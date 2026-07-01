ОКЕН ЛОРЕНЦ

ОКЕН ЛОРЕНЦ - немецкий ес­те­ст­во­ис­пы­та­тель, на­тур­фи­ло­соф, об­щественный дея­тель; пред­ста­ви­тель шел­лин­ги­ан­ст­ва.

Вы­хо­дец из кре­сть­ян­ской се­мьи. В 1800-1804 годах изу­чал ме­ди­ци­ну во Фрай­бург­ском университете, в 1804 году в Вюрц­бург­ском университете слу­шал лек­ции Ф.В. Шел­лин­га, вос­при­нял идеи его на­тур­фи­ло­со­фии. При­ват-до­цент Гёт­тин­ген­ско­го университета (1805-1807), где в 1805 году за­щи­тил диссертацию «За­ча­тие» («Die Zeugung»), в ко­то­рой под­верг кри­ти­ке тео­рию пре­фор­ма­ции и рас­смат­ри­вал воз­ник­но­ве­ние жи­вых ор­га­низ­мов в Ми­ро­вом океане из «пу­зырь­ков» (кле­то­чек) пер­вич­ной «сли­зи» под воз­дей­ст­ви­ем сол­неч­но­го све­та. В ре­зуль­та­те срав­нительно-ана­то­мических ис­сле­до­ва­ний по эм­брио­наль­но­му раз­ви­тию мле­ко­пи­таю­щих сфор­му­ли­ро­вал «тео­рию по­вто­ре­ния», со­глас­но ко­то­рой за­ро­дыш на раз­ных ста­ди­ях ин­ди­ви­ду­аль­но­го раз­ви­тия вос­про­из­во­дит различные клас­сы жи­вот­ных.

С 1807 года по хо­да­тай­ст­ву И.В. Гё­те экс­т­ра­ор­ди­нар­ный профессор Йен­ско­го университета (профессор с 1812 года), где чи­тал лек­ции по на­тур­фи­ло­со­фии, ес­тественной ис­то­рии, зоо­ло­гии и срав­нительной ана­то­мии, фи­зио­ло­гии рас­те­ний и жи­вот­ных. В 1817 году ос­но­вал эн­цик­ло­пе­дический журнал «Isis», те­ма­ти­ка ко­то­ро­го ох­ва­ты­ва­ла поч­ти все сфе­ры на­учного зна­ния. Рас­про­стра­не­ние в жур­на­ле ли­бе­раль­ных по­ли­тических идей при­ве­ло к кон­флик­ту с вей­мар­ским дво­ром, ос­тав­ле­нию университета в 1819 году и пе­ре­но­су из­да­ния жур­на­ла в Ру­дольф­штадт (1819-1848). Член Германской ака­де­мии ес­те­ст­во­ис­пы­та­те­лей «Ле­о­поль­ди­на» (1818). Ме­ж­ду 1819 и 1822 годами во вре­мя по­ез­док в Па­риж Окен ус­та­но­вил кон­так­ты с Ж. Кю­вье и Эть­ен­ном Жоф­фруа Сент-Иле­ром. В 1822 году стал ос­но­ва­те­лем Общества немецких ес­те­ст­во­ис­пы­та­те­лей и вра­чей. В 1827-1832 годах профессор Мюн­хен­ско­го университета , с 1833 года профессор и пер­вый рек­тор Цю­рих­ско­го университета.

Мно­го­численные на­тур­фи­ло­соф­ские со­чи­не­ния 1800-х годов яви­лись ос­но­вой его сис­те­мы, раз­ра­бо­тан­ной в «Учеб­ни­ке на­тур­фи­ло­со­фии» («Lehrbuch der Natur­philosophie», Bd 1-3, 1809-1811, 3-е издание, 1843) и за­тем мас­штаб­но раз­вёр­ну­той в 13-том­ной «Все­об­щей ес­те­ст­вен­ной ис­то­рии для всех со­сло­вий» («Allgemeine Naturgeschichte f ̈ur alle St ̈ande», Bd 1-7, 1833-1841). В пан­теи­стической на­тур­фи­ло­со­фии Окена, по­ни­мае­мой им как «нау­ка о пре­вра­ще­нии Бо­га в ми­ре» и, со­от­вет­ст­вен­но, как акт его са­мо­соз­на­ния, уни­вер­сум рас­смат­ри­ва­ет­ся как еди­ное жи­вое су­ще­ст­во, ор­га­на­ми ко­то­ро­го яв­ля­ют­ся отдедльные ор­га­низ­мы и груп­пы ор­га­низ­мов. При­род­ные те­ла - это «за­стыв­шие мыс­ли Бо­га», ор­га­ни­че­ская це­ло­ст­ность уни­вер­су­ма за­пе­чат­ле­на в мно­го­численных со­от­вет­ст­ви­ях ме­ж­ду его уров­ня­ми и фор­ма­ми, ко­то­рые рас­кры­ва­ют­ся с по­мо­щью чи­сло­вой и гео­мет­рической сим­во­ли­ки. В рус­ле гер­ме­тической тра­ди­ции (Р. Фладд, А. Кирхер и др.) с её ус­та­нов­кой на един­ст­во мик­ро­кос­мо­са и мак­ро­кос­мо­са че­ло­век пред­ста­ёт у Окена как су­ще­ст­во, сим­во­ли­зи­рую­щее весь уни­вер­сум, за­вер­шая со­бой вос­хо­дя­щую ле­ст­ни­цу форм, об­ра­зуе­мую жи­вы­ми ор­га­низ­ма­ми. На­ря­ду с ана­ло­ги­ей, боль­шую роль иг­ра­ет у Окена прин­цип по­ляр­но­сти и ос­но­ван­ные на нём сим­мет­рии (например, ме­ж­ду верх­ней и ниж­ней час­тя­ми че­ло­ве­че­ско­го те­ла, пред­став­ляю­щи­ми со­бой зер­каль­ные от­ра­же­ния друг дру­га, и т. п.).

Влия­ние на­тур­фи­ло­соф­ской кон­цеп­ции Окена ис­пы­та­ли Р. Оу­эн , Г.Т. Фех­нер, Э. Гек­кель, в Рос­сии её ак­тив­но про­па­ган­ди­ро­ва­ли Д.М. Вел­лан­ский и М.Г. Пав­лов, воз­дей­ст­вие его идей про­сле­жи­ва­ет­ся в твор­че­ст­ве чле­нов круж­ка лю­бо­муд­ров - В.Ф. Одо­ев­ско­го, Д.В. Ве­не­ви­ти­но­ва и др.

Сочинения:

Uber die Bedeutung der Sch ̈adelknochen. Bamberg, 1807;

Erste Ideen zur Theorie des Lichts... Jena, 1808;

Über das Universum als Fortsetzung des Sinnensystems. Jena, 1808;

Обо­зре­ние глав­ных со­дер­жа­ний фи­ло­со­фи­че­ско­го ес­те­ст­во­зна­ния. СПб., 1815;

О све­те и те­п­ло­те, как из­вест­ных со­стоя­ни­ях все­мир­но­го эле­мен­та. СПб., 1816;

Все­об­щая ес­те­ст­вен­ная ис­то­рия для всех со­стоя­ний. [СПб., 1836]. Т. 5;

Gesammelte Schriften / Hrsg. J. Schuster. B., 1939. Bd 1;

Учеб­ник на­тур­фи­ло­со­фии (из­бран­ное) // Гер­ме­тизм, ма­гия, на­тур­фи­ло­со­фия в ев­ро­пей­ской куль­ту­ре XIII–XIX вв. М., 1999;

Gesammelte Werke. Weimar, 2006–2011. Bd 1–4.