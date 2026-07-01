ОГУРЦОВ БАЖЕН
ОГУРЦОВ БАЖЕН - древнерусский подмастерье каменных дел.
Предположительно родом из Кашина. В 1624 году составлял смету на строительство укреплений в Можайске и работал на строительстве (в 1626 году вместе с Фёдором Возоулиным пожалован за «городовое каменное дело в Можайске»). Основные работы - в Московском Кремле. В 1624 году вместе с Дж. Талером получил пожалование за ремонт Успенского собора и строительство порохового склада; в 1624 году занимался строительством Филаретовой пристройки (названа по имени заказчика - патриарха Филарета) к так называемой петроковской церкви (звоннице) в комплексе Колокольни Ивана Великого. В 1634 году вместе с Семёном Белым был «у заводу и у указу» каменного дела в Вознесенском монастыре, у церкви Михаила Малеина. В 1635-1636 годах возвёл (с Антипой Константиновым, Трефилом Шарутиным и Ларионом Ушаковым) Теремной дворец и каменную светлицу для царицыных швей-мастериц над Куретными воротами; строил церкви Спаса Нерукотворного и Иоанна Белгородского в Теремном дворце. Последнее упоминание - под 1644 годом (получил прибавку к окладу за то, что был с Т. Шарутиным «у государевых у дворцовых у новых каменных полат»).