ОДЖИБВЕ

ОДЖИБВЕ - на­род груп­пы цен­траль­ных ал­гон­ки­нов.

Жи­вут на Среднем За­па­де США (28 ре­зер­ва­ций в шта­тах Ми­чи­ган, Вис­кон­син, Мин­не­со­та, Мон­та­на и Северная Да­ко­та) и в Ка­на­де (125 об­щин в про­вин­ци­ях Он­та­рио, Ма­ни­то­ба, Сас­ка­че­ван, Аль­бер­та и Британская Ко­лум­бия).

Чис­лен­ность в Ка­на­де 140 тысяч человек (1996, пе­ре­пись), в США 105 тысяч человек (2000, пе­ре­пись). Го­во­рят в основном по-анг­лий­ски; язы­ка­ми од­жиб­ва вла­де­ют 47,7 тысяч человек в Ка­на­де (2006, пе­ре­пись) и 8,4 тысячи человек в США (2009, дан­ные U. S. English Foun­dation). В основном по­сле­до­ва­те­ли тра­диционных куль­тов, а так­же ка­то­ли­ки (Ка­на­да) и ме­то­ди­сты (США).

Пред­ки Оджибве, ве­ро­ят­но, около 1500 пе­ре­се­ли­лись с вос­то­ка в рай­он озера Верх­нее. К XIX веку под­раз­де­ля­лись на несколько тер­ри­то­ри­аль­ных групп.

Юго-вос­точ­ные Оджибве вклю­ча­ли: со­то (от Со-де-Гастон, Sault de Gaston - ста­ро­го названия Су-Сент-Ма­ри; са­мо­на­зва­ние - ба­ви­ти­го­ви­ни­ни­ваг) - меж­ду озё­ра­ми Верх­нее и Гу­рон; Во­лок мус­кус­ной кры­сы (са­мо­на­зва­ние - ва­жашк-они­га­ми­ви­ни­ни­ваг) - северо-западное по­бе­ре­жье озера Верх­нее; Оджибве буа-фор (са­мо­на­зва­ние - за­га­к­ван­да­го­ви­ни­ни­ваг) - северное по­бе­ре­жье озера Верх­нее; но­пе­минг (са­мо­на­зва­ние - но­пи­минг ажеини­ни­ваг) - к се­ве­ро-вос­то­ку от озера. Верх­нее и к за­па­ду от озера Ни­пис­синг; до­кис - река Френч-Ри­вер. Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для ин­дей­цев Се­ве­ро-Во­сто­ка США. За­ни­мались зем­ле­де­ли­ем (ку­ку­ру­за, тык­вы), со­би­ра­ли ди­кий рис, из­го­тов­ля­ли кле­но­вый са­хар, охо­ти­лись на ло­сей, оле­ней, мел­кую дичь и пуш­но­го зве­ря; вме­сто та­ба­ка ис­поль­зо­ва­ли кин­ни­кин­ник - смесь из трав на ос­но­ве то­лок­нян­ки и ко­ры ивы, мож­же­вель­ни­ка и др. Жи­ли­ще - виг­вам. Бы­ли тес­но свя­за­ны с со­сед­ни­ми от­та­ва и гу­ро­на­ми.

К юго-за­пад­ным Оджибве (северный Вис­кон­син и Мин­не­со­та) от­но­си­лись: «лю­ди ве­ли­кой во­ды» (са­мо­на­зва­ние - ки­чи-га­ми­ви­ни­ни­ваг) - южное по­бе­ре­жье озера Верх­нее; Оджибве озера Лак-дю-Флам­бо (са­мо­на­зва­ние - вас­ва­га­ни­ви­ни­ни­ваг) - вер­хо­вья реки Вис­кон­син; «ри­со­вые пал­ки» (по при­спо­соб­ле­нию по бор­ту лод­ки для об­ко­ла­чи­ва­ния ме­тё­лок при сбо­ре ди­ко­го ри­са; са­мо­на­зва­ние - ма­но­ми­ни­ке­ши­наг) - вер­хо­вья реки Сент-Крой; «си­дя­щие на гра­ни­це» (са­мо­на­зва­ние - би­тан-акинг-эна­бид­жиг) - до­ли­ны рек Сент-Крой и На­ме­ка­гон; Оджибве реки Мис­си­си­пи (са­мо­на­зва­ние - ги­чи-зи­би­ви­ни­ни­ваг) - вер­хо­вья реки Мис­си­си­пи; «гра­би­те­ли» (са­мо­на­зва­ние - ма­кан­де­ви­ни­ни­ваг) - северная Мин­не­со­та; Оджибве озера Рей­ни (са­мо­на­зва­ние - год­жид­жи­ви­ни­ни­ваг) - озеро Рей­ни-Лейк и река Рей­ни-Ри­вер. Юго-западные Оджибве бы­ли близ­ки по куль­ту­ре к юго-восточным Оджибве, но у них ме­нее рас­про­стра­не­но зем­ле­де­лие.

К се­вер­ным Оджибве от­но­си­лись племе­на озера Ай­ленд, озера Тра­ут, озера Дир, озера Ка­ри­бу, Ос­на­берг-Ха­ус и Форт-Хоп и со­то озера Вин­ни­пег. Они охо­ти­лись се­мей­ны­ми груп­па­ми на тер­ри­то­рии северного и северо-западного Он­та­рио и восточной Ма­ни­то­бы, ле­том под­ни­ма­лись по ре­кам к Су-Сент-Ма­ри, объ­е­ди­ня­ясь в боль­шие по­се­ле­ния для лов­ли ры­бы; куль­ту­ра ти­пич­на для ка­надской Суб­арк­ти­ки.

В конце XVIII - начале XIX веков часть севернх и юго-западных Оджибве при даль­ней­шем дви­же­нии на за­пад по­се­ли­лась на Ве­ли­ких Рав­ни­нах (Северная Да­ко­та, Сас­ка­че­ван, Аль­бер­та, Мон­та­на, восточная Мин­не­со­та, восточная Ма­ни­то­ба), пе­ре­няв куль­ту­ру рав­нин­ных охот­ни­ков на би­зо­нов (рав­нин­ные Оджибве).

Со­хра­ня­ет­ся де­ле­ние на то­те­мические пат­ри­ли­ней­ные кла­ны (то­тем - от од­жиб­вей­ско­го одо­дэм), объ­е­ди­няю­щие­ся во фрат­рии . В XIX веке упо­ми­на­ют­ся фрат­рии Со­ма, Жу­рав­ля, Мед­ве­дя, (Ма­лень­ко­го) Ло­ся и Ку­ни­цы. Из кла­на Жу­рав­ля час­то про­ис­хо­ди­ли во­ж­ди, из кла­на Че­ре­па­хи - ша­ма­ны; в кла­ны Вол­ка и Ку­ни­цы адоп­ти­ро­ва­ли плен­ных, для ме­ти­сов по ма­те­ри был соз­дан клан Бе­ло­го­ло­во­го Ор­ла­на. Современные кла­ны Оджибве об­ра­зу­ют фрат­рии Мед­ве­дя (Но­ке), Ма­лень­ко­го Ло­си­но­го Хво­ста (Моз­ва­но­вэ), Со­ма (Ва­ва­зи­си), Жу­рав­ля (Бас­ве­на­жи), Ши­ло­хво­ста (Ана­вэ). Многие кла­ны со­хра­ня­ют ло­каль­ное рас­про­стра­не­ние; основные «ста­рые» кла­ны про­ис­хо­дят из ре­гио­на Су-Сент-Ма­ри, из них са­мый мно­го­чис­лен­ный - клан Мед­ве­дя. Од­но­именные кла­ны Оджибве и со­сед­них на­ро­дов счи­та­ют­ся род­ст­вен­ны­ми, бра­ки меж­ду ни­ми за­пре­ще­ны. До XVIII века, ме­ста­ми до начала XX века, со­хра­ня­лись ма­три­ла­те­раль­ный (ме­ста­ми би­ла­те­раль­ный) крос­ску­зен­ный брак и би­фур­ка­тив­ная (ме­ста­ми «дра­ви­дий­ская») си­сте­ма тер­ми­нов род­ст­ва, со­ро­рат и ле­ви­рат. Су­ще­ст­во­вал обы­чай под­шу­чи­ва­ния меж­ду крос­ску­зе­на­ми и свойст­вен­ни­ка­ми. Прак­ти­ко­ва­лось ри­ту­аль­ное «род­ст­во по име­ни»: ес­ли че­ло­ве­ку снил­ся дру­гой че­ло­век, он на­ре­кал его сво­им име­нем; тёз­ки счи­та­лись род­ст­вен­ни­ка­ми и под­дер­жи­ва­ли друг дру­га в те­че­ние жиз­ни. В XIX веке нор­мы крос­ску­зен­но­го бра­ка при­шли в упа­док и си­сте­ма тер­ми­нов род­ст­ва при­об­ре­ла чер­ты би­фур­ка­тив­но-ли­ней­но­го ти­па в по­ко­ле­нии ро­ди­те­лей при со­хра­не­нии би­фур­ка­тив­но­го ти­па в по­ко­ле­нии эго. Па­рал­лель­но су­щест­ву­ют два спо­со­ба обоз­на­че­ния сиб­лин­гов - по от­но­сительному воз­ра­сту и по от­но­сительному по­лу.

Оджибве ве­ри­ли в Ве­ли­ко­го Ду­ха (Ги­чи-Ма­ни­до), ду­хов пред­ков, ас­со­ции­ро­вав­ших­ся со сто­ро­на­ми све­та, ду­хов жи­вот­ных, ве­ли­ка­нов-лю­до­едов (вин­ди­го), кар­ли­ков (ме­мег­ве­си), во­дя­ных лю­дей (ни­би­на­бэ), гро­мо­вых птиц (ани­ми­ки) и др. В ми­фо­ло­гии вы­де­ля­ет­ся цикл о куль­тур­ном ге­рое и трик­сте­ре Не­на­бо­жо (Вая­на­бо­жо). Су­ще­ст­во­ва­ли ша­ман­ские об­ще­ст­ва - Ми­дэ­ви­вин (Общество ве­ли­кой ме­ди­ци­ны), Ва­ба­но­вин (Общество рас­све­та), прак­ти­ко­ва­лись ри­туа­лы Джи­са­кан (Тря­су­щая­ся па­лат­ка), Ма­до­до­дис­ван (Па­лат­ка по­те­ния), ри­ту­аль­ные пи­ры и по­ис­ки ви­де­ний. Умер­ших хо­ро­ни­ли, за­вер­нув в бе­ре­сту. Над мо­ги­лой ус­та­нав­ли­ва­ли де­ревянный стол­бик с то­те­мом умер­ше­го. Ис­поль­зо­ва­ли ри­су­ноч­ное пись­мо на бе­ре­сте, в основном для за­пи­си ри­туа­лов ми­дэ­ви­вин и ша­ман­ских пе­сен.

Пер­вое упо­ми­на­ние об Оджибве от­но­сит­ся к 1640 году («Ре­ля­ции ие­зуи­тов»). Наи­боль­ше­му влия­нию ев­ро­пей­цев под­верг­лись юго-восточные Оджибве. Пер­вая ие­зу­ит­ская мис­сия ос­но­ва­на в 1668 году в Су-Сент-Ма­ри. В 1830-е годы ие­зу­ит­ский мис­сио­нер Ф. Ба­ра­га (сло­ве­нец по про­ис­хо­ж­де­нию), впо­след­ст­вии пер­вый епи­скоп дио­це­за Су-Сент-Ма­ри, со­ста­вил пер­вую грам­ма­ти­ку и сло­варь языка Оджибве. Юго-восточные и в мень­шей сте­пе­ни юго-западные Оджибве уча­ст­во­ва­ли в анг­ло-фран­цузс­ких вой­нах в Ка­на­де XVII-XVIII веков, Боб­ро­вых вой­нах (1642-1701), вой­нах фок­сов (1712-1716 и 1728-1737 годы), фран­ко- ин­дей­ской вой­не (1755-1763) на сто­ро­не фран­цу­зов. В анг­ло-аме­ри­кан­ской вой­не 1812-1814 годов под­дер­жи­ва­ли анг­ли­чан. Юго-западные Оджибве вое­ва­ли с да­ко­та в Вис­кон­си­не и Мин­не­со­те с XVII века (в 1680 году ме­ж­ду ни­ми был за­клю­чён пер­вый мир­ный до­го­вор) до де­пор­та­ции да­ко­та из северной Мин­не­со­ты в 1863 году. Пер­вый до­го­вор с фран­цу­за­ми Оджибве под­пи­са­ли по окон­ча­нии Боб­ро­вых войн в 1701 году (Ве­ли­кий мон­ре­аль­ский мир). С конца XVIII века к се­вер­ным и степ­ным Оджибве при­ме­нял­ся эт­но­ним «бан­ги». С 1764 по 1930 годы Оджибве за­клю­чи­ли с ев­ро­пей­ца­ми, аме­ри­кан­ца­ми и ка­над­ца­ми 88 мир­ных до­го­во­ров и до­го­во­ров об ус­туп­ках зе­мель в США и Ка­на­де. Чиппева США со­хра­ня­ют ис­клю­чительное пра­во на охо­ту и рыб­ную лов­лю на ус­ту­п­лен­ных тер­ри­то­ри­ях. Со­хра­ня­ют­ся тра­диционные ре­мёс­ла и про­мыс­лы. Современные Оджибве име­ют несколько ре­гио­наль­ных объ­е­ди­не­ний (Чип­пе­ва озера Верх­нее, Со­юз ин­дей­цев Он­та­рио и др.). К Оджибве при­над­ле­жат американский пи­са­тель Дж. Ко­пу­эй (Га­ги­ге­га­бо; 1818-1869), ка­надский художник Нор­валь Мор­ри­со (1932-2007), учё­ные, пи­са­те­ли и по­ли­тические ак­ти­ви­сты Дж. Ви­зе­нор, Л. Эрд­рик (Эрд­рих), Б. Джон­стон, А. Трой­ер, У. Ладь­юк, Л. Пел­ти­ер и др.

Дополнительная литература:

Densmore F. Chippewa customs. Wash., 1929. St. Paul, 1979;

Landes R. Ojibwa soci­o­logy. N. Y., 1937. N. Y., 1969;

Dunning R. W. Social and economic change among the north­ern Ojibwa. Toronto, 1959;

Howard J. H. The Plains-Ojibwa or Bungi. Lincoln, 1977;

Rogers E.S. Southeastern Ojibwa // Hand­book of North American Indians. Wash., 1978. Vol. 15;

Ritzenthale R.E. Southwestern Chip­pe­wa // Ibid.; Bishop Ch. Territorial groups before 1821: Cree and Ojibwa // Ibid. 1981. Vol. 6;

Steinbring J. H. Saulteaux of Lake Win­nipeg // Ibid.; Rogers E.S., Taylor J.G. Nor­thern Ojibwa // Ibid.; Johnson M. G. Ame­ri­can Woodland Indians. L., 1990.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)