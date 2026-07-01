ОГУЗ

ОГУЗ - кур­ган скиф­ской ар­хео­ло­ги­че­ской куль­ту­ры в 4-5 км к вос­то­ку от современного поселения городского ти­па Ниж­ние Се­ро­го­зы Ниж­не­се­ро­гоз­ско­го района Хер­сон­ской области (Ук­раи­на).

От­но­сит­ся к груп­пе наи­бо­лее гран­ди­оз­ных «цар­ских» кур­га­нов, да­ти­ру­ет­ся 2-й половиной IV века до н. э. Рас­коп­ки Н.И. Ве­се­лов­ско­го в 1891-1894 годах, В.Н. Ро­та в 1902 году, А.М. Лес­ко­ва в 1972 году; дос­ле­до­ван Ю.В. Бол­три­ком в 1979-1981 годах. В 1901 году его гра­би­ли кре­сть­я­не . Диа­метр 100-110 м, уп­ло­щён­ная вер­ши­на, высота около 21-22 м. В ос­но­ве на­сы­пи - мно­го­слой­ная об­ва­лов­ка (диа­метр 60-70 м, высота 6-12 м), сло­жен­ная из вы­кида при со­ору­же­нии центральной мо­ги­лы и зем­ля­ных валь­ков с гря­зе­вой об­маз­кой, с про­хо­да­ми-до­рож­ка­ми (ши­ри­на 4-12 м) к центральной мо­ги­ле с вос­то­ка и за­па­да. Кур­ган был опоя­сан кре­пи­дой из из­вест­ня­ко­вых кам­ней около 1 м в по­пе­реч­ни­ке и рвом ши­ри­ной 4-8 м, глу­би­ной 3-4 м, в ко­то­ром об­на­ру­же­ны кос­ти жи­вот­ных и раз­би­тые греческие гли­ня­ные ам­фо­ры. В 6-7 м от рва - зем­ля­ной вал высотой до 1 м. В кре­пи­де и в на­сы­пи най­де­ны зо­ло­тая на­шив­ная бляш­ка, брон­зо­вые круг­лая бля­ха от кон­ской по­по­ны и на­ко­неч­ник стре­лы. На западной до­рож­ке - яма (3,4× 3,2× 2,1 м), пе­ре­кры­тая брёв­на­ми и кам­кой; в ней - кос­тя­ки ло­ша­дей, три из них с зо­ло­ты­ми на­нос­ни­ка­ми, фа­ла­ра­ми, на­щёч­ни­ка­ми, де­та­ля­ми сё­дел и брон­зо­вых на­груд­ных ук­ра­ше­ний, 4-й - с же­лез­ны­ми уди­ла­ми, клы­ка­ми и по­ли­ро­ван­ной че­лю­стью гры­зу­на. У южного края западной до­рож­ки - ос­тат­ки де­ревянных шес­тов (воз­мож­но, для брон­зо­вых на­вер­ший), в на­сы­пи, вы­ше этой до­рож­ки на 1 м, - кос­тяк ко­ня.

В центральную яму (16,3×16,3×6,6 м) с за­па­да и юга ве­ли два пан­ду­са; в восточной, северной и западной стен­ках бы­ли 3 ни­ши-ка­ме­ры (вос­точ­ная - пус­тая; в западной и се­вер­ной - за­хо­ро­не­ния «слуг», в ин­вен­та­ре - се­реб­ря­ные коль­цо, пер­стень, серь­ги, стек­лян­ные бу­сы, брон­зо­вое зер­ка­ло). В цен­тре ямы - уни­каль­ный склеп с ус­туп­ча­тым (лож­ным) сво­дом (6,4× 6,4× 4,2 м), со­ору­жён­ный, ви­ди­мо, греческими мас­те­ра­ми; кам­ни скле­па со­еди­ня­лись же­лез­ны­ми скре­па­ми, за­ли­ты­ми свин­цом. Склеп со всех сто­рон был за­ва­лен ог­ром­ны­ми кам­ня­ми. Ог­раб­лен в древ­но­сти, ос­та­лись зо­ло­тые на­шив­ные бляш­ки не­сколь­ких ти­пов, стек­лян­ные бу­сы, кос­ти ло­ша­ди со сле­да­ми оки­слов ме­ди, раз­би­тые греческие гли­ня­ные ам­фо­ры. Вход с се­ве­ра за­пи­ра­ла ка­мен­ная пли­та, опи­рав­шая­ся на 2 ка­мен­ных стол­ба, ос­но­ва­ния ко­то­рых так­же бы­ли за­ли­ты свин­цом. От вхо­да шла га­ле­рея с ус­туп­ча­тым сво­дом, со­еди­няв­шая­ся с дро­мо­сом дли­ной 36 м, ши­ри­ной 2,7 м, где най­ден ске­лет «ох­ран­ни­ка» с же­лез­ным на­ко­неч­ни­ком ко­пья и брон­зо­вы­ми на­ко­неч­ни­ка­ми стрел. Дро­мос со­еди­нял­ся с южной сте­ной вход­ной ямы (4,4×4,2×4,3 м), в при­дон­ной час­ти ко­то­рой с вос­то­ка и за­па­да бы­ло по 2 ни­ши, из юго-западного уг­ла шёл «сле­пой ход» дли­ной 7 м, в на­ча­ле ко­то­ро­го об­на­ру­же­ны кос­тя­ки че­ло­ве­ка и ко­ня.

В 50 м к се­ве­ру от цен­тра кур­га­на - бо­ко­вая мо­ги­ла (ог­раб­ле­на в древ­но­сти): оваль­ный вход­ной ко­ло­дец (4,0×2,5× ×5,7 м); от его южной стен­ки вёл дро­мос в по­гре­баль­ную ка­ме­ру (4,7×4,5 м) с 3 ни­ша­ми, вход в ко­то­рую за­кры­ва­ли час­ти рас­кра­шен­ной де­ревянной по­воз­ки. На дне ко­лод­ца бы­ли кос­тя­ки 3 ко­ней с се­реб­ря­ны­ми уз­деч­ны­ми на­бо­ра­ми фра­кий­ско­го ти­па и ос­тат­ки по­по­ны с сот­ня­ми на­ши­тых тон­ких брон­зо­вых блях. В дро­мо­се - ско­п­ле­ние брон­зо­вых ажур­ных пла­стин и блях, 2 греческие гли­ня­ные ам­фо­ры. В ка­ме­ре че­ло­ве­че­ские и кон­ские кос­ти, рез­ные и гра­ви­рованные кос­тя­ные пла­стин­ки от сар­ко­фа­га, бо­лее 6 тысяч зо­ло­тых из­де­лий: на­шив­ные бляш­ки раз­ных ти­пов («бо­ги­ня с зер­ка­лом и скиф с ро­гом», «ме­на­ды», «го­ло­ва Дио­ни­са» и др.), ро­зет­ки, пу­гов­ки, серь­га в ви­де сфин­кса, брон­зо­вые уз­деч­ные бля­хи с изо­бра­же­ния­ми Ге­рак­ла и Апол­ло­на, пла­ки­ро­ван­ные зо­ло­том. В 56 м к югу от цен­тра кур­га­на - бо­ко­вая мо­ги­ла-ка­та­ком­ба (вход­ная яма 3,6×3,8 м, ка­ме­ра 4×6 м), со­еди­нён­ная гра­би­тель­ским хо­дом с вход­ной ямой центрального со­ору­же­ния. Най­де­ны: зо­ло­тые на­шив­ные бляш­ки, пу­гов­ки, брон­зо­вые на­ко­неч­ни­ки стрел, стек­лян­ные бу­сы, ске­лет че­ло­ве­ка с греческой гли­ня­ной ам­фо­рой и брон­зо­вы­ми на­ко­неч­ни­ка­ми стрел, ске­лет ко­ня. Ве­ро­ят­но, в этой же час­ти кур­га­на кре­сть­я­на­ми в 1901 году об­на­ру­же­ны зо­ло­тые и се­реб­ря­ные ук­ра­ше­ния кон­ской уз­ды скиф­ско­го и фра­кий­ско­го ти­пов, от­но­ся­щие­ся не ме­нее чем к 6 ко­ням. В 40 м к за­па­ду от цен­тра кур­га­на - под­бой­ные мо­ги­лы, од­на - пус­тая, в дру­гой - за­хо­ро­не­ние «ох­ран­ни­ка» с брон­зо­вы­ми на­ко­неч­ни­ка­ми стрел и «ви­лоч­кой».

На­ход­ки хра­нят­ся в Эр­ми­та­же и му­зе­ях Кие­ва.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)