ОГОРОДНИКОВ ФЁДОР ЕВЛАМПИЕВИЧ

сын действительного статского советника, этнографа и статистика Е.К. Огородникова, уроженец Санкт-Петербургской губ. Окончил Александровский кадетский корпус (1884), Николаевское инженерное училище по 1-му разряду с занесением имени на мраморную доску (1887, Николаевскую академию Генерального штаба по 1-му разряду (1893). Унтер-офицер (с 25.02.1885). Младший портупей-юнкер (21.05.1887). Подпоручик (07.08.1887 со старшинством с 07.08.1885). Поручик (с 10.08.1891 со старшинством с 07.08.1891). Штабс-капитан (за отличные успехи в науках в академии с 20.05.1893). Капитан (с 26.11.1893 со старшинством с 20.05.1893). Подполковник (с 06.12.1898). Полковник (за отличие по службе, с 06.12.1902). Генерал-майор (за отличие по службе, с 17.05.1911). Генерал-лейтенант (с 1916 со старшинством с 05.10.1915). На службе с 01.09.1884 юнкером рядового звания. В гренадерском саперном его императорского высочества великого князя Петра Николаевича батальоне (с 08.1887). Командирован в Главное инженерное управление (11.08.1887). Прикомандирован к Гальванической (позднее - электротехнической) учебной роте (10.09.1887), прибыл (14.09.1887), зав. младшим и телеграфным классами учебной команды (29.09.1887). Прикомандирован к Лейб-гвардии саперному батальону (01.03.1889), прибыл (18.03.1889), переведен (20.11.1889 со старшинством с 07.08.1887). Причислен к Генеральному штабу (25.05.1893). Назначен в Московский военный округ. Прибыл и командирован в штаб Гренадерского корпуса (11.06.1893). В полевой поездке офицеров Гренадерского корпуса в качестве делопроизводителя (24.06-04.07.1893). И.о. старшего адъютанта штаба Гренадерского корпуса по строевой части (31.08-27.09.1893). Прикомандирован к штабу 1-й гренадерской дивизии для и.д. старшего адъютанта (23.11.1893), утв. (26.11.1893). Вр.и.д. начальника штаба 1-й гренадерской дивизии (22.12.1893-05.01.1894; 09-19.01.1895; 02-31.05.1895; 13-19.09.1895; 05.09-12.10.1897; 04.01-26.02.1898). В командировке для рекогносцировки района походного движения Гренадерского корпуса под Смоленском по случаю предполагавшегося большого маневра (12.06-05.07.1894). И.д. начальника штаба лагерного сбора под Москвой (06-31.05.1895). Член поверочной комиссии по производству опытной мобилизации штаба 2-й гренадерской дивизии (03-15.09.1895). Командовал ротой 2-го гренадерского Ростовского полка (02.10.1895-09.10.1896). В составе отряда, сформированного в Москве по случаю Св. коронования их императорских величеств (03-27.05.1896). По приказанию начальника дивизии командирован в распоряжение командира 1-й бригады в Нижнем Новгороде во время нахождения полков дивизии на охране Московско-Нижегородской железной дороги (08-22.07.1896). В полевой поездке офицеров Гренадерского корпуса в качестве руководителя группы (14-20.08.1896). Командирован от 2-го гренадерского Ростовского полка для и.о. старшего адъютанта штаба дивизии во время поверочной мобилизации (20-26.08.1896). В полевой поездке офицеров Генерального штаба Варшавского военного округа (01-17.06.1897). Вр.и.д. начальника штаба лагерного сбора под Москвой (01-14.07.1897). И.д. столоначальника Главного управления казачьих войск с оставлением по Генеральному штабу (01.02.1898, вступил в должность 02.03.1898, утвержден 06.12.1898). По приказанию военного министра командирован в Новочеркасск в распоряжение и.д. Наказного атамана войска Донского для поверки мобилизационной готовности льготных казаков Донского войска (29.10-03.12.1898). Младший делопроизводитель канцелярии Военно-ученого комитета Главного штаба с оставлением в Генеральном штабе (с 07.07.1899, вступил в должность 23.08.1899). Делопроизводитель канцелярии Военно-ученого комитета Главного штаба (с 17.04.1901). На маневрах под Курском с разрешения военного министра (26.08-07.09.1902). Экстраординарный профессор Николаевской академии Генерального штаба (с 23.12.1902). Столоначальник Главного штаба (с 01.05.1903). В полевой поездке офицеров Генерального штаба Одесского военного округа (19.06-17.07.1903). Вр.и.о. начальника VII отделения Главного штаба (02.06-14.07.1903). На маневрах войск Киевского военного округа (23.08-02.09.1903). Военный агент в Китае (с 04.10.1903). Начальник пекинского охранного отряда с оставлением военным агентом (26.01.1904). Командир 15-го пехотного Шлиссельбургского генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полка (с 01.04.1907, вступил в должность 09.06.1908, задержка произошла по делам службы при Главном штабе, почему прибытие следует считать своевременным). В командировке в г. Ломжа для специальных занятий под руководством начальника штаба VI армейского корпуса (08-17.12.1908; 19-28.01.1909). Командирован в Варшаву для участия в комиссии по разрешению вопроса о распределении между частями войск округа сумм, ассигнованных на усиление приварочных средств в минувшем году (15-20.02.1909). Командирован со знаменной ротой в г. Полтаву по случаю 200-летнего юбилея полтавской победы (16.06-05.07.1909). В полевой поездке офицеров Генерального штаба (14-24.07.1909). В полевой поездке строевых офицеров 4-й пехотной дивизии (07-19.05.1910). В полевой поездке офицеров Генерального штаба Варшавского военного округа (09-20.06.1910). Командирован в Варшаву для прочтения в собрании офицеров Генерального штаба сообщения на тему постановки занятий в пехоте (18-23.01.1911). Командирован в г. Белосток для занятий под руководством командира корпуса (22-29.03.1911). Начальник штаба XXV армейского корпуса (с 17.05.1911, вступил в должность 25.07.1911). Командирован в Казань для работ в комиссии по поверке мобилизации гражданских учреждений (11-29.09.1911). Участвовал в военной игре старших начальников XXV армейского корпуса (07-11.02.1912). Командирован в Воронеж в качестве председателя по поверке мобилизационной готовности штаба V армейского корпуса (05-12.04.1912). В корпусной полевой поездке офицеров XXV армейского корпуса в районе ст. Внуково Московско-Киево-Воронежской железной дороги (25.04-04.05.1912). Участвовал в подвижных сборах XXV армейского корпуса (18-22.08.1912). Участвовал в военной игре старших начальников XXV армейского корпуса (28.01-01.02.1913). Командирован в с. Клементьево для ознакомления с артиллерией (08-30.06.1913). В корпусной полевой поездке XXV армейского корпуса в районе с. Коломенского (15.06-03.08.1913). В подвижных сборах частей XXV армейского корпуса в районе Владимира (04-06.09.1913). Начальник штаба XXII армейского корпуса (с 07.10.1913, вступил в должность 17.11.1913). В корпусной полевой поездке XXII армейского корпуса в районе Выборгской губ. (27.04-08.05.1914). В окружной полевой поездке Санкт-Петербургского военного округа в районе Санкт-Петербургской губ. (13-27.06.1914). Участник Первой мировой войны (с 26.08.1914). И.д. генерала для поручений при командующем 10-й армией (с 09.11.1914), утв. (14.11.1914), вступил в должность (15.11.1914). Заведующий формированием частей ХХ армейского корпуса (14.02.1915). В командировке для поверки обучения нижних чинов ополчения (1915), для фактической поверки снабжения частей армии предметами интендантского и артиллерийского довольствия (1915). И.д. начальника штаба ХХ армейского корпуса (14.02.1915), утв. (28.03.1915). Командующий 26-й пехотной дивизией (с 12.08.1915, вступил в должность 16.08.1915). Начальник 125-й пехотной дивизии (с 11.08.1916). Командир XVII армейского корпуса (с 02.04.1917). Отчислен от должности за болезнью с назначением в резерв чинов при штабе Киевского военного округа (28.07.1917). Начальник штаба и вр.и.д. главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта (29.08-12.09.1917). Вр.и.д. главного начальника снабжений армий Юго-Западного фронта (с 19.09.1917). Участник Гражданской войны. В РККА. Военрук Беломорского военного округа (26.05-15.08.1918). В распоряжении начальника Всероссийского главного штаба (с 29.08.1918). Прикомандирован к управлению главного комиссара и военного руководителя всеми продовольственными отрядами для работ по организации продотрядов на общих с красноармейскими частями основаниях (с 18.10.1918). Начальник отделения библиотечного и учебных пособий управления военно-учебных заведений Всероссийского главного штаба. Председатель комиссии по составлению 3-й части устава полевой службы. Заведующий библиотекой склада учебных пособий школы штабной службы Западного фронта. Для поручений при начальнике снабжений Западного фронта (1919). Помощник начальника снабжений Западного фронта (с 15.01.1920). Начальник военно-учебного отдела управления инспектора военно-учебного дела Западного фронта. Инспектор транспорта Западного фронта (на 1921). Начальник высших повторительных курсов штаба Западного фронта (09.10.1920-01.12.1922). Профессор статистики Смоленского государственного политехникума. Член редколлегии журнала «Война и революция». Помощник губернского военного комиссара Смоленска (с 01.12.1922, на 1923). На службе в военно-историческом отделе Штаба РККА (на 1924). Арестован вместе с сыном (1931) по делу «Весна». Начальник кафедры Военно-транспортной академии и профессор Военной академии им. М.В. Фрунзе (с 1932). Комбриг (1935). Комдив (1939). Умер в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище. Награды: Св. Владимира 3-й ст. (06.12.1913) с мечами (за отличия в делах против неприятеля, 07.07.1915), Св. Владимира 2-й ст. с мечами (09.10.1915), Св. Станислава 3-й ст. (06.12.1895), Св. Станислава 2-й ст. («за отлично-усердную службу и труды, понесенные во время военных действий», 10.10.1904, утв. 29.03.1905), Св. Станислава 1-й ст. с мечами (за отличия в делах против неприятеля 07.07.1915), Св. Анны 3-й ст. (01.01.1901), Св. Анны 2-й ст. (06.12.1910), Св. Анны 1-й ст. («за труды, понесенные во время военных действий», 07.07.1915), мечи к ордену Св. Анны 1-й ст. (18.03.1916), офицерский крест французского ордена Почетного Легиона (разрешено принять и носить 27.06.1901), орден Прусской короны 2-го класса (разрешено принять и носить 12.04.1902), китайский орден двойного дракона 2-й ст. 3-го класса (разрешено принять и носить 30.05.1908), германский орден красного орла 2-й ст. (разрешено принять и носить 10.05.1909), знак в память 200-летнего юбилея 15-го пехотного Шлиссельбургского генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полка (27.05.1909), серебряные медали в память царствования императора Александра III на александровской ленте (06.11.1896), в память Св. коронования их императорских величеств в 1896 г. на андреевской ленте (14.08.1896), светло-бронзовые: в память 200-летия полтавской победы 1709 г. (27.06.1909), в память 100-летия Отечественной войны 1812 г. на владимирской ленте (26.08.1912), в память 300-летия Царствования дома Романовых (21.02.1913), темно-бронзовая медаль в память русско-японской войны (26.12.1906), большая бронзовая настольная медаль в память открытия в Москве памятника императору Александру III. Соч.: Вдов. Дети от первого брака: Кирилл (17.07.1900), Глеб (16.07.1901). Женат вторым браком на дочери Свиты Его Величества генерал-майора Марии Ильиничне Кульневой.

Соч.: Германский устав полевой службы, издание 1900 года, по сравнению с таковым же уставом издания 1894 года. СПб., 1900; Германские железные дороги в военном отношении. СПб., 1901; Германия. Военный обзор. Ч. 1. СПб., 1902; Военные средства Англии в революционные и наполеоновские войны. СПб., 1902; Тактические взгляды немцев по сочинению Балка. СПб., 1903; Памятка рядового в рассыпном строю. Варшава, 1910; Практические указания для подготовки одиночного стрелка звена и отделения по Положению о подготовке пехоты 1911 г. СПб., 1912; Очерки сравнительной тактики. Вып. 1-2. М., 1928; Удар по Колчаку весной 1919 г. М., 1938.