ОФЕРТА

ОФЕРТА (исп. oferta, от лат. offero - предлагать) - предложение заключить договор с указанием всех необходимых условий.

Лицо, делающее Оферту, именуется оферентом, лицо, которому адресована оферта, - акцептантом.

В российском праве Офертой признаётся только такое предложение, которое отвечает обязательным критериям: адресность (должно быть направлено одному или нескольким конкретным лицам), достаточная определённость (должно содержать все существенные условия предлагаемого к заключению договора) и направленность на заключение договора (должно отражать намерение оферента заключить договор с акцептантом таким образом, чтобы волеизъявления акцептанта на заключение договора на предложенных оферентом условиях было достаточно для заключения договора без необходимости дополнительного волеизъявления со стороны оферента).

Современное законодательство позволяет делать безадресные Оферты - Оферты, обращённые к неопределённому кругу лиц. Однако отсутствие адресности в этом случае должно восполняться прямым указанием на то, что такое безадресное предложение заключить договор является Офертой, в противном случае безадресное предложение будет считаться рекламой или приглашением делать Оферту. Исключением является публичная Оферта - безадресное предложение, хотя и не указывающее, что оно является Офертой, но из которого иным образом явно усматривается воля лица, сделавшего предложение, заключить договор с любым, кто отзовётся на предложение. Так, например, публичной Офертой на заключение договора розничной купли-продажи является предложение товара в каталогах, если такое предложение содержит все существенные условия договора. Также публичной Офертой на заключение договора розничной купли-продажи будет выставление товара, демонстрация образца товара или сообщение информации о товаре в месте его продажи, за исключением случая, когда продавец прямо указал, что товар не предлагается к продаже. Согласно ГК РФ , Офертой признаётся адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определённо и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение (без возможности отмены ранее сделанного предложения, т. е. его отзыва). Получение акцептантом Оферты порождает на его стороне секундарное правомочие принять её, а на стороне оферента - состояние связанности Оферты (оферент не может отозвать свою Оферту в течение разумного срока или срока, указанного в Оферте, если иное не указано в Оферте или не вытекает из существа предложения или обстановки, в которой была сделана Оферта). Однако оферент может отозвать даже безотзывную Оферту до момента или в момент её получения адресатом. Такая Оферта будет считаться неполученной.

Иной подход используется в англо-американском праве и ряде международных конвенций, в которых Офертой по общему правилу считается отзывной в любой момент, если только иное не указано в Оферте или если для адресата Оферты было разумным рассматривать её как безотзывную и адресат Оферты действовал соответственно (статья 14 Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров, 1980). Оферта может быть сделана в любой форме (письменной, устной, действиями) вне зависимости от требований к форме договора, заключаемого с использованием такой оферты.

Согласно распространённой в доктрине и практике позиции, Оферта не является односторонней сделкой (сделкой будет являться договор, который предлагается заключить в Оферте), следовательно, требования о действительности сделок и процедура и основания признания сделок недействительными к Оферте не применяются. Однако поскольку Оферта выражает волю оферента на заключение договора и содержит существенные условия договора, несоответствие воли волеизъявлению в Оферте или незаконность содержания Оферты могут служить основаниями недействительности договора, заключённого с использованием такой оферты.

Оферта - один из этапов процедуры заключения договора, однако в современном коммерческом обороте договор может заключаться и без использования Оферты и акцепта, например в ходе переговоров.

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