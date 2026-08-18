ОФФЕРТОРИЙ

ОФФЕРТОРИЙ (позднелат. offertorium - приношение даров)​ - в католическом и протестантском богослужении часть литургии , во время которой хлеб и вино для совершения Евхаристии приносятся на алтарь.

Традиционно во время Оффертория проходит сбор пожертвований среди паствы (лат. collecta).

Так же, католическом богослужении приуроченное к дароприношению песнопение респонсорного типа (смотри Респонсорное пение), входит в проприй мессы. Исторически (предположительно с VII века) состоял из хорового рефрена и псалма , стихи которого распевались сольно, чередуясь с сокращёнными рефренами (repetenda). Средневековые Оффертории («Ave Maria», «Justitiae Domini», «Tollite portas», «Tu es Petrus» и другие) отличались изысканной мелизматикой; для них типичны элементыриторики музыкальной и настоящая мелодическая разработка (повторы фраз, секвенцирование, ритмическое выделение наиболее выразительных мотивов и прочее).

С позднего Средневековья и до современного этапа Офферторий постепенно сократился до рефрена. Канонические тексты Офферториев лежат в основе многоголосных мотетов Дж.П. да Палестрины (сборник «Оффертории ко всему церковному году», издан в 1593 году), О. ди Лассо (среди разных песнопений в составе 2 сборников «Sacrae cantiones», изданы в 1582 и 1585 годах) и других.

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