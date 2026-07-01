ОДОН КЛЮНИЙСКИЙ
ОДОН КЛЮНИЙСКИЙ - франкский религизный деятель, аббат монастыря Клюни (с 926 или 927 года), католический святой.
Из знатной южнофранкской семьи, с детства предназначался к церковному служению. Воспитывался при дворе герцога Аквитании Гильома I Благочестивого. В 19 лет стал каноником собора в Туре, учился в Париже у богослова и церковного писателя Ремигия Осерского (умер в 908 году). В 903 году вернулся в Тур. Около 909 года под влиянием Бернона, аббата монастыря Бом (с 909 или 910 года - также 1-й аббат Клюни), принял монашество и вступил в монастырь Бом, позднее стал там главой монастырской школы. По завещанию Бернона, после его смерти, монахи Клюни избрали Одона Клюнийского своим аббатом. Одон Клюнийский проявил себя как умелый администратор, укрепив престиж и материальное положение Клюни и установив дружеские отношения со многими светскими магнатами Западно-Франкского королевства. Во внутримонастырской жизни осуществлял преобразования, направленные на строгое соблюдение Устава святого Бенедикта, превратив Клюни в один из главных центров церковной реформы в Западной Европе (смотри Клюнийская реформа). Этот статус Клюни был закреплён буллой (931) папы Римского Иоанна XI (931-936), ставившей аббатство в непосредственное подчинение Святому Престолу и разрешавшей его аббатам принимать под свою юрисдикцию другие монастыри с целью их реформирования. Благодаря поддержке папства и светских сеньоров Одон Клюнийский смог добиться осуществления аналогичных клюнийским реформ в ряде монастырей в Западно-Франкском королевстве и Италии; некоторые из них вошли при этом в клюнийскую конгрегацию (смотри Конгрегация религиозная). По просьбе пап Льва VII (936-939) и Стефана VIII (939-942) Одон Клюнийский неоднократно посещал Италию (936, 938/939, 941/942), выступая посредником при разрешении церковных и светских конфликтов. Почитание Одона Клюнийского возникло в Клюни вскоре после его смерти, первое житие было написано в середине X века его учеником Иоанном Салернским.
Одону Клюнийскому принадлежат сочинения по библейской экзегезе и Священной истории («Толкование на Книгу Иова», основанное на аналогичном сочинении папы Римского Григория I Великого; поэма в 7 книгах «Occupatio», посвящённая проблеме искупления), сборник высказываний отцов Церкви на моральные и богословские темы («Collationes»), ряд проповедей и богослужебных песнопений, а также жития Григория Турского и Геральда, графа Орильякского (около 855-909 годов), друга и одного из покровителей Одона Клюнийского «Житие святого Геральда» оказало особенно сильное влияние на средневековую западную житийную литературу, поскольку в нём впервые был представлен образ знатного мирянина, стремящегося к нравственному самосовершенствованию и одновременно реализующего в мирской жизни идеалы справедливости и разумного управления.
День памяти по календарю Римско-католической церкви - 18 ноября (в литургическом календаре бенедиктинцев также 29 апреля).
Сочинения:
Migne PL. T. 133. Col. 105–752;
Occupatio / Ed. A. Swoboda. Lipsiae, 1900.