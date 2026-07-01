ОФИЦЕР

ОФИЦЕР (от латинского officium - должность) - лицо командного (начальствующего) состава в вооруженных силах, других войсках и отдельных государственных структурах.

Ка­ж­дый Офицер име­ет при­сво­ен­ное ему пер­со­наль­ное во­ин­ское или специальное зва­ние, фор­му оде­ж­ды и зна­ки раз­ли­чия. Впер­вые сло­во «Офицер» встре­ча­ет­ся в немецких ис­точ­ни­ках 1570-х годов как на­зва­ние лиц, за­ни­мав­ших не­ко­то­рые государственные долж­но­сти. В конце XVI века в ар­ми­ях и фло­тах ев­ропейских стран Офицерами ста­ли на­зы­вать вой­ско­вых (флот­ских) ко­ман­ди­ров и на­чаль­ни­ков. В русской ар­мии офи­цер­ские чи­ны (зва­ния) впер­вые вве­де­ны в 1630-х годах.

Пра­во­вой ста­тус Офицеров, по­ря­док их чи­но­про­из­вод­ст­ва, под­го­тов­ки и ком­плек­то­ва­ния оп­ре­де­ле­ны в 1-й половине XVIII века. По­ми­мо ар­мии и фло­та, к офи­цер­ско­му со­ста­ву бы­ли при­чис­ле­ны ли­ца, за­ни­мав­шие ру­ко­во­дя­щие долж­но­сти в не­ко­то­рых государственных струк­ту­рах [ по­ли­ция , жан­дар­ме­рия , по­гра­нич­ная стра­жа (смотри От­дель­ный кор­пус по­гра­нич­ной стра­жи ) и внут­рен­няя стра­жа ]. В XIX веке офи­цер­ские чи­ны име­ли пред­ста­ви­те­ли кор­пу­сов ин­же­не­ров пу­тей со­об­ще­ния, гор­ных ин­же­не­ров и лес­ни­чих. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года, с уп­разд­не­ни­ем во­енных чи­нов и зва­ний (дек.абрь 1917 года), ко­ман­ди­ры и на­чаль­ники РККА и РККФ Офицерами не на­зы­ва­лись. В хо­де Великой Отечественной вой­ны в со­от­вет­ст­вии с ука­за­ми Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 24.7 и 10.8.1943 года ко­манд­ный и на­чаль­ст­вую­щий со­став, имев­ший во­ин­ские зва­ния от млад­ше­го лей­те­нан­та до пол­ков­ни­ка и им со­от­вет­ст­вую­щих, стал име­но­вать­ся офи­цер­ским со­ста­вом. По За­ко­ну СССР «О все­об­щей во­ин­ской обя­зан­но­сти» (1967) это на­име­но­ва­ние рас­про­стра­не­но на ге­не­ра­лов ( ад­ми­ра­лов ) и мар­ша­лов . Фе­де­раль­ным за­ко­ном РФ «О во­ен­ной служ­бе и во­ин­ской обя­зан­но­сти» (1998) для Офицеров пре­ду­смот­ре­ны со­от­вет­ст­вую­щие вой­ско­вые и ко­ра­бель­ные во­ин­ские зва­ния.

Также на­име­но­ва­ние штат­ной во­ин­ской долж­но­сти в шта­бах и других ор­га­нах во­енного управ­ле­ния (например, стар­ший Офицер от­де­ла).

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