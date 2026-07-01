ОДНОКРАСОЧНАЯ ПЕЧАТЬ

ОДНОКРАСОЧНАЯ ПЕЧАТЬ - по­ли­гра­фиче­ское вос­про­из­ве­де­ние изо­бра­же­ний ори­ги­на­ла на от­тис­ке (от­пе­чат­ке) толь­ко од­ним кра­ся­щим ве­ще­ст­вом ( крас­ка , лак, чер­ни­ла, то­нер, по­ли­гра­фическая фоль­га), как пра­ви­ло, чёр­но­го цве­та.

В не­ко­то­рых слу­ча­ях при­ме­ня­ют отдельные крас­ки три­ад­ной пе­ча­ти CMYK (вклю­ча­ет го­лу­бую - Cyan, пур­пур­ную - Magenta, жёл­тую - Yellow крас­ки с до­бав­ле­ни­ем кор­рек­ти­рую­щей чёр­ной - blacK) или из ка­та­ло­га Pantone (сис­те­ма цве­то­во­го ох­ва­та PMS - Pantone Matching Sys­tem; при­ня­тый стан­дарт в по­ли­гра­фии). Однокрасочная печать мо­жет быть штри­хо­вая, рас­тро­вая или ком­би­ни­ро­ван­ная. Однокрасочная печать ис­поль­зу­ют обы­ч­но при пе­ча­та­нии тех­нич. жур­на­лов, ав­то­ре­фе­ра­тов, книг (мо­но­гра­фий, бро­шюр), га­зет, лис­то­вок, афиш, блан­ков, ви­зит­ных кар­то­чек, а так­же тек­стов, со­дер­жа­щих од­но­кра­соч­ные ил­лю­ст­ра­ции. При из­го­тов­ле­нии пе­чат­ной фор­мы для однокрасочной печати нет не­об­хо­ди­мо­сти в цве­то­де­ле­нии и цве­то­кор­рек­ции.

Однокрасочная печать осу­ще­ст­в­ля­ет­ся на од­но­кра­соч­ных или двух­кра­соч­ных (при двух­сто­рон­ней пе­ча­ти ) пе­чат­ных ма­ши­нах, аг­ре­га­тах, прин­те­рах и мно­жи­тель­ных ап­па­ра­тах с при­ме­не­ни­ем пе­чат­ных тех­но­ло­гий че­ты­рёх спо­со­бов пе­ча­ти: вы­со­кой (с ис­поль­зо­ва­ни­ем кра­ся­ще­го ве­ще­ст­ва), пло­ской (с ув­лаж­не­ни­ем или без), глу­бо­кой (рас­тро­вой или без­рас­тро­вой) и тра­фа­рет­ной (без ка­са­ния или с ка­са­ни­ем по­верх­но­сти за­пе­ча­ты­вае­мо­го ма­те­риа­ла). Смотри так­же Пе­чат­ное обо­ру­до­ва­ние.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)