ОКИНАВА
ОКИНАВА - наиболее крупный остров архипелага Рюкю, в Японии.
Омывается Тихим океане и Восточно-Китайским морем. Длина с северо-востока на юго-запад 110 км, площадь 1254 км2. Берега сильно изрезаны, на значительном протяжении окаймлены коралловыми рифами. На северо-востоке и в центральной части - низкогорья высотой до 498 м, остальная территория - низменная равнина. Влажные тропические леса на больших пространствах сведены и замещены зарослями кустарников, бамбуковыми рощами, рисовыми полями, плантациями ананасов, батата и сахарного тростника. Главный город - порт Наха.
Впервые название Окинава встречается в VIII веке в сочинении китийского монаха Цзяньчжэня (Гандзина). В XIV-XV веках на острове существовали княжества Хокудзан, Нандзан и Тюдзан, которые были данниками Китая и боролись между собой за первенство. В 1429 году правитель княжества Тюдзан захватил власть над островом, основав независимое государство Рюкю. В 1609 году Рюкю было завоёвано японским родом Симадзу, в результате чего остров перешёл под управление сёгуната Токугава. В 1872 году образован хан (владение даймё) Рюкю. С 1879 года в результате реставрации Мэйдзи (смотри Мэйдзи исин) в составе одноименной префектуры Японской империи. На заключительном этапе 2-й мировой войны, в апреле - июне 1945 года, остров оккупировали американские войска, создавшие на нём военную базу. До 1972 года Окинава находилась под управлением администрации США.