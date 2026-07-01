ОКЕО
ОКЕО - древний город на территории современной провинции Анзянг, в южной части Вьетнама.
Возможно, Окео упоминается Клавдием Птолемеем под названием Каттигара. Основные раскопки французского археолога Л. Маллере в 1942 году. Окео остаётся наиболее изученным городом государства Бапном (Фунань, I-VI века). Соединённый судоходными каналами со столицей Фунани Вьядхапурой и с морским побережьем, Окео входил в обширную международную торговую сеть, связывавшую Дальний Восток, Индию, Иран и государства Средиземноморья. В плане Окео - прямоугольник (3× 1,5 км), окружённый земляными валами и рвами. Большой канал делил город на 2 части, а отходящие от него 4 поперечных канала - на кварталы. Обнаружены фундаменты больших кирпичных построек на каменном основании, бассейны. Жилая застройка включала дома на сваях. Среди находок: фрагменты стуккового декора (в том числе с заключёнными в волюты изображениями голов людей и зверей); литые перстни-печатки, нередко с именем владельца на щитке, написанном на брахми (смотри в статье Индийское письмо), - первые образцы письменности, найденные в Фунани; расписная керамика; ювелирные изделия (в том числе золотые цепи панцирного плетения, филигранные бусины, кольца из витой проволоки, миниатюрные цилиндрические коробочки-амулеты, серьги, застёжки, украшенные драгоценными и полудрагоценными камнями); каменные формы для отливки серёг и медальонов, бронзовые инструменты ювелира; римские монеты, геммы, золотые медальоны, китайское зеркало, монеты Сасанидского Ирана.
С 1980-х годов в дельте реки Меконг [во Вьетнаме и в Кампучии (Камбодже)] открыты свыше 300 поселений фунаньского периода (из них 90 - вблизи Окео), которые выделяют в культуру Окео. Эти материалы свидетельствуют, что идеологической основой Фунани были брахманистские культы: в Окео найдены монументальные каменные линги, статуи Вишну; в дельте Меконга - ряд статуй божеств брахманистского пантеона (известняк или песчаник; высота от 50 до 160 см), датируемых V-VII веках, среди которых главенствует образ Вишну - охранителя Вселенной (свыше 40 скульптур), представлены и образы Брахмы, Ганеши, Сурьи, Харихары. На миниатюрных золотых вотивных пластинах преобладают символы верховных индуистских богов - Вишну и Шивы. Уникальна деревянная скульптура Будды II-VI веков.