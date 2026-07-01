ОКЕО

ОКЕО - древ­ний го­род на тер­ри­то­рии со­вре­мен­ной провинции Ан­зянг, в южной час­ти Вьет­на­ма.

Воз­мож­но, Окео упо­ми­на­ет­ся Клав­ди­ем Пто­ле­ме­ем под названием Кат­ти­га­ра. Основные рас­коп­ки французского ар­хео­ло­га Л. Мал­ле­ре в 1942 году. Окео ос­та­ёт­ся наи­бо­лее изу­чен­ным го­ро­дом государства Бап­ном (Фу­нань, I-VI века). Со­еди­нён­ный су­до­ход­ны­ми ка­на­ла­ми со сто­ли­цей Фу­на­ни Вьяд­ха­пу­рой и с морским по­бе­режь­ем, Окео вхо­дил в об­шир­ную ме­ж­ду­народную тор­го­вую сеть, свя­зы­вав­шую Даль­ний Вос­ток, Ин­дию, Иран и го­су­дар­ст­ва Сре­ди­зем­но­мо­рья. В пла­не Окео - пря­мо­уголь­ник (3× 1,5 км), ок­ру­жён­ный зем­ля­ны­ми ва­ла­ми и рва­ми. Боль­шой ка­нал де­лил го­род на 2 час­ти, а от­хо­дя­щие от не­го 4 по­пе­реч­ных ка­на­ла - на квар­та­лы. Об­на­ру­же­ны фун­да­мен­ты боль­ших кир­пич­ных по­стро­ек на ка­мен­ном ос­но­ва­нии, бас­сей­ны. Жи­лая за­строй­ка вклю­ча­ла до­ма на сва­ях. Сре­ди на­хо­док: фраг­мен­ты стук­ко­во­го де­ко­ра (в том числе с за­клю­чён­ны­ми в во­лю­ты изо­бра­же­ния­ми го­лов лю­дей и зве­рей); ли­тые пер­ст­ни-пе­чат­ки, не­ред­ко с име­нем вла­дель­ца на щит­ке, на­пи­сан­ном на брах­ми (смотри в статье Ин­дий­ское пись­мо), - пер­вые об­раз­цы пись­мен­но­сти, най­ден­ные в Фу­на­ни; рас­пис­ная ке­ра­ми­ка; юве­лир­ные из­де­лия (в том числе зо­ло­тые це­пи пан­цир­но­го пле­те­ния, фи­ли­гран­ные бу­си­ны, коль­ца из ви­той про­во­ло­ки, ми­ниа­тюр­ные ци­лин­д­рические ко­ро­боч­ки-аму­ле­ты, серь­ги, за­стёж­ки, ук­ра­шен­ные дра­го­цен­ны­ми и по­лу­дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми); ка­мен­ные фор­мы для от­лив­ки се­рёг и ме­даль­о­нов , брон­зо­вые ин­ст­ру­мен­ты юве­ли­ра; римские мо­не­ты, гем­мы, зо­ло­тые ме­даль­о­ны, китайское зер­ка­ло, мо­не­ты Са­са­нид­ско­го Ира­на.

С 1980-х годов в дель­те реки Ме­конг [во Вьет­на­ме и в Кам­пу­чии (Кам­бод­же)] от­кры­ты свыше 300 по­се­ле­ний фу­нань­ско­го пе­рио­да (из них 90 - вбли­зи Окео), ко­то­рые вы­де­ля­ют в куль­ту­ру Окео. Эти ма­те­риа­лы сви­де­тель­ст­ву­ют, что идео­ло­гической ос­но­вой Фу­на­ни бы­ли брах­ма­нист­ские куль­ты: в Окео най­де­ны мо­ну­мен­таль­ные ка­мен­ные лин­ги, ста­туи Виш­ну; в дель­те Ме­кон­га - ряд ста­туй бо­жеств брах­ма­ни­ст­ско­го пан­те­о­на (из­вест­няк или пес­ча­ник; высота от 50 до 160 см), да­ти­руе­мых V-VII веках, сре­ди ко­то­рых гла­вен­ст­ву­ет об­раз Виш­ну - ох­ра­ни­те­ля Все­лен­ной (свыше 40 скульп­тур), пред­став­ле­ны и об­ра­зы Брах­мы, Га­не­ши, Су­рьи, Ха­ри­ха­ры. На ми­ниа­тюр­ных зо­ло­тых во­тив­ных пла­сти­нах пре­об­ла­да­ют сим­во­лы вер­хов­ных ин­дуи­ст­ских бо­гов - Виш­ну и Ши­вы. Уни­каль­на де­ревянная скульп­ту­ра Буд­ды II-VI веков.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)