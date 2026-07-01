ОГАРЁВ НИКОЛАЙ ПЛАТОНОВИЧ
Русский поэт, публицист, революционный деятель.
Из старинного дворянского рода. Детство провёл в селе Старое Акшино Инсарского уезда Пензенской губернии (ныне Старошайговского района, Мордовия). В 1820 году семья переехала в Москву. Получил домашнее образование. В 1826 году завязалась дружба Огарёва с А.И. Герценом (его дальним родственником), основанная на сочувствии к осуждённым декабристам и «ненависти к деспотизму». В 1829 году поступил вольнослушателем на физико-математическое отделение Московского университета; в 1832 году перевёлся на нравственно-политическое (юридическое) отделение, где вокруг Огарёва и Герцена сложился антимонархический кружок. В июле 1834 года арестован за пение «пасквильных стихов» о царской семье; до апреля 1835 года содержался в одиночном заключении (описано в поэме «Тюрьма», 1857-1858), после чего сослан в Пензу под надзор местных властей; служил в канцелярии гражданского губернатора А.А. Панчулидзева. В 1838 году на лечении в Пятигорске познакомился с декабристами, участвовавшими в Кавказской войне 1817-1864 годов, сблизился с А.И. Одоевским (этим событиям посвящён мемуарный очерк «Кавказские воды», 1861). В конце 1838 года, после смерти отца, унаследовал несколько имений в Рязанской, Пензенской и Орловской губерниях. В мае 1839 года Огарёв был освобождён из-под полицейского надзора и получил разрешение жить в Санкт-Петербурге и Москве.
Дебютировал как поэт в 1840 году в журнале «Отечественные записки»; среди стихотворений наиболее оригинальны «картины» и сценки, отличающиеся «внутреннею меланхолическою музыкальностию» (В.Г. Белинский): «Старый дом», «Деревенский сторож» (оба 1840), «Дилижанс», «Обыкновенная повесть» (оба 1842 года), а также предвосхитившие некрасовскую манеру «Дорога», «Кабак» (оба 1841) и «Изба» (1842). Герой любовной и медитативной лирики Огарёва близок лермонтовскому человеку «безвременья», отравленному рефлексией и скептицизмом, порывающемуся к активной жизни, но отчуждённому от людей и обречённому на бездействие: циклы «Buch der Liebe» (1841-1844; полностью опубликован в 1956 году), «Монологи» (1844-1847). Лучшим своим произведением считал поэму «Юмор» (неоконченную, части 1-2, 1840-1841, опубликована в 1857 году; часть 3, 1867-1868, опубликована в 1868 году), построенную как мозаика из исторических воспоминаний и современных наблюдений, влекущих мысль по ряду случайных ассоциаций; социально-обличительный пафос поэмы растворён в атмосфере насмешки и самоиронии.
В 1841 и 1842-1846 годах путешествовал по Европе. По возвращении жил в Старом Акшине. Воодушевлённый идеей поиска форм рационального хозяйствования, перевёл принадлежавших ему крестьян в «вольные хлебопашцы» (1842) и несколько лет посвятил попыткам агротехнических и общекультурных преобразований на основе применения вольнонаёмного труда, беспроцентного кредита (в наследственном имении в Пензенской губернии) и создания модели «народного» промышленного предприятия с рабочими, наделёнными землёй (на писчебумажной фабрике в Симбирской губернии). Эксперименты оказались неудачными, выявив, по мнению Огарёва, все негативные стороны русской сельской общины: низкую эффективность, косность, «равенство рабства», «выражение зависти всех против одного» (рукопись «Народная политехническая школа», 1847). Разочарование в попытках найти взаимопонимание с крестьянами отразилось в написанных в конце 1840-х годов поэмах «Господин» (опубликована в 1857 году) и «Деревня» (не окончена; опубликована в 1908 году).
Огарёв считается автором одной из первых схем экономико-географического районирования, изложенной им в критической рецензии на статью востоковеда В.В. Григорьева в газете «Московские ведомости» (1847).
В феврале 1850 года по доносу был арестован и обвинён в религиозном вольнодумстве и организации «коммунистической секты»; вскоре оправдан и освобождён с учреждением за ним полицейского надзора. В те же годы перешёл на радикальные революционно-демократические позиции, прямо выраженные в стихотворениях «Упование. Год 1848» (1848), «Сон» (1854), «Арестант» (1857) и др. В 1856 году вышли из печати первый поэтический сборник «Стихотворения» (2-е издание, 1858) и лирическая поэма «Зимний путь», подводившие итоги творчеству Огарёва на родине.
В марте 1856 года Огарёв выехал в Лондон, где вместе с Герценом возглавил деятельность Вольной русской типографии и стал соиздателем альманаха «Полярная звезда» (с 3-го номера) и газеты «Колокол» (идея издания принадлежала Огарёву). В 1850-е годы изменил свой взгляд на общину: приписывая отсталость русского земледелия крепостному праву, стал пропагандировать идею общины как зародышевой формы «русского социализма», при условии её освобождения от крепостного и фискального гнёта (статья «Крестьянская община», 1858). На страницах «Колокола» выдвигал требования отмены крепостного права с передачей крестьянам земли, которой они пользовались, упразднения рекрутской повинности, цензуры, чиновничества и самодержавия, введения федеративного государственного устройства, выборного управления и суда, свободы вероисповедания и печати. В апреле 1859 года российские власти потребовали от Огарёва вернуться на родину; за его отказом в декабре 1860 года последовали заочный суд и решение о лишении Огарёва всех прав и «вечном изгнании». После отмены крепостного права выступил с критикой крестьянской реформы 1861 года и заявил, что «народ царём обманут». Принимал участие в организации общества «Земля и воля» 1860-х годов (один из его программных документов - статья «Что нужно народу?», 1861). В целях подготовки крестьянской революции в России вместе с Герценом издавал пропагандистскую газету для простонародья «Общее вече» (1862-1864); активно поддерживал Польское восстание 1863-1864 годов.
Во 2-й половине 1860-х годов увлёкся идеями федеративного устройства России (книга «Землеописание для народа», Женева, 1868; совместно с Н.А. Шевелёвым и Л.И. Мечниковым), которые во многом опирались на его схему экономико-географического районирования.
Поэзия Огарёва конца 1850-х - начала 1860-х годов всё больше подчиняется задачам революционной пропаганды, приобретает ораторско-декламационный характер (стихотворения «Свобода», 1858; «Памяти Рылеева», 1859; «Михайлову», 1862; «Сим победиши», 1863, и др.). В небольших лирических поэмах «Ночь» (1857), «Сны» (1857?), «С того берега» (1858), «Забытьё», «Странник» (обе 1862 года) и других философско-элегические мотивы перемежаются с острой социальной критикой и революционными призывами. В незавершённых драматических сценах «Исповедь лишнего человека» (1864?; опубликована в 1904 году) нашли отражение психология и судьба поколения 1840-х годов. Особое место в литературной деятельности Огарёва занимает апология движения декабристов: предисловия к изданию «Дум» К.Ф. Рылеева (1860) и сборника «Русская потаённая литература XIX столетия» (1861), неоконченная поэма «Матвей Радаев» (частично издана в 1859 году, полностью в 1886 году).
В 1865 году Огарёв и Герцен перебрались в Женеву, где между ними выявились разногласия во взглядах на задачи революционного движения и оценке его отдельных представителей. В полемике с Герценом Огарёв призывал к разрушению всех государственных институтов как предпосылке будущей революции (статья «Первый ответ», «Второй ответ старому другу», обе 1869 года); вместе с М.А. Бакуниным в 1869-1870 годах оказывал финансовую поддержку С.Г. Нечаеву; как автор и редактор участвовал в изданиях нечаевского общества «Народная расправа». В 1873 году вместе с некоторыми другими русскими эмигрантами Огарёв по требованию российского правительства был выслан швейцарскими властями из страны. В сентябре 1874 года уехал в Великобританию, где сблизился с другим идеологом народничества П.Л. Лавровым (в 1875-1876 годах сотрудничал в его журнале «Вперёд!»).
Сочинения:
Избр. социально-политические и философские произведения. М., 1952–1956. Т. 1–2;
Литературное наследство. М., 1953–1956. Т. 61–63;
Избр. произведения. М., 1956. Т. 1–2;
Стихотворения и поэмы / Вступ. статья С. А. Рейсера. Л., 1961;
О литературе и искусстве. М., 1988.