ОХРИД

ОХРИД - город на юго-западе Македонии , административный центр общины Охрид.

Расположен на северо-восточном побережье Охридского озера (пристань). От Охрида расходятся автомобильные дороги на восток (Охрид - Битола - Скопье) и на север (Охрид - Струга - Кичево -Тетово - Скопье). Международный аэропорт Святой Апостол Павел (в 9 км к северо-западу от центра города).

Возник на месте поселения иллирийцев (существовало с VI века до н. э.). С IV века до н. э. известен как древнегреческий город Лихнид (Λύχνιδος). Входил в Македонское царство . Предположительно при Филиппе II основана крепость. Около 168 года до н. э. захвачен римлянами, стал опорной базой и торговым центром на дороге Виа-Эгнатия (Via Egnatia). Главный город римской области Дассаретия в Иллирии, позднее административный центр провинции Новый Эпир. С 395 года н. э. в составе Византии. В 526 году разрушен землетрясением. В VI-VII веках территория Лихнида заселена славянским племенем верзитов (берзитов), в 869 году вошла в Болгарское царство, затем в Западно-Болгарское царство. В 879/880 годах в документах 4-го Константинопольского собора впервые упоминается как епископская резиденция Охрида. В 886 году учениками Кирилла и Мефодия - Климентом и Наумом в Охриде основана книжная школа (впоследствии один из главных центров славянской культуры). В период правления царя Самуила и его сына Гавриила Радомира (1014-1018 годы) столица Западно-Болгарского царства, центр болгарской патриархии, важная военная крепость, центр рыболовства и рыбной торговли, транспортный узел. В 1018 году (по другим данным, в 1019/1020 годах) захвачен войсками византийского императора Василия II Болгаробойцы, на месте упразднённой патриархии образована Охридская автокефальная архиепископия (существовала до 1762 года). При Иване Асене II возвращён в состав Болгарского царства. В XIII-XIV веках объект борьбы между Византией, крестоносцами, Эпирским царством и королевством Фессалоники. В 1334 году отвоёван сербским царём Стефаном Душаном у Византии. При нём управлялся севастократором Бранко Младеновичем, родоначальником династии серб. правителей Бранковичей. В 1395 году захвачен войсками турецкого султана Баязида I, включён в состав Османской империи. Центр санджака, с XVII века кадылыка. До XVII века разделён на две части: Нижний город (новый район, заселённый мусульманами) и Верхний город (оставался преимущественно христианским), соединённые затем новым районом Месокастро. В это время Охрид насчитывал около 450 домов (треть из них - христианские). По итогам Балканских войн 1912-1913 годов отошёл к королевству Сербия. В 1918-1941 годах входил в Королевство Югославия (до 1929 года Королевство сербов, хорватов и словенцев). В 1944-1991 годах в Социалистической Республике Македония (до 1963 года Народная Республика Македония) в составе Социалистической Федеративной Республики Югославия. С 17.9.1991 года в независимой Республике Македония (бывшей Югославской Республике Македония).

Охрид -один из наиболее богатых архитектурными и историко-культурными памятниками городов Балканского полуострова (Охрид и Охридское озеро включены в список Всемирного наследия). Историческая часть города ограничена городскими стенами длиной около 3 км (высотой до 16 м) с 18 башнями, Верхними и Нижними воротами. Над городом возвышается крепость царя Самуила (конец X - начало XI веков, на месте античных укреплений IV века до н. э. и византийских V века н. э.; реконструирована в 2000-2003 годах) с воротами, фланкированными высокими цилиндрическими башнями. На холме Плаошник (раскопки 1943, 1965, 2007 годов) - руины раннехристианского храма в форме тетраконха с нартексом, баптистерием и атриумом (2-я половина V - начало VI веков, мозаичные полы); церковь Святых Климента и Пантелеимона (2001-2002 годы, архитектор Т. Паскали-Бунташеска), построенная в неовизантийском стиле на фундаментах и первых рядах кладки основанной Святым Климентом Охридским церковь Святого Пантелеимона (893; в середине XV века перестроена в мечеть Имарет).

В районе Варош, сохраняющем нерегулярную планировку с узкими кривыми улицами, неподалёку от Охридского озера, расположен один из важнейших византийских памятников периода правления Македонской династии - 3-нефная базилика Святой Софии с нартексом и хорами (1037-1056 годы, на фундаментах IX века; приделы над диаконником и жертвенником - конец XI - начало XIII веков; над северо-западной лестницей - придел Святого Иоанна Предтечи, XIV век), выполнявшая роль кафедрального собора Охрида до преобразования его в мечеть в середине XV века. Сохранились фрагменты алтарной преграды XI века и фрески 1040-1050-х годов (реставрированы в 1950-1957 годах): в конхе апсиды - изображение Богородицы с Христом на престоле, под ним - евхаристический цикл и святительский чин, на своде вимы (предалтарной арки) - «Вознесение», в жертвеннике - история 40 Севастийских мучеников; на западной стене - «Успение». В 1313-1314 годах пристроен экзонартекс (расписан вместе со 2-м этажом нартекса Иоанном Теорианом между 1346 и 1350 годами). Рядом расположена 3-нефная церковь Святого Николая Геракомия [середина XIX века, иконостас и росписи - 1862-1869 годы, мастер Дичо Зограф (Димитар Крстев)].

В северной части района Варош, близ Верхних городских ворот, сохранились руины античного театра (около 2 века до н. э.), а также 4-столпная церковь Святой Богородицы Перивлепты (1294-1295 годы; в XV-XIX веках кафедральный собор Святого Климента Охридского; экзонартекс и колокольня XIX века, фрагменты алтарной преграды V века) с фресками времени «палеологовского ренессанса» (1295, мастера Михаил Астрап и Евтихий; в приделах церквей Святого Григория Богослова и Святого Николая - росписи 1360-х годов; на западной стене нартекса - «Страшный суд» XVI века). Близ храма - небольшая церковь Святого Димитрия (XIV век, росписи 3-й четверти XIV века). Рядом с Нижними городскими воротами расположены однонефные церкви Святой Богородицы Больничной (1365-1367 годы, фрески - 1368 год и XV век, иконостас - 1833 года с иконами мастера Николы из Дебара) и Святого Николая Больничного (1313, фрески - 1313, 1335-1336, 1345, 1480-1481 годы). В районе Варош также сохранились небольшие церкви: Святых Космы и Дамиана (так называемые Малые Святые врачи; фрески мастера Иоанна Теориана, около 1350 года, деревянный иконостас XIV века), Святого Климента Старого (фрески - 1378), Святой Богородицы Челницы (XIV век, колокольня XIX века; частично сохранились фрески около 1370 года и XIX века, иконостас - 1862), Святых Константина и Елены (конец XIV века или 1477 год, фрески XV века) с более поздней часовней Святого Спиридона, церковь Святой Варвары (XIX век). Архитектурное своеобразие центру Охрида придают жилые дома с деревянным верхним этажом и навесами-галереями (дом Робевых, 1863-1864 годы, архитектор Т. Петков). На вдающемся в Охридское озеро юго-западном скалистом мысе расположена одноглавая церковь Святого Иоанна Богослова в Канео (последняя треть XIII века, значительная часть фресок предположительно 1280-х годов утрачена в XVII-XIX веках).

Вне городских стен расположены: церковь Успения Пресвятой Богородицы в Каменско (XVII-XVIII века, увеличена в 1832 году; фрески - 1863, Дичо Зограф; 5-ярусный резной иконостас), церковь Святого Георгия (XIX век); 9 мечетей, в том числе Хаджи-Дургут (1466), Айдар-паша (1490), Зейнель-Абедин-паша (1564), Али-паша (1573); тюрбе (1591), бани, караван-сарай, часовая башня (1725). Во 2-й половине XX - начале XXI веков возникли новые районы, построены объекты туристической инфраструктуры (гостиница «Палас»; конец 1950-х годов, архитектор Э. Михевц), католическая церковь Святых Кирилла, Мефодия и Бенедикта (2001). На южной окраине Охрида, в местности Студенчишта, - фундаменты и нижние части стен раннехристианской базилики (V-VI века). Памятники: Святому Клименту Охридскому (2005), Святым Кириллу и Мефодию (оба - скульптор Т. Серафимовски).

Охрид - один из центров науки, образования и культуры Македонии. Гидробиологический научно-исследовательский институт (1935), Институт по защите памятников культуры, Университет информационных наук и технологий «Святой Апостол Павел» (2009). Национальный музей Охрида [1951; в его составе: Галерея охридских икон (в музейном комплексе церкви Святой Богородицы Перивлепты; иконы XI-XIX веков), Археологический музей и Мемориальный музей семьи Робевых (1951; в доме Робевых), Художественная галерея (1953; в так называемом доме епископа Урания, XIX век), Музей славянской письменности, Этнографическая коллекция, Дом-музей революционера Х. Узунова], Дом-музей писателя Г. Пырличева (1959). Международные фестивали: музыкально-театральный «Охридское лето» (с 1961 года), Балк. фольклорный (с 1962 года), музыки Балканских стран «Охридские трубадуры» (с 1994 года), хорового пения (с 2008 года).

Охрид - один из центров развития водного спорта. В 2011 году состоялся этап европейского Гран-при по плаванию на открытой воде.

Основа городской экономики - туристический бизнес, тесно связанный с использованием рекреационного потенциала побережья Охридского озера. Охрид - горноклиматический курорт. Особенности климата, который определяют как переходный от средиземноморского к умеренному, обусловлены как влиянием тёплых Эгейского и Адриатического морей, так и расположением в тектонической впадине, окружённой горами. Зима умеренно мягкая, дождливая (средние температуры зимних месяцев от –1 до –3 °C), лето жаркое, сухое (средние температуры летних месяцев 18-22 °C), с большим количеством солнечных дней. Атмосферных осадков около 800 мм в год. Средняя годовая относительная влажность воздуха около 70%. Число часов солнечного сияния свыше 2200 в год. Благодаря мягкому климату (основной природный лечебный фактор), живописной природе и богатым архитектурно- историческим памятникам Охрид стал наиболее популярным местом отдыха в Македонии (город посещают около 1/3 прибывающих в страну туристов). Развиты гостиничное и ресторанное хозяйство, оптовая и розничная торговля. В Охриде расположены отделения ведущих коммерческих банков страны, штаб-квартира Охридска банка (с 2007 года в составе французского Société Générale). Среди других значимых отраслей сферы услуг - транспорт и связь, образование, здравоохранение, стройиндустрия.

Традиционно важнейшая отрасль промышленности - пищевкусовая, представленная виноделием (центры виноградарства в окрестностях Охрида - города Струга, Ресен), переработкой фруктов (яблоки, груши и др.) и овощей (картофель, перец, огурцы и др.). Рыболовство (главным образом форель). В Охриде расположено головное предприятие крупнейшей в стране электротехнической компании «EMO Ohrid» (производство силовых, распределительных и измерительных трансформаторов, переключателей, регуляторов, изоляторов). Выпуск комплектующих для легковых автомобилей (заводы компаний: АМАК - ремни безопасности, замки, зеркала; СИПО - ремни безопасности, брелоки-ретракторы; словенская «LTH Learnica» - алюминиевые и цинковые сплавы, электротехнические изделия и др.), оборудования для литья цветных металлов и пластмасс (компания «Алатница»), бытовых металлических и пластмассовых изделий. Фабрика компании «Отекс» (шерстяная пряжа, одежда, трикотаж).

По берегу Охридского озера, к югу от города, расположены: монастыри Святого Наума (конец IX века), Святой Богородицы Заумской близ села Трпейца (в церкви - фрески 1361 года), Святого Стефана близ села Свети-Стефан (пещерная церковь с фресками XIV века); церковь Пресвятой Богородицы близ села Пештани (фрески около 1370 года). Также близ Охрида - пещерный монастырь с церковь Святого Эразма близ села Подмоле (начало XIII века, перестроена в XIX веке; фрески XIII века; неподалёку расположены фундаменты раннехристианской церкви Святого Эразма, IV век), церкви Христа Спасителя в селе Лескоец (построена и расписана в 1426 году, реконструирована в 1898 году), Богородицы в селе Велестово (фрески - 1444 и 1451 годов). В 10 км к северо-западу от Охрида, в поселке Требеништа, - некрополь железного века (VII-IV века до н. э.), в 17 км к югу, между озёрами Охридским и Преспа, - национальный парк Галичица.

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