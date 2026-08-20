ОДОАКР

ОДОАКР - пра­ви­тель Ита­лии (476-493).

Ариа­нин. Сын «гун­на​» (воз­мож­но, из германского пле­ме­ни ру­гов) Эди­ко­на, на­чаль­ни­ка лич­ной ох­ра­ны Ат­ти­лы , уча­ст­ни­ка по­соль­ст­ва в Кон­стан­ти­но­поль в 449 году, по­зд­нее упо­мя­ну­то­го сре­ди пред­во­ди­те­лей германского пле­ме­ни ски­ров (от­ку­да бы­ла Су­ни­гиль­да, мать Одоакра), раз­би­тых ост­го­та­ми около 469 года. Брат Хун­вуль­фа (Онуль­фа), ко­то­рый в 477-479 годах был во­енным ма­гист­ром римской провинции Восточный Ил­ли­рик. Во гла­ве от­ря­да сак­сов Одоакр за­нял к 469 году Ан­жер, но был вы­бит от­ту­да франк­ским ко­ро­лём Хиль­де­ри­ком (смотри в ста­тьях Ме­ро­вин­ги и Тур­не), позд­нее за­клю­чив­шим с Одоакром со­юз. В начале 470-х годов по пу­ти в Ита­лию Одоакр в Но­ри­ке по­лу­чил бла­го­сло­ве­ние святого Се­ве­ри­на, пред­рёк­ше­го Одоакру бле­стя­щее бу­ду­щее. В 471/472 годах Одоакр уча­ст­во­вал в вой­не западно-римского императора Ан­фе­мия и пол­ко­вод­ца Ри­ци­ме­ра, за­тем слу­жил в императорской гвар­дии. В хо­де во­енного пе­ре­во­ро­та Одоакр во гла­ве от­ря­дов тор­ки­лин­гов (упо­ми­на­ют­ся лишь в свя­зи с Одоакром), ски­ров и ге­ру­лов за­нял ме­сто фак­ти­че­ски пра­вив­ше­го Ита­ли­ей Оре­ста, под­дер­жав тре­бо­ва­ние вои­нов-вар­ва­ров о по­лу­че­нии 1/3 итальянских зе­мель­ных вла­де­ний (или на­ло­га с них). 23 августа 476 года был про­воз­гла­шён ко­ро­лём (rex), 28 августа 476 года убил Оре­ста, 5 сентября 476 года ли­шил его сы­на Ро­му­ла Ав­гу­сту­ла ти­ту­ла им­пе­ра­то­ра, зна­ки вла­сти ото­слал с по­соль­ст­вом в Кон­стан­ти­но­поль императору Зе­но­ну. Тот фак­ти­че­ски одоб­рил про­изо­шед­шее, да­ро­вав Одоакру ти­тул «пат­ри­кий» и имя Фла­вий (Flavius Odovacer), но ука­зал на но­ми­наль­но­го им­пе­ра­то­ра За­па­да Не­по­та, сверг­ну­то­го Оре­стом в 475 году и жив­ше­го в Са­ло­не (Дал­ма­ция); с 480 года Одоакр по­лу­чил пра­во на­зна­чать од­но­го из двух кон­су­лов. Вме­сте с тем из­вест­ны мо­не­ты «Одо­акр ко­роль Ита­лии». Име­но­ва­ния Одоакра ко­ро­лём тор­ки­лин­гов, ру­гов, ски­ров, ге­ру­лов, го­тов, «на­ро­дов» (gen­tes, то есть вар­вар­ских на­ро­дов) и т. д. при­над­ле­жат ав­то­рам, пи­сав­шим по­сле свер­же­ния Одоакра, и, воз­мож­но, от­ра­жа­ют же­ла­ние под­черк­нуть связь Одоакра имен­но с вар­ва­ра­ми, его «ти­ран­ст­во». Во внутренней по­ли­ти­ке Одоакр со­хра­нял тра­диционные римские ин­сти­ту­ты, имел хо­ро­шие от­но­ше­ния с римским се­на­том, но пра­вил опи­ра­ясь на ар­мию, со­стоя­щую в основном из гер­ман­цев, что бы­ло про­дол­же­ни­ем про­цес­сов, на­чав­ших­ся за­дол­го до Одоакра и про­дол­жав­ших­ся в рам­ках Ост­гот­ско­го ко­ро­лев­ст­ва. Во внеш­ней по­ли­ти­ке Одоакр дей­ст­во­вал не как пред­ста­витель Римской им­пе­рии, а как пра­ви­тель Ита­лии. Он не пре­пят­ст­во­вал за­хва­там Вест­гот­ским ко­ро­лев­ст­вом в Гал­лии, не пла­тил римским вой­скам в Но­ри­ке. В 477 году вер­нул кон­троль над Си­ци­ли­ей в об­мен на еже­год­ные вы­пла­ты вла­дев­шим ею ван­да­лам, по­сле ги­бе­ли Не­по­та в 480 году ус­та­но­вил кон­троль над Дал­ма­ци­ей . В 484 году от­но­ше­ния Одоакра с Кон­стан­ти­но­по­лем ос­лож­ни­лись из-за пред­по­ла­гае­мых свя­зей Одоакра с уча­ст­ни­ка­ми вос­ста­ния Ил­ла. В 488 году Одоакр вы­вел римское на­се­ле­ние из При­бреж­но­го Но­ри­ка, раз­гро­мив в 487 году жив­ших там и по­бли­зо­сти ру­гов. В 489 году Одоакр был раз­бит вторг­нув­шим­ся в Ита­лию (по со­гла­ше­нию с Кон­стан­ти­но­по­лем) Тео­до­ри­хом Ве­ли­ким на реке Изон­цо и близ Ве­ро­ны. В 490 году пред­при­нял контр­на­сту­п­ле­ние, про­воз­гла­сил це­за­рем Западной Римской им­пе­рии сво­его сы­на Те­лу, но был раз­бит на реке Ад­да и бло­ки­ро­ван в Ра­вен­не (пол­но­стью - в ав­гу­сте 492 года). По мир­но­му до­го­во­ру Одоакр сде­лал со­пра­ви­те­лем Тео­до­ри­ха, всту­пив­ше­го в Ра­вен­ну 5 августа 493 года, но че­рез 10 дней ве­ро­лом­но убит им. За­тем бы­ли унич­то­жены Он­ульф, же­на Одоакра Су­ни­гиль­да, при­бли­жён­ные Одоакра с семь­я­ми. Те­ла был от­прав­лен за­лож­ни­ком в Гал­лию к ве­зи­го­там и убит че­рез 7 лет при по­пыт­ке вер­нуть­ся в Ита­лию.