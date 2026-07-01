ОГУРЦОВ БАЖЕН

ОГУРЦОВ БАЖЕН - древнерусский под­мас­те­рье ка­мен­ных дел.

Пред­по­ло­жи­тель­но ро­дом из Ка­ши­на. В 1624 году со­став­лял сме­ту на строи­тель­ст­во ук­ре­п­ле­ний в Мо­жай­ске и ра­бо­тал на строи­тель­ст­ве (в 1626 году вме­сте с Фё­до­ром Возо­ули­ным по­жа­ло­ван за «го­ро­до­вое ка­мен­ное де­ло в Мо­жай­ске»). Основные ра­бо­ты - в Мо­с­ков­ском Крем­ле . В 1624 году вме­сте с Дж. Та­ле­ром по­лу­чил по­жа­ло­ва­ние за ре­монт Ус­пен­ско­го со­бо­ра и строи­тель­ст­во по­ро­хо­во­го скла­да; в 1624 году за­ни­мал­ся строи­тель­ст­вом Фи­ла­ре­то­вой при­строй­ки (назва­на по име­ни за­каз­чи­ка - пат­ри­ар­ха Фи­ла­ре­та) к так называемой пет­ро­ков­ской церк­ви (звон­ни­це) в ком­плек­се Ко­ло­коль­ни Ива­на Ве­ли­ко­го. В 1634 году вме­сте с Се­мё­ном Бе­лым был «у за­во­ду и у ука­зу» ка­мен­но­го де­ла в Воз­не­сен­ском монастыре, у церкви Ми­хаи­ла Ма­леи­на. В 1635-1636 годах воз­вёл (с Ан­ти­пой Кон­стан­ти­но­вым, Тре­фи­лом Ша­ру­ти­ным и Ла­рио­ном Уша­ко­вым) Те­рем­ной дво­рец и ка­мен­ную свет­ли­цу для ца­ри­цыных швей-мас­те­риц над Ку­рет­ны­ми во­ро­та­ми; стро­ил церк­ви Спа­са Не­ру­котвор­но­го и Ио­ан­на Бел­го­род­ско­го в Те­рем­ном двор­це. По­след­нее упо­ми­на­ние - под 1644 годом (по­лу­чил при­бав­ку к ок­ла­ду за то, что был с Т. Ша­ру­ти­ным «у го­су­да­ре­вых у двор­цо­вых у но­вых ка­мен­ных по­лат»).