ОКЕН ЛОРЕНЦ
ОКЕН ЛОРЕНЦ - немецкий естествоиспытатель, натурфилософ, общественный деятель; представитель шеллингианства.
Выходец из крестьянской семьи. В 1800-1804 годах изучал медицину во Фрайбургском университете, в 1804 году в Вюрцбургском университете слушал лекции Ф.В. Шеллинга, воспринял идеи его натурфилософии. Приват-доцент Гёттингенского университета (1805-1807), где в 1805 году защитил диссертацию «Зачатие» («Die Zeugung»), в которой подверг критике теорию преформации и рассматривал возникновение живых организмов в Мировом океане из «пузырьков» (клеточек) первичной «слизи» под воздействием солнечного света. В результате сравнительно-анатомических исследований по эмбриональному развитию млекопитающих сформулировал «теорию повторения», согласно которой зародыш на разных стадиях индивидуального развития воспроизводит различные классы животных.
С 1807 года по ходатайству И.В. Гёте экстраординарный профессор Йенского университета (профессор с 1812 года), где читал лекции по натурфилософии, естественной истории, зоологии и сравнительной анатомии, физиологии растений и животных. В 1817 году основал энциклопедический журнал «Isis», тематика которого охватывала почти все сферы научного знания. Распространение в журнале либеральных политических идей привело к конфликту с веймарским двором, оставлению университета в 1819 году и переносу издания журнала в Рудольфштадт (1819-1848). Член Германской академии естествоиспытателей «Леопольдина» (1818). Между 1819 и 1822 годами во время поездок в Париж Окен установил контакты с Ж. Кювье и Этьенном Жоффруа Сент-Илером. В 1822 году стал основателем Общества немецких естествоиспытателей и врачей. В 1827-1832 годах профессор Мюнхенского университета, с 1833 года профессор и первый ректор Цюрихского университета.
Многочисленные натурфилософские сочинения 1800-х годов явились основой его системы, разработанной в «Учебнике натурфилософии» («Lehrbuch der Naturphilosophie», Bd 1-3, 1809-1811, 3-е издание, 1843) и затем масштабно развёрнутой в 13-томной «Всеобщей естественной истории для всех сословий» («Allgemeine Naturgeschichte f ̈ur alle St ̈ande», Bd 1-7, 1833-1841). В пантеистической натурфилософии Окена, понимаемой им как «наука о превращении Бога в мире» и, соответственно, как акт его самосознания, универсум рассматривается как единое живое существо, органами которого являются отдедльные организмы и группы организмов. Природные тела - это «застывшие мысли Бога», органическая целостность универсума запечатлена в многочисленных соответствиях между его уровнями и формами, которые раскрываются с помощью числовой и геометрической символики. В русле герметической традиции (Р. Фладд, А. Кирхер и др.) с её установкой на единство микрокосмоса и макрокосмоса человек предстаёт у Окена как существо, символизирующее весь универсум, завершая собой восходящую лестницу форм, образуемую живыми организмами. Наряду с аналогией, большую роль играет у Окена принцип полярности и основанные на нём симметрии (например, между верхней и нижней частями человеческого тела, представляющими собой зеркальные отражения друг друга, и т. п.).
Влияние натурфилософской концепции Окена испытали Р. Оуэн, Г.Т. Фехнер, Э. Геккель, в России её активно пропагандировали Д.М. Велланский и М.Г. Павлов, воздействие его идей прослеживается в творчестве членов кружка любомудров - В.Ф. Одоевского, Д.В. Веневитинова и др.
Сочинения:
Uber die Bedeutung der Sch ̈adelknochen. Bamberg, 1807;
Erste Ideen zur Theorie des Lichts... Jena, 1808;
Über das Universum als Fortsetzung des Sinnensystems. Jena, 1808;
Обозрение главных содержаний философического естествознания. СПб., 1815;
О свете и теплоте, как известных состояниях всемирного элемента. СПб., 1816;
Всеобщая естественная история для всех состояний. [СПб., 1836]. Т. 5;
Gesammelte Schriften / Hrsg. J. Schuster. B., 1939. Bd 1;
Учебник натурфилософии (избранное) // Герметизм, магия, натурфилософия в европейской культуре XIII–XIX вв. М., 1999;
Gesammelte Werke. Weimar, 2006–2011. Bd 1–4.