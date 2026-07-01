ОКАВА СЮМЭЙ
ОКАВА СЮМЭЙ - японский политический и общественный деятель, философ и публицист, идеолог правонационалистического движения.
В 1911 году окончил философский факультет Токийского университета. В 1910-х годах являлся членом ряда националистических группировок. В 1919 году вместе с Кита Икки и Такабатакэ Мотоюки организовал Общество старых борцов (Росокай), целью которого провозглашалось объединение правых и левых радикалов националистической ориентации. С 1918 года занимал руководящие должности в системе Южно-Маньчжурской железнодорожной компании: с 1919 года член совета директоров, заместитель директора, с 1923 года председатель правления. С 1926 года генеральный директор Исследовательского института экономики Восточной Азии. С середины 1920-х годов сотрудничал с генштабом, пропагандировал идею японской экспансии в Китай, получил широкую поддержку со стороны радикальных армейских кругов. Член Общества реки Амур (Кокурюкай), основатель и председатель Общества действия (Гётися, 1925-1932), а затем Общества Дзимму (Дзиммукай, 1932-1935), советник Патриотич. рабочей партии (Айкоку кинрото), Национально-социалистические лиги (Кокка сякай сюги гакумэй) и др. Причастен к убийству Чжан Цзолиня; в 1931 году выступил одним из инициаторов ряда неудачных антиправительственных заговоров. За организацию антиправительств. воен. мятежа 15.5.1932 предстал перед судом в 1934, однако был признан виновным лишь в идеологич. воздействии на мятежников и приговорён к краткосрочному тюремному заключению. После освобождения (в 1935 году) под эгидой Министерства иностранных дел Японии основал Институт иностранных языков Сёва. В период 2-й мировой войны ведущий идеолог паназиатизма, пропагандировал лозунг мировой гегемонии азиатских народов, объединённых под эгидой Японии. На Токийском процессе 1946-1948 годов обвинялся в военных преступлениях класса А. Был признан невменяемым, направлен в тюрьму американского военного госпиталя, затем в клинику Токийского университета и больницу Мацудзава. По окончании курса лечения не принимал участия в общественной деятельности. Автор ряда книг на философские («Различные вопросы о возрождении Азии», 1922; «Исследование японской души», 1924) и общественно-политические темы («2600 лет японской истории», 1939; «Хроника американско-британской агрессии в Восточной Азии», 1941).