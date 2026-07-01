ОФИЦЕР
ОФИЦЕР (от латинского officium - должность) - лицо командного (начальствующего) состава в вооруженных силах, других войсках и отдельных государственных структурах.
Каждый Офицер имеет присвоенное ему персональное воинское или специальное звание, форму одежды и знаки различия. Впервые слово «Офицер» встречается в немецких источниках 1570-х годов как название лиц, занимавших некоторые государственные должности. В конце XVI века в армиях и флотах европейских стран Офицерами стали называть войсковых (флотских) командиров и начальников. В русской армии офицерские чины (звания) впервые введены в 1630-х годах.
Правовой статус Офицеров, порядок их чинопроизводства, подготовки и комплектования определены в 1-й половине XVIII века. Помимо армии и флота, к офицерскому составу были причислены лица, занимавшие руководящие должности в некоторых государственных структурах [полиция, жандармерия, пограничная стража (смотри Отдельный корпус пограничной стражи) и внутренняя стража]. В XIX веке офицерские чины имели представители корпусов инженеров путей сообщения, горных инженеров и лесничих. После Октябрьской революции 1917 года, с упразднением военных чинов и званий (дек.абрь 1917 года), командиры и начальники РККА и РККФ Офицерами не назывались. В ходе Великой Отечественной войны в соответствии с указами Президиума ВС СССР от 24.7 и 10.8.1943 года командный и начальствующий состав, имевший воинские звания от младшего лейтенанта до полковника и им соответствующих, стал именоваться офицерским составом. По Закону СССР «О всеобщей воинской обязанности» (1967) это наименование распространено на генералов (адмиралов) и маршалов. Федеральным законом РФ «О военной службе и воинской обязанности» (1998) для Офицеров предусмотрены соответствующие войсковые и корабельные воинские звания.
Также наименование штатной воинской должности в штабах и других органах военного управления (например, старший Офицер отдела).