ОДОН КЛЮНИЙСКИЙ

ОДОН КЛЮНИЙСКИЙ - франк­ский ре­лигизный дея­тель, аб­бат монастыря Клю­ни (с 926 или 927 года), ка­то­лический свя­той.

Из знат­ной юж­но­франк­ской се­мьи, с дет­ст­ва пред­на­зна­чал­ся к цер­ков­но­му слу­же­нию. Вос­пи­ты­вал­ся при дво­ре гер­цо­га Ак­ви­та­нии Гиль­о­ма I Бла­го­чес­ти­во­го. В 19 лет стал ка­но­ни­ком со­бо­ра в Ту­ре, учил­ся в Па­ри­же у бо­го­сло­ва и цер­ков­но­го пи­са­те­ля Ре­ми­гия Осер­ско­го (умер в 908 году). В 903 году вер­нул­ся в Тур. Около 909 года под влия­ни­ем Бер­но­на, аб­ба­та монастыря Бом (с 909 или 910 года - так­же 1-й аб­бат Клю­ни), при­нял мо­на­ше­ст­во и всту­пил в монастырь Бом, позд­нее стал там гла­вой мо­на­стыр­ской шко­лы. По за­ве­ща­нию Бер­но­на, по­сле его смер­ти, мо­на­хи Клю­ни из­бра­ли Одона Клюнийского сво­им аб­ба­том. Одон Клюнийский про­явил се­бя как уме­лый ад­ми­ни­ст­ра­тор, ук­ре­пив пре­стиж и ма­те­ри­аль­ное по­ло­же­ние Клю­ни и ус­та­но­вив дру­же­ские от­но­ше­ния со мно­ги­ми свет­ски­ми маг­на­та­ми За­пад­но-Франк­ско­го ко­ро­лев­ст­ва. Во внут­ри­мо­на­стыр­ской жиз­ни осу­ще­ст­в­лял пре­об­ра­зо­ва­ния, на­прав­лен­ные на стро­гое со­блю­де­ние Ус­та­ва святого Бе­не­дик­та, пре­вра­тив Клю­ни в один из главных цен­тров цер­ков­ной ре­фор­мы в Западной Ев­ро­пе (смотри Клю­ний­ская ре­фор­ма). Этот ста­тус Клю­ни был за­кре­п­лён бул­лой (931) па­пы Рим­ско­го Ио­ан­на XI (931-936), ста­вив­шей аб­бат­ст­во в не­по­сред­ст­вен­ное под­чи­не­ние Святому Пре­сто­лу и раз­ре­шав­шей его аб­ба­там при­ни­мать под свою юрис­дик­цию другие мо­на­сты­ри с це­лью их ре­фор­ми­ро­ва­ния. Бла­го­да­ря под­держ­ке пап­ст­ва и свет­ских сень­о­ров Одон Клюнийский смог до­бить­ся осу­ще­ст­в­ле­ния ана­ло­гич­ных клю­ний­ским ре­форм в ря­де мо­на­сты­рей в За­пад­но-Франк­ском ко­ро­лев­ст­ве и Ита­лии; не­ко­то­рые из них во­шли при этом в клю­ний­скую кон­гре­га­цию (смотри Кон­гре­га­ция ре­ли­ги­оз­ная). По прось­бе пап Льва VII (936-939) и Сте­фа­на VIII (939-942) Одон Клюнийский не­од­но­крат­но по­се­щал Ита­лию (936, 938/939, 941/942), вы­сту­пая по­сред­ни­ком при раз­ре­ше­нии цер­ков­ных и свет­ских кон­флик­тов. По­чи­та­ние Одона Клюнийского воз­ник­ло в Клю­ни вско­ре по­сле его смер­ти, пер­вое жи­тие бы­ло на­пи­са­но в середине X века его уче­ни­ком Ио­ан­ном Са­лерн­ским.

Одону Клюнийскому при­над­ле­жат со­чи­не­ния по биб­лей­ской эк­зе­ге­зе и Свя­щен­ной ис­то­рии («Тол­ко­ва­ние на Кни­гу Ио­ва», ос­но­ван­ное на ана­ло­гич­ном со­чи­не­нии па­пы Рим­ско­го Гри­го­рия I Ве­ли­ко­го ; по­эма в 7 книгах «Occupatio», по­свя­щён­ная про­бле­ме ис­ку­п­ле­ния), сбор­ник вы­ска­зы­ва­ний от­цов Церк­ви на мо­раль­ные и бо­го­слов­ские те­мы («Collationes»), ряд про­по­ве­дей и бо­го­слу­жеб­ных пес­но­пе­ний, а так­же жи­тия Гри­го­рия Тур­ско­го и Ге­раль­да, гра­фа Ориль­як­ско­го (около 855-909 годов), дру­га и од­но­го из по­кро­ви­те­лей Одона Клюнийского «Жи­тие святого Ге­раль­да» ока­за­ло осо­бен­но силь­ное вли­я­ние на средневековую западную жи­тий­ную литературу, по­сколь­ку в нём впер­вые был пред­став­лен об­раз знат­но­го ми­ря­ни­на, стре­мя­ще­го­ся к нравственному са­мо­со­вер­шен­ст­во­ва­нию и од­но­вре­мен­но реа­ли­зую­ще­го в мир­ской жиз­ни идеа­лы спра­вед­ли­во­сти и ра­зум­но­го управ­ле­ния.

День па­мя­ти по ка­лен­да­рю Рим­ско-ка­то­лической церк­ви - 18 но­ября (в ли­тур­гическом ка­лен­да­ре бе­не­дик­тин­цев так­же 29 ап­ре­ля).

Сочинения:

Migne PL. T. 133. Col. 105–752;

Occu­patio / Ed. A. Swoboda. Lipsiae, 1900.