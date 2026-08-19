Одоáкр

Одоáкр ( лат. Odovacer, Odoacar) (ок. 433 — 15.03.493, Равенна) — римский военачальник германского происхождения, правитель Италии в 476–493. Возглавил мятеж воинов-­федератов (герулов, ругов и скиров) против главнокомандующего Ореста и 4 сентября 476 сместил его малолетнего сына, императора Ромула Августула (это событие принято рассматривать как падение Римской империи и конец Античности ). Правил в Италии, формально признавая власть восточноримского императора Зенона; именовался патрицием и королем. Опираясь на армию, состоявшую из варваров, О. сохранил прежние административные структуры, наладил отношения с аристократией и церковью. После гибели бывшего императора Юлия Непота в 480 О. приступил к экспансии: завоевал Далмацию , победил ругиев, эвакуировал римское население Норика в Италию. Стремление О. к формальной независимости, его участие в политических конфликтах в Вост. Римской империи (восстание Илла) побудили Зенона подвигнуть короля остготов Теодориха Великого на вторжение в Италию (489). Потерпев ряд поражений, О. заключил договор с остготами, но после капитуляции Равенны (5 марта 493) был взят в плен и вскоре убит.

Лит. : Bury J. B. The History of the Later Roman Empire. 2 vols. New York, 1958; MacGeorge P. Late Roman Warlords. Oxford, 2002; Scrofani G. Odoacre // Dizionario biografico degli italiani. Vol. 79. Roma, 2013. А. А. Королев .