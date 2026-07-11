ОДИШЕЛИДЗЕ ИЛЬЯ ЗУРАБОВИЧ

Сын надворного советника, православный. Окончил Тифлисский кадетский корпус. 30.8.1886 поступил в 3-е военное Александровское училище. 9.8.1888 окончил училище и произведен в подпоручики (со старшинством с 7.8.1887) с назначением в 39-ю артиллерийскую бригаду. 21.9.1891 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 25.12.1891 произведен в поручики (со старшинством с 7.8.1891). 1.5.1893 окончил академию по 1-му разряду с дополнительным курсом. 18.5.1894 произведен в штабс-капитаны за отличные успехи в науках. 25.5.1894 причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Кавказский военный округ. 4.8.1895 переведен в Генеральный штаб с назначением старшим адъютантом штаба 2-й Кавказской казачьей дивизии. 24.3.1896 произведен в капитаны. 14.9.1896 прикомандирован ко 2-му Кавказскому стрелковому батальону для цензового командования ротой. 23.9.1897 назначен начальником строевого отделения штаба Усть-Двинской крепости. 28.9.1900 назначен и. д. начальника штаба Усть-Двинской крепости. 1.1.1901 произведен в подполковники (со старшинством с 6.12.1900) с утверждением в должности. 31.7.1902 назначен штаб-офицером при управлении 6-й Восточно-Сибирской стрелковой бригады. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 24.2.1904 назначен и. д. начальника штаба 6-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии. 22.9.1904 и. д. начальника штаба 3-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии. 6.12.1904 произведен в полковники за отличие по службе. 14.8.1905 назначен командиром 3 Восточно-Сибирского стрелкового полка. 31.7.1908 назначен командиром 11-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. 30.10.1909 назначен и. д. генерала для особых поручений при командующем войсками Туркестанского военного округа. 16.7.1910 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с утверждением в должности. 9.11.1911 назначен военным губернатором Самаркандской области. 9.1.1914 назначен начальником штаба Туркестанского военного округа. Участник Первой мировой войны. 11.10.1914 произведен в генерал-лейтенанты (со старшинством с 16.7.1914). 13.10.1914 назначен начальником штаба 10-й армии. 24.12.1914 назначен начальником штаба 1-й армии. 16.1.1917 назначен командиром 15-го армейского корпуса. 2.10.1917 назначен командующим Кавказской армией. В 1918 г. служил в армии Закавказской республики и армянской армии. На июнь 1918 г. в армии Грузинской демократической республики. В 1918 г. произведен в ген. от инфантерии. Осенью 1920 г. назначен главнокомандующим армии Грузинской демократической республики. С 1921 г. в эмиграции.

Холост. Дети: Александр (13.11.1883–10.5.1933, Франция), усыновлен 17.1.1908.