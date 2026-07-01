ОКИНАВА

ОКИНАВА - наи­бо­лее круп­ный ост­ров ар­хи­пе­ла­га Рю­кю, в Япо­нии.

Омы­ва­ет­ся Ти­хим океане и Вос­точ­но-Ки­тай­ским мо­рем. Дли­на с се­ве­ро-вос­то­ка на юго-за­пад 110 км, площадь 1254 км2. Бе­ре­га силь­но из­ре­за­ны, на зна­чительном про­тя­же­нии окайм­ле­ны ко­рал­ло­вы­ми ри­фа­ми. На се­ве­ро-вос­то­ке и в центральной час­ти - низ­ко­го­рья высотой до 498 м, ос­таль­ная тер­ри­то­рия - низ­мен­ная рав­ни­на. Влаж­ные тро­пические ле­са на боль­ших про­стран­ст­вах све­де­ны и за­ме­ще­ны за­рос­ля­ми кус­тар­ни­ков, бам­бу­ко­вы­ми ро­ща­ми, ри­со­вы­ми по­ля­ми, план­та­ция­ми ана­на­сов, ба­та­та и са­хар­но­го тро­ст­ни­ка. Главный го­род - порт На­ха.

Впер­вые название Окинава встре­ча­ет­ся в VIII веке в со­чи­не­нии китийского мо­на­ха Цзянь­чжэ­ня (Ганд­зи­на). В XIV-XV веках на ост­ро­ве су­ще­ст­во­ва­ли кня­же­ст­ва Хо­куд­зан, Нанд­зан и Тюд­зан, ко­то­рые бы­ли дан­ни­ка­ми Ки­тая и бо­ро­лись ме­ж­ду со­бой за пер­вен­ст­во. В 1429 году пра­ви­тель княжества Тюд­зан за­хва­тил власть над ост­ро­вом, ос­но­вав не­за­ви­си­мое государство Рю­кю. В 1609 году Рю­кю бы­ло за­воё­ва­но японским ро­дом Си­мад­зу, в ре­зуль­та­те че­го ост­ров пе­ре­шёл под управ­ле­ние сё­гу­на­та То­ку­га­ва. В 1872 году об­ра­зо­ван хан (вла­де­ние дай­мё) Рю­кю. С 1879 года в ре­зуль­та­те рес­тав­ра­ции Мэйд­зи (смотри Мэйд­зи исин) в со­ста­ве од­но­именной пре­фек­ту­ры Японской им­пе­рии. На за­клю­чительном эта­пе 2-й ми­ро­вой вой­ны , в апреле - ию­не 1945 года, ост­ров ок­ку­пи­ро­ва­ли американские вой­ска, соз­дав­шие на нём во­енную ба­зу. До 1972 года Окинава на­хо­ди­лась под управлением ад­ми­ни­ст­ра­ции США.

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