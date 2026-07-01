ОКАВА СЮМЭЙ

ОКАВА СЮМЭЙ - японский политический и общественный деятель, философ и публицист, идеолог правонационалистического движения.

В 1911 году окон­чил фи­лософский факультет То­кий­ско­го университета. В 1910-х годах яв­лял­ся чле­ном ря­да на­цио­на­ли­стических груп­пи­ро­вок. В 1919 году вме­сте с Ки­та Ик­ки и Та­ка­ба­та­кэ Мо­то­юки ор­га­ни­зо­вал Общество ста­рых бор­цов (Ро­со­кай), це­лью ко­то­ро­го про­воз­гла­ша­лось объ­е­ди­не­ние пра­вых и ле­вых ра­ди­ка­лов на­цио­на­ли­стической ори­ен­та­ции. С 1918 года за­ни­мал ру­ко­во­дя­щие долж­но­сти в сис­те­ме Юж­но-Маньчжурской железнодорожной ком­па­нии: с 1919 года член со­ве­та ди­рек­то­ров, заместитель ди­рек­то­ра, с 1923 года председатель прав­ле­ния. С 1926 года ге­не­раль­ный ди­рек­тор Ис­сле­до­ва­тель­ско­го института эко­но­ми­ки Восточной Азии. С середины 1920-х годов со­труд­ни­чал с ген­шта­бом, про­па­ган­ди­ро­вал идею японской экс­пан­сии в Ки­тай, по­лу­чил ши­ро­кую под­держ­ку со сто­ро­ны ра­ди­каль­ных ар­мей­ских кру­гов. Член Общества ре­ки Амур (Ко­ку­рю­кай), ос­но­ва­тель и председатель Общества дей­ст­вия (Гёти­ся, 1925-1932), а за­тем Общества Дзим­му (Дзим­му­кай, 1932-1935), со­вет­ник Пат­рио­тич. ра­бо­чей пар­тии (Ай­ко­ку кин­ро­то), Национально-со­циа­ли­стические ли­ги (Кок­ка ся­кай сю­ги га­ку­мэй) и др. При­час­тен к убий­ст­ву Чжан Цзо­ли­ня; в 1931 году вы­сту­пил од­ним из ини­циа­то­ров ря­да не­удач­ных ан­ти­пра­ви­тельственных за­го­во­ров. За ор­га­ни­за­цию ан­ти­пра­ви­тельств. во­ен. мя­те­жа 15.5.1932 пред­стал пе­ред су­дом в 1934, од­на­ко был при­знан ви­нов­ным лишь в идео­ло­гич. воз­дей­ст­вии на мя­теж­ни­ков и при­го­во­рён к крат­ко­сроч­но­му тю­рем­но­му за­клю­че­нию. По­сле ос­во­бо­ж­де­ния (в 1935 году) под эги­дой Министерства иностранных дел Япо­нии ос­но­вал Институт иностранных язы­ков Сё­ва. В пе­ри­од 2-й ми­ро­вой вой­ны ве­ду­щий идео­лог па­на­зиа­тиз­ма, про­па­ган­ди­ро­вал ло­зунг ми­ро­вой ге­ге­мо­нии ази­атских на­ро­дов, объ­е­ди­нён­ных под эги­дой Япо­нии. На То­кий­ском про­цес­се 1946-1948 годов об­ви­нял­ся в во­енных пре­сту­п­ле­ни­ях клас­са А. Был при­знан не­вме­няе­мым, на­прав­лен в тюрь­му американского военного гос­пи­та­ля, за­тем в кли­ни­ку То­кий­ско­го университета и боль­ни­цу Ма­цуд­за­ва. По окон­ча­нии кур­са ле­че­ния не при­ни­мал уча­стия в об­щественной дея­тель­но­сти. Ав­тор ря­да книг на фи­ло­соф­ские («Раз­лич­ные во­про­сы о воз­ро­ж­де­нии Азии», 1922; «Ис­сле­дова­ние япон­ской ду­ши», 1924) и об­щественно-по­ли­тические те­мы («2600 лет япон­ской ис­то­рии», 1939; «Хро­ни­ка аме­ри­кан­ско-бри­тан­ской аг­рес­сии в Вос­точ­ной Азии», 1941).