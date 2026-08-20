ОКОП
ОКОП - фортификационное сооружение открытого типа для ведения огня, наблюдения и защиты личного состава и военной техники от различных средств поражения.
Различают окопы для стрелков (мотострелков), артиллерии, миномётов, БМП, БТР, танков и другой военной техники и вооружения. Окопы для стрелков бывают одиночные, парные, на расчёт и на отделение. Одиночные и групповые окопы состоят из выемки (рва), бруствера, бермы и площадки для установки оружия. Окопы, соединённые траншеями, образуют окоп на отделение, который оборудуется запасными пулемётными и гранатомётными площадками, щелью или блиндажом, нишами для боеприпасов, оружия, продовольствия и водоотводом. Окоп для артиллерии и миномётов состоит из площадок для орудия (миномёта), укрытия для расчёта, ровика с нишами под боеприпасы, аппарели и бруствера. Окопы для танков, БМП состоят из котлована, аппарели, бруствера и перекрытой щели (блиндажа).
Отрывка окопа производится шанцевым инструментом вручную (лопатой, киркой и др.), землеройными машинами, навесным и встроенным бульдозерным оборудованием боевых машин, применяются также специальные заряды ВВ и другие средства. Окопы маскируются под фон окружающей местности. Оборудованные окопы значительно повышают эффективность ведения огня и защищают личный состав и технику от пуль и осколков, а также уменьшают в несколько раз радиус поражения при применении противником ядерного оружия.