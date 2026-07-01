ОХРИДСКОЕ ОЗЕРО

ОХРИДСКОЕ ОЗЕРО (макед. Охридско Езеро, алб. Liqeni i Ohrit) - озеро в Македонии и Албании ; самое древнее и глубокое на Балканском полуострове.

Лежит в межгорной тектонической котловине на высоте 695 м. Образовалось более 5 миллионов лет назад. Площадь 348 км2, глубина до 286 м. Восточные и западные берега крутые, обрывистые, северные и южные - пологие. Подземными карстовыми полостями соединено с расположенным выше озером Преспа, откуда в Охридское озеро поступает более 20% стока. Из Оохридского озера вытекает река Чёрный Дрин (бассейн Адриатического моря). Подъём уровня воды наблюдается весной и осенью.

Температура воды летом 18-24 °C, вода очень прозрачная. Уникальная экосистема озера включает порядка 200 эндемичных видов фауны, особенно среди ракообразных, моллюсков, губок и планарий. Рыболовство (карп, форель, угорь). Судоходство. К Охридскому озеру примыкает национальный парк Галичица (Македония). Побережье озера - курортная зона. На северо-восточном берегу - город Охрид (Македония), на южном - город Поградец (Албания). Включено в список Всемирного наследия.

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