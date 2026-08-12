ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК -

1) язык официального делопроизводства; язык, на котором публикуются акты органов международных и наднациональных организаций, признаваемые аутентичными.

Так, например, Официальный язык Совета Европы являются английский и французский.

2) В законодательстве ряда государств ( Канада , Польша , Болгария) обозначение государственного языка. Термин «Официальный язык» использовался в Законе СССР «О языках народов СССР» (1990).

3) Язык, который может официально применяться в государственных органах или органах местного самоуправления наряду с государственным и на котором граждане вправе обращаться в соответствующие органы (например, русский язык в Казахстане и Киргизии).

4) Язык, имеющий особый статус и применяющийся, наряду с государственным языком, в тех административно-территориальных единицах, где проживают национальные меньшинства или коренные народы. Так, в Словении итальянский или венгерский язык является, наряду со словенским, Официальными языками на территории проживания итальянского или венгерского национальных сообществ. В России, в Республике Саха (Якутия), язык коренных малочисленных народов Севера признаётся официальным в местах компактного проживания этих народов.