ОГНЕВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ОГНЕВОЕ ПОРАЖЕНИЕ - унич­то­же­ние (по­дав­ле­ние) про­тив­ни­ка ог­нём различных ви­дов ору­жия с при­ме­не­ни­ем бо­е­при­па­сов обыч­ных и сна­ря­жён­ных за­жи­га­тель­ны­ми ве­ще­ст­ва­ми.

Огневое поражение осу­ще­ст­в­ля­ет­ся в те­че­ние все­го боя (опе­ра­ции). Огневое поражение про­тив­ни­ка в на­сту­п­ле­нии за­клю­ча­ет­ся в ком­плекс­ном ог­не­вом воз­дей­ст­вии на не­го си­ла­ми и сред­ст­ва­ми различных ви­дов воо­руженных сил, ро­дов войск и специальных войск. Оно ор­га­ни­зу­ет­ся и осу­ще­ст­в­ля­ет­ся, как пра­ви­ло, по пе­рио­дам: ог­не­вая под­го­тов­ка ата­ки, ог­не­вая под­держ­ка ата­ки, ог­не­вое со­про­во­ж­де­ние на­сту­п­ле­ния войск в глу­би­не обо­ро­ны и про­во­дит­ся на всю глу­би­ну бое­вой за­да­чи со­еди­не­ния и во всей по­ло­се его на­сту­п­ле­ния, так­же по на­прав­ле­ни­ям при вы­пол­не­нии отдельных тактических за­дач, осу­ще­ст­в­ляе­мых в оп­ре­де­лён­ных рай­онах и в ус­та­нов­лен­ное вре­мя, в це­лях по­ра­же­ния средств ядер­но­го на­па­де­ния и сис­тем вы­со­ко­точно­го ору­жия про­тив­ни­ка, основные груп­пи­ров­ки его войск и ре­зер­вов, за­вое­ва­ния и под­дер­жа­ния ог­не­во­го пре­вос­ход­ст­ва над ним, на­ру­ше­ния про­ти­во­воз­душ­ной обо­ро­ны , сис­тем управ­ле­ния и РЭБ (ра­дио­элек­трон­ной борь­бы), ра­бо­ты ты­ла. Огневое поражение про­тив­ни­ка в на­сту­п­ле­нии пре­ду­смат­ри­ва­ет: на­не­се­ние мас­си­рованных ог­не­вых уда­ров, про­ве­де­ние ком­плекс­но­го огневого поражения обо­ро­няю­ще­го­ся про­тив­ни­ка при пе­ре­хо­де в на­сту­п­ле­ние, ов­ла­де­ние его рай­она­ми обо­ро­ны (с про­ры­вом или за­хва­том их с хо­ду), от­ра­же­ние его контр­атак и контр­уда­ров, пре­пят­ст­во­ва­ние вы­сад­ке воздушных и морских де­сан­тов, фор­си­ро­ва­ние вод­ных пре­град и ввод в бой (сра­же­ние) вто­рых эше­ло­нов (об­ще­вой­ско­вых ре­зер­вов).

В обо­ро­не для огневого поражения про­тив­ни­ка соз­да­ёт­ся сис­те­ма ком­плекс­но­го огневого поражения, ко­то­рая вклю­ча­ет: под­го­то­вительные ог­не­вые уда­ры ра­кет­ных войск и авиа­ции с при­ме­не­ни­ем бо­е­при­па­сов в обыч­ном сна­ря­же­нии в пре­де­лах до­ся­гае­мо­сти ору­жия , уда­ры раз­ве­ды­ва­тель­но-ог­не­вых и раз­ве­ды­ва­тель­но-удар­ных ком­плек­сов в ус­та­нов­лен­ных для них зо­нах, а так­же сис­те­му ог­ня ар­тил­ле­рии, тан­ко­во­го, про­ти­во­тан­ко­во­го и стрелкового ору­жия на пе­ред­нем крае обо­ро­ны и в глу­би­не. Сис­те­ма огневого поражения про­тив­ни­ка в обо­ро­не стро­ит­ся с учё­том за­пла­ни­рованных ядер­ных уда­ров в со­че­та­нии с сис­те­мой инженерных за­гра­ж­де­ний. Огневое поражение груп­пи­ров­ки про­тив­ни­ка, из­го­то­вив­шей­ся к пе­ре­хо­ду в на­сту­п­ле­ние, мо­жет осу­ще­ст­в­лять­ся про­ве­де­ни­ем ог­не­вой контр­под­го­тов­ки.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)