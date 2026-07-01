ОДНОГОЛОСИЕ
ОДНОГОЛОСИЕ - принцип изложения в музыке, ограничивающийся одной мелодией без сопровождения; противоположен многоголосию.
Звуки координируются не только во времени, но и по высоте, однако избегаются одновременные звукосочетания (созвучия); обычен (но не обязателен) монодический склад (монодия в 1-м значении). Одноголосие распространено в народной музыке. В классической европейской музыке одноголосие встречается в сольных произведениях для одноголосных (преимущественно духовых) инструментов, в традиционных вокальных жанрах (Песня Хозе из оперы Ж. Бизе «Кармен», Песня Любаши из 1-го действия оперы Н.А. Римского-Корсакова «Царская невеста»), как оттеняющее средство в многоголосной музыке (соло английского рожка в 3-м действии оперы Р. Вагнера «Тристан и Изольда»), в стилизациях (соло Дьяка во 2-м действии оперы Римского-Корсакова «Ночь перед Рождеством»). Посредством так называемого скрытого многоголосия («скрытой полифонии») в одноголосии можно достигнуть эффекта многоголосного полнозвучия (сонаты и партиты И.С. Баха для скрипки соло, включающие, помимо скрытого, также реальное многоголосие; его же сюиты для виолончели соло).
С периода одноголосия начинаются предположительно все профессиональные музыкальные культуры (григорианский хорал, знаменный распев и другие виды монодии); некоторые из них (преимущественно восточные, например макам, рага) исчерпывают себя в высокоразвитом одноголосии. В европейской традиции по мере становления многоголосных форм и жанров одноголосие оттесняется на задний план и перестаёт существовать как самостоятельная ветвь искусства. Гильом де Машо был последним из известных композиторов, писавших в жанрах одноголосной музыки (отдельные «островки» одноголосия встречаются и позднее, например песни мейстерзингеров). Возрождение одноголосия на новой основе, в условиях переосмысления классических ладов мажорно-минорной тональной системы, осуществляется в музыке XX века («Сиринкс» К. Дебюсси для флейты соло, 1912; Три пьесы И.Ф. Стравинского для кларнета соло, 1919).
Литературу смотри при статьях Мелодия, Монодия.