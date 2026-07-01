ОГУЗ
ОГУЗ - курган скифской археологической культуры в 4-5 км к востоку от современного поселения городского типа Нижние Серогозы Нижнесерогозского района Херсонской области (Украина).
Относится к группе наиболее грандиозных «царских» курганов, датируется 2-й половиной IV века до н. э. Раскопки Н.И. Веселовского в 1891-1894 годах, В.Н. Рота в 1902 году, А.М. Лескова в 1972 году; доследован Ю.В. Болтриком в 1979-1981 годах. В 1901 году его грабили крестьяне. Диаметр 100-110 м, уплощённая вершина, высота около 21-22 м. В основе насыпи - многослойная обваловка (диаметр 60-70 м, высота 6-12 м), сложенная из выкида при сооружении центральной могилы и земляных вальков с грязевой обмазкой, с проходами-дорожками (ширина 4-12 м) к центральной могиле с востока и запада. Курган был опоясан крепидой из известняковых камней около 1 м в поперечнике и рвом шириной 4-8 м, глубиной 3-4 м, в котором обнаружены кости животных и разбитые греческие глиняные амфоры. В 6-7 м от рва - земляной вал высотой до 1 м. В крепиде и в насыпи найдены золотая нашивная бляшка, бронзовые круглая бляха от конской попоны и наконечник стрелы. На западной дорожке - яма (3,4× 3,2× 2,1 м), перекрытая брёвнами и камкой; в ней - костяки лошадей, три из них с золотыми наносниками, фаларами, нащёчниками, деталями сёдел и бронзовых нагрудных украшений, 4-й - с железными удилами, клыками и полированной челюстью грызуна. У южного края западной дорожки - остатки деревянных шестов (возможно, для бронзовых наверший), в насыпи, выше этой дорожки на 1 м, - костяк коня.
В центральную яму (16,3×16,3×6,6 м) с запада и юга вели два пандуса; в восточной, северной и западной стенках были 3 ниши-камеры (восточная - пустая; в западной и северной - захоронения «слуг», в инвентаре - серебряные кольцо, перстень, серьги, стеклянные бусы, бронзовое зеркало). В центре ямы - уникальный склеп с уступчатым (ложным) сводом (6,4× 6,4× 4,2 м), сооружённый, видимо, греческими мастерами; камни склепа соединялись железными скрепами, залитыми свинцом. Склеп со всех сторон был завален огромными камнями. Ограблен в древности, остались золотые нашивные бляшки нескольких типов, стеклянные бусы, кости лошади со следами окислов меди, разбитые греческие глиняные амфоры. Вход с севера запирала каменная плита, опиравшаяся на 2 каменных столба, основания которых также были залиты свинцом. От входа шла галерея с уступчатым сводом, соединявшаяся с дромосом длиной 36 м, шириной 2,7 м, где найден скелет «охранника» с железным наконечником копья и бронзовыми наконечниками стрел. Дромос соединялся с южной стеной входной ямы (4,4×4,2×4,3 м), в придонной части которой с востока и запада было по 2 ниши, из юго-западного угла шёл «слепой ход» длиной 7 м, в начале которого обнаружены костяки человека и коня.
В 50 м к северу от центра кургана - боковая могила (ограблена в древности): овальный входной колодец (4,0×2,5× ×5,7 м); от его южной стенки вёл дромос в погребальную камеру (4,7×4,5 м) с 3 нишами, вход в которую закрывали части раскрашенной деревянной повозки. На дне колодца были костяки 3 коней с серебряными уздечными наборами фракийского типа и остатки попоны с сотнями нашитых тонких бронзовых блях. В дромосе - скопление бронзовых ажурных пластин и блях, 2 греческие глиняные амфоры. В камере человеческие и конские кости, резные и гравированные костяные пластинки от саркофага, более 6 тысяч золотых изделий: нашивные бляшки разных типов («богиня с зеркалом и скиф с рогом», «менады», «голова Диониса» и др.), розетки, пуговки, серьга в виде сфинкса, бронзовые уздечные бляхи с изображениями Геракла и Аполлона, плакированные золотом. В 56 м к югу от центра кургана - боковая могила-катакомба (входная яма 3,6×3,8 м, камера 4×6 м), соединённая грабительским ходом с входной ямой центрального сооружения. Найдены: золотые нашивные бляшки, пуговки, бронзовые наконечники стрел, стеклянные бусы, скелет человека с греческой глиняной амфорой и бронзовыми наконечниками стрел, скелет коня. Вероятно, в этой же части кургана крестьянами в 1901 году обнаружены золотые и серебряные украшения конской узды скифского и фракийского типов, относящиеся не менее чем к 6 коням. В 40 м к западу от центра кургана - подбойные могилы, одна - пустая, в другой - захоронение «охранника» с бронзовыми наконечниками стрел и «вилочкой».
Находки хранятся в Эрмитаже и музеях Киева.