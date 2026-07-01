ОГАСТА, штат Мэн
ОГАСТА, штат Мэн - город на Северо-Востоке США, в Новой Англии, административный центр штата Мэн.
Население 19,1 тысяч человек (2013). Расположен в восточных предгорьях Северных Аппалачей, на реке Кеннебек, в 62 км к северу от побережья залива Мэн Атлантического океана, в южной части штата. Узел автомобильных дорог (через город проходит национальная автомагистраль Нью-Йорк - Бостон - Портленд - Огаста - граница с Канадой); железнодорожная станция на линии Бостон - Портленд - Огаста - Маттавомкег. Региональный аэропорт (1929; в 1,5 км к северо-западу от центра города).
Возник в 1628 году (по другим данным, в 1629 году) как пункт торговли пушниной английской колонии Плимут. Известен под индейским названием Кушнок, Куссинок (Cushnoc, Coussinoc, Koussinoc - «голова прилива»). В 1661 году продан торговцам из Бостона из-за частых нападений индейцев и низких доходов от продажи пушнины (в течение последующих 75 лет находился в запустении). После восстановления британского контроля над бассейном реки Кеннебек (в результате войны с конфедерацией вабанаков в 1722-1725 годах) на её правом берегу сооружён форт Уэстерн. В 1771 году передан под управление города Халловелл (в 3 км к югу от Огасты). В феврале 1797 года переименован в Харрингтон, в июне получил современное название (в честь дочери американского государственного деятеля Г. Дирборна). С 1827 года административный центр штата Мэн (до 1832 года Законодательное собрание штата размещалось в городе Портленд). В 1837 году на реке Кеннебек сооружён энергоузел «Edwards» (высота плотины около 4,8 м). В середине XIX века превратился в крупный центр деревообработки и производства хлопчатобумажных тканей. В 1849 году получил статус города. В 1851 году соединён железной дорогой с Портлендом. В 1865 году пострадал от сильного пожара. С конца XIX века развивались целлюлозно-бумажная промышленность, производство инструментов для обработки камня, а также обуви, ювелирных изделий и др.
Историческое ядро города расположено на правом берегу реки Кеннебек и представляет собой несколько кварталов, прилегающих к улице Уотер-стрит. Среди архитектурных достопримечательностей - форт Уэстерн (1754-1769; восстановлен в 1919 году; старейший деревянный форт на территории США), здание окружного суда (1830), Капитолий штата Мэн (1829-1832, архитектор Ч. Булфинч), особняк Блейн-хаус (1833; с 1919 года резиденция губернатора), здания Арсенала (1828-1838), почты в духе викторианского стиля (1890, архитектор М. Белл). После завершения строительства в 1955 году национальные автомагистрали Портленд - Огаста общественно-деловой центр города переместился на его западную окраину. В 1980-е годы предприняты меры по возрождению исторического центра, многие административные учреждения переведены в левобережную восточную часть города.
Огаста - региональный центр науки, образования и культуры. Университет штата Мэн (1965). Библиотеки: штата Мэн (1836) и публичная имени Л. Литгоу (1896; в здании в формах неоренессанса). Музей штата Мэн [формировался с 1836 года; аккредитован в 1975 году; в здании 1971 года; в его составе архив штата; в экспозиции музея - локомотив «Лайон» (около 1840 года) - один из старейших сохранившихся в Новой Англии]. Мемориал Саманты Смит (1986). Дендрарий «Вайлс» (площадь 90,6 га).
Основа городской экономики - сфера услуг (85,4% занятых, 2010), в структуре которой выделяются сектора государственного и муниципального управления, здравоохранения (медицинский центр «MaineGeneral» - второй крупнейший городской работодатель), транспорта и логистики (крупные складские площадки, в том числе системы материального снабжения сельскохозяйственных производителей штата), оптовой и розничной торговли, индустрии отдыха и туризма (велосипедные и пешеходные тропы, охота и рыболовство). В Огасте базируются Центральная энергетическая компания штата Мэн (крупнейший городской работодатель), Ассоциация производителей молочной продукции штата Мэн, головной сервисный центр электротехнической компании «Microdyne» в штате Мэн и др. В промышленности занято 6,5% работающих. Предприятия по заготовке древесины, производству бумаги, периферийного компьютерного оборудования (компания «SCI Systems»), текстиля (в том числе гардин), обуви и мясных изделий.
В 120 км к востоку от Огасты находится национальный парк Акадия (возник в 1919 году как национальный парк Лафайетт; современное название с 1929 года).