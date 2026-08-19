ОХОТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ОХОТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ (Эвенский) ОКРУГ -национальная административно-территориальная единица на Дальнем Востоке в РСФСР .

Образован в составе Дальневосточного края постановлением ВЦИК от 10.12. 1930 года «Об организации национальных объединений в районах расселения малых народностей Севера». Включил часть территории Дальневосточного края и Якутской АССР. В постановлении об образовании округа его центром было названо селение Охотск, но в реальности центрами являлись в 1930-1932 годах рабочий поселок Нагаево (ныне Магадан ), в 1932-1934 годах - поселок Аян. Указанное в постановлении ВЦИК районное деление округа также было условным и корректировалось в 1930-1932 годах.

Делился на районы: Аяно- Майский, Ольский (с начала года до ноября 1931 года Ольско-Сеймчанский), Охотский, Северо-Эвенский, Среднеканский (образован в ноябре 1931 года), Тугуро-Чумиканский. В связи с организацией и расширением деятельности Дальстроя постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) от 26.10.1932 года Ольский, Северо-Эвенский и Среднеканский районы выведены из состава округа и перешли под двойное управление - Дальстроя и Управления уполномоченного Далькрайисполкома. Постановлением ВЦИК от 22.7.1934 года «О новом административном делении Дальневосточного края» округ включён в состав Нижнеамурской области. Упразднён постановлением ВЦИК от 15.9. 1934 года и решением Крайисполкома Дальневосточного края от 23.9.1934 года его районы переданы в областное подчинение.

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