ОДОН
ОДОН - многослойное поселение на правом берегу реки Туманган, близ современного гогода Хверён (пров. Хамгён-Пукто, КНДР).
Датируется около 1-й половины 1-го тысячелетия до н. э. (только Хван Ги Дон и некоторые другие северо-корейские археологи относят ранние этапы Одона к периоду в рамках XXV-XX веков до н. э.). Открыто до 1945 года. Раскопки проводились в 1954-1955 годах под руководством То Ю Хо; исследовано около 4000 м2, 8 подпрямоугольных в плане полуземлянок каркасно-столбовой конструкции (5-10×4-7 м, промежутки между опорами заполнены глиной, смешанной с тростником). Погребений не выявлено, но в жилищах находили обожжённые человеческие кости. В наиболее раннем жилище № 2 орудия из обсидиана сочетаются с крашеной керамикой; для более поздних комплексов показательны шлифованные сланцевые клиновидные топоры, плечиковые мотыги, наконечники копий и стрел, керамика с гребенчатым орнаментом; в жилище № 6 (очевидно, самом позднем) найдены остатки железных изделий. Керамика лепная - баночные и горшковидные сосуды, пиалы; пряслица. Каменный инвентарь включает топоры, песты, зернотёрки, жатвенные ножи. Из кости изготовляли ножи, мотыги, наконечники стрел. В основе хозяйства - выращивание проса обыкновенного (Panicum miliaceum), фасоли угловатой (Phaseolus angularis), возможно, сои; свиноводство. Одон долгое время был одним из эталонов для изучения бронзового века на территории Кореи. В современных исследованиях ранние материалы из Одона включают в культуру Бомый-Кусок 2 (2-я половина 2-го - начало 1-го тысячелетия до н. э.; территория Северо-Восточной Кореи); в более поздней керамике отмечено сходство с польцевской культурой Приамурья.