ОКОП

ОКОП - фортификационное сооружение открытого типа для ведения огня, наблюдения и защиты личного состава и военной техники от различных средств поражения.

Раз­ли­ча­ют окопы для стрел­ков (мо­то­стрел­ков), ар­тил­ле­рии, ми­но­мё­тов, БМП, БТР, тан­ков и другой военной тех­ни­ки и воо­ру­же­ния. Окопы для стрел­ков бы­ва­ют оди­ноч­ные, пар­ные, на рас­чёт и на от­де­ле­ние. Оди­ночные и груп­по­вые окопы со­сто­ят из вы­ем­ки (рва), бру­ст­ве­ра, бер­мы и пло­щад­ки для ус­та­нов­ки ору­жия. Окопы, со­еди­нён­ные тран­шея­ми, об­ра­зу­ют окоп на от­де­ле­ние, ко­то­рый обо­ру­ду­ет­ся за­пас­ны­ми пу­ле­мёт­ны­ми и гра­на­то­мёт­ны­ми пло­щад­ка­ми, ще­лью или блин­да­жом, ни­ша­ми для бо­е­при­па­сов, ору­жия , про­до­воль­ст­вия и во­до­от­во­дом. Окоп для ар­тил­ле­рии и ми­но­мё­тов со­сто­ит из пло­ща­док для ору­дия (ми­но­мё­та), ук­ры­тия для рас­чё­та, ро­ви­ка с ни­ша­ми под бо­е­при­па­сы, ап­па­ре­ли и бру­ст­ве­ра. Окопы для тан­ков, БМП со­сто­ят из кот­ло­ва­на, ап­па­ре­ли, бру­ст­ве­ра и пе­ре­кры­той ще­ли (блин­да­жа).

От­рыв­ка окопа про­из­во­дит­ся шан­це­вым ин­ст­ру­мен­том вруч­ную (ло­па­той, кир­кой и др.), зем­ле­рой­ны­ми ма­ши­на­ми, на­вес­ным и встро­ен­ным буль­до­зер­ным обо­ру­до­ва­ни­ем бое­вых ма­шин, при­ме­ня­ют­ся так­же специальные за­ря­ды ВВ и другие сред­ст­ва. Окопы мас­ки­ру­ют­ся под фон ок­ру­жаю­щей ме­ст­но­сти. Обо­ру­до­ван­ные окопы зна­чи­тель­но по­вы­ша­ют эф­фек­тив­ность ве­де­ния ог­ня и за­щи­ща­ют лич­ный со­став и тех­ни­ку от пуль и ос­кол­ков, а так­же умень­ша­ют в несколько раз ра­ди­ус по­ра­же­ния при при­ме­не­нии про­тив­ни­ком ядер­но­го ору­жия.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)