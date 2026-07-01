ОДЕЖДА
Искусственные покровы человеческого тела.
Как синоним термина «О.» часто употребляется термин «костюм» (в его общем значении), который в широком смысле включает также украшения (в т. ч. цветы, перья, произведения ювелирного искусства) и аксессуары (трости, сумки, зонтики, веера, носовые платки, оружие и т. п.), причёску, раскраску (см. в ст. Косметика), татуировку и скарификацию, деформацию частей тела (черепа, шеи, ушей, губ, пальцев, ног и т. п.).
Создание костюма – один из важнейших признаков культуры и отличия человека от животных. С практич. назначением О. – защитой человека от воздействия внешней среды – связано и её магич. значение как оберега (отсюда символич. сходство О. с воинским доспехом). Костюм служит также важнейшим символом для обозначения обществ. статуса человека, его половозрастной, сословной, этнич., проф., религ. и т. п. принадлежности, способом различения им «своего» и «чужого».
Костюм является также одним из видов декоративно-прикладного искусства и худож. конструирования (дизайна) и тесно связан с ведущим худож. стилем эпохи и модой. В число худож. средств О. входят фактура и цвет материала и отделки (узорное ткачество, вышивка, аппликация, мозаич. узор, ленты, кружева, мех, фурнитура – пуговицы, пряжки и др.).
По конструкции различаются виды наиболее примитивной, несшитой (полотнища материи, драпирующиеся вокруг тела) и более сложной, сшитой (т. е. составленной из раскроенных деталей) О.; по месту расположения на теле – плечевая (крепящаяся на плечах) и поясная (на поясе или бёдрах) О., а также головные уборы, обувь и перчатки. По функции О. подразделяется на будничную, профессиональную (рабочую, военную, жреческую, священническую, спортивную, театральный костюм и т. п.), праздничную (парадную) и обрядовую (свадебную, похоронную и т. п.). Если будничная и рабочая О. стремится к простым и удобным формам, то празднично-обрядовый костюм имеет целью выделить человека, придать необычность его облику, отделить человека от его естеств. состояния; поэтому для О. этого типа характерны вычурные, экстравагантные, часто стесняющие движение формы. Эта тенденция, наиболее выраженная в О. традиц. обществ, сохранялась также в парадном европ. костюме высших классов до 20 в., особенно в женской О. (корсеты, широкие юбки на жёстком каркасе, сложные причёски и головные уборы, до настоящего времени – высокие каблуки и т. п.).
Типы традиционной одежды. Магико-защитная функция костюма требует закрывать в первую очередь части тела, считавшиеся наиболее жизненно важными и одновременно самые заметные. Поэтому для первобытных народов тропиков костюм часто ограничивается орнаментом или украшениями, покрывающими лицо, грудь и руки, а также футлярами, скрывающими половые органы (фаллокрипт у мужчин). Такое символико-обрядовое и декоративное использование костюма, по-видимому, свойственно человеку с древнейших времён.
Первыми мягкими материалами для О. были трава, листья, растит. волокна, шкуры и кожа животных, птичьи шкурки, рыбья кожа (у рыболовч. народов Дальнего Востока). С развитием технологий у земледельч. народов были изобретены изготовление тапы и ткачество, у скотоводческих – валяние войлока.
Древнейшая О. из мягких материалов, по-видимому, была несшитой: обёрнутая вокруг бёдер или накинутая на плечи шкура, «пояса стыдливости» (пояс с куском тапы или ткани спереди), набедренные повязки, у женщин – плечевые накидки и куски ткани, драпирующие грудь. Несшитая О. сохранялась у народов тропич. и субтропич. пояса в древних и в ряде совр. этнич. культур. Таковы поясная несшитая О., драпирующая ноги (др.-егип. мужской схенти, дхоти, лунги, саронг и каин в Юж. и Юго-Вост. Азии, лаханга у мундари, женская гунью у неваров, пха син у лао, сампот у кхмеров); полотнище, крепящееся под или над грудью; мужские и женские плащи, скрывающие фигуру, иногда также голову (античные гиматий, тога, палла, визант. мафорий, кенте у народов акан; сари у индианок, женские покрывала типа чадры у мусульман и т. п.); по существу, несшитой О. был др.-греч. женский дорич. хитон-пеплос. В странах с умеренным и холодным климатом несшитая О. более характерна для женского костюма – передники (напр., у поволжско-финских народов), несшитые и запашные юбки типа престилки, понёвы, плахты, запаски, хурстута в Юго- Вост. и Вост. Европе, у индейцев Мезоамерики и др.; шали и накидки типа виллайне и снатене у латышей и т. п. Верхняя плечевая несшитая О. типа походных плащей была распространена и в европ. ср.-век. мужском костюме (зап.- европ. шап, др.-рус. корзно и т. п.), позднее сохранялась в костюме воинов и пастухов, особенно в горных районах (напр., плед у шотл. гэлов, бурка у народов Кавказа, опанджак у болгар); поныне служит церемониальной О. (королевская мантия, казула, плувиал и мантия в облачении духовенства). При ношении несшитой плечевой О. важное значение имеют скалывающие её застёжки (фибулы, сакты и т. п.).
Наиболее архаич. типы сшитой О. сохраняют близость к несшитой. Это прежде всего относится к глухой плечевой О. (рубахе) туникообразного покроя, т. е. состоящей из сложенного поперёк и сшитого по бокам полотнища, с оставленными по бокам проймами (в которые могли вшиваться рукава) и прорезанной горловиной (туника в Древнем Риме, джеллаба, или галабия, в Сев. Африке; бубу в Зап. Африке, уипиль и пончо у индейцев Нуклеарной Америки и др.); в более развитом варианте туникообразная О. кроилась по ширине плеч и надставлялась по бокам клиньями. У народов евразийской тундры распространена глухая плечевая О., сшитая из шкур (в наиболее архаичном варианте – из 2 цельных шкур; см. Малица). Близки по покрою к несшитой О. длинные женские ионийские хитоны у древних греков, а также женская плечевая О. на лямках типа сарафана. Более позднее происхождение имеют др. типы покроя плечевой О. – с плечевыми вставками (поликами), кокеткой и, наконец, плечевыми швами.
Поверх рубахи обычно надевают верхнюю плечевую О. – либо (чаще на юге) несшитую (плащ), либо сшитую, глухого (напр., сарапис у древних иранцев, стола у древних римлянок, сарафан в женском костюме народов Сев., Вост. и Юго- Вост. Европы) или распашного, с разрезом спереди (кафтан, куртка, халат; напр., кандис у древних иранцев, каба и сердари у совр. персов, аба у арабов, черкеска у народов Кавказа, кимоно у японцев и т. п.), покроя. Часто надевают неск. предметов верхней плечевой О.; так, у народов Передней Азии, Кавказа, Вост. Европы и Ср. Азии под верхним кафтаном или халатом носили нижнюю распашную О., как правило, облегающего покроя (напр., др.-иран. гаунака, скифский сисирна, парфянский куртак, бешмет у народов Вост. Европы, Кавказа, Передней и Ср. Азии). В холодную погоду у народов северных и умеренных широт верхней О. служит меховая шуба.
Верхняя плечевая О. часто становится наиболее декоративной и ценной частью костюма; её парадное назначение может вступать в противоречие с её исконной практич. функцией, что отражается в крое. Так, на Переднем Востоке с древности принято, особенно в парадных ситуациях, ношение кафтана внакидку, откуда появляется верхняя О. с ложными рукавами (см., напр., Паранджа); распространены также откидные рукава, рукава, в длину намного превосходящие длину рук, и т. п. На крое верхней плечевой О. отражались и особые условия её использования; напр., специфич. крой англ. фрака и мехового кафтана у эвенков («тунгусский фрак») определяется их приспособлением к верховой езде. Важнейшим практически и символически элементом О. является пояс, который повязывается поверх рубахи или кафтана.
Поясная сшитая О. свободного покроя (юбка), непосредственно восходящая к несшитой, распространена гл. обр. в женском костюме. Появление поясной сшитой О., защищающей ноги, – штанов – связано с условиями либо холодного климата, либо кочевого быта. Древнейшие свидетельства о плечевой и поясной сшитой О. относятся к холодной степи верхнего палеолита. Так, костюм погребённых на стоянке Сунгирь состоял из меховых или замшевых штанов и глухой рубахи. Глухая меховая О. со штанами и капюшоном, по мнению ряда исследователей, изображена на некоторых женских статуэтках со стоянки Мальта. Меховая и кожаная О. такого типа поныне сохранилась у народов Сев. Евразии и приарктич. зоны Сев. Америки. В то же время в Зап. Европе мужчины не носили штанов до начала н. э. (пережитком этого типа мужского костюма является ношение кильта у шотл. гэлов).
Необходимостью защищать ноги при верховой езде можно объяснить распространение штанов у кочевников-коневодов степной Евразии, откуда они, вероятно, перешли в мужской и женский костюм Кавказа, Западной (где комплекс О. со штанами частично вытеснил более ранние комплексы с несшитой О. и с длинной рубахой), Ср., Центр., Вост. Азии, частично – Юго-Вост. и Юж. Азии (где он соседствовал с несшитой поясной О.), Сев., Сев.-Вост. и Зап. Африки. Для юга Вост. Европы, Кавказа, Передней и Ср. Азии со скифского времени характерен тип очень широких мужских и женских штанов с широким шагом – шаровар. К 1-му тыс. мужской костюм со штанами распространился по б. ч. Зап. Азии и Европы, кроме Средиземноморья (для древних греков и римлян ношение штанов стало одной из отличит. черт варваров).
Таким образом, сложилось неск. осн. комплексов традиц. О.: 1) минимальная несшитая поясная (набедренная повязка, передник, короткая юбка), иногда также плечевая (плащ, накидка) – первобытные народы тропич. пояса, Юж. Африки, Австралии; 2) несшитая поясная, иногда с несшитой или сшитой плечевой – Древний Египет, Экваториальная Африка, Юж. и Юго-Вост. Азия; 3) туникообразная плечевая с несшитой поясной и плащом – индейцы Нуклеарной Америки; 4) длинная рубаха с плащом, реже с распашным кафтаном, у женщин также с верхним платьем – Средиземноморье, Зап. Азия, Сев.-Вост. Африка (2-е тыс. до н. э. – 1-е тыс. н. э.; в Византии частично сохранялся до сер. 2-го тыс.); 5) короткая рубаха (в высших слоях общества ср.-век. Европы бытовала также длинная рубаха визант. образца) и штаны у мужчин, длинная рубаха и обычно юбка (запашная или сшитая) либо платье у женщин; имеет варианты с верхней О. в виде глухой рубахи и плаща (ср.-век. Зап. Европа) либо распашного кафтана (Вост., Юго-Вост. и Центр. Европа, с позднего Средневековья – также Зап. Европа; таёжная зона Зап. Сибири); 6) рубаха (короткая у мужчин, длинная у женщин) и штаны с верхней плечевой О. – распашной и глухой, короткой и длинной, с рукавами и без – кочевники Евразии, Кавказ, Передняя и Ср. Азия (с ахеменидского времени), Юж. Сибирь, Китай, частично – Юго- Вост. и Юж. Азия (с 1–2-го тыс.), Северная, частично Зап. и Вост. Африка (с 1-го тыс.); упрощённые варианты этого костюма – штаны и халат либо куртка (рос. Дальний Восток, Корея, Вьетнам), халат и несшитая поясная О. (Япония); 7) меховые или замшевые штаны (у женщин иногда комбинезон) и рубаха с капюшоном, у женщин иногда распашная шуба – приарктич. зона Евразии и Сев. Америки.
Европейский исторический костюм. В раннее Средневековье зап.-европ. О. сохраняла традиц. набор элементов и состояла из нескольких туник (нижняя – субукула, верхняя – колобиум, далматика), плаща (паллиум, палудаментум, лацерна, амфибалл, пенула, казула) и у мужчин – узких штанов (бракки, брэ). С периода романского стиля (с 11 в.) с развитием гор. культуры и цехового произ-ва стал усложняться крой О.: она подгоняется по фигуре с помощью боковых швов и вшивных клиньев, затем – вытачек; с сер. 14 в. появляется косой крой. С этого времени костюм высших классов зап.-европ. общества стал резко отличаться от О. простонародья, в осн. сохранявшей традиц. формы (ранее социальные различия в О. выражались гл. обр. качеством и дороговизной материала и богатством отделки). У женского платья (блио, сюрко) с кон. 11 в. появляется шлейф (который придерживали рукой или подкалывали к поясу), лиф (жипон) стал кроиться отдельно от юбки. Нижнее платье (котт, соркени, киртл) шилось в талию из гладкой ткани сдержанных тонов, на бёдрах подпоясывалось длинным поясом (было принято также подпоясываться длинными чётками). Разрезы лифа, в которых виднелась вышитая нижняя рубаха, соединялись шнуровкой, с 1-й пол. 14 в. – пуговицами; узкие рукава также шнуровались или соединялись пуговицами от локтя до кисти; позднее распространилась мода на отдельно скроенные рукава, пристёгивавшиеся или пришнуровывавшиеся к проймам, вошли в моду откидные рукава. В 13 в. стали различаться спец. нательная О. из мягких тонких тканей (бельё) и верхняя О. Тогда же появились вязаные перчатки.
Особенно сложные формы приобретает О. периода поздней готики (сер. 14–15 вв.). В 1340-е гг. мужской костюм утрачивает простоту и функциональность воинской О. и воплощает идеалы изысканной куртуазной культуры. Длинная мужская рубаха (котт, сюрко) сменяется разл. типами курток (жипон, пурпуэн, жак, жакетт), часто составленных из множества сложно выкроенных деталей, со стёгаными прокладками на груди и плечах; длинная О. сохраняется гл. обр. как торжеств. королевское облачение и костюм духовенства, судей, медиков, членов магистратов, за которыми закрепляется назв. «люди в длинных одеждах». Мужские чулки (шоссы), в раннее Средневековье достигавшие колен, с 8 в. – середины бедра, с 12 в. привязываются к поясу, а со 2-й пол. 14 в. сшиваются сзади, заменяя штаны; с 15 в. передняя часть закрывается отдельно скроенным гульфиком. Женское верхнее платье (сюрко, корсэ) к 15 в. получило высокую линию талии, глубокий вырез и широкую, спадающую складками юбку, переходящую в длинный шлейф (трен); женская фигура приобрела характерный S-образный силуэт. Верхней мужской и женской О. служила безрукавка с очень широкими проймами (котарди), с 1370-х гг. – просторная, собранная в крупные складки О. с завышенной талией и яркой, контрастного цвета подкладкой (упелянд, роб). Характерны мягкие туфли с очень длинными узкими носами (пулен). Головные уборы: у мужчин – шляпы и шапки вычурных форм, капюшоны (шаперон), подворачивавшиеся и укладывавшиеся в пышные тюрбаны; у женщин – двурогая или остроконечная шляпа (эннен, атур-а-ля-банньер) выс. до 70 см с вуалью, полотенчатый убор (кувр-шеф, гимп, барбетт; особенно славились женские платки из тончайшего белого реймского полотна), с кон. 15 в. – чёрный шаперон с конич. тульёй и широкими, спускающимися на плечи и спину отворотами и др. В женском лице ценился очень высокий выпуклый лоб, поэтому волосы на лбу выбривались. Особенности позднеготич. моды были наиболее выражены в бургундском костюме 15 в.
Костюм эпохи Возрождения первоначально продолжал ср.-век. традиции: шоссы и короткая узкая куртка или безрукавка (итал. фарсетто, джупарелло, корпетто, джубетто, джуббоне, соттовесте; исп. хубон; нем. вамс; франц. камизоль, шмизетт, пурпуэн; англ. дублет, жакет) у мужчин и платье с квадратным вырезом и юбка со шлейфом у женщин (в Англии такое платье сохранялось до 1530-х гг.). В Италии с сер. 15 в. распространяется О. более спокойных форм, подражающая драпировочной О. античности. Мужчины носили просторную глухую О. (джорне) с поясом, часто с откидными рукавами, короткую безрукавную О. с несшитыми краями (претина), короткий плащ сзади; женщины – платье (котта, гамурра) с высокой талией, поверх которого – очень свободное платье (симарра) без рукавов с несшитыми боками и шлейфом.
С кон. 15 в. О. приобретает всё больший объём: мужская О. получает глубокий вырез, открывающий ворот рубашки, часто собранный в мелкие складки, и пышные рукава; поверх неё надевали очень широкую распашную верхнюю О. (итал. роба, лукко; нем. шаубе; исп. ропон; франц. шамарр; англ. гаун). Шоссы в 16 в. разделяются на верхнюю часть с пышными буфами (франц. о-де- шосс, нем. обершенкельхозе, исп. кальсонес) и узкую нижнюю (нем. хозе, франц. ба-де-шосс), с сер. 16 в. заменённую трикотажными чулками. Рукава и штаны шились в неск. слоёв, снабжались декоративными разрезами; были популярны откидные рукава, с сер. 16 в. – небольшие буфы (эполеты) на проймах. Монументальность фигуре придавали плотные, тяжёлые ткани (атлас, бархат, узорчатая парча, камчатые ткани) с крупным рисунком золотого, красных, зелё- ных и синих тонов.
В Испании в 16 в. сформировался костюм на стёганом, картонном или металлич. каркасе. Исп. мужской хубон получил глухой ворот с высоким стоячим воротником, очень заниженную талию с выпуклым мысом (особенно к 1570–1580-м гг.) и узкую жёсткую баску; с сер. 16 в. преобладают приглушённые тона, особенно чёрный бархат, сохранивший популярность в 17 в. Женское платье (вестидо) к сер. 16 в. приобрело строго геометризиров. форму: лиф (вакеро), натянутый на корсет из металлич. пластин на шарнирах, скрывал грудь за плоским передом, имел очень тонкую талию и широкие плечи, глухой стоячий воротник (при исп. дворе 16 в. женщинам запрещалось открывать шею); треугольная форма лифа и юбки подчёркивались декоративными полосами позумента, линии узкой горловины и нижнего мыса – тяжёлыми драгоценными ожерельем и длинным поясом (имитировавшим чётки); юбка на металлич. обручах (вердугос) образовывала конич. жёсткий футляр. Узорная парча или чёрный бархат сочетались с вышивкой золотыми и серебряными нитями, жемчугом и камнями, ставшими доступными после открытия Америки, атласными бантами с драгоценными подвесками (пунтас), кружевом; лишённая складок узорная поверхность платья уподоблялась металлу. Стоячие воротники хубона и вестидо отделывались воротниками из гофриров. кружева (горгера, грангола, куэлло), к кон. 16 в. принявшими дисковидную форму («мельничный жёрнов»). В 17 в. традиция вестидо на жёстком каркасе продолжалась и привела к созданию каркаса юбки (тонтильо), в ширину почти равного женскому росту (1640–80-е гг.).
С 1520-х гг. этот тип исп. костюма повлиял на моду в разл. странах. Так, во Франции женщины носили поверх рубахи корсет (баскин) и нижнюю юбку (вертюгаль) конич. формы с металлич. обручами, на которую натягивалось без единой складки нижнее платье (котт) с пышными рукавами и сверху надевалось верхнее платье (роб) с глубоким квадратным вырезом и расходящейся спереди юбкой (котт и роб всегда шились из тканей разл. цветов и фактур). С 1530-х гг. вырез платья часто закрывали белым полотняным воротом рубашки с высоким воротником, отделанным рюшем; с 1540-х гг. нижний край выреза приобретает дугообразную форму (в 1530-е гг. этот тип платья распространяется и в Англии). В сер. 16 в. корсаж роб получает длинный острый мыс (шнип), появляются большие стоячие кружевные воротники. Мужской пурпуэн к сер. 16 в. стал глухо застёгиваться под горло, получил характерный выпуклый перёд (панс), очень короткую баску (в сущности – оборку по краю пурпуэна) и плоёный кружевной воротник-фрезу (у гугенотов – отложной воротник).
В Италии с 1520-х гг. лиф мужских джуббоне и женских платьев удлинился спереди и заканчивался выпуклым мысом, к которому присоединялась пышными складками широкая юбка или баска; лиф женского платья строился на жёстком каркасе (корсе) и имел глубокий, как правило, квадратный вырез; мужской джуббоне, напротив, наглухо застёгивался под горло, из-под воротника выпускался белый ворот рубашки.
Особенно утрированные формы получает костюм к кон. 16 в. Во Франции в 1580-е гг. мужской пурпуэн, рукава мужского и женского платья приобрели пухлую форму благодаря стёганому каркасу, фреза – дисковидную форму. В Англии в кон. 16 – 1-й четв. 17 вв. металлич. каркас женского платья (фарзингейл) достигал огромной ширины с боков; спереди юбка плоская, крепилась мелкими складками к очень длинному (до уровня середины бедра) и острому шнипу; рукава – очень широкие, на стёганом каркасе; огромный кружевной воротник – плоёный или высокий стоячий.
Осн. мужской головной убор – чёрный берет, в 1580-е гг. заменённый чёрной шляпой с узкими полями и высокой тульёй (ток). Во Франции в 1530-е гг. был создан женский головной убор (арселе) – валик в форме подкововидной или сердцевидной дуги, надеваемый на волосы или чепец, с вуалью сзади (в Англии он был известен под назв. french hood – «французский чепец»); его вариант – чёрная бархатная шапочка с сердцевидным вырезом. Для Италии характерен большой венок из мягких валиков узорной ткани (бальцо). Замужние немки носили высокий, скрывающий волосы чепец (голлер).
В 17 в. ведущая роль в области костюма перешла к Франции. Мода эпохи барокко отдавала предпочтение пышным и динамичным формам, которые создавались мягкими живописными драпировками, широкими отворотами манжетов, воротников и нижних краёв О., разрезами на рукавах, полями шляп, а также париками у мужчин и высокими причёсками на проволоке у женщин. С 1620-х гг. мужской пурпуэн утрачивает жёсткий каркас, приобретает свободный покрой и завышенную талию. Жёсткий воротник и фреза сменились широким отложным воротником. Поверх пурпуэна надевали свободную распашную О., иногда драпировались плащом (манто). На голове носили шляпу с широкими полями и страусовым пером; были в моде длинные завитые волосы или парик, маленькая, обритая с боков, бородка ( ̀а la Royale), введённая Людовиком XIII. Обувь – туфли и мягкие сапоги с широкими отворотами (лазарины) и шпорами – впервые стала шиться на разные ноги и получила каблуки; чулки, крепившиеся под коленом, имели широкие кружевные отвороты (каноны). В 1660-х гг. при дворе Людовика XIV распространяется полуприлегающий кафтан (жюстокор) с длинной талией, с кон. 17 в. и особенно в 1-й пол. 18 в. – расклешённый от талии (в 18 в. он даже, подобно женской юбке, делался на жёстком каркасе-панье), который носили с пышным и очень длинным париком; рукава вначале до локтя, с 1670-х гг. – с широкими отворотами (манш-а-ботт). Под ним носили прилегающий кафтан (вест). Воротник сменился кружевным галстуком (крават – по назв. «королевских хорватов», входивших в личную гвардию короля). В 18 в. распространяется треугольная шляпа.
У женского платья с сер. 17 в. юбка стала шиться без каркаса, в кон. 17 в. верхняя юбка сзади драпируется на высокой подкладке из волосяной подушки (криард) в пышные складки. Характерен контраст между геометризированно- жёстким очень узким лифом с острым мысом и мягкими широкими рукавами и юбкой. С кон. 17 в. стали популярны высокие причёски (à la Fontange – по имени фаворитки Людовика XIV).
В 17 в. формируются механизмы распространения моды, в 1670-е гг. в Париже возникает первый журнал мод «Le Mercure Galant». Элементы гор. костюма проникают в крестьянскую О. – короткие штаны с чулками, жилеты и шляпы у мужчин, широкие юбки в сборку с нижними юбками, лифы, шали, кофты с пышными рукавами, чепцы у женщин.
Женское платье 1720–50-х гг., следуя моде рококо, почти не подчёркивало фигуры: при крупных формах и низком декольте внимание сосредоточивалось на лице, шее и руках, казавшихся хрупкими среди кружевных оборок; спина скрывалась широкими складками («складка Ватто»), переходящими в шлейф; юбка на каркасе (панье) создавала динамич. складки; узкие рукава заканчивались широкими кружевными оборками (à la pagode). В сер. 18 в. платье получило очень широкую юбку (панье стали делать на шарнирах, позволявших складывать их, когда дама проходила в дверь или садилась в карету). Излюбленным материалом были шёлк, нередко украшенный дальневосточными мотивами, тафта, тонкий атлас нежных полутонов (жёлтого, голубого, зелёного), с мелким рисунком (букеты, гирлянды, цветы и др.). Мужской жюстокор (аби) в сер. 18 в. резко уменьшился в объёме: он получает узкие рукава и фалды, очень узкие, не сходящиеся спереди полки. Вест (вестон, жиле) в это время стал шиться без рукавов, туфли делаются на низком каблуке.
В Англии мужская О. была менее парадной и формализованной, более свободной, подходящей для жизни за городом и занятий спортом. С сер. 18 в. (после публикации в 1733 «Философских писем» Вольтера) англ. мода распространяется во Франции. Появляются англ. типы верхней О. для верховой езды – фрак (по франц. моде он носился с крахмальным шейным платком), редингот (двубортное пальто) и каррик (двубортная О. с двумя или тремя широкими воротниками-пелеринами, покрывавшими плечи). Со 2-й пол. 1780-х гг. их стали носить как обычный гор. костюм (неглиже). Отличит. черта этих видов О. – то, что они носятся без шпаги: впервые мужской костюм утрачивает символ принадлежности дворянину-рыцарю и превращается в платье частного лица. В женском костюме англ. мода 1780-х гг. выражалась в возвращении естеств. форм платья и преобладании светлых, лёгких, образующих мягкие складки тканей с почти полным отсутствием отделки: юбка без каркаса (местами панье сохранялся в виде подкладки сзади, придававшей фигуре вычурный силуэт), вырез, задрапированный светлой косынкой (бришю), широкополая шляпа со страусовыми перьями при пышно взбитых, свободно лежащих волосах.
В кон. 1790-х – сер. 1810-х гг. происходит становление европ. мужского костюма 19 в.: короткие штаны (кюлот) заменяются длинными (панталоны), прежде бывшими простонародной О. (О. санкюлотов – людей, не носивших кюлоты); рубашка свободно повязывается галстуком (к 1820-м гг. накрахмаленный галстук, подпирающий подбородок, стал одной из наиболее ответственных частей мужского туалета). Пудреные парики заменяются коротко стриженными волосами, треуголка – круглой шляпой, затем – цилиндром. На стиль мужского костюма как образца сдержанной элегантности влияет движение англ. дендизма, придававшего осн. значение добротности материала и совершенству кроя. Женский костюм, развивая тенденции классицизма и ампира, подражает античному: осн. О. становится лёгкое платье-рубаха (шмиз) из тонкого белого муслина со свободными складками, очень высокой талией и шлейфом, которое носили с вост. цветными кашмирскими шалями, драпировавшимися наподобие гиматиев. В костюме, как и в причёске, подчёркивается «естественность». Осн. уличным головным убором стала шляпка-капот с широкими жёсткими полями вокруг лица. К нач. 1820-х гг. формируется мода романтизма и бидермайера: шмиз становится более коротким и узким, богато отделывается воланами, рюшами и лентами; белый муслин вытесняется плотным шёлком, атласом и бархатом насыщенных тонов (под влиянием романов В. Скотта и моды на Шотландию становятся популярны клетчатые ткани). Постепенно опускается линия талии, возвращаются корсеты (с 1809), сложные причёски, гофрированные воротники-фрезы, преобладают длинные узкие рукава с буфами.
В 19 в., благодаря пром. революции и развитию массового произ-ва, модный костюм стал достоянием широких гор. слоёв. Гегемоном в области женской моды оставалась Франция, Англия сохраняла первенство по созданию мужской О. Демократизация мужской моды и становление образа просто, но элегантно одетого мужчины-дельца определили создание мужского костюма 19 в. в узком значении слова. Костюм делового человека 1-й пол. 19 в. включал фрак или редингот, жилет и панталоны из шерстяных тканей сдержанных тонов. Фрак и редингот получают очень узкую талию и широкие, подбитые ватой, плечи. Ко 2-й пол. 19 в. вышли из употребления рубашка с рюшами и кружевами, жилет из парчовой ткани и т. п. С 1850-х гг. обязат. частью гардероба светского человека стала «визитка» (укороченный с закруглёнными полами сюртук). Её носили с брюками из чёрной ткани в серую полоску. Фрак превратился в парадную О. Как повседневная О. в быт вошёл короткий пиджак прямого покроя. Пиджак, жилет и брюки образовали классич. триаду костюма, изготовлявшуюся с 1860-х гг. преим. из одной ткани тёмных тонов. Головными уборами были фетровая шляпа или «котелок» с небольшими полями (вытеснившие цилиндр), летом – соломенная шляпа (канотье).
К 1830-м гг. силуэт женской О. приобрёл очень тонкую, стянутую корсетом, талию, контрастировавшую с расширенными покатыми плечами, очень широкими рукавами на каркасе из китового уса (ширина платья на уровне локтей почти равнялась его ширине по подолу) и юбкой. С 1840-х гг. распространяется увлечение историческими стилями (особенно неорококо, отражавшее вкусовые пристрастия двора Наполеона III и особенно имп. Евгении; см. также Второй империи стиль). В 1850-е гг. снова вошли в употребление широкая юбка с большим количеством нижних юбок на куполообразном каркасе (кринолине), обильная декоративная отделка. К 1860-м гг. ширина платья по подолу равнялась среднему женскому росту; стали модны расширяющиеся книзу рукава со спущенной проймой. В нач. 1870-х гг. платье вновь меняет силуэт: лиф с завышенной талией иногда имеет сзади складки, имитирующие «складку Ватто»; юбка узкая спереди и широкая с пышными драпировками, поддерживаемыми подушкой- турнюром, и длинным шлейфом сзади; снова входят в моду сложные причёски с накладными шиньонами. В 1890-е гг. турнюр выходит из употребления, платье приобретает длинный облегающий лиф и высокие плечи с пышными буфами на рукавах («бараний окорок»); такой же силуэт повторяет костюм из тёмной юбки со светлой кофтой с воротником-стойкой.
В кон. 1870-х гг. распространяется также более практичная, скромная и простая О., предназначенная для женщин-служащих. В их костюме сказалось тяготение к тёмным тонам, подражание мужской О. (крахмальные воротники, манжеты, галстуки). Уменьшившийся объём костюма позволил делать прямые полуприлегающие пальто. Возник «короткий костюм» (т. е. костюм без шлейфа) для улицы и путешествий и костюм- тальер, состоящий из неширокой юбки и жакета.
Пром. революция к сер. 19 в. существенно изменила и удешевила технологии произ-ва О. благодаря распространению машинного прядения, валичной печатной машины, жаккардового плетения, анилиновых красителей, машинного произ-ва кружев, вышивки, а также введению в обиход швейных машин и т. д. В 1820-е гг. помимо текстильных товаров и аксессуаров впервые стали продавать готовую О. («конфекционная торговля») – сначала в т. н. магазинах новинок (magazines de nouveaut ́es), в которых осуществлялся также и пошив, а с середины столетия в специализиров. отделах универсальных магазинов. В 1847 эмигрант из Англии Ч. Ф. Ворт организовал в Париже первый Дом моделей и вошёл в историю как первый кутюрье. Ворт, его конкуренты Э. Пенга (1860) и А. Феликс, а также последующие поколения кутюрье обеспечили дизайнеру О. (модельеру) высокий статус художника. К 1900 высокая мода (франц. от-кутюр, haute couture) превратилась в междунар. институт с центром в Париже. В Лондоне в 1881 открылся салон Дж. Редферна. В 20 в. мощным фактором распространения моды стал кинематограф.
К 1870-м гг. в кругах представителей эстетизма, феминизма, также художников-прерафаэлитов сформировался новый взгляд на женский костюм, оппозиционный по отношению к парижской моде. Под влиянием традиций Древней Греции, Средневековья и азиатского, в особенности японского, костюма новое течение противопоставляло вычурным формам неорококо простой силуэт и плавные линии свободных драпировок. Возникло движение за отказ от жёсткого каркаса и запрет корсета. Практич. значение для моды это получило уже в 1910-е гг.
В кон. 19 в. в костюме формируется стиль модерн. Это сказывается как на отделке платья (преобладание нежных полутонов или насыщенных тёмно-синего, фиолетового, чёрного, изысканных орнаментов, шифона, тюля, кружев, вышивки, стекляруса), так и на его S-образном силуэте с выпяченным вперёд торсом (т. н. голубиная грудь) и отставленной назад нижней половиной корпуса (что достигалось корсетом особой формы), а также на обилии плавных линий и свободно драпирующихся деталей. Костюм носился с пышно взбитыми волосами и огромными шляпами. К нач. 1910-х гг. юбка платья стала укорачиваться (до щиколоток), костюм приобрёл свободный прямой, сужающийся книзу силуэт. Под влиянием античного костюма (см. Неоклассицизм) и вост. мотивов (чему способствовал успех Русских сезонов в Париже) платье часто имело слегка завышенную талию и строилось из драпировок, следующих естеств. пластике человеческого тела. М. Фортуни Младший конструировал свои костюмы, наподобие античных, из некроёных отрезов ткани. П. Пуаре (Франция) воспроизводил особенности античных хитонов и вост. костюмов, Люсиль (Люси Дафф-Гордон, Великобритания) драпировала ткань прямо на модели и ввела косой крой, не стесняющий движений. Его использовала и М. Вионне (Франция), прозванная «королевой косого кроя», наряду с др.-греч. орнаментальными мотивами. Мадам Гре (Франция) прославилась своими сложно задрапированными вечерними платьями из шёлкового джерси. Модели О. создавались и по рисункам Л. С. Бакста.
В 1900-х гг. мужской костюм изменился с распространением езды на мотоцикле и автомобиле: появились короткие брюки, куртки, цветные рубашки, кепи. С 1910-х гг. большинство мужчин начали носить готовый стандартный костюм единообразного покроя, пиджак окончательно вытесняет сюртук; входят в употребление высокие жёсткие накрахмаленные воротники. На небольшие приёмы вместо фрака стали надевать смокинг (однобортный пиджак с шёлковыми лацканами). Для периода 1-й мировой войны были характерны закрытые пиджаки типа френча, краги, заменявшие голенища сапог, брюки-галифе.
Среди женщин в употребление вошла практичная О. – ансамбль из блузы и юбки. К 1915 окончательно выходит из употребления корсет. С сер. 1910-х гг. значительно укорачивается юбка, отчего важную роль в туалете приобретают чулки (до 1918 преобладали чёрные чулки, в 1920-е гг. вытесненные тонкими светлыми, часто с блестящей нитью) и туфли (в 1920-х гг. наиболее популярны были туфли на высоком каблуке с перемычкой). К 1917 входит в моду короткая стрижка с чёлкой; низкая линия лба подчёркивается также шляпами с низкими полями (клош; была в моде до 1933), в вечернем туалете – налобными повязками, часто с плюмажем.
В 1920-е гг. сформировался тип платья-рубашки (сэк-лайни, sack-linie) с очень низкой талией, низким вырезом, открытыми спиной и руками, носившееся с длинными, спускавшимися до талии ожерельями. Юбка в 1926–28 открывала колени (чему способствовало всеобщее увлечение танцем чарльстон; к концу десятилетия линия юбки опустилась чуть ниже), часто имела асимметричный подол (т. н. подол из носовых платков – handkerchief hemline); сохраняли популярность драпировки. В моду вошли очень худая женская фигура удлинённых пропорций, яркая косметика. На сложение стиля О. 1920–30-х гг. оказало влияние иск-во конструктивизма и ар деко (С. Делоне-Терк, А. А. Экстер), сюрреализма (Э. Скьяпарелли, С. Дали, М. Рош, Ж. Кокто) и др. направлений авангардизма.
В 1920-е гг. начали деятельность ведущие модельеры последующих десятилетий – К. Шанель, К. Баленсиага и др. Создание Шанель в 1926 модели «маленького чёрного платья» предопределило ведущую в 1930–40-е гг. тенденцию поиска лаконичного сдержанно элегантного силуэта. В мужской моде появились широкие, заложенные в складку на талии, брюки (с 1935), пиджаки свободного спортивного покроя (разработанные лондонским модельером Ф. Шолтом и ставшие популярными благодаря англ. королю Эдуарду VIII), широкие пальто с рукавом реглан, мягкие фетровые шляпы; в женской моде – деловые костюмы с прямой юбкой, мягко облегающие фигуру приталенные платья, кроенные по косой; стала подчёркиваться увеличенная ширина и высота плеч (макс. ширины плечи достигли к 1945).
После 2-й мировой войны как реакция на вынужденный аскетизм воен. времени возвращается романтически нарядная и экстравагантная мода. Новый силуэт, открытый в 1947 К. Диором и получивший назв. «New Look» («новый облик»), возрождал узкую талию при пышных многослойных юбках (иногда даже использовались кринолины на обручах), широкие пальто с пелеринами; туфли получили изящную остроносую форму и тонкий каблук. В противоположность романтизму «New Look» К. Шанель в 1954 создала строгий элегантный женский костюм с жакетом и узкой юбкой из твида. Изысканную элегантную линию развивал в своих моделях Ю. де Живанши (особенно в платьях, создаваемых для О. Хепбёрн).
В 1950-е гг. большое значение придавалось удобству О., чему способствовало широкое внедрение новых материалов (нейлон) и технич. приспособлений (застёжка «молния»). Со 2-й пол. 1950-х гг. ведущую роль приобретает молодёжная мода. Распространяются особые молодёжные стили (напр., стиль Teddy-boy у англ. молодёжи: длинный пиджак с бархатными отворотами, узкие брюки, ботинки на толстой подошве). Приобретает популярность О. из джинсовой ткани и чёрной кожи. Всё шире использовались формы спортивного костюма.
В 1960-х – нач. 1980-х гг. всё более разнообразны виды мужской О., включающей куртки, пуловеры, спортивные лёгкие куртки и брюки из эластика, яркие летние рубашки и т. д. С нач. 1960-х гг. в женской О. вводится принцип конструктивной композиции, где линии кроя являются доминантами общего решения модели и швы включаются в композиц. строй в качестве декоративных элементов. Осн. тенденции женской моды воплощены в творчестве англ. модельера М. Куонт, владельца бутика «Базар» в Челси, создававшей образы женщины-подростка («Лолиты», «Школьницы») – худой, угловатой, с короткой стрижкой (были популярны стрижки с длинной чёлкой англ. парикмахера В. Сассуна) и яркой косметикой («стиль Челси»). В 1957 М. Куонт создала модель платья-рубашки, в сер. 1960-х гг. ввела в употребление юбку длиной до середины бедра (мини). Широко распространяются в женской одежде брюки. В молодёжной моде сходство принципов моделирования О. для юношей и девушек привело к созданию т. н. стиля унисекс. В кон. 1970-х гг. преобладающими становятся формы т. н. стиля сафари, варьирующего униформенную (чаще военную) О. Обувь менялась от моделей с широким каблуком средней высоты (сер. 1960-х гг.), а также на подошве-платформе (нач. 1970-х гг.) к моделям с высоким тонким каблуком (кон. 1970-х гг.). Наиболее модной зимней обувью стали т. н. рус. сапожки. Распространяется стёганая О. (пальто, куртки) из тонких лёгких синтетич. тканей.
Место законодателя мод по-прежнему занимает Франция, где сложились осн. совр. центры моделирования О., носящие имена своих создателей – художников-предпринимателей (Шанель, Диора, П. Кардена, А. Куррежа, Ю. де Живанши, Т. Лапидуса, И. Сен-Лорана, Т. Кендзо). Однако со 2-й пол. 20 в. с ними успешно конкурируют фирмы Великобритании (М. Куант, В. Уэствуд), Италии (сестёр Фонтана, Дж. Армани, Валентино, Дж. Версаче, Н. Риччи, Дж. Ферре и др.), а также крупнейшие фирмы США (К. Кляйн, Г. Эдриан, Р. Лоуи и др.), Японии (Й. Ямамото и К. Ямамото, И. Миякэ) и др. стран.
В последней четв. 20 – нач. 21 вв. одной из гл. тенденций в моде становится постмодернизм, проявляющий себя в разрыве с традиц. институтами и формами О. Его осн. чертами стали эклектизм и разнообразие, отказ от правил этикета, ориентация на молодёжную моду и моду субкультур, свободное комбинирование элементов разл. стилей, эпох, и разл. «регистров» от вечернего до повседневного, когда традиц. иерархия жанров подвергается сомнению, сознат. обращение к истории моды и игра со смыслами. Саморефлексия и самоирония отличают творчество таких мастеров, как Дж. Гальяно, Ж. П. Готье, К. Лагерфельд, Ф. Москино, Виктор Хорстинг и Рольф Снурен, Р. Кавакубо, И. Миякэ и др., и сближают их с художниками в др. сферах совр. иск-ва.
Русская одежда. Др.-рус. костюм по составу относился к европ. комплексу; в быт элиты вошёл визант. костюм. В 15–17 вв. на парадный рус. костюм влияла О. Персии и Турции. Женщины поверх рубахи носили глухое платье с рукавами или без (сарафан, ферязь) и короткую распашную О. с узкими рукавами и множеством пуговиц (телогрея). Разнообразна была плечевая распашная О., в осн. из сукна: зипун (короткая облегающая куртка), кафтан, или поволочень (иногда с пристёгивающимся жёстким нарядным воротником; турский кафтан – длинный, свободного покроя, с очень длинными, часто откидными, рукавами; становой кафтан – приталенный, с вшивными клиньями у подола и т. д.); однорядка, охабень (с большим, спускающимся на спину воротником и длинными откидными рукавами). Верхней О. у знати были шубы (от араб. джубба) из дорогого меха, крытые тканью, у простонародья – овчинные нагольные тулупы.
С нач. 18 в. в быт рус. аристократии вошёл европ. костюм. После Окт. революции 1917 была поставлена задача создания массовой О. высокого худож. качества. В 1919 в Москве создана мастерская совр. костюма при отделе Изо Наркомпроса, возглавляемая Н. П. Ламановой. В 1923 открыто ателье и начато издание первого сов. журнала по вопросам культуры О. – «Ателье». В моделировании совр. О. активно участвовали В. И. Мухина, А. А. Экстер, Е. И. Прибыльская, Н. С. Макарова. В решении отд. проблем иск-ва костюма принимала участие и группа художников-конструктивистов, представителей т. н. производств. иск-ва, утверждавшего демократичность, простоту и рациональность О., – В. Ф. Степанова, Л. С. Попова, А. А. и В. А. Веснины, А. М. Родченко, В. Е. Татлин и др. Однако низкий технич. уровень швейной пром-сти тогда не дал возможности воплотить в массовом масштабе замыслы первых сов. модельеров. В 1930-х гг. состояние экономич. базы страны позволило обратиться к проблеме культуры пром. произ-ва О. и её серийному выпуску. Через расширенную сеть гос. ателье и небольшие швейные фабрики распространилась О. общеевропейского типа. В 1934 в Москве был организован Дом моделей одежды (в 1949 преобразованный в Общесоюзный), возглавлявший ок. 40 домов моделей страны. Они создавали образцы для швейного и трикотажного произ-ва, для фабрик головных уборов и меховой О. Особое внимание было уделено моделированию нац. О. в республиках СССР. В числе получивших междунар. известность рос. мастеров моделирования 2-й пол. 20 – нач. 21 вв. – В. И. Аралова, В. В. Булгаков, И. А. Булгакова, Г. Н. Гагарина, В. Д. Горовиц, В. М. Зайцев, И. В. Крутикова, Т. И. Кузнецова, Л. Г. Телегина, Т. А. Файдель, В. А. Юдашкин.
Литполнительная литература:
Davenport M. The book of costume. N. Y., 1948. Vol. 1–2;
Leloir M. Dictionnaire du costume et de ses accessoires... P., [1951];
Boucher F. Histoire du costume en occident de l’antiquit ́e ̀a nos jours. P., 1965; idem. 20,000 years of fashion: the history of costume and personal adornment. N. Y., 1987;
Fairservis W.A. Costumes of the East. Connecticut, 1971;
Стриженова Т. К. Из истории советского костюма. М., 1972;
Киреева Е.В. История костюма. 2-e изд. М., 1976;
Deslandres Y. Le costume: image de l’homme. P., 1976;
Одежда народов зарубежной Азии. Л., 1977;
Yarwood D. The encyclopaedia of world costume. L., 1978;
Marly D. de. The history of haute couture, 1850–1950. N. Y., 1980;
Thiel E. Geschichte des Kost ̈ums. 5. Aufl. B., 1980;
Pistolese R. La moda nella storia del costume. 4 ed. Bologna, 1981;
Сухарева О. А. История среднеазиатского костюма. Самарканд (2-я половина XIX – начало XX в.). М., 1982;
Barthes R. The fashion system. N. Y., 1983;
Древняя одежда народов Восточной Европы. М., 1986;
Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М. Иллюстрированная энциклопедия моды. Прага, 1986;
Каминская Н.М. История костюма. 2-е изд. М., 1986;
Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. М., 1993–2001. Т. 1–4.
Авторы статьи: Е. В. Смирницкая (традиционная одежда), М. Н. Мерцалова (история стилей одежды до кон. 19 в.), И.А. Андреева (одежда 20 в.), О. А. Николаева.