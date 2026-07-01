ОДЕЖДА

Ис­кус­ст­вен­ные по­кро­вы че­ло­ве­че­ско­го те­ла.

Как си­но­ним тер­ми­на «О.» час­то упо­треб­ля­ет­ся тер­мин «ко­стюм» (в его об­щем зна­че­нии), который в ши­ро­ком смы­сле вклю­ча­ет так­же ук­ра­ше­ния (в т. ч. цве­ты, пе­рья, про­из­ве­де­ния юве­лир­но­го ис­кус­ст­ва) и ак­сес­суа­ры (тро­сти, сум­ки, зон­ти­ки, вее­ра, но­со­вые плат­ки, ору­жие и т. п.), при­чёс­ку, рас­крас­ку (см. в ст. Кос­ме­ти­ка), та­туи­ров­ку и ска­ри­фи­ка­цию, де­фор­ма­цию час­тей те­ла (че­ре­па, шеи, ушей, губ, паль­цев, ног и т. п.).

Соз­да­ние ко­стю­ма – один из важ­ней­ших при­зна­ков куль­ту­ры и от­ли­чия че­ло­ве­ка от жи­вот­ных. С прак­тич. на­зна­че­ни­ем О. – за­щи­той че­ло­ве­ка от воз­дей­ст­вия внеш­ней сре­ды – свя­за­но и её ма­гич. зна­че­ние как обе­ре­га (от­сю­да сим­во­лич. сход­ст­во О. с во­ин­ским до­спе­хом). Ко­стюм служит так­же важ­ней­шим сим­во­лом для обо­зна­че­ния об­ществ. ста­ту­са че­ло­ве­ка, его по­ло­воз­ра­ст­ной, со­слов­ной, эт­нич., проф., ре­лиг. и т. п. при­над­леж­но­сти, спо­со­бом раз­ли­че­ния им «сво­его» и «чу­жо­го».

Костюм яв­ля­ет­ся так­же од­ним из ви­дов де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го ис­кус­ст­ва и ху­дож. кон­ст­руи­ро­ва­ния (ди­зай­на) и тес­но свя­зан с ве­ду­щим ху­дож. сти­лем эпо­хи и мо­дой. В чис­ло ху­дож. средств О. вхо­дят фак­ту­ра и цвет ма­те­риа­ла и от­дел­ки (узор­ное тка­че­ст­во, вы­шив­ка, ап­пли­ка­ция, мо­за­ич. узор, лен­ты, кру­же­ва, мех, фур­ни­ту­ра – пу­го­ви­цы, пряж­ки и др.).

По кон­ст­рук­ции раз­ли­ча­ют­ся ви­ды наи­бо­лее при­ми­тив­ной, не­сши­той (по­лот­ни­ща ма­те­рии, дра­пи­рую­щие­ся во­круг те­ла) и бо­лее слож­ной, сши­той (т. е. со­став­лен­ной из рас­кро­ен­ных де­та­лей) О.; по мес­ту рас­по­ло­же­ния на те­ле – пле­че­вая (кре­пя­щая­ся на пле­чах) и по­яс­ная (на поя­се или бёд­рах) О., а так­же го­лов­ные убо­ры, обувь и пер­чат­ки. По функ­ции О. под­раз­де­ля­ет­ся на буд­нич­ную, про­фес­сио­наль­ную (ра­бо­чую, во­ен­ную, жре­че­скую, свя­щен­ни­че­скую, спор­тив­ную, те­ат­раль­ный кос­тюм и т. п.), празд­нич­ную (па­рад­ную) и об­ря­до­вую (сва­деб­ную, по­хо­рон­ную и т. п.). Ес­ли буд­нич­ная и ра­бо­чая О. стре­мит­ся к про­стым и удоб­ным фор­мам, то празд­ни­ч­но-об­ря­до­вый кос­тюм име­ет це­лью вы­де­лить че­ло­ве­ка, при­дать не­обыч­ность его об­ли­ку, от­де­лить че­ло­ве­ка от его ес­теств. со­стоя­ния; по­это­му для О. это­го ти­па ха­рак­тер­ны вы­чур­ные, экс­т­ра­ва­гант­ные, час­то стес­няю­щие дви­же­ние фор­мы. Эта тен­ден­ция, наи­бо­лее вы­ра­жен­ная в О. тра­диц. об­ществ, со­хра­ня­лась так­же в па­рад­ном ев­роп. кос­тю­ме выс­ших клас­сов до 20 в., осо­бен­но в жен­ской О. (кор­се­ты, ши­ро­кие юб­ки на жёстком кар­ка­се, слож­ные при­чёс­ки и го­лов­ные убо­ры, до на­стоя­ще­го вре­ме­ни – вы­со­кие каб­лу­ки и т. п.).

Ти­пы тра­ди­ци­он­ной одеж­ды. Ма­ги­ко-за­щит­ная функ­ция ко­стю­ма тре­бу­ет за­кры­вать в пер­вую оче­редь час­ти те­ла, счи­тав­шие­ся наи­бо­лее жиз­нен­но важ­ны­ми и од­но­вре­мен­но са­мые за­мет­ные. По­это­му для пер­во­быт­ных на­ро­дов тро­пи­ков ко­стюм час­то ог­ра­ни­чи­ва­ет­ся ор­на­мен­том или ук­ра­ше­ния­ми, по­кры­ваю­щи­ми ли­цо, грудь и ру­ки, а так­же фут­ля­ра­ми, скры­ваю­щи­ми по­ло­вые ор­га­ны (фал­лок­рипт у муж­чин). Та­кое сим­во­ли­ко-об­ря­до­вое и де­ко­ра­тив­ное ис­поль­зо­ва­ние ко­стю­ма, по-ви­ди­мо­му, свой­ст­вен­но че­ло­ве­ку с древ­ней­ших вре­мён.

Пер­вы­ми мяг­ки­ми ма­те­риа­ла­ми для О. бы­ли тра­ва, ли­стья, рас­тит. во­лок­на, шку­ры и ко­жа жи­вот­ных, пти­чьи шкур­ки, ры­бья ко­жа (у ры­бо­ловч. на­ро­дов Даль­не­го Вос­то­ка). С раз­ви­ти­ем тех­но­ло­гий у зем­ле­дельч. на­ро­дов бы­ли изо­бре­те­ны из­го­тов­ле­ние та­пы и тка­че­ст­во, у ско­то­вод­че­ских – ва­ля­ние вой­ло­ка.

Древ­ней­шая О. из мяг­ких ма­те­риа­лов, по-ви­ди­мо­му, бы­ла не­сши­той: обёр­ну­тая во­круг бё­дер или на­ки­ну­тая на пле­чи шку­ра, «поя­са стыд­ли­во­сти» (по­яс с кус­ком та­пы или тка­ни спе­ре­ди), на­бед­рен­ные по­вяз­ки, у жен­щин – пле­че­вые на­кид­ки и кус­ки тка­ни, дра­пи­рую­щие грудь. Не­сши­тая О. со­хра­ня­лась у на­ро­дов тро­пич. и суб­тро­пич. поя­са в древ­них и в ря­де совр. эт­нич. куль­тур. Та­ко­вы по­яс­ная не­сши­тая О., дра­пи­рую­щая но­ги (др.-егип. муж­ской схен­ти, дхоти, лун­ги, са­ронг и ка­ин в Юж. и Юго-Вост. Азии, ла­хан­га у мун­да­ри, жен­ская гу­нью у не­варов, пха син у лао, сам­пот у кхме­ров); по­лот­ни­ще, кре­пя­щее­ся под или над гру­дью; муж­ские и жен­ские пла­щи, скры­ваю­щие фи­гу­ру, ино­гда так­же го­ло­ву (ан­тич­ные ги­ма­тий, то­га, пал­ла, ви­зант. ма­фо­рий, кен­те у на­ро­дов акан; са­ри у ин­диа­нок, жен­ские по­кры­ва­ла ти­па чад­ры у му­суль­ман и т. п.); по суще­ст­ву, не­сши­той О. был др.-греч. жен­ский до­рич. хи­тон-пе­п­лос. В стра­нах с уме­рен­ным и хо­лод­ным кли­ма­том не­сши­тая О. бо­лее ха­рак­тер­на для жен­ско­го кос­тю­ма – пе­ред­ни­ки (напр., у по­волж­ско-фин­ских на­ро­дов), несши­тые и за­паш­ные юб­ки ти­па пре­стил­ки, по­нё­вы, плах­ты, за­пас­ки, хур­сту­та в Юго- Вост. и Вост. Ев­ро­пе, у ин­дей­цев Ме­зо­аме­ри­ки и др.; ша­ли и на­кид­ки ти­па вил­лай­не и сна­те­не у ла­ты­шей и т. п. Верх­няя пле­че­вая не­сши­тая О. ти­па по­ход­ных пла­щей бы­ла рас­про­стра­не­на и в ев­роп. ср.-век. муж­ском кос­тю­ме (зап.- ев­роп. шап, др.-рус. корз­но и т. п.), позд­нее со­хра­ня­лась в кос­тю­ме вои­нов и пас­ту­хов, осо­бен­но в гор­ных рай­онах (напр., плед у шотл. гэ­лов, бур­ка у на­ро­дов Кав­ка­за, опанд­жак у бол­гар); по­ны­не слу­жит це­ре­мо­ни­аль­ной О. (ко­ро­лев­ская ман­тия, ка­зу­ла, плу­ви­ал и ман­тия в об­ла­че­нии ду­хо­вен­ст­ва). При но­ше­нии не­сши­той пле­че­вой О. важ­ное зна­че­ние име­ют ска­лы­ваю­щие её за­стёж­ки (фи­бу­лы, сак­ты и т. п.).

Наи­бо­лее ар­ха­ич. ти­пы сши­той О. со­хра­ня­ют бли­зость к не­сши­той. Это пре­ж­де все­го от­но­сит­ся к глу­хой пле­че­вой О. (ру­ба­хе) ту­ни­ко­об­раз­но­го по­кроя, т. е. со­стоя­щей из сло­жен­но­го по­пе­рёк и сши­то­го по бо­кам по­лот­ни­ща, с ос­тав­лен­ны­ми по бо­кам прой­ма­ми (в ко­то­рые мог­ли вши­вать­ся ру­ка­ва) и про­ре­зан­ной гор­ло­ви­ной (ту­ни­ка в Древ­нем Ри­ме, джел­ла­ба, или га­ла­бия, в Сев. Аф­ри­ке; бу­бу в Зап. Аф­ри­ке, уи­пиль и пон­чо у ин­дей­цев Нук­ле­ар­ной Аме­ри­ки и др.); в бо­лее раз­ви­том ва­ри­ан­те ту­ни­ко­об­раз­ная О. крои­лась по ши­ри­не плеч и над­став­ля­лась по бо­кам клинь­я­ми. У на­ро­дов ев­ра­зий­ской тун­д­ры рас­про­стра­не­на глу­хая пле­че­вая О., сши­тая из шкур (в наи­бо­лее ар­ха­ич­ном ва­ри­ан­те – из 2 цель­ных шкур; см. Ма­ли­ца). Близ­ки по по­крою к не­сши­той О. длин­ные жен­ские ио­ний­ские хи­то­ны у древ­них гре­ков, а так­же жен­ская пле­че­вая О. на лям­ках ти­па са­ра­фа­на. Бо­лее позд­нее про­ис­хо­ж­де­ние име­ют др. ти­пы по­кроя пле­че­вой О. – с пле­че­вы­ми встав­ка­ми (по­ли­ка­ми), ко­кет­кой и, на­ко­нец, пле­че­вы­ми шва­ми.

По­верх ру­ба­хи обыч­но на­де­ва­ют верх­нюю пле­че­вую О. – ли­бо (ча­ще на юге) не­сши­тую (плащ), ли­бо сши­тую, глу­хо­го (напр., са­ра­пис у древ­них иран­цев, сто­ла у древ­них рим­ля­нок, са­ра­фан в жен­ском костюме на­ро­дов Сев., Вост. и Юго- Вост. Ев­ро­пы) или рас­паш­но­го, с раз­ре­зом спе­ре­ди (каф­тан, курт­ка, ха­лат; напр., кан­дис у древ­них иран­цев, каба и сердари у совр. персов, аба у ара­бов, чер­ке­ска у на­ро­дов Кав­ка­за, ки­мо­но у япон­цев и т. п.), по­кроя. Час­то на­де­ва­ют неск. пред­ме­тов верх­ней пле­че­вой О.; так, у на­ро­дов Пе­ред­ней Азии, Кав­ка­за, Вост. Ев­ро­пы и Ср. Азии под верх­ним каф­та­ном или ха­ла­том но­си­ли ниж­нюю рас­паш­ную О., как пра­ви­ло, об­ле­гаю­ще­го по­кроя (напр., др.-иран. гау­на­ка, скиф­ский си­сир­на, пар­фян­ский кур­так, беш­мет у на­ро­дов Вост. Ев­ропы, Кав­ка­за, Пе­ред­ней и Ср. Азии). В хо­лод­ную по­го­ду у на­ро­дов се­вер­ных и уме­рен­ных ши­рот верх­ней О. слу­жит ме­хо­вая шу­ба.

Верх­няя пле­че­вая О. час­то ста­но­вит­ся наи­бо­лее де­ко­ра­тив­ной и цен­ной ча­стью кос­тю­ма; её па­рад­ное на­зна­че­ние мо­жет всту­пать в про­ти­во­ре­чие с её ис­кон­ной прак­тич. функ­ци­ей, что от­ра­жа­ет­ся в крое. Так, на Пе­ред­нем Вос­то­ке с древ­но­сти при­ня­то, осо­бен­но в па­рад­ных си­туа­ци­ях, но­ше­ние каф­та­на вна­кид­ку, от­ку­да по­яв­ля­ет­ся верх­няя О. с лож­ны­ми ру­ка­ва­ми (см., напр., Па­ран­джа); рас­про­стра­не­ны так­же от­кид­ные ру­ка­ва, ру­ка­ва, в дли­ну на­мно­го пре­вос­хо­дя­щие дли­ну рук, и т. п. На крое верх­ней пле­че­вой О. от­ра­жа­лись и осо­бые ус­ло­вия её ис­поль­зо­ва­ния; напр., спе­ци­фич. крой англ. фра­ка и ме­хо­во­го каф­та­на у эвен­ков («тун­гус­ский фрак») оп­ре­де­ля­ет­ся их при­спо­соб­ле­ни­ем к вер­хо­вой ез­де. Важ­ней­шим прак­ти­че­ски и сим­во­ли­че­ски эле­мен­том О. яв­ля­ет­ся по­яс, ко­то­рый по­вя­зы­ва­ет­ся по­верх ру­ба­хи или каф­та­на.

По­яс­ная сши­тая О. сво­бод­но­го по­кроя (юб­ка), не­по­сред­ст­вен­но вос­хо­дя­щая к не­сши­той, рас­про­стра­не­на гл. обр. в жен­ском кос­тю­ме. По­яв­ле­ние по­яс­ной сши­той О., за­щи­щаю­щей но­ги, – шта­нов – свя­за­но с ус­ло­вия­ми ли­бо хо­лод­но­го кли­ма­та, ли­бо ко­че­во­го бы­та. Древ­ней­шие сви­де­тель­ст­ва о плечевой и по­яс­ной сши­той О. от­но­сят­ся к хо­лод­ной сте­пи верх­не­го па­лео­ли­та. Так, костюм по­гре­бён­ных на сто­ян­ке Сун­гирь со­стоя­л из ме­хо­вых или зам­ше­вых шта­нов и глу­хой ру­ба­хи. Глу­хая ме­хо­вая О. со шта­на­ми и ка­пю­шо­ном, по мне­нию ря­да ис­сле­до­ва­те­лей, изо­бра­же­на на не­ко­то­рых жен­ских ста­ту­эт­ках со сто­ян­ки Маль­та. Ме­хо­вая и ко­жа­ная О. та­ко­го ти­па по­ны­не со­хра­ни­лась у на­ро­дов Сев. Ев­ра­зии и при­арк­тич. зо­ны Сев. Аме­ри­ки. В то же вре­мя в Зап. Ев­ро­пе муж­чи­ны не но­си­ли шта­нов до на­ча­ла н. э. (пе­режит­ком это­го ти­па муж­ско­го ко­стю­ма яв­ля­ет­ся но­ше­ние киль­та у шотл. гэ­лов).

Не­об­хо­ди­мо­стью за­щи­щать но­ги при вер­хо­вой ез­де мож­но объ­яс­нить рас­про­стра­не­ние шта­нов у ко­чев­ни­ков-ко­не­во­дов степ­ной Ев­ра­зии, от­ку­да они, ве­ро­ят­но, пе­ре­шли в муж­ской и жен­ский кос­тюм Кав­ка­за, Запад­ной (где ком­плекс О. со шта­на­ми час­тич­но вы­тес­нил бо­лее ран­ние ком­плек­сы с не­сши­той О. и с длин­ной ру­ба­хой), Ср., Центр., Вост. Азии, час­тич­но – Юго-Вост. и Юж. Азии (где он со­сед­ст­во­вал с не­сши­той по­яс­ной О.), Сев., Сев.-Вост. и Зап. Аф­рики. Для юга Вост. Ев­ро­пы, Кав­ка­за, Пе­ред­ней и Ср. Азии со скиф­ско­го вре­ме­ни ха­рак­те­рен тип очень ши­ро­ких муж­ских и жен­ских шта­нов с ши­ро­ким ша­гом – ша­ро­вар. К 1-му тыс. муж­ской кос­тюм со шта­на­ми рас­про­стра­нил­ся по б. ч. Зап. Азии и Ев­ро­пы, кро­ме Сре­ди­зем­но­мо­рья (для древ­них гре­ков и рим­лян но­ше­ние шта­нов ста­ло од­ной из от­ли­чит. черт вар­ва­ров).

Та­ким об­ра­зом, сло­жи­лось неск. осн. ком­плек­сов тра­диц. О.: 1) ми­ни­маль­ная не­сши­тая по­яс­ная (на­бед­рен­ная по­вяз­ка, пе­ред­ник, ко­рот­кая юб­ка), ино­гда так­же пле­че­вая (плащ, на­кид­ка) – пер­во­быт­ные на­ро­ды тро­пич. поя­са, Юж. Аф­ри­ки, Ав­ст­ра­лии; 2) не­сши­тая по­яс­ная, ино­гда с не­сши­той или сши­той пле­че­вой – Древ­ний Еги­пет, Эк­ва­то­ри­аль­ная Аф­ри­ка, Юж. и Юго-Вост. Азия; 3) ту­ни­ко­об­раз­ная пле­че­вая с не­сши­той по­яс­ной и пла­щом – ин­дей­цы Нук­ле­ар­ной Аме­ри­ки; 4) длин­ная ру­ба­ха с пла­щом, ре­же с рас­паш­ным каф­та­ном, у жен­щин так­же с верх­ним плать­ем – Сре­ди­зем­но­мо­рье, Зап. Азия, Сев.-Вост. Аф­ри­ка (2-е тыс. до н. э. – 1-е тыс. н. э.; в Ви­зан­тии час­тич­но со­хра­нял­ся до сер. 2-го тыс.); 5) ко­рот­кая ру­ба­ха (в выс­ших сло­ях об­ще­ст­ва ср.-век. Ев­ро­пы бы­то­ва­ла так­же длин­ная ру­ба­ха ви­зант. об­раз­ца) и шта­ны у муж­чин, длин­ная ру­ба­ха и обыч­но юб­ка (за­паш­ная или сши­тая) ли­бо пла­тье у жен­щин; име­ет ва­ри­ан­ты с верх­ней О. в ви­де глу­хой ру­ба­хи и пла­ща (ср.-век. Зап. Ев­ро­па) ли­бо рас­паш­но­го каф­та­на (Вост., Юго-Вост. и Центр. Ев­ро­па, с позд­не­го Сред­не­ве­ко­вья – так­же Зап. Ев­ро­па; та­ёж­ная зо­на Зап. Си­би­ри); 6) ру­ба­ха (ко­рот­кая у муж­чин, длин­ная у жен­щин) и шта­ны с верх­ней пле­че­вой О. – рас­паш­ной и глу­хой, ко­рот­кой и длин­ной, с ру­ка­ва­ми и без – ко­чев­ни­ки Ев­ра­зии, Кав­каз, Пе­ред­няя и Ср. Азия (с ахе­ме­нид­ско­го вре­ме­ни), Юж. Си­бирь, Ки­тай, час­тич­но – Юго- Вост. и Юж. Азия (с 1–2-го тыс.), Се­вер­ная, час­тич­но Зап. и Вост. Аф­ри­ка (с 1-го тыс.); уп­ро­щён­ные ва­ри­ан­ты это­го кос­тю­ма – шта­ны и ха­лат ли­бо курт­ка (рос. Даль­ний Вос­ток, Ко­рея, Вьет­нам), ха­лат и не­сши­тая по­яс­ная О. (Япо­ния); 7) ме­хо­вые или зам­ше­вые шта­ны (у жен­щин ино­гда ком­би­не­зон) и ру­ба­ха с ка­пю­шо­ном, у жен­щин ино­гда рас­паш­ная шу­ба – при­арк­тич. зо­на Ев­ра­зии и Сев. Аме­ри­ки.

Ев­ро­пей­ский ис­то­ри­че­ский ко­стюм. В ран­нее Сред­не­ве­ко­вье зап.-ев­роп. О. со­хра­ня­ла тра­диц. на­бор эле­мен­тов и со­стоя­ла из не­сколь­ких ту­ник (ниж­няя – су­бу­ку­ла, ве­рх­няя – ко­ло­би­ум, дал­ма­ти­ка), пла­ща (пал­ли­ум, па­лу­да­мен­тум, ла­цер­на, ам­фи­балл, пе­ну­ла, ка­зу­ла) и у муж­чин – уз­ких шта­нов (брак­ки, брэ). С пе­ри­ода ро­ман­ско­го сти­ля (с 11 в.) с раз­ви­ти­ем гор. куль­ту­ры и це­хо­во­го про­из-ва стал ус­лож­нять­ся крой О.: она под­го­ня­ет­ся по фи­гу­ре с по­мо­щью бо­ко­вых швов и вшив­ных клинь­ев, за­тем – вы­та­чек; с сер. 14 в. по­яв­ля­ет­ся ко­сой крой. С это­го вре­ме­ни кос­тюм выс­ших клас­сов зап.-ев­роп. об­ще­ст­ва стал рез­ко от­ли­чать­ся от О. про­сто­на­ро­дья, в осн. со­хра­няв­шей тра­диц. фор­мы (ра­нее со­ци­аль­ные раз­ли­чия в О. вы­ра­жа­лись гл. обр. ка­че­ст­вом и до­ро­го­виз­ной ма­те­риа­ла и бо­гат­ст­вом от­дел­ки). У жен­ско­го пла­тья (блио, сюр­ко) с кон. 11 в. по­яв­ля­ет­ся шлейф (ко­то­рый при­дер­жи­ва­ли ру­кой или под­ка­лы­ва­ли к поя­су), лиф (жи­пон) стал кро­ить­ся от­дель­но от юб­ки. Ниж­нее пла­тье (котт, сор­ке­ни, киртл) ши­лось в та­лию из глад­кой тка­ни сдер­жан­ных то­нов, на бёд­рах под­по­я­сы­ва­лось длин­ным поя­сом (бы­ло при­ня­то так­же под­поя­сы­вать­ся длин­ны­ми чёт­ка­ми). Раз­ре­зы ли­фа, в ко­то­рых вид­не­лась вы­ши­тая ниж­няя ру­ба­ха, со­еди­ня­лись шну­ров­кой, с 1-й пол. 14 в. – пу­го­ви­ца­ми; уз­кие ру­ка­ва так­же шну­ро­ва­лись или со­еди­ня­лись пу­го­ви­ца­ми от лок­тя до кис­ти; по­зд­нее рас­про­стра­ни­лась мо­да на от­дель­но скро­ен­ные ру­ка­ва, при­стё­ги­вав­шие­ся или приш­ну­ро­вы­вав­шие­ся к прой­мам, во­шли в мо­ду от­кид­ные ру­ка­ва. В 13 в. ста­ли раз­ли­чать­ся спец. на­тель­ная О. из мяг­ких тон­ких тка­ней (бе­льё) и верх­няя О. Тогда же по­яви­лись вя­за­ные пер­чат­ки.

Осо­бен­но слож­ные фор­мы при­об­ре­та­ет О. пе­рио­да по­зд­ней го­ти­ки (сер. 14–15 вв.). В 1340-е гг. муж­ской кос­тюм ут­ра­чи­ва­ет про­сто­ту и функ­цио­наль­ность во­ин­ской О. и во­пло­ща­ет идеа­лы изы­скан­ной кур­ту­аз­ной куль­ту­ры. Длин­ная муж­ская ру­ба­ха (котт, сюр­ко) сме­ня­ет­ся разл. ти­па­ми кур­ток (жи­пон, пур­пу­эн, жак, жа­кетт), час­то со­став­лен­ных из мно­же­ст­ва слож­но вы­кро­ен­ных де­та­лей, со стё­га­ны­ми про­клад­ка­ми на гру­ди и пле­чах; длин­ная О. со­хра­ня­ет­ся гл. обр. как тор­жеств. ко­ро­лев­ское об­ла­че­ние и кос­тюм ду­хо­вен­ст­ва, су­дей, ме­ди­ков, чле­нов ма­ги­ст­ра­тов, за ко­то­ры­ми за­кре­п­ля­ет­ся назв. «лю­ди в длин­ных оде­ж­дах». Муж­ские чул­ки (шос­сы), в ран­нее Сред­не­ве­ко­вье до­сти­гав­шие ко­лен, с 8 в. – се­ре­ди­ны бед­ра, с 12 в. при­вя­зы­ва­ют­ся к поя­су, а со 2-й пол. 14 в. сши­ва­ют­ся сза­ди, за­ме­няя шта­ны; с 15 в. пе­ред­няя часть за­кры­ва­ет­ся от­дель­но скро­ен­ным гуль­фи­ком. Жен­ское верх­нее пла­тье (сюр­ко, кор­сэ) к 15 в. по­лу­чи­ло вы­со­кую ли­нию та­лии, глу­бо­кий вы­рез и ши­ро­кую, спа­даю­щую склад­ка­ми юб­ку, пе­ре­хо­дя­щую в длин­ный шлейф (трен); жен­ская фи­гу­ра при­об­ре­ла ха­рак­тер­ный S-об­раз­ный си­лу­эт. Ве­рх­ней муж­ской и жен­ской О. слу­жи­ла без­ру­кав­ка с очень ши­ро­ки­ми прой­ма­ми (ко­тар­ди), с 1370-х гг. – про­стор­ная, со­бран­ная в круп­ные склад­ки О. с за­вы­шен­ной та­ли­ей и яр­кой, кон­тра­ст­но­го цве­та под­клад­кой (упе­лянд, роб). Ха­рак­тер­ны мяг­кие туф­ли с очень длин­ны­ми уз­ки­ми но­са­ми (пу­лен). Го­лов­ные убо­ры: у муж­чин – шля­пы и шап­ки вы­чур­ных форм, ка­пю­шо­ны (ша­пе­рон), под­во­ра­чи­вав­шие­ся и ук­ла­ды­вав­шие­ся в пыш­ные тюр­ба­ны; у жен­щин – дву­ро­гая или ос­т­ро­ко­неч­ная шля­па (эн­нен, атур-а-ля-банньер) выс. до 70 см с ву­а­лью, по­ло­тен­чатый убор (кувр-шеф, гимп, бар­бетт; осо­бен­но сла­ви­лись жен­ские плат­ки из тон­чай­ше­го бе­ло­го рей­мско­го по­лот­на), с кон. 15 в. – чёр­ный ша­пе­рон с ко­нич. туль­ёй и ши­ро­ки­ми, спус­каю­щи­ми­ся на пле­чи и спи­ну от­воро­та­ми и др. В жен­ском ли­це це­нил­ся очень вы­со­кий вы­пук­лый лоб, поэ­то­му во­ло­сы на лбу вы­бри­ва­лись. Осо­бен­но­сти поздне­го­тич. мо­ды бы­ли наи­бо­лее вы­ра­же­ны в бур­гунд­ском кос­тю­ме 15 в.

Кос­тюм эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния пер­во­началь­но про­дол­жал ср.-век. тра­ди­ции: шос­сы и ко­рот­кая уз­кая курт­ка или без­ру­кав­ка (итал. фар­сет­то, джу­па­рел­ло, кор­пет­то, джу­бет­то, джуб­бо­не, сот­то­ве­сте; исп. ху­бон; нем. вамс; франц. ка­ми­золь, шми­зетт, пур­пу­эн; англ. дуб­лет, жа­кет) у муж­чин и пла­тье с квад­рат­ным вы­ре­зом и юб­ка со шлей­фом у жен­щин (в Анг­лии та­кое пла­тье со­хра­ня­лось до 1530-х гг.). В Ита­лии с сер. 15 в. рас­про­стра­ня­ет­ся О. бо­лее спо­кой­ных форм, под­ра­жаю­щая дра­пи­ро­воч­ной О. ан­тич­но­сти. Муж­чи­ны но­си­ли про­сто­рную глухую О. (джор­не) с поя­сом, час­то с от­кид­ны­ми ру­ка­ва­ми, ко­рот­кую без­ру­кав­ную О. с не­сши­ты­ми края­ми (пре­ти­на), ко­рот­кий плащ сза­ди; жен­щи­ны – пла­тье (кот­та, га­мур­ра) с вы­со­кой та­ли­ей, по­верх ко­то­ро­го – очень сво­бод­ное пла­тье (си­мар­ра) без ру­ка­вов с не­сши­ты­ми бо­ка­ми и шлей­фом.

С кон. 15 в. О. при­об­ре­та­ет всё боль­ший объ­ём: муж­ская О. по­лу­ча­ет глу­бо­кий вы­рез, от­кры­ваю­щий во­рот ру­баш­ки, час­то со­б­ран­ный в мел­кие склад­ки, и пыш­ные ру­ка­ва; поверх неё на­де­ва­ли очень ши­ро­кую рас­паш­ную верх­нюю О. (итал. ро­ба, лук­ко; нем. шау­бе; исп. ро­пон; франц. ша­марр; англ. га­ун). Шос­сы в 16 в. раз­де­ля­ют­ся на верх­нюю часть с пыш­ны­ми бу­фа­ми (франц. о-де- шосс, нем. обер­шен­кель­хо­зе, исп. каль­со­нес) и уз­кую ниж­нюю (нем. хо­зе, франц. ба-де-шосс), с сер. 16 в. за­ме­нён­ную три­ко­таж­ны­ми чул­ка­ми. Ру­ка­ва и шта­ны ши­лись в неск. сло­ёв, снаб­жа­лись де­ко­ра­тив­ны­ми раз­ре­за­ми; бы­ли по­пу­ляр­ны от­кид­ные ру­ка­ва, с сер. 16 в. – не­боль­шие бу­фы (эпо­ле­ты) на прой­мах. Мо­ну­мен­таль­ность фи­гу­ре при­да­ва­ли плот­ные, тя­жё­лые тка­ни (ат­лас, бар­хат, узор­ча­тая пар­ча, кам­ча­тые тка­ни) с круп­ным ри­сун­ком зо­ло­то­го, крас­ных, зе­лё­- ных и си­них то­нов.

В Ис­па­нии в 16 в. сфор­ми­ро­вал­ся кос­тюм на стё­га­ном, кар­тон­ном или ме­тал­лич. кар­ка­се. Исп. муж­ской ху­бон по­лу­чил глу­хой во­рот с вы­со­ким стоя­чим во­рот­ни­ком, очень за­ни­жен­ную та­лию с вы­пук­лым мы­сом (осо­бен­но к 1570–1580-м гг.) и уз­кую жё­ст­кую бас­ку; с сер. 16 в. пре­об­ла­да­ют при­глу­шён­ные то­на, осо­бен­но чёр­ный бар­хат, со­хра­нив­ший по­пу­ляр­ность в 17 в. Жен­ское пла­тье (вес­ти­до) к сер. 16 в. при­об­ре­ло стро­го гео­мет­ри­зи­ров. фор­му: лиф (ва­ке­ро), на­тя­ну­тый на кор­сет из ме­тал­лич. пла­стин на шар­ни­рах, скры­вал грудь за пло­ским пе­ре­дом, имел очень тон­кую та­лию и ши­ро­кие пле­чи, глу­хой стоя­чий во­рот­ник (при исп. дво­ре 16 в. жен­щи­нам за­пре­ща­лось от­кры­вать шею); тре­уголь­ная фор­ма ли­фа и юб­ки под­чёр­ки­ва­лись де­ко­ра­тив­ны­ми по­ло­са­ми по­зу­мен­та, ли­нии уз­кой гор­ло­ви­ны и ниж­не­го мы­са – тя­жё­лы­ми дра­го­цен­ны­ми оже­рель­ем и длин­ным поя­сом (ими­ти­ро­вав­шим чёт­ки); юб­ка на ме­тал­лич. об­ру­чах (вер­ду­гос) об­ра­зо­вы­ва­ла ко­нич. жё­ст­кий фут­ляр. Узор­ная пар­ча или чёр­ный бар­хат со­че­та­лись с вы­шив­кой зо­ло­ты­ми и се­реб­ря­ны­ми ни­тя­ми, жем­чу­гом и кам­ня­ми, став­ши­ми дос­туп­ны­ми по­сле от­кры­тия Аме­ри­ки, ат­лас­ны­ми бан­та­ми с дра­го­цен­ны­ми под­вес­ка­ми (пун­тас), кру­же­вом; ли­шён­ная скла­док узор­ная по­верх­ность пла­тья упо­доб­ля­лась ме­тал­лу. Стоя­чие во­рот­ни­ки ху­бо­на и вес­ти­до от­де­лы­ва­лись во­рот­ни­ка­ми из гоф­ри­ров. кру­же­ва (гор­ге­ра, гран­го­ла, ку­эл­ло), к кон. 16 в. при­няв­ши­ми дис­ко­вид­ную фор­му («мель­нич­ный жёр­нов»). В 17 в. тра­ди­ция вес­ти­до на жё­ст­ком кар­ка­се про­дол­жа­лась и при­ве­ла к соз­да­нию кар­ка­са юб­ки (тон­ти­льо), в ши­ри­ну поч­ти рав­но­го жен­ско­му рос­ту (1640–80-е гг.).

С 1520-х гг. этот тип исп. кос­тю­ма по­вли­ял на мо­ду в разл. стра­нах. Так, во Фран­ции жен­щи­ны но­си­ли по­верх ру­ба­хи кор­сет (бас­кин) и ниж­нюю юб­ку (вер­тю­галь) ко­нич. фор­мы с ме­тал­лич. об­ру­ча­ми, на ко­то­рую на­тя­ги­ва­лось без еди­ной склад­ки ниж­нее пла­тье (котт) с пыш­ны­ми ру­ка­ва­ми и свер­ху на­де­ва­лось верх­нее пла­тье (роб) с глу­бо­ким квад­рат­ным вы­ре­зом и рас­хо­дя­щей­ся спе­ре­ди юб­кой (котт и роб все­гда ши­лись из тка­ней разл. цве­тов и фак­тур). С 1530-х гг. вы­рез пла­тья час­то за­кры­ва­ли бе­лым по­лот­ня­ным во­ро­том ру­баш­ки с вы­со­ким во­рот­ни­ком, от­де­лан­ным рю­шем; с 1540-х гг. ниж­ний край вы­реза при­об­ре­та­ет ду­го­об­раз­ную фор­му (в 1530-е гг. этот тип пла­тья рас­про­ст­ра­ня­ет­ся и в Анг­лии). В сер. 16 в. кор­саж роб по­лу­ча­ет длинный ост­рый мыс (шнип), по­яв­ля­ют­ся боль­шие стоя­чие кру­жев­ные во­рот­ни­ки. Муж­ской пур­пу­эн к сер. 16 в. стал глу­хо за­стё­ги­вать­ся под гор­ло, полу­чил ха­рак­тер­ный вы­пук­лый пе­рёд (панс), очень ко­рот­кую бас­ку (в сущ­но­сти – обор­ку по краю пур­пу­эна) и пло­ё­ный кру­жев­ной во­рот­ник-фре­зу (у гу­ге­но­тов – от­лож­ной во­рот­ник).

В Ита­лии с 1520-х гг. лиф муж­ских джуб­бо­не и жен­ских плать­ев уд­ли­нил­ся спе­ре­ди и за­кан­чи­вал­ся вы­пук­лым мы­сом, к ко­то­ро­му при­сое­ди­ня­лась пыш­ны­ми склад­ка­ми ши­ро­кая юб­ка или бас­ка; лиф жен­ско­го пла­тья стро­ил­ся на жё­ст­ком кар­ка­се (кор­се) и имел глу­бо­кий, как пра­ви­ло, квад­рат­ный вы­рез; муж­ской джуб­бо­не, на­про­тив, на­глу­хо за­стё­ги­ва­лся под гор­ло, из-под во­рот­ни­ка вы­пус­ка­лся бе­лый во­рот ру­баш­ки.

Осо­бен­но ут­ри­ро­ван­ные фор­мы по­луча­ет кос­тюм к кон. 16 в. Во Фран­ции в 1580-е гг. муж­ской пур­пу­эн, ру­ка­ва муж­ско­го и жен­ско­го пла­тья при­об­ре­ли пух­лую фор­му бла­го­да­ря стё­га­но­му кар­ка­су, фре­за – дис­ко­вид­ную фор­му. В Ан­глии в кон. 16 – 1-й четв. 17 вв. ме­тал­лич. кар­кас жен­ско­го пла­тья (фар­зин­гейл) дос­ти­гал ог­ром­ной ши­ри­ны с бо­ков; спе­ре­ди юб­ка пло­ская, кре­пи­лась мел­ки­ми склад­ка­ми к очень длин­но­му (до уров­ня се­ре­ди­ны бед­ра) и ост­ро­му шнипу; ру­ка­ва – очень ши­ро­кие, на стё­га­ном кар­ка­се; ог­ром­ный кру­жев­ной во­рот­ник – плоё­ный или вы­со­кий стоя­чий.

Осн. муж­ской го­лов­ной убор – чёр­ный бе­рет, в 1580-е гг. за­ме­нён­ный чёр­ной шля­пой с уз­ки­ми по­ля­ми и вы­со­кой туль­ёй (ток). Во Фран­ции в 1530-е гг. был соз­дан жен­ский го­лов­ной убор (арсе­ле) – ва­лик в фор­ме под­ко­во­вид­ной или серд­це­вид­ной ду­ги, на­де­вае­мый на во­ло­сы или че­пец, с ву­а­лью сза­ди (в Ан­г­лии он был из­вес­тен под назв. french hood – «фран­цуз­ский че­пец»); его ва­ри­ант – чёр­ная бар­хат­ная ша­поч­ка с серд­це­вид­ным вы­ре­зом. Для Ита­лии ха­рак­те­рен боль­шой ве­нок из мяг­ких ва­ли­ков узор­ной тка­ни (баль­цо). За­муж­ние нем­ки но­си­ли вы­со­кий, скры­ваю­щий во­ло­сы че­пец (гол­лер).

В 17 в. ве­ду­щая роль в об­лас­ти кос­тю­ма пе­ре­шла к Фран­ции. Мо­да эпо­хи ба­рок­ко от­да­ва­ла пред­поч­те­ние пыш­ным и ди­на­мич­ным фор­мам, ко­то­рые соз­да­ва­лись мяг­ки­ми жи­во­пис­ны­ми дра­пи­ров­ка­ми, ши­ро­ки­ми от­во­ро­та­ми ман­же­тов, во­рот­ни­ков и ниж­них кра­ёв О., раз­ре­за­ми на ру­ка­вах, по­ля­ми шляп, а так­же па­ри­ка­ми у муж­чин и вы­со­ки­ми при­чёс­ка­ми на про­во­ло­ке у жен­щин. С 1620-х гг. муж­ской пур­пу­эн ут­ра­чи­ва­ет жё­ст­кий кар­кас, при­об­ре­та­ет сво­бод­ный по­крой и за­вы­шен­ную та­лию. Жё­ст­кий во­рот­ник и фре­за сме­ни­лись ши­ро­ким от­лож­ным во­рот­ни­ком. По­верх пур­пу­эна на­де­ва­ли сво­бод­ную рас­паш­ную О., ино­гда дра­пи­ро­ва­лись пла­щом (ман­то). На го­ло­ве но­си­ли шля­пу с ши­ро­ки­ми по­ля­ми и страу­со­вым пе­ром; бы­ли в мо­де длин­ные за­ви­тые во­ло­сы или па­рик, ма­лень­кая, об­ри­тая с бо­ков, бо­род­ка ( ̀а la Roya­le), вве­дён­ная Лю­до­ви­ком XIII. Обувь – туф­ли и мяг­кие са­по­ги с ши­ро­ки­ми отво­ро­та­ми (ла­за­ри­ны) и шпо­ра­ми – впер­вые ста­ла шить­ся на раз­ные но­ги и по­лу­чи­ла каб­лу­ки; чул­ки, кре­пив­шие­ся под ко­ле­ном, име­ли ши­ро­кие кру­жев­ные от­во­ро­ты (ка­но­ны). В 1660-х гг. при дво­ре Лю­до­ви­ка XIV рас­про­стра­ня­ет­ся по­лу­при­ле­гаю­щий каф­тан (жюс­то­кор) с длин­ной та­ли­ей, с кон. 17 в. и осо­бен­но в 1-й пол. 18 в. – рас­кле­шён­ный от та­лии (в 18 в. он да­же, по­доб­но жен­ской юб­ке, де­лал­ся на жё­ст­ком кар­ка­се-па­нье), ко­то­рый но­си­ли с пыш­ным и очень длин­ным па­ри­ком; ру­ка­ва вна­ча­ле до лок­тя, с 1670-х гг. – с ши­ро­ки­ми от­во­ро­та­ми (манш-а-ботт). Под ним но­си­ли при­ле­гаю­щий каф­тан (вест). Во­рот­ник сме­нил­ся кру­жев­ным гал­сту­ком (кра­ват – по назв. «ко­ро­лев­ских хор­ва­тов», вхо­див­ших в лич­ную гвар­дию ко­ро­ля). В 18 в. рас­про­стра­ня­ет­ся тре­уголь­ная шля­па.

У жен­ско­го пла­тья с сер. 17 в. юб­ка ста­ла шить­ся без кар­ка­са, в кон. 17 в. верх­няя юб­ка сза­ди дра­пи­ру­ет­ся на вы­со­кой под­клад­ке из во­ло­ся­ной по­душ­ки (кри­ард) в пыш­ные склад­ки. Ха­рак­те­рен кон­траст ме­ж­ду гео­мет­ри­зи­ро­ван­но- жё­ст­ким очень уз­ким ли­фом с ост­рым мы­сом и мяг­ки­ми ши­ро­ки­ми ру­ка­ва­ми и юб­кой. С кон. 17 в. ста­ли по­пу­ляр­ны вы­со­кие при­чёс­ки (à la Fontange – по име­ни фа­во­рит­ки Лю­до­ви­ка XIV).

В 17 в. фор­ми­ру­ют­ся ме­ха­низ­мы рас­про­стра­не­ния мо­ды, в 1670-е гг. в Па­ри­же воз­ни­ка­ет пер­вый жур­нал мод «Le Mercure Galant». Эле­мен­ты гор. кос­тю­ма про­ни­ка­ют в кре­сть­ян­скую О. – ко­рот­кие шта­ны с чул­ка­ми, жи­ле­ты и шля­пы у муж­чин, ши­ро­кие юб­ки в сбор­ку с ниж­ни­ми юб­ка­ми, ли­фы, ша­ли, коф­ты с пыш­ны­ми ру­ка­ва­ми, чеп­цы у жен­щин.

Жен­ское пла­тье 1720–50-х гг., сле­дуя мо­де ро­ко­ко, поч­ти не под­чёр­ки­ва­ло фи­гу­ры: при круп­ных фор­мах и низ­ком де­коль­те вни­ма­ние со­сре­до­то­чи­ва­лось на ли­це, шее и ру­ках, ка­зав­ших­ся хруп­ки­ми сре­ди кру­жев­ных обо­рок; спин­а скры­ва­лась ши­ро­ки­ми склад­ка­ми («склад­ка Ват­то»), пе­ре­хо­дя­щи­ми в шлейф; юб­ка на кар­ка­се (па­нье) соз­да­ва­ла ди­на­мич. склад­ки; уз­кие ру­ка­ва за­кан­чи­ва­лись ши­ро­ки­ми кру­жев­ны­ми обор­ка­ми (à la pagode). В сер. 18 в. пла­тье по­лу­чи­ло очень ши­ро­кую юб­ку (па­нье ста­ли де­лать на шар­ни­рах, по­зво­ляв­ших скла­ды­вать их, ко­гда да­ма про­хо­ди­ла в дверь или са­ди­лась в ка­рету). Из­люб­лен­ным ма­те­риа­лом бы­ли шёлк, не­ред­ко ук­ра­шен­ный даль­не­вос­точ­ны­ми мо­ти­ва­ми, таф­та, тон­кий ат­лас неж­ных по­лу­то­нов (жёл­то­го, го­лу­бо­го, зе­лё­но­го), с мел­ким ри­сун­ком (бу­ке­ты, гир­лян­ды, цве­ты и др.). Муж­ской жюс­то­кор (аби) в сер. 18 в. рез­ко умень­шил­ся в объ­ё­ме: он по­лу­ча­ет уз­кие ру­ка­ва и фал­ды, очень уз­кие, не схо­дя­щие­ся спе­ре­ди пол­ки. Вест (вес­тон, жи­ле) в это вре­мя стал шить­ся без ру­ка­вов, туф­ли де­ла­ют­ся на низ­ком каб­лу­ке.

В Анг­лии муж­ская О. бы­ла ме­нее па­рад­ной и фор­ма­ли­зо­ван­ной, бо­лее сво­бод­ной, под­хо­дя­щей для жиз­ни за го­ро­дом и за­ня­тий спор­том. С сер. 18 в. (по­сле пуб­ли­ка­ции в 1733 «Фи­ло­соф­ских пи­сем» Воль­те­ра) англ. мо­да рас­про­стра­ня­ет­ся во Фран­ции. По­яв­ля­ют­ся англ. ти­пы верх­ней О. для вер­хо­вой ез­ды – фрак (по франц. мо­де он но­сил­ся с крах­маль­ным шей­ным плат­ком), ре­дин­гот (дву­борт­ное паль­то) и кар­рик (дву­борт­ная О. с дву­мя или тре­мя ши­ро­ки­ми во­рот­ни­ка­ми-пе­ле­ри­на­ми, по­кры­вав­ши­ми пле­чи). Со 2-й пол. 1780-х гг. их ста­ли но­сить как обыч­ный гор. кос­тюм (не­гли­же). От­ли­чит. чер­та этих ви­дов О. – то, что они но­сят­ся без шпа­ги: впер­вые муж­ской кос­тюм ут­ра­чи­ва­ет сим­вол при­над­леж­но­сти дво­ря­ни­ну-ры­ца­рю и пре­вра­ща­ет­ся в пла­тье ча­ст­но­го ли­ца. В жен­ском кос­тю­ме англ. мо­да 1780-х гг. вы­ра­жа­лась в воз­вра­ще­нии ес­теств. форм пла­тья и пре­об­ла­да­нии свет­лых, лёг­ких, об­ра­зую­щих мяг­кие склад­ки тка­ней с поч­ти пол­ным от­сут­ст­ви­ем от­дел­ки: юб­ка без кар­ка­са (мес­та­ми па­нье со­хра­нял­ся в ви­де под­клад­ки сза­ди, при­да­вав­шей фи­гу­ре вы­чур­ный си­лу­эт), вы­рез, за­дра­пи­ро­ван­ный свет­лой ко­сын­кой (бри­шю), ши­ро­ко­по­лая шля­па со страу­со­вы­ми перь­я­ми при пыш­но взби­тых, сво­бод­но ле­жа­щих во­ло­сах.

В кон. 1790-х – сер. 1810-х гг. про­ис­хо­дит ста­нов­ле­ние ев­роп. муж­ско­го кос­тю­ма 19 в.: ко­рот­кие шта­ны (кю­лот) за­ме­ня­ют­ся длин­ны­ми (пан­та­ло­ны), пре­ж­де быв­ши­ми про­сто­на­род­ной О. (О. сан­кю­ло­тов – лю­дей, не но­сив­ших кю­ло­ты); ру­баш­ка сво­бод­но по­вя­зы­ва­ет­ся гал­сту­ком (к 1820-м гг. на­крах­ма­лен­ный гал­стук, под­пи­раю­щий под­бо­ро­док, стал од­ной из наи­бо­лее от­вет­ст­вен­ных ча­с­тей муж­ско­го туа­ле­та). Пуд­ре­ные па­ри­ки за­ме­ня­ют­ся ко­рот­ко стри­жен­ны­ми во­ло­са­ми, тре­угол­ка – круг­лой шля­пой, за­тем – ци­ли­нд­ром. На стиль муж­ско­го ко­стю­ма как об­раз­ца сдер­жа­нной эле­гант­но­сти вли­я­ет дви­же­ние англ. ден­диз­ма, при­да­вав­ше­го осн. зна­че­ние доб­рот­но­сти ма­те­риа­ла и со­вер­шен­ст­ву кроя. Жен­ский кос­тюм, раз­ви­вая тен­ден­ции клас­си­циз­ма и ам­пи­ра, под­ра­жа­ет ан­тич­но­му: осн. О. ста­но­вит­ся лёг­кое пла­тье-ру­ба­ха (шмиз) из тон­ко­го бе­ло­го мус­ли­на со сво­бод­ны­ми склад­ка­ми, очень вы­со­кой та­ли­ей и шлей­фом, ко­то­рое но­си­ли с вост. цвет­ны­ми каш­мир­ски­ми ша­ля­ми, дра­пи­ро­вав­ши­ми­ся на­по­до­бие ги­ма­ти­ев. В ко­стю­ме, как и в при­чёс­ке, под­чёр­ки­ва­ет­ся «ес­те­ст­вен­ность». Осн. улич­ным го­лов­ным убо­ром ста­ла шляп­ка-ка­пот с ши­ро­ки­ми жё­ст­ки­ми по­ля­ми во­круг ли­ца. К нач. 1820-х гг. фор­ми­ру­ет­ся мо­да ро­ман­тиз­ма и би­дер­майе­ра: шмиз ста­но­вит­ся бо­лее ко­рот­ким и уз­ким, бо­га­то от­де­лы­ва­ет­ся во­ла­на­ми, рю­ша­ми и лен­та­ми; бе­лый мус­лин вы­тес­ня­ет­ся плот­ным шёл­ком, ат­ла­сом и бар­ха­том на­сы­щен­ных то­нов (под влия­ни­ем ро­ма­нов В. Скот­та и мо­ды на Шот­лан­дию ста­но­вят­ся по­пу­ляр­ны клет­ча­тые тка­ни). По­сте­пен­но опу­ска­ет­ся ли­ния та­лии, воз­вра­ща­ют­ся кор­се­ты (с 1809), слож­ные при­чёс­ки, гоф­ри­ро­ван­ные во­рот­ни­ки-фре­зы, пре­об­ла­да­ют длин­ные уз­кие ру­ка­ва с бу­фа­ми.

В 19 в., бла­го­да­ря пром. ре­во­лю­ции и раз­ви­тию мас­со­во­го про­из-ва, мод­ный кос­тюм стал дос­тоя­ни­ем ши­ро­ких гор. сло­ёв. Ге­ге­мо­ном в об­лас­ти жен­ской мо­ды ос­та­ва­лась Фран­ция, Анг­лия со­хра­ня­ла пер­вен­ст­во по соз­да­нию муж­ской О. Де­мо­кра­ти­за­ция муж­ской мо­ды и ста­нов­ле­ние об­раза про­сто, но эле­гант­но оде­то­го муж­чи­ны-дель­ца оп­ре­де­ли­ли со­зда­ние муж­ско­го кос­тю­ма 19 в. в уз­ком зна­че­нии сло­ва. Кос­тюм де­ло­во­го че­ло­ве­ка 1-й пол. 19 в. вклю­чал фрак или ре­дин­гот, жи­лет и пан­та­ло­ны из шер­стя­ных тка­ней сдер­жан­ных то­нов. Фрак и ре­дин­гот по­лу­ча­ют очень уз­кую та­лию и ши­ро­кие, под­би­тые ва­той, пле­чи. Ко 2-й пол. 19 в. вы­шли из упот­реб­ле­ния ру­баш­ка с рю­ша­ми и кру­же­ва­ми, жи­лет из пар­чо­вой тка­ни и т. п. С 1850-х гг. обя­зат. ча­стью гар­де­ро­ба свет­ско­го че­ло­ве­ка ста­ла «ви­зит­ка» (уко­ро­чен­ный с за­круг­лён­ны­ми по­ла­ми сюр­тук). Её но­си­ли с брю­ка­ми из чёр­ной тка­ни в се­рую по­лос­ку. Фрак пре­вра­тил­ся в па­рад­ную О. Как по­все­днев­ная О. в быт во­шёл ко­рот­кий пид­жак пря­мо­го по­кроя. Пид­жак, жи­лет и брю­ки об­ра­зо­ва­ли клас­сич. триа­ду кос­тю­ма, из­го­тов­ляв­шую­ся с 1860-х гг. пре­им. из од­ной тка­ни тём­ных то­нов. Го­лов­ны­ми убо­ра­ми бы­ли фет­ро­вая шля­па или «ко­те­лок» с не­боль­ши­ми по­ля­ми (вы­тес­нив­шие ци­линдр), ле­том – со­ло­мен­ная шля­па (ка­но­тье).

К 1830-м гг. си­лу­эт жен­ской О. при­об­рёл очень тон­кую, стя­ну­тую кор­се­том, та­лию, кон­тра­сти­ро­вав­шую с рас­ши­рен­ны­ми по­ка­ты­ми пле­ча­ми, очень ши­ро­ки­ми ру­ка­ва­ми на кар­ка­се из ки­то­во­го уса (ши­ри­на пла­тья на уров­не лок­тей поч­ти рав­ня­лась его ши­ри­не по по­до­лу) и юб­кой. С 1840-х гг. рас­про­стра­ня­ет­ся ув­ле­че­ние ис­то­ри­че­ски­ми сти­ля­ми (осо­бен­но нео­ро­ко­ко, от­ра­жав­шее вку­со­вые при­ст­ра­стия дво­ра На­по­лео­на III и осо­бен­но имп. Ев­ге­нии; см. так­же Вто­рой им­пе­рии стиль). В 1850-е гг. сно­ва во­ш­ли в упот­реб­ле­ние ши­ро­кая юб­ка с боль­шим ко­ли­че­ст­вом ниж­них юбок на ку­по­ло­об­раз­ном кар­ка­се (кри­но­ли­не), обиль­ная де­ко­ра­тив­ная от­дел­ка. К 1860-м гг. ши­ри­на пла­тья по по­до­лу рав­ня­лась сред­не­му жен­ско­му рос­ту; ста­ли мод­ны рас­ши­ряю­щие­ся кни­зу ру­ка­ва со спу­щен­ной прой­мой. В нач. 1870-х гг. пла­тье вновь ме­ня­ет си­лу­эт: лиф с за­вы­шен­ной та­ли­ей ино­гда име­ет сза­ди склад­ки, ими­ти­рую­щие «склад­ку Ват­то»; юб­ка уз­кая спе­ре­ди и ши­ро­кая с пыш­ны­ми дра­пи­ров­ка­ми, под­дер­жи­вае­мы­ми по­душ­кой- тур­ню­ром, и длин­ным шлей­фом сза­ди; сно­ва вхо­дят в мо­ду слож­ные при­чёс­ки с на­клад­ны­ми шинь­о­на­ми. В 1890-е гг. тур­нюр вы­хо­дит из упо­треб­ле­ния, пла­тье при­об­ре­та­ет длин­ный об­ле­гаю­щий лиф и вы­со­кие пле­чи с пыш­ны­ми бу­фа­ми на ру­ка­вах («ба­ра­ний око­рок»); та­кой же си­лу­эт по­вто­ря­ет кос­тюм из тём­ной юб­ки со свет­лой коф­той с во­рот­ни­ком-стой­кой.

В кон. 1870-х гг. рас­про­стра­ня­ет­ся так­же бо­лее прак­тич­ная, скром­ная и про­стая О., пред­наз­на­чен­ная для жен­щин-слу­жа­щих. В их кос­тю­ме ска­за­лось тя­го­те­ние к тём­ным то­нам, под­ра­жа­ние муж­ской О. (крах­маль­ные во­рот­ни­ки, ман­же­ты, гал­сту­ки). Умень­шив­ший­ся объ­ём кос­тю­ма по­зво­лил де­лать пря­мые по­лу­при­ле­гаю­щие паль­то. Воз­ник «ко­рот­кий кос­тюм» (т. е. кос­тюм без шлей­фа) для ули­цы и пу­те­ше­ст­вий и кос­тюм- таль­ер, со­стоя­щий из не­ши­ро­кой юб­ки и жа­ке­та.

Пром. ре­во­лю­ция к сер. 19 в. су­ще­ст­вен­но из­ме­ни­ла и уде­ше­ви­ла тех­но­ло­гии про­из-ва О. бла­го­да­ря рас­про­стра­не­нию ма­шин­но­го пря­де­ния, ва­лич­ной пе­чат­ной ма­ши­ны, жак­кар­до­во­го пле­те­ния, ани­ли­но­вых кра­си­те­лей, ма­шин­но­го про­из-ва кру­жев, вы­шив­ки, а так­же вве­де­нию в оби­ход швей­ных ма­шин и т. д. В 1820-е гг. по­ми­мо тек­стиль­ных то­ва­ров и ак­сес­суа­ров впер­вые ста­ли про­да­вать го­то­вую О. («кон­фек­ци­он­ная тор­гов­ля») – сна­ча­ла в т. н. ма­га­зи­нах но­ви­нок (magazines de nouveaut ́es), в ко­то­рых осу­ще­ст­в­лял­ся так­же и по­шив, а с се­ре­ди­ны сто­ле­тия в спе­циа­ли­зи­ров. от­де­лах уни­вер­саль­ных ма­га­зи­нов. В 1847 эмигрант из Англии Ч. Ф. Ворт ор­га­ни­зо­вал в Па­ри­же пер­вый Дом мо­де­лей и во­шёл в ис­то­рию как пер­вый ку­тю­рье. Ворт, его кон­ку­рен­ты Э. Пен­га (1860) и А. Фе­ликс, а так­же по­сле­дую­щие по­ко­ле­ния ку­тю­рье обес­пе­чи­ли ди­зай­не­ру О. (мо­дель­е­ру) вы­со­кий ста­тус ху­дож­ни­ка. К 1900 вы­со­кая мо­да (франц. от-ку­тюр, haute couture) пре­вра­ти­лась в ме­ж­ду­нар. ин­сти­тут с цен­тром в Па­ри­же. В Лон­до­не в 1881 от­крыл­ся са­лон Дж. Ред­фер­на. В 20 в. мощ­ным фак­то­ром рас­про­ст­ра­не­ния мо­ды стал ки­не­ма­то­граф.

К 1870-м гг. в кру­гах пред­ста­ви­те­лей эс­те­тиз­ма, фе­ми­низ­ма, так­же ху­дож­ни­ков-пре­ра­фа­эли­тов сфор­ми­ро­вал­ся но­вый взгляд на жен­ский кос­тюм, оп­по­зи­ци­он­ный по от­но­ше­нию к па­риж­ской мо­де. Под влия­ни­ем тра­ди­ций Древ­ней Гре­ции, Сред­не­ве­ко­вья и ази­ат­ско­го, в осо­бен­но­сти япон­ско­го, кос­тю­ма но­вое те­че­ние про­ти­во­по­став­ля­ло вы­чур­ным фор­мам нео­рок­око про­стой си­лу­эт и плав­ные ли­нии сво­бод­ных дра­пи­ро­вок. Воз­ник­ло дви­же­ние за от­каз от жё­ст­ко­го кар­ка­са и зап­рет кор­се­та. Прак­тич. зна­че­ние для мо­ды это по­лу­чи­ло уже в 1910-е гг.

В кон. 19 в. в ко­стю­ме фор­ми­ру­ет­ся стиль мо­дерн. Это ска­зы­ва­ет­ся как на от­дел­ке пла­тья (пре­об­ла­да­ние неж­ных по­лу­то­нов или на­сы­щен­ных тём­но-си­не­го, фио­ле­то­во­го, чёр­но­го, изы­скан­ных ор­на­мен­тов, ши­фо­на, тю­ля, кру­жев, вы­шив­ки, стек­ля­ру­са), так и на его S-об­раз­ном си­луэ­те с вы­пя­чен­ным впе­рёд тор­сом (т. н. го­лу­би­ная грудь) и от­став­лен­ной на­зад ниж­ней по­ло­ви­ной кор­пу­са (что до­сти­га­лось кор­се­том осо­бой фор­мы), а так­же на оби­лии плав­ных ли­ний и сво­бод­но дра­пи­рую­щих­ся де­та­лей. Ко­стюм но­сил­ся с пыш­но взби­ты­ми во­лоса­ми и ог­ром­ны­ми шля­па­ми. К нач. 1910-х гг. юб­ка пла­тья ста­ла уко­ра­чи­вать­ся (до щи­ко­ло­ток), ко­стюм при­об­рёл сво­бод­ный пря­мой, су­жаю­щий­ся кни­зу си­лу­эт. Под влия­ни­ем ан­тич­но­го ко­стю­ма (см. Нео­клас­си­цизм) и вост. мо­ти­вов (че­му спо­соб­ст­во­вал ус­пех Рус­ских се­зо­нов в Па­ри­же) пла­тье ча­сто име­ло слег­ка за­вы­шен­ную та­лию и строи­лось из дра­пи­ро­вок, сле­дую­щих естеств. пла­сти­ке че­ло­ве­че­ско­го те­ла. М. Фор­ту­ни Млад­ший кон­ст­руи­ро­вал свои кос­тю­мы, на­по­до­бие ан­тич­ных, из нек­роё­ных от­ре­зов тка­ни. П. Пуа­ре (Фран­ция) вос­про­из­во­дил осо­бен­но­сти ан­тич­ных хи­то­нов и вост. ко­стю­мов, Лю­силь (Лю­си Дафф-Гор­дон, Ве­ли­ко­бри­та­ния) дра­пи­ро­ва­ла ткань пря­мо на мо­де­ли и вве­ла ко­сой крой, не стес­няю­щий дви­же­ний. Его ис­поль­зо­ва­ла и М. Ви­он­не (Фран­ция), про­зван­ная «ко­ро­ле­вой ко­со­го кроя», на­ря­ду с др.-греч. ор­на­мен­таль­ны­ми мо­ти­ва­ми. Ма­дам Гре (Фран­ция) про­сла­ви­лась свои­ми слож­но за­дра­пи­ро­ван­ны­ми ве­чер­ни­ми плать­я­ми из шёл­ко­во­го джер­си. Мо­де­ли О. соз­да­ва­лись и по ри­сун­кам Л. С. Ба­кс­та.

В 1900-х гг. муж­ской кос­тюм из­ме­нил­ся с рас­про­стра­не­ни­ем ез­ды на мо­то­цик­ле и ав­то­мо­би­ле: поя­ви­лись ко­рот­кие брю­ки, курт­ки, цвет­ные ру­баш­ки, ке­пи. С 1910-х гг. боль­шин­ст­во муж­чин на­ча­ли но­сить го­то­вый стан­дарт­ный кос­тюм еди­но­об­раз­но­го по­кроя, пид­жак окон­ча­тель­но вы­те­сня­ет сюр­тук; вхо­дят в упо­треб­ле­ние вы­со­кие жё­ст­кие на­крах­ма­лен­ные во­рот­ни­ки. На не­боль­шие приё­мы вме­сто фра­ка ста­ли на­де­вать смо­кинг (од­но­борт­ный пид­жак с шёл­ко­вы­ми лац­ка­на­ми). Для пе­рио­да 1-й ми­ро­вой вой­ны бы­ли ха­рак­тер­ны за­кры­тые пид­жа­ки ти­па френ­ча, кра­ги, за­ме­няв­шие го­ле­ни­ща са­пог, брю­ки-га­ли­фе.

Сре­ди жен­щин в упот­реб­ле­ние во­шла прак­тич­ная О. – ан­самбль из блу­зы и юб­ки. К 1915 окон­ча­тель­но вы­хо­дит из упо­треб­ле­ния кор­сет. С сер. 1910-х гг. зна­чи­тель­но уко­ра­чи­ва­ет­ся юб­ка, от­че­го важ­ную роль в туа­ле­те при­об­ре­та­ют чул­ки (до 1918 пре­об­ла­да­ли чёр­ные чул­ки, в 1920-е гг. вы­тес­нен­ные тон­ки­ми свет­лы­ми, час­то с бле­стя­щей ни­тью) и туф­ли (в 1920-х гг. наи­бо­лее по­пу­ляр­ны бы­ли туф­ли на вы­со­ком каб­лу­ке с пе­ре­мыч­кой). К 1917 вхо­дит в мо­ду ко­рот­кая стриж­ка с чёл­кой; низ­кая ли­ния лба под­чёр­ки­ва­ет­ся так­же шля­па­ми с низ­ки­ми по­ля­ми (клош; бы­ла в мо­де до 1933), в ве­чер­нем туа­ле­те – на­лоб­ны­ми по­вяз­ка­ми, ча­сто с плю­ма­жем.

В 1920-е гг. сфор­ми­ро­вал­ся тип пла­тья-ру­баш­ки (сэк-лай­ни, sack-linie) с очень низ­кой та­ли­ей, низ­ким вы­ре­зом, от­кры­ты­ми спи­ной и ру­ка­ми, но­сив­шее­ся с длин­ны­ми, спус­кав­ши­ми­ся до та­лии оже­релья­ми. Юб­ка в 1926–28 от­кры­ва­ла ко­ле­ни (че­му спо­соб­ст­во­ва­ло все­об­щее ув­ле­че­ние тан­цем чарль­стон; к кон­цу де­ся­ти­ле­тия ли­ния юб­ки опу­сти­лась чуть ни­же), ча­сто име­ла асим­мет­рич­ный по­дол (т. н. по­дол из но­со­вых плат­ков – handkerchief hemline); со­хра­ня­ли по­пу­ляр­ность дра­пи­ров­ки. В мо­ду во­шли очень ху­дая жен­ская фи­гу­ра уд­ли­нён­ных про­пор­ций, яр­кая кос­ме­ти­ка. На сло­же­ние сти­ля О. 1920–30-х гг. ока­за­ло влия­ние иск-во кон­ст­рук­ти­виз­ма и ар деко (С. Де­ло­не-Терк, А. А. Экс­тер), сюр­реа­лиз­ма (Э. Скья­па­рел­ли, С. Да­ли, М. Рош, Ж. Кок­то) и др. на­прав­ле­ний аван­гар­диз­ма.

В 1920-е гг. на­ча­ли дея­тель­ность ве­ду­щие мо­делье­ры по­сле­дую­щих де­ся­ти­ле­тий – К. Ша­нель, К. Ба­лен­сиа­га и др. Со­здание Ша­нель в 1926 мо­де­ли «ма­лень­ко­го чёр­но­го пла­тья» пред­оп­ре­де­ли­ло ве­ду­щую в 1930–40-е гг. тен­ден­цию по­ис­ка лаконичного сдер­жан­но эле­га­нт­но­го си­луэ­та. В муж­ской мо­де по­яви­лись ши­ро­кие, за­ло­жен­ные в склад­ку на та­лии, брю­ки (с 1935), пид­жа­ки сво­бод­но­го спор­тив­но­го по­кроя (раз­ра­бо­тан­ные лон­дон­ским мо­дель­е­ром Ф. Шол­том и став­шие по­пу­ляр­ны­ми бла­го­да­ря англ. ко­ро­лю Эду­ар­ду VIII), ши­ро­кие паль­то с ру­ка­вом рег­лан, мяг­кие фет­ро­вые шля­пы; в жен­ской мо­де – де­ло­вые ко­стю­мы с пря­мой юб­кой, мяг­ко об­ле­гаю­щие фи­гу­ру при­та­лен­ные пла­тья, кро­ен­ные по ко­сой; ста­ла под­чёрки­вать­ся уве­ли­чен­ная ши­ри­на и вы­со­та плеч (макс. ши­ри­ны пле­чи до­стиг­ли к 1945).

По­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны как ре­ак­ция на вы­ну­ж­ден­ный ас­ке­тизм во­ен. вре­ме­ни воз­вра­ща­ет­ся ро­ман­ти­че­ски на­ряд­ная и эк­стра­ва­га­нт­ная мо­да. Но­вый си­лу­эт, от­кры­тый в 1947 К. Дио­ром и по­лу­чив­ший назв. «New Look» («но­вый об­лик»), воз­ро­ж­дал уз­кую та­лию при пыш­ных мно­го­слой­ных юб­ках (ино­гда да­же ис­поль­зо­ва­лись кри­но­ли­ны на об­ру­чах), ши­ро­кие паль­то с пе­ле­ри­на­ми; туф­ли по­лу­чи­ли изящ­ную ост­ро­но­сую фор­му и тон­кий каб­лук. В про­ти­во­по­лож­ность ро­ман­тиз­му «New Look» К. Ша­нель в 1954 соз­да­ла стро­гий эле­гант­ный жен­ский кос­тюм с жа­ке­том и уз­кой юб­кой из тви­да. Изы­скан­ную эле­га­нт­ную ли­нию раз­ви­вал в сво­их мо­де­лях Ю. де Жи­ван­ши (осо­бен­но в пла­ть­ях, соз­да­вае­мых для О. Хеп­бёрн).

В 1950-е гг. боль­шое зна­че­ние при­да­ва­лось удоб­ст­ву О., че­му спо­соб­ст­во­ва­ло ши­ро­кое внед­ре­ние но­вых ма­те­риа­лов (ней­лон) и тех­нич. при­спо­соб­ле­ний (за­стёж­ка «мол­ния»). Со 2-й пол. 1950-х гг. ве­ду­щую роль при­об­ре­та­ет мо­ло­дёж­ная мо­да. Рас­про­ст­ра­ня­ют­ся осо­бые мо­ло­дёж­ные сти­ли (напр., стиль Teddy-boy у англ. мо­ло­дё­жи: длин­ный пид­жак с бар­хат­ны­ми от­во­ро­та­ми, уз­кие брю­ки, бо­тин­ки на тол­стой по­дош­ве). При­об­ре­та­ет по­пу­ляр­ность О. из джин­со­вой тка­ни и чёр­ной ко­жи. Всё ши­ре ис­поль­зо­ва­лись фор­мы спор­тив­но­го кос­тю­ма.

В 1960-х – нач. 1980-х гг. всё бо­лее раз­но­об­раз­ны ви­ды муж­ской О., вклю­чаю­щей курт­ки, пу­ло­ве­ры, спор­тив­ные лёг­кие курт­ки и брю­ки из эла­сти­ка, яркие лет­ние ру­баш­ки и т. д. С нач. 1960-х гг. в жен­ской О. вво­дит­ся прин­цип кон­ст­рук­тив­ной ком­по­зи­ции, где ли­нии кроя яв­ля­ют­ся до­ми­нан­та­ми об­ще­го ре­ше­ния мо­де­ли и швы вклю­ча­ют­ся в ком­по­зиц. строй в ка­че­ст­ве де­ко­ра­тив­ных эле­мен­тов. Осн. тен­ден­ции жен­ской мо­ды воп­ло­ще­ны в твор­че­ст­ве англ. мо­дель­е­ра М. Куонт, вла­дель­ца бу­ти­ка «Ба­зар» в Чел­си, соз­да­вав­шей об­ра­зы жен­щи­ны-под­ро­ст­ка («Ло­ли­ты», «Школь­ни­цы») – ху­дой, уг­ло­ва­той, с ко­рот­кой стриж­кой (бы­ли по­пу­ляр­ны стриж­ки с длин­ной чёл­кой англ. па­рик­ма­хе­ра В. Сас­су­на) и яр­кой кос­ме­ти­кой («стиль Чел­си»). В 1957 М. Куонт соз­да­ла мо­дель пла­тья-ру­баш­ки, в сер. 1960-х гг. вве­ла в упо­треб­ле­ние юб­ку дли­ной до се­ре­ди­ны бед­ра (ми­ни). Ши­ро­ко рас­про­ст­ра­ня­ют­ся в жен­ской одеж­де брю­ки. В мо­ло­дёж­ной мо­де сход­ст­во прин­ци­пов мо­де­ли­ро­ва­ния О. для юно­шей и де­ву­шек при­ве­ло к соз­да­нию т. н. сти­ля уни­секс. В кон. 1970-х гг. пре­об­ла­даю­щи­ми ста­но­вят­ся фор­мы т. н. сти­ля са­фа­ри, варь­и­рую­ще­го уни­фор­мен­ную (ча­ще во­ен­ную) О. Обувь ме­ня­лась от мо­де­лей с ши­ро­ким каб­лу­ком сред­ней вы­со­ты (сер. 1960-х гг.), а так­же на по­дош­ве-плат­фор­ме (нач. 1970-х гг.) к мо­де­лям с вы­со­ким тон­ким каб­лу­ком (кон. 1970-х гг.). Наи­бо­лее мод­ной зим­ней обу­вью ста­ли т. н. рус. са­пож­ки. Рас­про­стра­ня­ет­ся стёга­ная О. (паль­то, курт­ки) из тон­ких лёг­ких син­те­тич. тка­ней.

Ме­сто за­ко­но­да­те­ля мод по-преж­не­му за­ни­ма­ет Фран­ция, где сло­жи­лись осн. совр. цен­тры мо­де­ли­ро­ва­ния О., но­ся­щие име­на сво­их соз­да­те­лей – ху­дож­ни­ков-пред­при­ни­ма­те­лей (Ша­нель, Дио­ра, П. Кар­де­на, А. Кур­ре­жа, Ю. де Жи­ван­ши, Т. Ла­пи­ду­са, И. Сен-Ло­ра­на, Т. Кенд­зо). Од­на­ко со 2-й пол. 20 в. с ни­ми ус­пеш­но кон­ку­ри­ру­ют фир­мы Ве­ли­ко­бри­та­нии (М. Ку­ант, В. Уэ­ст­вуд), Ита­лии (сес­тёр Фон­та­на, Дж. Ар­ма­ни, Ва­лен­ти­но, Дж. Вер­са­че, Н. Рич­чи, Дж. Фер­ре и др.), а так­же круп­ней­шие фир­мы США (К. Кляйн, Г. Эд­ри­ан, Р. Ло­уи и др.), Япо­нии (Й. Яма­мо­то и К. Яма­мо­то, И. Мия­кэ) и др. стран.

В по­след­ней четв. 20 – нач. 21 вв. одной из гл. тен­ден­ций в мо­де ста­но­вит­ся по­стмо­дер­низм, про­яв­ляю­щий се­бя в раз­ры­ве с тра­диц. ин­сти­ту­та­ми и фор­ма­ми О. Его осн. чер­та­ми ста­ли эк­лек­тизм и раз­но­об­ра­зие, от­каз от пра­вил эти­ке­та, ори­ен­та­ция на мо­ло­дёж­ную мо­ду и мо­ду суб­куль­тур, сво­бод­ное ком­би­ни­ро­ва­ние эле­мен­тов разл. сти­лей, эпох, и разл. «ре­ги­ст­ров» от ве­чер­не­го до повсе­днев­но­го, ко­гда тра­диц. ие­рар­хия жан­ров под­вер­га­ет­ся со­мне­нию, соз­нат. об­ра­ще­ние к ис­то­рии мо­ды и иг­ра со смыс­ла­ми. Са­мо­реф­лек­сия и са­мо­иро­ния от­ли­ча­ют твор­че­ст­во та­ких мас­те­ров, как Дж. Галь­я­но, Ж. П. Го­тье, К. Ла­гер­фельд, Ф. Мос­ки­но, Вик­тор Хор­стинг и Рольф Сну­рен, Р. Ка­ва­ку­бо, И. Мия­кэ и др., и сбли­жа­ют их с ху­дож­ни­ка­ми в др. сфе­рах совр. иск-ва.

Рус­ская оде­ж­да. Др.-рус. кос­тюм по со­ста­ву от­но­сил­ся к ев­роп. ком­плек­су; в быт эли­ты во­шёл ви­зант. кос­тюм. В 15–17 вв. на па­рад­ный рус. кос­тюм влия­ла О. Пер­сии и Тур­ции. Жен­щи­ны по­верх ру­ба­хи но­си­ли глу­хое пла­тье с ру­ка­ва­ми или без (са­ра­фан, фе­рязь) и ко­рот­кую рас­паш­ную О. с уз­ки­ми ру­ка­ва­ми и мно­же­ст­вом пу­го­виц (те­ло­грея). Раз­но­об­раз­на бы­ла пле­че­вая рас­паш­ная О., в осн. из сук­на: зи­пун (ко­рот­кая об­ле­гаю­щая курт­ка), каф­тан, или по­во­ло­чень (ино­гда с при­стё­ги­ваю­щим­ся жё­ст­ким на­ряд­ным во­рот­ни­ком; тур­ский каф­тан – длин­ный, сво­бод­но­го по­кроя, с очень длин­ны­ми, час­то от­кид­ны­ми, ру­ка­ва­ми; ста­но­вой каф­тан – при­та­лен­ный, с вшив­ны­ми клинь­я­ми у по­до­ла и т. д.); од­но­ряд­ка, оха­бень (с боль­шим, спус­каю­щим­ся на спи­ну во­рот­ни­ком и длин­ны­ми от­кид­ны­ми ру­ка­ва­ми). Верх­ней О. у зна­ти бы­ли шу­бы (от араб. джуб­ба) из до­ро­го­го ме­ха, кры­тые тка­нью, у про­сто­на­ро­дья – ов­чин­ные на­голь­ные ту­лу­пы.

С нач. 18 в. в быт рус. ари­сто­кра­тии во­шёл ев­роп. кос­тюм. По­сле Окт. ре­во­лю­ции 1917 бы­ла по­став­ле­на за­да­ча соз­да­ния мас­со­вой О. вы­со­ко­го ху­дож. ка­че­ст­ва. В 1919 в Мо­ск­ве соз­да­на мас­тер­ская совр. кос­тю­ма при от­де­ле Изо Нар­ком­про­са, воз­глав­ляе­мая Н. П. Ла­ма­но­вой. В 1923 от­кры­то ате­лье и на­ча­то из­да­ние пер­во­го сов. жур­на­ла по во­про­сам куль­ту­ры О. – «Ате­лье». В мо­де­ли­ро­ва­нии совр. О. ак­тив­но уча­ст­во­ва­ли В. И. Му­хи­на, А. А. Экс­тер, Е. И. При­быль­ская, Н. С. Ма­ка­ро­ва. В ре­ше­нии отд. про­блем иск-ва кос­тю­ма при­ни­ма­ла уча­стие и груп­па ху­дож­ни­ков-кон­ст­рук­ти­ви­стов, пред­ста­ви­те­лей т. н. про­из­водств. иск-ва, ут­вер­ждав­ше­го де­мо­кра­тич­ность, про­сто­ту и ра­цио­наль­ность О., – В. Ф. Сте­па­но­ва, Л. С. По­по­ва, А. А. и В. А. Вес­ни­ны, А. М. Род­чен­ко, В. Е. Тат­лин и др. Од­на­ко низ­кий тех­нич. уро­вень швей­ной пром-сти то­гда не дал воз­мож­но­сти во­пло­тить в мас­со­вом мас­шта­бе за­мыс­лы пер­вых сов. мо­дель­е­ров. В 1930-х гг. со­стоя­ние эко­но­мич. ба­зы стра­ны по­зво­ли­ло об­ра­тить­ся к про­бле­ме куль­ту­ры пром. про­из-ва О. и её се­рий­но­му вы­пус­ку. Че­рез рас­ши­рен­ную сеть гос. ате­лье и не­боль­шие швей­ные фаб­ри­ки рас­про­стра­ни­лась О. об­ще­ев­ро­пей­ско­го ти­па. В 1934 в Мо­ск­ве был ор­га­ни­зо­ван Дом мо­де­лей оде­ж­ды (в 1949 пре­об­ра­зо­ван­ный в Об­ще­со­юз­ный), воз­глав­ляв­ший ок. 40 до­мов мо­де­лей стра­ны. Они соз­да­ва­ли об­раз­цы для швей­но­го и три­ко­таж­но­го про­из-ва, для фаб­рик го­лов­ных убо­ров и ме­хо­вой О. Осо­бое вни­ма­ние бы­ло уде­ле­но мо­де­ли­ро­ва­нию нац. О. в рес­пуб­ли­ках СССР. В чис­ле по­лу­чив­ших ме­ж­ду­нар. из­вест­ность рос. мас­те­ров мо­де­ли­ро­ва­ния 2-й пол. 20 – нач. 21 вв. – В. И. Ара­ло­ва, В. В. Бул­га­ков, И. А. Бул­га­ко­ва, Г. Н. Га­га­ри­на, В. Д. Го­ро­виц, В. М. Зай­цев, И. В. Кру­ти­ко­ва, Т. И. Куз­не­цо­ва, Л. Г. Те­ле­ги­на, Т. А. Фай­дель, В. А. Юдаш­кин.

Литполнительная литература:

Davenport M. The book of costume. N. Y., 1948. Vol. 1–2;

Leloir M. Dictionnaire du cos­tume et de ses accessoires... P., [1951];

Bou­cher F. Histoire du costume en occident de l’an­ti­quit ́e ̀a nos jours. P., 1965; idem. 20,000 years of fashion: the history of costume and personal adornment. N. Y., 1987;

Fairservis W.A. Cos­tumes of the East. Connecticut, 1971;

Стри­же­но­ва Т. К. Из ис­то­рии со­вет­ско­го кос­тю­ма. М., 1972;

Ки­рее­ва Е.В. Ис­то­рия кос­тю­ма. 2-e изд. М., 1976;

Deslandres Y. Le costume: image de l’homme. P., 1976;

Оде­ж­да на­ро­дов за­ру­беж­ной Азии. Л., 1977;

Yar­wood D. The encyclopaedia of world costume. L., 1978;

Marly D. de. The history of haute couture, 1850–1950. N. Y., 1980;

Thiel E. Geschichte des Kost ̈ums. 5. Aufl. B., 1980;

Pistolese R. La moda nella storia del costume. 4 ed. Bologna, 1981;

Су­ха­ре­ва О. А. Ис­то­рия сред­не­ази­ат­ско­го ко­стю­ма. Са­мар­канд (2-я по­ло­ви­на XIX – на­ча­ло XX в.). М., 1982;

Barthes R. The fashion sys­tem. N. Y., 1983;

Древ­няя одеж­да на­ро­дов Во­сточ­ной Ев­ро­пы. М., 1986;

Ки­ба­ло­ва Л., Гер­бе­но­ва О., Ла­ма­ро­ва М. Ил­лю­ст­ри­ро­ван­ная эн­цик­ло­пе­дия мо­ды. Пра­га, 1986;

Ка­мин­ская Н.М. Ис­то­рия кос­тю­ма. 2-е изд. М., 1986;

Мер­ца­ло­ва М.Н. Кос­тюм раз­ных вре­мен и на­ро­дов. М., 1993–2001. Т. 1–4.

Авторы статьи: Е. В. Смир­ниц­кая (тра­ди­ци­он­ная оде­ж­да), М. Н. Мер­ца­ло­ва (ис­то­рия сти­лей оде­ж­ды до кон. 19 в.), И.А. Ан­д­рее­ва (оде­ж­да 20 в.), О. А. Ни­ко­лае­ва.

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