ОДНОКРАСОЧНАЯ ПЕЧАТЬ
ОДНОКРАСОЧНАЯ ПЕЧАТЬ - полиграфическое воспроизведение изображений оригинала на оттиске (отпечатке) только одним красящим веществом (краска, лак, чернила, тонер, полиграфическая фольга), как правило, чёрного цвета.
В некоторых случаях применяют отдельные краски триадной печати CMYK (включает голубую - Cyan, пурпурную - Magenta, жёлтую - Yellow краски с добавлением корректирующей чёрной - blacK) или из каталога Pantone (система цветового охвата PMS - Pantone Matching System; принятый стандарт в полиграфии). Однокрасочная печать может быть штриховая, растровая или комбинированная. Однокрасочная печать используют обычно при печатании технич. журналов, авторефератов, книг (монографий, брошюр), газет, листовок, афиш, бланков, визитных карточек, а также текстов, содержащих однокрасочные иллюстрации. При изготовлении печатной формы для однокрасочной печати нет необходимости в цветоделении и цветокоррекции.
Однокрасочная печать осуществляется на однокрасочных или двухкрасочных (при двухсторонней печати) печатных машинах, агрегатах, принтерах и множительных аппаратах с применением печатных технологий четырёх способов печати: высокой (с использованием красящего вещества), плоской (с увлажнением или без), глубокой (растровой или безрастровой) и трафаретной (без касания или с касанием поверхности запечатываемого материала). Смотри также Печатное оборудование.