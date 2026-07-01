ОДЕССКОЕ ОБЩЕСТВО ИСТОРИИ И ДРЕВНОСТЕЙ
ОДЕССКОЕ ОБЩЕСТВО ИСТОРИИ И ДРЕВНОСТЕЙ - одно из старейших и крупнейших в России исторических научных обществ.
Образовано в 1839 году по инициативе историка Н.Н. Мурзакевича и любителей истории М.М. Кирьякова (Кириакова), Д.М. Княжевича, А.С. Стурдзы и А.Я. Фабра при поддержке новороссийского генерал-губернатора графа М.С. Воронцова. Устав ООИД утверждён в 1839 году, изменён в 1873 и 1896 годах. ООИД финансировалось за счёт государственных средств [положение Комитета министров, утверждённое императором Николаем I 14(26) ноября 1839 года], ежегодных и единовременных членских взносов, частных пожертвований и пр. Действовало до 1922 года с перерывом в 1854-1856 годах. Объединяло историков, археологов и любителей древности. Состояло из действительных и почетных членов, корреспондентов, а также до 1896 года - сотрудников и соревнователей. Численность свыше 120 человек (начало 1840-х годов), свыше 200 человек (1914). Среди действительных членов в разные годы - Л.Т. Бельграно, И.Д. Беляев, А.Л. Бертье-Делагард, А.Ф. Вельтман, аббат А. Винья, А.А. Кочубинский, И.А. Линниченко, князь М.А. Оболенский, Н.И. Пирогов, М.П. Погодин, А.А. Скальковский, И.М. Снегирёв, граф А.С. Уваров, Е.Н. Щепкин.
Задачи ООИД - изучение истории преимущественно Юга России, поиск и публикация письменных и вещественных источников, охрана памятников. На основе личных коллекций своих членов и кабинета редкостей Черноморской штурманской роты в городе Николаев общество создало в 1839 году в Одессе Музей ООИД (открыт для посещения в 1843 году; хранил скульптуры, надгробия, керамику, древнегреческие, римские, византийские, русские, восточные и европейские монеты и пр.; ныне его собрание в Одесском государственном археологическом музее и Одесском государственном историко-краеведческом музее). Фонды музея пополнялись за счёт частных пожертвований, покупок и археологических раскопок, в 1858 году ему было передано собрание Одесского городского музея древностей. ООИД имело библиотеку, картографическое и рукописное собрания (ныне в Национальной библиотеке Украины имени В.И. Вернадского).
Организовало археологические раскопки главным образом в Северное Причерноморье, например на острове Фидониси (Змеиный) в Чёрном море (Н.Н. Мурзакевич, 1841), в Керчи (М.И. Бларамберг, М.А. Кологривов, 1843-1844), Ольвии (Мурзакевич, 1846), Феодосии (И.К. Айвазовский, Е.Ф. де Вильнёв, 1852-1853), Херсонесе (К.Е. Геммельман и другие, а также представители Херсонесского монастыря во имя святого равноапостольного князя Владимира, 1876-1886), на острове Березань (Э.Р. фон Штерн, 1904-1909, 1913). В 1840-1860-х годах ООИД выступало за установление специальной охраны памятников Крымского полуострова. Надзирало за состоянием генуэзской крепости в Судаке (с 1868 года), турецкой крепости в Аккермане (с 1896 года; ныне город Белгород-Днестровский) и пр. Оказывало финансовую помощь Феодосийскому музею древностей (с 1850 года; ныне Феодосийский краеведческий музей), способствовало формированию и описанию его коллекций (указатель опубликован в 1890 году).
Издавало «Записки…» (т. 1-33, 1844-1919), в которых публиковались: научные исследования; документы; литографические воспроизведения монет, надписей на археологических памятниках; планы городов, крепостей; отчёты о деятельности (за 1839-1883 годы, т. 1-13) и протоколы заседаний (за 1889-1915 годы, т. 19-29, 31-32) ООИД и др. Опубликовало «Краткий указатель» коллекций Музея ООИД (1867, 1871, 1887, 1908, 1919), каталоги восточных монет (1876), карт (1888), книг (1893), терракотовых изделий (выпуски 1-2, 1897-1898) и рукописей (1910). Сотрудничало с международными научными организациями, среди них - Лигурийское общество истории отечества (Генуя), Стокгольмская и Баварская АН.
Президенты ООИД: Д.М. Княжевич (1839-1844), граф А.Г. Строганов (1856-1877); светлейший князь С.М. Воронцов (1878-1882), князь А.М. Дондуков-Корсаков (1882-1890), Х.Х. Рооп (1890-1911), великий князь Александр Михайлович (1911-1917). В 1844-1856 годах и вновь с 1917 года должность президента оставалась вакантной.
Преемником ООИД считает себя Одесское археологическое общество (существует с 1959 года).