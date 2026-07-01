ОГНЕВОЕ ПОРАЖЕНИЕ
ОГНЕВОЕ ПОРАЖЕНИЕ - уничтожение (подавление) противника огнём различных видов оружия с применением боеприпасов обычных и снаряжённых зажигательными веществами.
Огневое поражение осуществляется в течение всего боя (операции). Огневое поражение противника в наступлении заключается в комплексном огневом воздействии на него силами и средствами различных видов вооруженных сил, родов войск и специальных войск. Оно организуется и осуществляется, как правило, по периодам: огневая подготовка атаки, огневая поддержка атаки, огневое сопровождение наступления войск в глубине обороны и проводится на всю глубину боевой задачи соединения и во всей полосе его наступления, также по направлениям при выполнении отдельных тактических задач, осуществляемых в определённых районах и в установленное время, в целях поражения средств ядерного нападения и систем высокоточного оружия противника, основные группировки его войск и резервов, завоевания и поддержания огневого превосходства над ним, нарушения противовоздушной обороны, систем управления и РЭБ (радиоэлектронной борьбы), работы тыла. Огневое поражение противника в наступлении предусматривает: нанесение массированных огневых ударов, проведение комплексного огневого поражения обороняющегося противника при переходе в наступление, овладение его районами обороны (с прорывом или захватом их с ходу), отражение его контратак и контрударов, препятствование высадке воздушных и морских десантов, форсирование водных преград и ввод в бой (сражение) вторых эшелонов (общевойсковых резервов).
В обороне для огневого поражения противника создаётся система комплексного огневого поражения, которая включает: подготовительные огневые удары ракетных войск и авиации с применением боеприпасов в обычном снаряжении в пределах досягаемости оружия, удары разведывательно-огневых и разведывательно-ударных комплексов в установленных для них зонах, а также систему огня артиллерии, танкового, противотанкового и стрелкового оружия на переднем крае обороны и в глубине. Система огневого поражения противника в обороне строится с учётом запланированных ядерных ударов в сочетании с системой инженерных заграждений. Огневое поражение группировки противника, изготовившейся к переходу в наступление, может осуществляться проведением огневой контрподготовки.