ОДЖИБВЕ
ОДЖИБВЕ - народ группы центральных алгонкинов.
Живут на Среднем Западе США (28 резерваций в штатах Мичиган, Висконсин, Миннесота, Монтана и Северная Дакота) и в Канаде (125 общин в провинциях Онтарио, Манитоба, Саскачеван, Альберта и Британская Колумбия).
Численность в Канаде 140 тысяч человек (1996, перепись), в США 105 тысяч человек (2000, перепись). Говорят в основном по-английски; языками оджибва владеют 47,7 тысяч человек в Канаде (2006, перепись) и 8,4 тысячи человек в США (2009, данные U. S. English Foundation). В основном последователи традиционных культов, а также католики (Канада) и методисты (США).
Предки Оджибве, вероятно, около 1500 переселились с востока в район озера Верхнее. К XIX веку подразделялись на несколько территориальных групп.
Юго-восточные Оджибве включали: сото (от Со-де-Гастон, Sault de Gaston - старого названия Су-Сент-Мари; самоназвание - бавитиговининиваг) - между озёрами Верхнее и Гурон; Волок мускусной крысы (самоназвание - важашк-онигамивининиваг) - северо-западное побережье озера Верхнее; Оджибве буа-фор (самоназвание - загаквандаговининиваг) - северное побережье озера Верхнее; нопеминг (самоназвание - нопиминг ажеининиваг) - к северо-востоку от озера. Верхнее и к западу от озера Ниписсинг; докис - река Френч-Ривер. Традиционная культура типична для индейцев Северо-Востока США. Занимались земледелием (кукуруза, тыквы), собирали дикий рис, изготовляли кленовый сахар, охотились на лосей, оленей, мелкую дичь и пушного зверя; вместо табака использовали кинникинник - смесь из трав на основе толокнянки и коры ивы, можжевельника и др. Жилище - вигвам. Были тесно связаны с соседними оттава и гуронами.
К юго-западным Оджибве (северный Висконсин и Миннесота) относились: «люди великой воды» (самоназвание - кичи-гамивининиваг) - южное побережье озера Верхнее; Оджибве озера Лак-дю-Фламбо (самоназвание - васваганивининиваг) - верховья реки Висконсин; «рисовые палки» (по приспособлению по борту лодки для обколачивания метёлок при сборе дикого риса; самоназвание - маноминикешинаг) - верховья реки Сент-Крой; «сидящие на границе» (самоназвание - битан-акинг-энабиджиг) - долины рек Сент-Крой и Намекагон; Оджибве реки Миссисипи (самоназвание - гичи-зибивининиваг) - верховья реки Миссисипи; «грабители» (самоназвание - макандевининиваг) - северная Миннесота; Оджибве озера Рейни (самоназвание - годжидживининиваг) - озеро Рейни-Лейк и река Рейни-Ривер. Юго-западные Оджибве были близки по культуре к юго-восточным Оджибве, но у них менее распространено земледелие.
К северным Оджибве относились племена озера Айленд, озера Траут, озера Дир, озера Карибу, Оснаберг-Хаус и Форт-Хоп и сото озера Виннипег. Они охотились семейными группами на территории северного и северо-западного Онтарио и восточной Манитобы, летом поднимались по рекам к Су-Сент-Мари, объединяясь в большие поселения для ловли рыбы; культура типична для канадской Субарктики.
В конце XVIII - начале XIX веков часть севернх и юго-западных Оджибве при дальнейшем движении на запад поселилась на Великих Равнинах (Северная Дакота, Саскачеван, Альберта, Монтана, восточная Миннесота, восточная Манитоба), переняв культуру равнинных охотников на бизонов (равнинные Оджибве).
Сохраняется деление на тотемические патрилинейные кланы (тотем - от оджибвейского ододэм), объединяющиеся во фратрии. В XIX веке упоминаются фратрии Сома, Журавля, Медведя, (Маленького) Лося и Куницы. Из клана Журавля часто происходили вожди, из клана Черепахи - шаманы; в кланы Волка и Куницы адоптировали пленных, для метисов по матери был создан клан Белоголового Орлана. Современные кланы Оджибве образуют фратрии Медведя (Ноке), Маленького Лосиного Хвоста (Мозвановэ), Сома (Вавазиси), Журавля (Басвенажи), Шилохвоста (Анавэ). Многие кланы сохраняют локальное распространение; основные «старые» кланы происходят из региона Су-Сент-Мари, из них самый многочисленный - клан Медведя. Одноименные кланы Оджибве и соседних народов считаются родственными, браки между ними запрещены. До XVIII века, местами до начала XX века, сохранялись матрилатеральный (местами билатеральный) кросскузенный брак и бифуркативная (местами «дравидийская») система терминов родства, сорорат и левират. Существовал обычай подшучивания между кросскузенами и свойственниками. Практиковалось ритуальное «родство по имени»: если человеку снился другой человек, он нарекал его своим именем; тёзки считались родственниками и поддерживали друг друга в течение жизни. В XIX веке нормы кросскузенного брака пришли в упадок и система терминов родства приобрела черты бифуркативно-линейного типа в поколении родителей при сохранении бифуркативного типа в поколении эго. Параллельно существуют два способа обозначения сиблингов - по относительному возрасту и по относительному полу.
Оджибве верили в Великого Духа (Гичи-Манидо), духов предков, ассоциировавшихся со сторонами света, духов животных, великанов-людоедов (виндиго), карликов (мемегвеси), водяных людей (нибинабэ), громовых птиц (анимики) и др. В мифологии выделяется цикл о культурном герое и трикстере Ненабожо (Ваянабожо). Существовали шаманские общества - Мидэвивин (Общество великой медицины), Вабановин (Общество рассвета), практиковались ритуалы Джисакан (Трясущаяся палатка), Мадододисван (Палатка потения), ритуальные пиры и поиски видений. Умерших хоронили, завернув в бересту. Над могилой устанавливали деревянный столбик с тотемом умершего. Использовали рисуночное письмо на бересте, в основном для записи ритуалов мидэвивин и шаманских песен.
Первое упоминание об Оджибве относится к 1640 году («Реляции иезуитов»). Наибольшему влиянию европейцев подверглись юго-восточные Оджибве. Первая иезуитская миссия основана в 1668 году в Су-Сент-Мари. В 1830-е годы иезуитский миссионер Ф. Барага (словенец по происхождению), впоследствии первый епископ диоцеза Су-Сент-Мари, составил первую грамматику и словарь языка Оджибве. Юго-восточные и в меньшей степени юго-западные Оджибве участвовали в англо-французских войнах в Канаде XVII-XVIII веков, Бобровых войнах (1642-1701), войнах фоксов (1712-1716 и 1728-1737 годы), франко- индейской войне (1755-1763) на стороне французов. В англо-американской войне 1812-1814 годов поддерживали англичан. Юго-западные Оджибве воевали с дакота в Висконсине и Миннесоте с XVII века (в 1680 году между ними был заключён первый мирный договор) до депортации дакота из северной Миннесоты в 1863 году. Первый договор с французами Оджибве подписали по окончании Бобровых войн в 1701 году (Великий монреальский мир). С конца XVIII века к северным и степным Оджибве применялся этноним «банги». С 1764 по 1930 годы Оджибве заключили с европейцами, американцами и канадцами 88 мирных договоров и договоров об уступках земель в США и Канаде. Чиппева США сохраняют исключительное право на охоту и рыбную ловлю на уступленных территориях. Сохраняются традиционные ремёсла и промыслы. Современные Оджибве имеют несколько региональных объединений (Чиппева озера Верхнее, Союз индейцев Онтарио и др.). К Оджибве принадлежат американский писатель Дж. Копуэй (Гагигегабо; 1818-1869), канадский художник Норваль Моррисо (1932-2007), учёные, писатели и политические активисты Дж. Визенор, Л. Эрдрик (Эрдрих), Б. Джонстон, А. Тройер, У. Ладьюк, Л. Пелтиер и др.
Дополнительная литература:
Densmore F. Chippewa customs. Wash., 1929. St. Paul, 1979;
Landes R. Ojibwa sociology. N. Y., 1937. N. Y., 1969;
Dunning R. W. Social and economic change among the northern Ojibwa. Toronto, 1959;
Howard J. H. The Plains-Ojibwa or Bungi. Lincoln, 1977;
Rogers E.S. Southeastern Ojibwa // Handbook of North American Indians. Wash., 1978. Vol. 15;
Ritzenthale R.E. Southwestern Chippewa // Ibid.; Bishop Ch. Territorial groups before 1821: Cree and Ojibwa // Ibid. 1981. Vol. 6;
Steinbring J. H. Saulteaux of Lake Winnipeg // Ibid.; Rogers E.S., Taylor J.G. Northern Ojibwa // Ibid.; Johnson M. G. American Woodland Indians. L., 1990.