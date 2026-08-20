ОХА

ОХА - город в России, в северной части Сахалинской области, административный центр городского округа Охинский.

Население 21,8 тысяч человек (2013). Расположен в севкро-восточной части о. Сахалин (самый северный город острова), на берегу залива Уркт Охотского моря (в месте впадения в него реки Оха). Железнодорожной линией соединён с портом Москальво (на северо- западном побережье острова, в Сахалинском заливе). Автодорогой связан с городом Южно- Сахалинск. Аэропорт.

С 1889 года в район современной Охи совершал разведывательные экспедиции предприниматель Г.И. Зотов. В 1910 году партия горного инженера А.В. Миндова, направленная нефтепромышленным Товариществом «Наследники Г.И. Зотова и компания», построила у реки Оха буровую вышку и пробурила скважину, получив первую сахалинскую нефть (на территории современного Охинского месторождения). Во время японской оккупации острова Сахалин (1920-1925 годы) в 1921 году возник постоянный населённый пункт - поселок Оха (построен первый в северной части Сахалина водопровод); в районе посёлка работали экспедиции, направленные крупным японским нефтяным консорциумом «Хокусинкай» («Полярная звезда»), в 1923 году начата промышленная добыча нефти. Центр Восточного района острова Сахалин (1925), Охинского района Сахалинского округа Дальневосточного края (1926-1930 годы), Дальневосточного края (1930-1932 годы), Сахалинской области (1932-2005 годы). В 1925 году открыто движение по узкоколейной железнодорожной линии Оха - Уркт. В 1928 году по решению СТО СССР создан трест «Сахалиннефть». С 1928 года Оха - рабочий посёлок. В 1932 году открыто постоянное движение по железнодорожной линии Оха - Москальво (в 1990-х годах разобрана широкая колея, движение сохранено по параллельно проложенной узкоколейной железной дороге). Город с 1938 года. В 1940-1942 годах построен нефтепровод Оха - Комсомольск-на-Амуре. Во 2-й половине 1940-х - начале 1950-х годов в окрестностях Охи начато освоение новых нефтяных площадей (Восточное Эхаби, Паромай). В 1953 году открыто постоянное движение по одной из наиболее протяжённых в СССР узкоколейных железных дорог: Оха - Уркт - Ноглики - Катангли (в 2006 году закрыта, в 2007-2008 годах разобрана). Город пострадал от землетрясения в ночь на 28.5.1995 года (эпицентр находился в Нефтегорске, в 98 км от Охи). С 2005 года центр городского округа.

Одно из самых старых сохранившихся сооружений в Охе и на острове Сахалин - деревянная нефтяная вышка имени Г.И. Зотова (1910). Также сохранились: здания кинотеатра «Нефтяник» (1934, перестроен в 1967 году; ныне торговый центр), клуба имени Катаямы Сэна на территории бывшей японской концессии (1936; перестроено в 1967 году в Дворец спорта), Дворец культуры с 6-колонным портиком (открыт в 1965 году). В память о жертвах землетрясения 1995 года построены церковь Преподобного Сергия Радонежского (2000-2001 годы) и мемориал. Памятники: В.И. Ленину (1954, скульптор Д.П. Шварц), мемориал воинской славы с Вечным огнём (1970, реконструирован в 2005 году), обелиск в честь 40-летия освобождения Южного Сахалина от японских милитаристов (1985), монумент «Оха - город нефтяников» (2008; с ротондой). Филиал научно-исследовательского и проектно-изыскательского института «РН - СахалинНИПИморнефть» (в структуре компании «Роснефть»). Краеведческий музей (1971) .

Оха - основной центр нефтегазодобывающей промышленности на острове Сахалин (большая часть предприятий по добыче, транспортировке нефти и природного газа, производству и ремонту оборудования входит в структуру компании «РН - Сахалинморнефтегаз»). Добыча углеводородного сырья ведётся в окрестностях Охи, а также на шельфе Охотского моря (к юго-востоку от Охи). Бо нльшая частьефти и газа транспортируется по нефте- и газопроводу Оха - Комсомольск-на- Амуре. Действуют заводы: механический (производство и ремонт нефтегазового оборудования) и железо-бетонных конструкций. Предприятия пищевой промышленности, в том числе по переработке рыбы. ТЭЦ (около 100 МВт).

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