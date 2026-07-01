ОГАРЁВ НИКОЛАЙ ПЛАТОНОВИЧ

Русский по­эт, пуб­ли­цист, ре­во­люционный дея­тель.

Из ста­рин­но­го дво­рян­ско­го ро­да. Дет­ст­во про­вёл в селе Ста­рое Ак­ши­но Ин­сар­ско­го уезда Пен­зен­ской губернии (ны­не Ста­ро­шай­гов­ско­го района, Мор­до­вия). В 1820 году се­мья пе­ре­еха­ла в Мо­ск­ву. По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние . В 1826 году за­вя­залась друж­ба Огарёва с А.И. Гер­це­ном (его даль­ним род­ст­вен­ни­ком), ос­но­ван­ная на со­чув­ст­вии к осу­ж­дён­ным де­кабри­стам и «не­на­вис­ти к дес­по­тиз­му». В 1829 году по­сту­пил воль­но­слу­ша­те­лем на фи­зи­ко-ма­те­ма­тическое от­де­ле­ние Московского университета; в 1832 году пе­ре­вёл­ся на нрав­ст­вен­но-по­ли­тическое (юри­дическое) от­де­ле­ние, где во­круг Огарёва и Гер­це­на сло­жил­ся ан­ти­мо­нар­хический кру­жок. В ию­ле 1834 года аре­стован за пе­ние «па­ск­виль­ных сти­хов» о цар­ской се­мье; до апреля 1835 года со­дер­жал­ся в оди­ноч­ном за­клю­че­нии (опи­са­но в по­эме «Тюрь­ма», 1857-1858), по­сле че­го со­слан в Пен­зу под над­зор ме­ст­ных вла­стей; слу­жил в кан­це­ля­рии гражданского гу­бер­на­то­ра А.А. Пан­чу­лид­зе­ва. В 1838 году на ле­че­нии в Пя­ти­гор­ске по­зна­ко­мил­ся с де­каб­ри­ста­ми, уча­ст­во­вав­ши­ми в Кавказской вой­не 1817-1864 годов, сбли­зил­ся с А.И. Одо­ев­ским (этим со­бы­ти­ям по­свя­щён ме­му­ар­ный очерк «Кав­каз­ские во­ды», 1861). В конце 1838 года, по­сле смер­ти от­ца, унас­ле­до­вал несколько име­ний в Ря­зан­ской, Пен­зен­ской и Ор­лов­ской гу­бер­ни­ях. В мае 1839 года Огарёв был ос­во­бо­ж­дён из-под по­ли­цей­ско­го над­зо­ра и по­лу­чил раз­ре­ше­ние жить в Санкт-Пе­тер­бур­ге и Мо­ск­ве.

Де­бю­ти­ро­вал как по­эт в 1840 году в журнале «Оте­че­ст­вен­ные за­пис­ки»; сре­ди сти­хо­тво­ре­ний наи­бо­лее ори­ги­наль­ны «кар­ти­ны» и сцен­ки, от­ли­чаю­щие­ся «внут­рен­нею ме­лан­хо­ли­че­скою му­зы­каль­но­стию» ( В.Г. Бе­лин­ский ): «Ста­рый дом», «Де­ре­вен­ский сто­рож» (оба 1840), «Ди­ли­жанс», «Обык­но­вен­ная по­весть» (оба 1842 года), а так­же пред­вос­хи­тив­шие не­кра­сов­скую ма­не­ру «До­ро­га», «Ка­бак» (оба 1841) и «Из­ба» (1842). Ге­рой лю­бов­ной и ме­ди­та­тив­ной ли­ри­ки Огарёва бли­зок лер­мон­тов­ско­му че­ло­ве­ку «без­вре­ме­нья», от­рав­лен­но­му реф­лек­си­ей и скеп­ти­циз­мом, по­ры­ваю­ще­му­ся к ак­тив­ной жиз­ни, но от­чу­ж­дён­но­му от лю­дей и об­ре­чён­но­му на без­дей­ст­вие: цик­лы «Buch der Liebe» (1841-1844; пол­но­стью опубликован в 1956 году), «Мо­но­ло­ги» (1844-1847). Луч­шим сво­им про­из­ве­де­ни­ем счи­тал по­эму «Юмор» (не­окон­чен­ную, части 1-2, 1840-1841, опубликована в 1857 году; часть 3, 1867-1868, опубликована в 1868 году), по­стро­ен­ную как мо­заи­ка из ис­то­рических вос­по­ми­на­ний и современных на­блю­де­ний, вле­ку­щих мысль по ря­ду слу­чай­ных ас­со­циа­ций; со­ци­аль­но-об­ли­чительный па­фос по­эмы рас­тво­рён в ат­мо­сфе­ре на­смеш­ки и са­мо­иро­нии.

В 1841 и 1842-1846 годах пу­те­ше­ст­во­вал по Ев­ро­пе. По воз­вра­ще­нии жил в Ста­ром Ак­ши­не. Во­оду­шев­лён­ный иде­ей по­ис­ка форм ра­цио­наль­но­го хо­зяй­ст­во­ва­ния, пе­ре­вёл при­над­ле­жав­ших ему кре­сть­ян в «воль­ные хле­бо­паш­цы» (1842) и несколько лет по­свя­тил по­пыт­кам аг­ро­тех­нических и об­ще­куль­тур­ных пре­об­ра­зо­ва­ний на ос­но­ве при­ме­не­ния воль­но­на­ём­но­го тру­да, бес­про­цент­но­го кре­ди­та (в на­след­ст­вен­ном име­нии в Пен­зен­ской губернии) и соз­да­ния мо­де­ли «на­род­но­го» промышленного пред­при­ятия с ра­бо­чи­ми, на­де­лён­ны­ми зем­лёй (на пис­че­бу­маж­ной фаб­ри­ке в Сим­бир­ской губернии). Экс­пе­ри­мен­ты ока­за­лись не­удач­ны­ми, вы­явив, по мне­нию Огарёва, все не­га­тив­ные сто­ро­ны русской сель­ской об­щи­ны: низ­кую эф­фек­тив­ность, кос­ность, «ра­вен­ст­во раб­ст­ва», «вы­ра­же­ние за­вис­ти всех про­тив од­но­го» (ру­ко­пись «На­род­ная по­ли­тех­ни­че­ская шко­ла», 1847). Раз­оча­ро­ва­ние в по­пыт­ках най­ти взаи­мо­по­ни­ма­ние с кре­сть­я­на­ми от­ра­зи­лось в на­пи­сан­ных в конце 1840-х годов по­эмах «Гос­по­дин» (опубликована в 1857 году) и «Де­рев­ня» (не окон­че­на; опубликована в 1908 году).

Огарёв счи­та­ет­ся ав­то­ром од­ной из пер­вых схем эко­но­ми­ко-гео­гра­фического рай­они­ро­ва­ния, из­ло­жен­ной им в кри­тической ре­цен­зии на ста­тью вос­то­ко­ве­да В.В. Гри­горь­е­ва в газете «Мо­с­ков­ские ве­до­мо­сти» (1847).

В феврале 1850 года по до­но­су был аре­сто­ван и об­ви­нён в ре­лигиозном воль­но­дум­ст­ве и ор­га­ни­за­ции «ком­му­ни­сти­че­ской сек­ты»; вско­ре оп­рав­дан и ос­во­бо­ж­дён с уч­ре­ж­де­ни­ем за ним по­ли­цей­ско­го над­зо­ра. В те же го­ды пе­ре­шёл на ра­ди­каль­ные ре­во­лю­ци­он­но-де­мо­кра­тические по­зи­ции, пря­мо вы­ра­жен­ные в сти­хо­тво­ре­ни­ях «Упо­ва­ние. Год 1848» (1848), «Сон» (1854), «Аре­стант» (1857) и др. В 1856 году вы­шли из пе­ча­ти пер­вый по­этический сборник «Сти­хо­тво­ре­ния» (2-е издание, 1858) и ли­рическая по­эма «Зим­ний путь», под­во­див­шие ито­ги твор­че­ст­ву Огарёва на ро­ди­не.

В мар­те 1856 года Огарёв вы­ехал в Лон­дон, где вме­сте с Гер­це­ном воз­гла­вил дея­тель­ность Воль­ной русской ти­по­гра­фии и стал со­из­да­те­лем альманаха «По­ляр­ная звез­да» (с 3-го но­ме­ра) и газеты «Ко­ло­кол» (идея из­да­ния при­над­ле­жа­ла Огарёву). В 1850-е годы из­ме­нил свой взгляд на об­щи­ну: при­пи­сы­вая от­ста­лость русского зем­ле­де­лия кре­по­ст­но­му пра­ву, стал про­па­ган­ди­ро­вать идею об­щи­ны как за­ро­ды­ше­вой фор­мы «русского со­циа­лиз­ма», при ус­ло­вии её ос­во­бо­ж­де­ния от кре­по­ст­но­го и фис­каль­но­го гнё­та (статья «Кре­сть­ян­ская об­щи­на», 1858). На стра­ни­цах «Ко­ло­ко­ла» вы­дви­гал тре­бо­ва­ния от­ме­ны кре­по­ст­но­го пра­ва с пе­реда­чей кре­сть­я­нам зем­ли, ко­то­рой они поль­зо­ва­лись, уп­разд­не­ния рек­рут­ской по­вин­но­сти, цен­зу­ры, чи­нов­ни­че­ст­ва и са­мо­дер­жа­вия, вве­де­ния фе­де­ра­тив­но­го государственного уст­рой­ст­ва, вы­бор­но­го управ­ле­ния и су­да, сво­бо­ды ве­ро­ис­по­ве­да­ния и пе­ча­ти. В апреле 1859 года российские вла­сти по­тре­бо­ва­ли от Огарёва вер­нуть­ся на ро­ди­ну; за его от­ка­зом в декабре 1860 года по­сле­до­ва­ли за­оч­ный суд и ре­ше­ние о ли­ше­нии Огарёва всех прав и «веч­ном из­гна­нии». По­сле от­ме­ны кре­по­ст­но­го пра­ва вы­сту­пил с кри­ти­кой кре­сть­ян­ской ре­фор­мы 1861 года и зая­вил, что «на­род ца­рём об­ма­нут». При­ни­мал уча­стие в ор­га­ни­за­ции об­ще­ст­ва «Зем­ля и во­ля» 1860-х годов (один из его про­грамм­ных до­ку­мен­тов - статья «Что нуж­но на­ро­ду?», 1861). В це­лях под­го­тов­ки кре­сть­ян­ской ре­во­лю­ции в Рос­сии вме­сте с Гер­це­ном из­да­вал про­па­ган­ди­ст­скую га­зе­ту для про­сто­на­ро­дья «Об­щее ве­че» (1862-1864); ак­тив­но под­дер­жи­вал Поль­ское вос­ста­ние 1863-1864 годов.

Во 2-й половине 1860-х годов ув­лёк­ся идея­ми фе­де­ра­тив­но­го уст­рой­ст­ва Рос­сии (книга «Зем­ле­опи­са­ние для на­ро­да», Же­не­ва, 1868; совместно с Н.А. Ше­ве­лё­вым и Л.И. Меч­ни­ко­вым), ко­то­рые во мно­гом опи­ра­лись на его схе­му эко­но­ми­ко-гео­гра­фического рай­они­ро­ва­ния.

По­эзия Огарёва конца 1850-х - начала 1860-х годов всё боль­ше под­чи­ня­ет­ся за­да­чам ре­во­люционной про­па­ган­ды, при­об­ре­та­ет ора­тор­ско-дек­ла­мационный ха­рак­тер (сти­хо­тво­ре­ния «Сво­бо­да», 1858; «Па­мя­ти Ры­лее­ва», 1859; «Ми­хай­ло­ву», 1862; «Сим по­бе­ди­ши», 1863, и др.). В не­боль­ших ли­рических по­эмах «Ночь» (1857), «Сны» (1857?), «С то­го бе­ре­га» (1858), «За­бы­тьё», «Стран­ник» (обе 1862 года) и других фи­ло­соф­ско-эле­гические мо­ти­вы пе­ре­ме­жа­ют­ся с ост­рой со­ци­аль­ной кри­ти­кой и ре­во­люционными при­зы­ва­ми. В не­за­вер­шён­ных дра­ма­тических сце­нах «Ис­по­ведь лиш­не­го че­ло­ве­ка» (1864?; опубликована в 1904 году) на­шли от­ра­жение пси­хо­ло­гия и судь­ба по­ко­ле­ния 1840-х годов. Осо­бое ме­сто в литературной дея­тель­но­сти Огарёва за­ни­ма­ет апо­ло­гия дви­же­ния де­каб­ри­стов: пре­ди­сло­вия к из­да­нию «Дум» К.Ф. Ры­лее­ва (1860) и сборника «Рус­ская по­та­ён­ная ли­те­ра­ту­ра XIX сто­ле­тия» (1861), не­оконченная по­эма «Мат­вей Ра­да­ев» (час­тич­но из­да­на в 1859 году, пол­но­стью в 1886 году).

В 1865 году Огарёв и Гер­цен пе­ре­бра­лись в Же­не­ву, где ме­ж­ду ни­ми вы­яви­лись раз­но­гла­сия во взгля­дах на за­да­чи ре­во­люционного дви­же­ния и оцен­ке его отдельных пред­ста­ви­те­лей. В по­ле­ми­ке с Гер­це­ном Огарёв при­зы­вал к раз­ру­ше­нию всех государственных ин­сти­тутов как пред­по­сыл­ке бу­ду­щей ре­во­лю­ции (статья «Пер­вый от­вет», «Вто­рой от­вет ста­ро­му дру­гу», обе 1869 года); вме­сте с М.А. Ба­ку­ни­ным в 1869-1870 годах ока­зы­вал фи­нан­со­вую под­держ­ку С.Г. Не­чае­ву; как ав­тор и ре­дак­тор уча­ст­во­вал в из­да­ни­ях не­ча­ев­ско­го общества «На­род­ная рас­пра­ва». В 1873 году вме­сте с не­ко­то­ры­ми другими русскими эмиг­ран­та­ми Огарёв по тре­бо­ва­нию российского пра­ви­тель­ст­ва был вы­слан швейцарскими вла­стя­ми из стра­ны. В сентябре 1874 года уе­хал в Ве­ли­ко­бри­та­нию, где сбли­зил­ся с другим идео­ло­гом на­род­ни­че­ст­ва П.Л. Лав­ровым (в 1875-1876 годах со­труд­ни­чал в его журнале «Впе­рёд!»).

Сочинения:

Избр. со­ци­аль­но-по­ли­ти­че­ские и фи­ло­соф­ские про­из­ве­де­ния. М., 1952–1956. Т. 1–2;

Ли­те­ра­тур­ное на­след­ст­во. М., 1953–1956. Т. 61–63;

Избр. про­из­ве­де­ния. М., 1956. Т. 1–2;

Сти­хо­тво­ре­ния и по­эмы / Вступ. ста­тья С. А. Рей­се­ра. Л., 1961;

О ли­те­ра­ту­ре и ис­кус­ст­ве. М., 1988.