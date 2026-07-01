НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОКРУГ - в СССР - форма национально-территориальной автономии; территория, населённая национальными меньшинствами.
Национальные округа существовали в СССР в 1921-1977 годах только на территории РСФСР. Национальные округа и Советы депутатов трудящихся в них были образованы для народностей Севера, Сибири и Дальнего Востока. Они заменили существовавшие в царской России инородческие управы и затем - родовые советы.
Национальные округа входили в состав административно-территориальных единиц (краёв или областей), обладали большой территорией и малочисленным населением, имели меньшие полномочия по сравнению с автономной республикой и автономной областью, избирали одного депутата в Совет национальностей Верховного Совета СССР (по сравнению с 5 от автономной области). Конституцией СССР 1977 года все национальные округа были переименованы в автономные округа (смотрите в статье Автономия).