ве­та, ад­ре­со­ван­ный всем ста­ро­об­ряд­цам, при­ем­лю­щим Бе­ло­кри­ниц­кую ие­рар­хию , с це­лью уни­фи­ка­ции воз­зре­ний и еди­не­ния ста­ро­об­ряд­цев.

В 1850-х - начале 1860-х годов сре­ди ста­ро­об­ряд­цев, в том числе при­ем­лю­щих Бе­ло­кри­ниц­кую ие­рар­хию, уси­ли­лись эс­ха­то­ло­гические ожи­да­ния: на 1860 год пред­ска­зы­вал­ся ко­нец све­та, рас­про­стра­ня­лись при­су­щие бес­по­пов­цам пред­став­ле­ния о ду­хов­ном ан­ти­хри­сте. В начале 1862 года ста­рооб­рядческий на­чёт­чик, пи­са­тель, апо­ло­гет Ила­ри­он Ге­ор­гие­вич Ка­ба­нов (псевдоним Ксе­нос) [октябрь 1819 - 04(16).12.1882], обес­по­ко­ен­ный рас­про­стра­не­ни­ем по­доб­ных на­строе­ний, пред­ло­жил со­ста­вить окружное послание. Боль­шин­ст­во его пунк­тов на­пи­сал на­ме­ст­ник Бе­ло­кри­ниц­кой ми­тро­по­лии епископ Браи­лов­ский Онуф­рий (Па­ру­сов), фак­ти­че­ски воз­глав­ляв­ший то­гда Бе­ло­кри­ниц­кое со­гла­сие в Рос­сии. Окружное послание под­пи­са­ли 4 ар­хие­рея [ар­хи­епископ Ан­то­ний (Шу­тов), епи­ско­пы Браи­лов­ский Онуф­рий, Ка­зан­ский Паф­ну­тий и Бал­тов­ский Вар­ла­ам], 3 свя­щен­ни­ка, 3 диа­ко­на и инок Алим­пий (Ми­ло­ра­дов). 15 апреля 1863 года окружное послание бы­ло под­пи­са­но и за­гра­нич­ным ста­ро­об­рядческим со­бо­ром - епи­ско­па­ми Слав­ским Ар­ка­ди­ем, Вас­луй­ским Ар­ка­ди­ем, Туль­чин­ским Иу­сти­ном, а так­же бе­ло­кри­ниц­ким ар­хи­диа­ко­ном Фи­ла­ре­том.

В оружном послании при­во­дит­ся пе­ре­чень и сжа­тый об­зор 10 «лож­ных и бас­но­слов­ных» ста­ро­об­рядческих со­чи­не­ний (в том числе Апо­ка­лип­си­са сед­ми­тол­ко­во­го, Кни­ги Ев­ста­фия Бо­го­сло­ва, Сло­ва от стар­че­ст­ва и др.); го­во­рит­ся о веч­но­сти Церк­ви и свя­щен­ст­ва (про­тив бес­по­пов­ско­го уче­ния о «пре­кра­ще­нии» свя­щен­ст­ва по­сле рас­ко­ла Русской церк­ви и о том, что мож­но спа­стись и без свя­щен­ст­ва); о «за­блу­ж­де­ни­ях» си­но­даль­ной Церк­ви, из-за ко­то­рых ста­ро­об­ряд­цы от неё от­де­ля­ют­ся [из­ме­не­ние «древ­ле­цер­ков­ных пре­да­ний», на­ло­же­ние Боль­шим Мо­с­ков­ским со­бо­ром (1666-1667) клятв на по­сле­до­ва­те­лей ста­рых об­ря­дов, «жес­то­ко­слов­ные по­ри­цания» на имя «Исус» и дву­пер­ст­ное сло­же­ние при кре­ст­ном зна­ме­нии, рез­кие вы­ра­же­ния по­ле­ми­стов си­но­даль­ной Церк­ви]; о на­пи­са­нии «Ии­сус» (про­тив бес­по­пов­ско­го ут­вер­жде­ния, что под этим на­пи­са­ни­ем скры­ва­ет­ся ан­ти­христ, ко­то­ро­го буд­то бы по­чи­та­ет си­но­даль­ная Цер­ковь); об изо­бра­же­нии кре­ста; о Ев­ха­ри­стии; о мо­ле­нии за ца­ря (про­тив тех, кто от­ка­зы­ва­ет­ся мо­лить­ся за власть); из­ло­же­но уче­ние об ан­ти­хри­сте, о кон­це све­та и Вто­ром при­ше­ст­вии Хри­ста . Текст окружного послания не­од­но­крат­но пе­ре­из­да­вал­ся ста­ро­об­ряд­ца­ми (Яс­сы, 1864; Ко­ло­мыя, 1876; [М.], 2005), а так­же рас­про­стра­нял­ся в ру­ко­пис­ных спи­сках.

Из­да­ние окружного послания при­ве­ло к раз­де­ле­нию ста­ро­об­ряд­цев Бе­ло­кри­ниц­ко­го со­гла­сия на при­знав­ших по­сла­ние («ок­руж­ни­ки»; бóль­шая часть) и не при­знав­ших его («про­ти­во­ок­руж­ни­ки», «не­ок­руж­ни­ки»). «Не­ок­руж­ни­ки» об­ра­зо­ва­ли отдельное со­гла­сие; им уда­лось при­влечь на свою сто­ро­ну митрополита Бе­ло­кри­ниц­ко­го Ки­рил­ла (Ти­мо­фее­ва), ко­то­рый в на­ру­ше­ние ка­но­нических пра­вил ру­ко­по­ло­жил на Мо­с­ков­скую ка­фед­ру епископа Ан­то­ния (Кли­мо­ва), про­зван­но­го Но­вым, или Вто­рым. В це­лях ли­к­ви­да­ции рас­ко­ла Ос­вя­щен­ный со­бор Бе­ло­кри­ниц­ко­го со­гла­сия 1(13) ноября 1865 года объ­я­вил окружное послание «яко не быв­шим», что, од­на­ко, не пре­кра­ти­ло рас­ко­ла. В даль­ней­шем «не­ок­руж­ни­ки» раз­де­ли­лись на сто­рон­ни­ков епископа Ни­же­го­род­ско­го Ио­си­фа и но­во­го епископа Мо­с­ков­ско­го Ио­ва (Бо­ри­со­ва). Для при­ми­ре­ния «не­ок­руж­ни­ков» с Бе­ло­кри­ниц­ким со­гла­си­ем в ию­не 1906 года со­сто­ял­ся со­бор, при­шед­ший к вы­во­ду, что пре­пят­ст­вий для объ­е­ди­не­ния нет; был под­пи­сан акт о при­ми­ре­нии. Боль­шин­ст­во «не­ок­руж­ни­ков» вер­ну­лись в Бе­ло­кри­ниц­кое со­гла­сие, но часть их во гла­ве с епископом Ио­вом (Бо­рисо­вым) от­ка­за­лась от при­ми­ре­ния. В 1906-1907 годах от епископа Ио­ва от­де­ли­лась груп­па, не при­знаю­щая ре­ги­ст­ра­цию об­щин («не­об­щин­ни­ки»), от ко­то­рых, в свою оче­редь, в 1908 году от­де­ли­лась груп­па за­ва­лов­цев [по­сле­до­ва­те­лей ино­ка Ген­на­дия (За­ва­ло­ва)], не имев­шая епи­ско­пов. По­след­ний «не­ок­руж­ни­че­ский» епископ Бо­го­род­ский Пётр (Гла­зов) умер в 1952 году в за­клю­че­нии. Во 2-й половине XX века су­ще­ст­во­ва­ли ма­ло­чис­лен­ные груп­пы «не­ок­руж­ни­ков», из-за от­сут­ст­вия свя­щен­ни­ков пе­ре­шед­ших к бес­по­пов­ской прак­ти­ке.

По­сле из­да­ния окружного послания ряд ис­сле­до­ва­те­лей ста­ро­об­ряд­че­ст­ва (Н.И. Суб­бо­тин, И.Ф. Ниль­ский, П.И. Мель­ни­ков) вы­ска­за­ли мне­ние, что ста­ро­об­ряд­цы Бе­ло­кри­ниц­ко­го со­гла­сия близ­ки к вос­со­еди­не­нию с си­но­даль­ной Цер­ко­вью. Окружное послание кос­вен­ным об­ра­зом по­влия­ло на пе­ре­ход в еди­но­ве­рие 23 июня (5 июля) 1865 года ря­да ста­ро­об­рядческих дея­те­лей, в том числе епископа Онуф­рия (Па­ру­со­ва).

Исторически ис­точники:

Ок­руж­ное по­сла­ние, со­став­лен­ное И. Г. Ксе­но­сом и из­дан­ное ста­ро­об­ряд­че­ски­ми епи­ско­па­ми 24 фев­ра­ля 1862 г. с при­ло­же­ни­ем Ус­та­ва и Омыш­ле­ния, со­став­лен­ных тем же ав­то­ром / Изд. Н. И. Суб­бо­тин. М., 1893.

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