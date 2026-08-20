ОГПУ

Создано постановлением Президиума ЦИК СССР от 15 ноября 1923 г. на базе Главного политического управления (ГПУ) при НКВД РСФСР, что стало повышение его статуса и связано с расширением его полномочий. Положение и задачи ОГПУ были закреплены в Конституции СССР, введенной в действие 6 июля 1923 г. ЦИК СССР. Ст. 61 9-й главы Конституции гласила: «В целях объединения революционных усилий союзных республик по борьбе с политической и экономической контрреволюцией, шпионажем и бандитизмом учреждается» ОГПУ; при этом Кроме того председатель ОГПУ был включен в состав СНК СССР с правом совещательного голоса. Кроме того, ОГПУ получило право прямого обращения в Верховный Суд СССР, а председатель стал его членом. Надзор за деятельностью ОГПУ в соответствии с законом должен был осуществлялся прокурором Верховного суда СССР.

ОГПУ стало не только правоохранительным, но карательным органом советской власти, поскольку ему также была поручена борьба с чуждыми элементами, наблюдение за представителями бывших эксплуататорских классов, инакомыслящими и т.д. В связи с этими задачами ОГПУ, как правоохранительная служба, получала право на производство обысков, арестов, выемок, а также на ведение дознания с последующей передачей дел в суд. В последствии круг обязанностей и компетенция ОГПУ постоянно расширялись. Ему было, в т.ч. поручено, проводить сбор сведений о положении дел в стране с точки зрения борьбы с контрреволюцией. В подчинении ОГПУ были переданы части особого назначения, которые оно могло использовать для подавления контрреволюционных выступлений, а также для борьбы с бандами, а также конвойный войска.

Постепенно ОГПУ взяло на себя функции внешней политической разведки, ей было предоставлено право вести агентурную работу также и за пределами СССР, а также в ее ведение переданы вопросы выдача разрешений на въезд и выезд из страны, перлюстрация зарубежной корреспонденции (внутреннюю корреспонденцию ОГПУ имело право просматривать с самого начала) а также принятие решений и осуществление высылки из пределов СССР.

Кроме того в ведении ОГПУ находились вопросы гражданской обороны, противопожарной охраны, службы записи актов гражданского состояния (ЗАГС), строительства дорог и каналов и др. Также ОГПУ часто поручались дела, формально не входившие в ее компетенцию, так в 1923–1924гг. оно курировало работу Центральной аттестационной комиссией по единовременной аттестации личного состава милиции; в соответствии с Постановлением ЦИК и СНК СССР от 15 декабря 1930 г. ОГПУ передан контроль за деятельностью милиции и уголовного розыска (в т.ч. осуществление кадровых назначений), также оно получила право использовать в своей работе как личный состав милиции, так и ее агентурную сеть.

В 1930 г. на органы ОГПУ были возложены мероприятия по раскулачиванию: выявление кулаков, организация их депортации и т.д.

10 июля 1934 г. ОГПУ было включено в состав созданного НКВД СССР в качестве Главное управления государственной безопасности.

Структура

Председатели ОГПУ: Ф.Э. Дзержинский (18.9.1922–20.7.1926); В.Р. Менжинский (30.7.1926–10.5.1934)

1-е заместители председателя: В.Р. Менжинский (18.9.1923–30.7.1926); Г.Г. Ягода (27.10.1929–31.7.1931); И.А. Акулов (31.7.1931–10.1932)

2-е заместители председателя: Г.Г. Ягода (18.9.1923–27.10.1929); С.А. Мессинг (27.10.1929–25.7.1931), Г.Г. Ягода (31.7.1931–10.7.1934)

3-е заместители председателя: М.А. Трилиссер (26.3.1926–27.10.1929); С.А. Мессинг (24.9–27.10.1929); В.А. Балицкий (31.6.1931–10.7.1934); Г.Е. Прокофьев (17.11.1932–10.7.1934); Я.С. Агранов (20.2.1933–10.7.1934)

Коллегия ОГПУ: Ф.Д. Дзержинский (18.9.1923–20.6.1926); В.Р. Менжинский (18.9.1923–10.5.1934); Г.Г. Ягода (18.9.1923–1934); В.Н. Манцев (18.9.1923–1924); Г.И. Бокий (18.9.1923–1934); Я.Х. Петерс (18.9.1923–26.10.1929); С.А. Мессинг (18.9.1923–31.7.1931); В.А. Балицкий (18.9.1923–1934); С.Г. Могилевский (18.9.1923–22.3.1925); И.П. Павлуновский (11.1.1927–26.10.1929); Е.Г. Евдокимов (10.10.1929–25.7.1931); С.Ф. Реденс (26.10.1929–1934); Г.Е. Прокофьев (26.10.1929–1934); Г.И. Благонравов (26.10.1929–1934); А.Х. Артузов (31.7.1931–1934); Я.С. Агранов (31.7.1931–1934); Д.А. Булатов (31.7.1931–1934); Л.П. Берия (5.8–14.11.1931); Т.Д. Дерибас (22.11.1931–1934); Ф.Д. Медведь (22.11.1931–1934); Л.Г. Миронов (8.5.1932–1934)

Особоуполномоченный при председателе ОГПУ : М.М. Луцкий (1.12.1929–11.9.1930); А.Я. Беленький (29.9.1930–1934)

1-й секретарь Коллегии ОГПУ : А.М. Шанин (1923–11.11.1931); П.П. Буланов (11.11.1931–1934)

Административно-организационное управление (АОУ; с 18.8.1931 – Управление делами ОГПУ ): И.А. Воронцов (1923–25.7.1931); А.М. Шанин (25.7–18.8.1931); Я.М. Вейншток (18.8.1931–20.2.1933); И.М. Островский (20.2.1933–1934)

Секретно-оперативное управление (СОУ; 16.4.1932 ликвидировано; СПО и УСО получили самостоятельное место в структуре ОГПУ): Г.Г. Ягода (30.7.1927–26.10.1929); Е.Г. Евдокимов (26.10.1929–25.7.1931)

Секретный отдел (СО; 5.3.1931 вместе с ИНФО и ПК слиты в Секретно-политический отдел): Т.Д. Дерибас (1923–26.10.1929); Я.С. Агранов (26.10.1929–5.3.1931)

– 1-е отделение (анархисты)

– 2-е отделение (меньшевики; с 1.12.1929 – меньшевики и бундовцы)

– 3-е отделение (правые эсеры; с 1.12.1939 – эсеры всех направлений, антисоветские проявления в деревне, национальное движение в Белоруссии и на Украине)

– 4-е отделение (кадеты, монархисты, черносотенцы, бывшие жандармы, еврейские националисты; с 1.12.1929 – бывшие провокаторы, жандармы, контрразведчики белых армий, каратели и тюремщики; антисоветские еврейские группы и партии)

– 5-е отделение (левые эсеры; с 1.12.1929 – антисоветские проявления среди интеллигенции и молодежи, правые группы и партии)

– 6-е отделение (церковники, «тихоновцы», «живая церковь», «древнеапостольская церковь», секты; с 1.12.1929 – церковники и сектанты всех культов и течений)

– 7-е отделение (литература, печать, театры, общества, съезды, высшие и средние учебные заведения; с 1.12.1929 – закавказские национальные партии, грузинские меньшевики, федералисты, нацдемократы и дашнаки)

– 8-е отделение (антисоветские организации на транспорте; упразднено 9.9.1924, функции переданы в ТО)

– 8-е отделение (создано 19.3.1928; борьба с троцкистской оппозицией и наблюдение за исключенными из партии; с 1.12.1929 – антисоветская деятельность исключенных из ВКП(б), нелегальные антипартийные группировки; антисоветские проявления среди рабочих и безработных)

Контрразведывательный отдел (КРО; 10.9.1930 влит в Особый отдел): А.Х. Артузов (1923–22.11.1927); Я.К. Ольский (22.11.1927–10.9.1930)

Особый отдел (ОО; 1.11.1925 выделен из СОУ в самостоятельный Особый отдел ; 30.7.1927 вновь включен в состав СОУ): Г.Г. Ягода (1923–26.10.1929); Я.К. Ольский (26.10.1929–25.7.1931); Г.Е. Прокофьев (25.7.1931–25.10.1931); И.М. Леплевский (17.11.1931–20.2.1933); М.И. Гай (1.6.1933–1934)

– 1-й отдел (борьба со шпионажем и наблюдение за иностранными посольствами, консульствами и их связями и наблюдение за национальными колониями в СССР)

– 2-й отдел (борьба с кулацкой, повстанческой, белогвардейской контрреволюцией, молодежными контрреволюционными организациями, бандитизмом и контрреволюционными организациями, связанными с заграницей)

– 3-й отдел (борьба с националистической и «восточной» контрреволюцией, со всеми видами шпионажа со стороны государств Востока и наблюдение за соответствующими посольствами, консульствами и национальными колониями в СССР)

– 4-й отдел (оперативное обслуживание штабов, частей и соединений РККА, флота, оборонного строительства и военно-учебных заведений)

Иностранный отдел (ИНО; 30.7.1927 выведен из СОУ в самостоятельный Иностранный отдел ): М.А. Трилиссер (1923–27.10.1929); С.А. Мессинг (27.10.1929–31.7.1931); А.Х. Артузов (31.7.1931–1934)

Информационный отдел (ИНФО; 4.11.1925 слит с ПК в Отдел информации и политконтроля, ИНФО и ПК; 5.3.1931 слит вместе с СО в Секретно-политический отдел): В.Ф. Ашмарин (1924–4.2.1924); Г.Е. Прокофьев (4.2.1924–15.7.1926); Н.Н. Алексеев (15.7.1926–1.1.1930); И.В. Запорожец (4.2.1930–5.3.1931)

Транспортный отдел (ТО; 28.10.1929 выведен из состава СОУ в самостоятельный Транспортный отдел ): Г.И. Благонравов (1924–7.10.1931); В.А. Кишкин (7–17.10.1931); Т.А. Прохоров (26.10.1931–8.5.1933); B.А. Кишкин (8.5.1933–1934)

Восточный отдел (ВО; 10.9.1930 влит в Особый отдел): Я.Х. Петерс (1923–31.10.1929); Т.М. Дьяков (6.11.1929–10.9.1930)

Оперативный отдел (Оперод; 5.3.1931 выведен из состава СОУ в самостоятельный Оперативный отдел ): К.В. Паукер (1923–1934)

– 1-е отделение (наружное наблюдение, негласные аресты, негласная охрана миссий и посольств)

– 2-е отделение (контроль почтовых отправлений по заданиям отделов ОГПУ и для выявления настроений населения, армии, крестьянства и т.д.)

– 3 (политнадзор) отделение (аресты и обыски, выезды на происшествия, обслуживание торжеств, съездов и судебных процессов, чекистское наблюдение за работой милиции, борьба с антисоветской агитацией на улице, розыск политических преступников по Москве и т.д.)

– 4-е отделение (охрана членов правительства, обслуживание кремлевских учреждений и правительственных объектов – дач и домов)

– 5-е (техническое) отделение (обслуживание отделов ОГПУ телеграфной связью, телефонной ВЧ-связью и радиосвязью; «контроль» телефонной сети)

Секретно-политический отдел (СПО; создан 5.3.1931 в результате слияние ИНФО и ПК с СО; с 16.4.1932 самостоятельный Секретно-политический отдел в системе ОГПУ): Я.С. Агранов (5.3–1.9.1931); Г.А. Молчанов (17.11.1931–1934)

– 1-е отделение (агентурно-оперативная работа в городах, работа по политссыльным, иностранные рабочие)

– 2-е отделение (агентурно-оперативная работа в деревне, национальные движения и политпартии, сельскохозяйственные учебные заведения и сельскохозяйственные учреждения, освещение запаса РККА и Осоавиахима, работа по бывшим красным партизанам, русскому казачеству и кулацкой ссылке)

– 3-е отделение (агентурно-оперативная работа по церковникам всех конфессий и сектантам, монархистам, фашистам, кадетским организациям и по бывшим жандармам, чиновникам, фабрикантам и др.; оперативное обслуживание органов милиции)

– 4-е отделение (агентурно-оперативная работа по печати, зрелищам, артистам, литераторам и гуманитарной интеллигенции)

Отдел политконтроля (ПК; 4.11.1925 слит с ИНФО): И.З. Сурта (1923–28.7.1925); Г.Е. Прокофьев (28.7–4.11.1925)

Отдел центральной регистратуры (ОЦР; с 10.2.1932 – Учетно-статистический отдел – УСО; с 16.4.1932 самостоятельный Учетно-статистический отдел в системе ОГПУ): А.М. Шанин (1923–5.6.1930); И.П. Павлов (5.6.1930–1.9.1931); Я.В. Письменный (1.9.1931–25.5.1933); Я.М. Генкин (25.5.1933–1934)

Экономическое управление (ЭКУ): З.Б. Кацнельсон (1923–28.4.1924); Г.И. Благонравов (28.4.1924–17.2.1926); Г.К. Прокофьев (17.2.1926–6.8.1931); Л.Г. Миронов (6.8.1931–1934)

Структура с 1932 г.:

– 1-е отделение (машиностроение, топливо, энергетика)

– 2-е отделение (черная и цветная металлургия)

– 3-е отделение (резиновая, химическая, строительная промышленность и Госплан)

– 4-е отделение (военная промышленность)

– 5-е отделение (легкая промышленность)

– 6-е отделение (снабжение и кооперация)

– 7-е отделение (внешняя торговля)

– 8-е отделение (сельское хозяйство)

– 9-е отделение (финансы и кредит)

– 10-е отделение (техническая разведка)

– 11-е отделение (специально-техническое)

Юридический отдел (ликвидирован 16.1.1924): В.Д. Фельдман (1923–16.1.1924)

Главная инспекция войск ОГПУ и отдел Погранохраны ОГПУ (создана 3.10.1923; с 6.11.1926 – Главное управление пограничной охраны и войск ОГПУ): Я.К. Ольский (1923–15.12.1925); З.Б. Кацнельсон (15.12.1925–27.4.1929); С.Г. Вележев (27.4–6.11.1929); И.А. Воронцов (6.11.1929–25.7.1931); Н.М. Быстрых (30.7.1931–8.4.1933); М.П. Фриновский (8.4.1933–1934)

Управление исправительно-трудовых лагерей (УЛАГ; создано 25.4.1930; с 1.10.1930 – Главное управление исправительно-трудовых лагерей, ГУЛАГ): Ф.И. Эйхманс (25.4–16.6.1930); Л.И. Коган (16.6.1930–9.6.1932); М.Д. Берман (9.6.1932–1934)

Главная инспекция милиции и уголовного розыска (ГИМ и УГРО, создана 30.12.1930; с 27.12.1932 – Главное управление Рабоче-крестьянской милиции, ГУ РКМ): И.А. Воронцов (30.12.1930–25.7.1931); А.М. Шанин (25.7–18.8.1931); Н.М. Быстрых (18.8.1931–5.6.1932); Д.В. Усов (5.6–27.12.1932); Г.Е. Прокофьев (27.12.1932–4.1.1934); Л.Н. Бельский (4.1.1934–1934)

Спецотдел (шифровальный): Г.И. Бокий (1923–1934)

– 1-е отделение (наблюдение за сохранением режима секретности во всех партийных, государственных и общественных организациях)

– 2-е отделение (создание шифров и кодов для ОГПУ, Наркомвоенмора и НКИД, радиоперехват)

– 3-е отделение (руководство шифровальной работой в системе ОГПУ, связь с заграничными резидентурами, а также руководство лагерями ОГПУ)

– 4-е отделение (дешифровка перехваченных документов)

– 5-е отделение (криптографическое обслуживание военного ведомства)

– лаборатория (7-е отделение; прикладная химия и графология)

– техническое отделение

– фотография

Особоуполномоченный при Коллегии ОГПУ (пост создан 16.1.1924; объединение, инструктирование, юридическое оформление и надзор за возбуждением и движением следственных дел на сотрудников ОГПУ): В.Д. Фельдман (16.1.1924–1934)

Особое совещание (ОСО) при Коллегии ОГПУ (создано 28.3.1924): В.Р. Менжинский, Г.Г. Ягода и Г.И. Бокий (с 12.6.1924)

Особая инспекция при Коллегии ОГПУ (создана 13.8.1928): Л.А. Иванов (13.8.1928–); А.А. Холщевников (1.12.1929–)

Отдел кадров ОГПУ (создан 25.7.1931): Д.А. Булатов (25.7.1931–26.2.1934)

Специальное отделение при Коллегии ОГПУ (охрана руководства страны и наблюдение за приведением в исполнение смертных приговоров; упразднено 1.1.1930): А.Я. Беленький (1923–1.10.1928); А.М. Шанин (1.10.1928–1.1.1930)

Центральная комиссия ОГПУ по борьбе с диверсиями (создана 11.4.1927): Г.И. Благонравов (11.4.1927–)

Центральное шифровальное бюро: В.М. Колосов

Финансовый отдел (выделен 18.8.1931 из АОУ): Л.И. Берензон (18.8.1931–1934)

Мобилизационный отдел (16.10.1931 выведен из состава ГУПО войск ОГПУ): Д.А. Булатов (16.10.1931–10.9.1932); А.Г. Лепин (10.9.1932–1934)

Инженерно-строительный отдел (13.9.1933 выделен из Управления делами ОГПУ): А.Я. Лурье (13.9.1933–1934)

Отдел военизированной пожарной охраны (создан 5.5.1932; 13.10.1933 включен в состав ГУПО и войск ОГПУ): М.Е. Хряпенков (5.5.1932–13.10.1933)

Кооперативное управление войск, сотрудников ОГПУ и милиции (создано 28.3.1934): М.Б. Шнеерсон (28.3.1934–1934)

На местах создавались управления при СНК союзных республик и подчиненные им областные управления, РСФСРО областные управления подчинялись ОГПУ напрямую, минут СНК РСФСР.