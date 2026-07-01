ОГАСТА, штат Мэн

ОГАСТА, штат Мэн - го­род на Се­ве­ро-Вос­то­ке США, в Но­вой Анг­лии, административный центр шта­та Мэн.

Население 19,1 тысяч человек (2013). Рас­по­ло­жен в восточных пред­горь­ях Се­вер­ных Ап­па­ла­чей, на реке Кен­не­бек, в 62 км к се­ве­ру от по­бе­ре­жья залива Мэн Ат­лан­ти­че­ско­го океана, в южной час­ти шта­та. Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог (че­рез го­род про­хо­дит национальная ав­томагистраль Нью-Йорк - Бос­тон - Порт­ленд - Ога­ста - гра­ни­ца с Ка­на­дой); железнодорожная стан­ция на ли­нии Бос­тон - Порт­ленд - Ога­ста - Мат­та­вом­кег. Ре­гио­наль­ный аэ­ро­порт (1929; в 1,5 км к се­ве­ро-за­па­ду от цен­тра го­ро­да).

Воз­ник в 1628 году (по другим дан­ным, в 1629 году) как пункт тор­гов­ли пуш­ни­ной английской ко­ло­нии Пли­мут . Из­вес­тен под ин­дей­ским названием Куш­нок, Кус­си­нок (Cushnoc, Cous­sinoc, Koussinoc - «го­ло­ва при­ли­ва»). В 1661 году про­дан тор­гов­цам из Бос­то­на из-за час­тых на­па­де­ний ин­дей­цев и низ­ких до­хо­дов от про­да­жи пуш­ни­ны (в те­че­ние по­сле­дую­щих 75 лет на­хо­дил­ся в за­пус­те­нии). По­сле вос­ста­нов­ле­ния британского кон­тро­ля над бас­сей­ном реки Кен­не­бек (в ре­зуль­та­те вой­ны с кон­фе­де­ра­ци­ей ва­ба­на­ков в 1722-1725 годах) на её пра­вом бе­ре­гу со­ору­жён форт Уэ­стерн. В 1771 году пе­ре­дан под управ­ле­ние города Хал­ло­велл (в 3 км к югу от Огасты). В феврале 1797 года пе­ре­име­но­ван в Хар­ринг­тон, в ию­не по­лу­чил современное название (в честь до­че­ри американского государственного дея­те­ля Г. Дир­бор­на). С 1827 года административный центр шта­та Мэн (до 1832 года За­ко­но­дательное со­б­ра­ние шта­та раз­ме­ща­лось в городе Порт­ленд). В 1837 году на реке Кен­не­бек соо­ру­жён энер­го­узел «Edwards» (вы­со­та пло­ти­ны около 4,8 м). В середине XIX века пре­вра­тил­ся в круп­ный центр де­ре­во­об­ра­бот­ки и про­изводства хлоп­ча­то­бу­маж­ных тка­ней. В 1849 году по­лу­чил ста­тус го­ро­да. В 1851 году со­еди­нён же­лез­ной до­ро­гой с Порт­лен­дом. В 1865 году по­стра­дал от силь­но­го по­жа­ра. С конца XIX века раз­ви­ва­лись цел­лю­лоз­но-бу­маж­ная промышленность, про­изводство ин­ст­ру­мен­тов для об­ра­бот­ки кам­ня, а так­же обу­ви, юве­лир­ных из­де­лий и др.

Ис­то­рическое яд­ро го­ро­да рас­по­ло­же­но на пра­вом бе­ре­гу реки Кен­не­бек и пред­став­ля­ет со­бой несколько квар­та­лов, при­ле­гаю­щих к улице Уо­тер-стрит. Сре­ди ар­хитектурных дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей - форт Уэ­стерн (1754-1769; вос­ста­нов­лен в 1919 году; ста­рей­ший де­ревянный форт на тер­ри­то­рии США), зда­ние ок­руж­но­го су­да (1830), Ка­пи­то­лий шта­та Мэн (1829-1832, архитектор Ч. Бул­финч), особ­няк Блейн-ха­ус (1833; с 1919 года ре­зи­ден­ция гу­бер­на­то­ра), зда­ния Ар­се­на­ла (1828-1838), поч­ты в ду­хе вик­то­ри­ан­ско­го сти­ля (1890, архитектор М. Белл). По­сле за­вер­ше­ния строи­тель­ст­ва в 1955 году национальные ав­томагистрали Порт­ленд - Ога­ста об­ще­ст­вен­но-де­ло­вой центр го­ро­да пе­ре­мес­тил­ся на его западную ок­раи­ну. В 1980-е годы пред­при­ня­ты ме­ры по воз­ро­ж­де­нию ис­то­рического цен­тра, многие административные уч­ре­ж­де­ния пе­ре­ве­де­ны в ле­во­бе­реж­ную восточную часть го­ро­да.

Огаста - ре­гио­наль­ный центр нау­ки, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры. Университет шта­та Мэн (1965). Библиотеки: шта­та Мэн (1836) и пуб­лич­ная имени Л. Лит­гоу (1896; в зда­нии в фор­мах нео­ре­нес­сан­са ). Му­зей шта­та Мэн [фор­ми­ро­вал­ся с 1836 года; ак­кре­ди­то­ван в 1975 году; в зда­нии 1971 года; в его со­ста­ве ар­хив шта­та; в экс­по­зи­ции му­зея - ло­ко­мо­тив «Лай­он» (около 1840 года) - один из ста­рей­ших со­хра­нив­ших­ся в Но­вой Анг­лии]. Ме­мо­ри­ал Са­ман­ты Смит (1986). Ден­д­ра­рий «Вайлс» (площадь 90,6 га).

Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг (85,4% за­ня­тых, 2010), в струк­ту­ре ко­то­рой вы­де­ля­ют­ся сек­то­ра государственного и му­ни­ци­паль­но­го управ­ле­ния, здра­во­охра­не­ния (медицинский центр «MaineGeneral» - вто­рой круп­ней­ший городской ра­бо­то­да­тель), транс­пор­та и ло­ги­сти­ки (круп­ные склад­ские пло­щад­ки, в том числе сис­те­мы ма­те­ри­аль­но­го снаб­же­ния сельскохозяйственных про­из­во­ди­те­лей шта­та), оп­то­вой и роз­нич­ной тор­гов­ли, ин­ду­ст­рии от­ды­ха и ту­риз­ма (ве­ло­си­пед­ные и пе­ше­ход­ные тро­пы, охо­та и ры­бо­лов­ст­во). В Огасте ба­зи­ру­ют­ся Центральная энер­ге­тическая ком­па­ния шта­та Мэн (круп­ней­ший городской ра­бо­то­да­тель), Ас­со­циа­ция про­из­во­ди­те­лей мо­лоч­ной про­дук­ции шта­та Мэн, го­лов­ной сер­вис­ный центр элек­тро­тех­нической ком­па­нии «Microdyne» в шта­те Мэн и др. В промышленности за­ня­то 6,5% ра­бо­таю­щих. Пред­при­ятия по за­го­тов­ке дре­ве­си­ны, про­изводству бу­ма­ги, пе­ри­фе­рий­но­го ком­пь­ю­тер­но­го обо­ру­до­ва­ния (ком­па­ния «SCI Systems»), тек­сти­ля (в том числе гар­дин), обу­ви и мяс­ных из­де­лий.

В 120 км к вос­то­ку от Огасты на­хо­дит­ся национальный парк Ака­дия (воз­ник в 1919 году как национальный парк Ла­фай­етт; современное название с 1929 года).

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