ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ - комплекс мер (организационных, правовых, экономических, естественно-научных, производственно-технических) по ограничению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, под которой понимается как природная среда, так и искусственные объекты, созданные человеком для обеспечения его социальных потребностей (здания, дороги, инженерные сооружения и др.), а также объекты природно-антропогенного характера (сады, лесополосы и др.).

Охрана окружающей среды является природоохранной и социальной функций государства и органов местного самоуправления.

Охрана окружающей среды осуществляется государственными и муниципальными органами, общественными и политическими партиями, участниками предпринимательской деятельности и др. с целью обеспечения благоприятной окружающей среды, рационального использования и восстановления природных ресурсов. Деятельность по Охране окружающей среды направлена на поддержание такого качества окружающей среды, которое обеспечивало бы устойчивое функционирование естественных экологических систем, природных и природно-антропогенных объектов.

Экономические инструменты, используемые для Охраны окружающей среды: налоговые льготы предприятиям, применяющим передовые природоохранные технологии, экономические и финансовые стимулы создания и внедрения современных способов и методов очистки выбросов и сбросов, переработки отходов, снижения уровня шумов, различных вредных для человека излучений (смотри Загрязнение окружающей среды); введение экономических санкций за негативное воздействие на окружающую среду; установление в ряде стран специальных экологических налогов; финансирование государственных программ по Охране окружающей среды и т. д.

Охрана окружающей среды урегулирована законодательством. Природоохранные нормы содержатся в конституциях, международных договорах, законодательных и подзаконных актах, являющихся источниками экологического, земельного, водного, лесного, градостроительного, административного права и других его отраслей. Законом устанавливается уголовная и административная ответственность за нарушение законодательства об Охране окружающей среды. Предусматривается также гражданская ответственность, предполагающая возмещение вреда, нанесённого окружающей среде (смотри Охрана природы ).

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