ОДИН
ОДИН - в скандинавской мифологии верховный бог.
Соответствовал Вотану (Wotan), Водану (Wo̅den) западных германцев. Причислялся к группе асов, считался сыном бога Бора и дочери великана Бёльторна Бестлы. Ассоциировался с войной, победой, воинами, павшими в сражении, а также с мудростью, магией, провидением и поэзией. Наделялся различными обязанностями и способностями, мог менять обличия, имел свыше 150 других имён (Альфёдр - «Все-отец», Хар - «Высокий» и пр.). Атрибуты Одина - 8-ногий конь Слейпнир, копьё Гунгнир, вороны Мунин («Помнящий») и Хугин («Думающий»), волки Гери («Жадный») и Фреки («Прожорливый»). Жена Одина - Фригг; среди его многочисл. детей - Тор и Бальдр.
Возникновение культа Одина как хтонического покровителя воинских союзов и инициаций относится ко времени общегерманского язычества и связывается с шаманизмом, элементы которого сохранились в скандинавской мифологии. Тацит в I веке сопоставлял Одина с Меркурием, богом торговли, хитрости и обмана. Превращение Одина в главу асов и распространение его культа, оттеснившего культ бога Тюра (Тиу), произошло, вероятно, в эпоху Великого переселения народов. В качестве главы пантеона Один представал творцом космоса (из тела убитого великана Имира) и человека, всемогущим владыкой мира, предводителем войска в последней битве богов и хтонических чудовищ, завершающей цикл времён («гибель богов» - Рагнарёк). Как воинское божество Один решал исход битвы, посылал валькирий на помощь своим избранникам в сражении и для сопровождения павших воинов (эйнхериев) в Вальхаллу. Один наделялся также свойствами культурного героя: отдав один глаз великану Мимиру, пронзив себя копьём и провисев 9 дней на мировом древе Иггдрасиль, он приобрёл мудрость, знание магии и рунического письма, добыл «мёд поэзии». На завершающей стадии язычества культ Одина, как полагают, начал вытесняться культом Тора.
Представления об Одине наиболее полно отразились в XIII веке в мифологических песнях «Старшей Эдды» и в «Младшей Эдде» Снорри Стурлусона, в которых они, однако, подверглись уже некоторым изменениям под влиянием христианства (что особенно сильно сказалось в мифе о Бальдре). Уже в «Деяниях датчан» Саксона Грамматика Один переосмысливается как один из древних королей. В «Саге об Инглингах» Снорри Стурлусон изобразил Одина вождём асов, мигрировавших из Азии в Скандинавию, где его сыновья основали династии правителей: Ингви (Фрейр) - Инглингов в Швеции и Норвегии; Скьёльд – Скьёльдунгов в Дании.
В литературных произведениях Один часто представал как одноглазый старец в плаще и шляпе. В иконографии изображение Одина впервые появляется на золотых медальонах-брактеатах V-VII веков (тип C), восходящих к римским монетам, в виде всадника (мужской головы над конём) и нередко с 1 или 2 птицами. На рельефах на ряде памятных камней с острова Готланд (около 600-800 годов; Исторический музей, Стокгольм; Готландский музей, Висбю) Один въезжает на Слейпнире в Вальхаллу в сопровождении волков и/или воронов; его встречает валькирия с питьевым рогом. В викингов эпоху распространяются рисунки личин, обычно отождествляемых с Одином, на рунических камнях. После утверждения христианства на Скандинавском полуострове изображения Одина исчезают. Интерес к ним возрастает в XIX веке, образ Одина начинает интерпретироваться в соответствии с античными эталонами красоты [бюст Б.Э. Фогельберга (1830; Гётеборг, Музей искусств), скульптура Г.Э. Фрейнда (1822; Копенгаген, Новая глиптотека Карлсберга)].