ОДНОГОЛОСИЕ

ОДНОГОЛОСИЕ - прин­цип из­ло­же­ния в му­зы­ке, ог­ра­ни­чи­ваю­щий­ся од­ной ме­ло­ди­ей без со­про­во­ж­де­ния; про­ти­во­по­ло­жен мно­го­го­ло­сию.

Зву­ки ко­ор­ди­ни­ру­ют­ся не толь­ко во вре­ме­ни, но и по вы­со­те, од­на­ко из­бе­га­ют­ся од­но­вре­мен­ные зву­ко­со­че­та­ния (со­зву­чия); обы­чен (но не обя­за­те­лен) мо­но­дический склад (мо­но­дия в 1-м зна­че­нии). Одноголосие рас­про­стра­не­но в народной му­зы­ке. В клас­сической ев­ропейской му­зы­ке одноголосие встре­ча­ет­ся в соль­ных про­из­ве­де­ни­ях для одно­го­лос­ных (пре­имущественно ду­хо­вых) ин­ст­ру­мен­тов, в тра­диционных во­каль­ных жан­рах (Пес­ня Хо­зе из опе­ры Ж. Би­зе «Кар­мен», Пес­ня Лю­ба­ши из 1-го дей­ст­вия опе­ры Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва «Цар­ская не­вес­та»), как от­те­няю­щее сред­ст­во в мно­го­го­лос­ной му­зы­ке (со­ло анг­лий­ско­го рож­ка в 3-м дей­ст­вии опе­ры Р. Ваг­не­ра «Три­стан и Изоль­да»), в сти­ли­за­ци­ях (со­ло Дья­ка во 2-м дей­ст­вии опе­ры Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва «Ночь пе­ред Ро­ж­де­ст­вом»). По­сред­ст­вом так называемого скры­то­го мно­го­го­ло­сия («скры­той по­ли­фо­нии») в одноголосии мож­но дос­тиг­нуть эф­фек­та мно­го­го­лос­но­го пол­но­зву­чия (со­на­ты и пар­ти­ты И.С. Ба­ха для скрип­ки со­ло, вклю­чаю­щие, по­ми­мо скры­то­го, так­же ре­аль­ное мно­го­го­ло­сие; его же сюи­ты для вио­лон­че­ли со­ло).

С пе­рио­да одноголосия на­чи­на­ют­ся пред­по­ло­жи­тель­но все профессиональные музыкальные куль­ту­ры (гри­гори­ан­ский хорал, зна­мен­ный рас­пев и другие ви­ды мо­но­дии); не­ко­то­рые из них (пре­имущественно вос­точ­ные, например ма­кам, ра­га) ис­чер­пы­ва­ют се­бя в вы­со­ко­раз­ви­том одноголосии. В ев­ропейской тра­ди­ции по ме­ре ста­нов­ле­ния мно­го­го­лос­ных форм и жан­ров одноголосие от­тес­ня­ет­ся на зад­ний план и пе­ре­ста­ёт су­ще­ст­во­вать как са­мо­сто­ятельная ветвь ис­кус­ст­ва. Гиль­ом де Ма­шо был по­след­ним из из­вест­ных ком­по­зи­то­ров, пи­сав­ших в жан­рах од­но­го­лос­ной му­зы­ки (отдельные «ост­ров­ки» одноголосия встре­ча­ют­ся и позд­нее, например пес­ни мей­стер­зин­ге­ров). Воз­ро­ж­де­ние одноголосия на но­вой ос­но­ве, в ус­ло­ви­ях пе­ре­ос­мыс­ле­ния клас­сических ла­дов ма­жор­но-ми­нор­ной то­наль­ной сис­те­мы, осу­ще­ст­в­ля­ет­ся в му­зы­ке XX века («Си­ринкс» К. Де­бюс­си для флей­ты со­ло, 1912; Три пье­сы И.Ф. Стра­вин­ско­го для клар­не­та со­ло, 1919).

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