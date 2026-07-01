ОДЕССКОЕ ОБЩЕСТВО ИСТОРИИ И ДРЕВНОСТЕЙ

ОДЕССКОЕ ОБЩЕСТВО ИСТОРИИ И ДРЕВНОСТЕЙ - од­но из ста­рей­ших и круп­ней­ших в Рос­сии ис­то­рических на­учных об­ществ.

Об­ра­зо­ва­но в 1839 году по ини­циа­ти­ве ис­то­ри­ка Н.Н. Мур­за­ке­ви­ча и лю­би­те­лей ис­то­рии М.М. Ки­рья­ко­ва (Ки­риа­ко­ва), Д.М. Кня­же­ви­ча, А.С. Стурд­зы и А.Я. Фаб­ра при под­держ­ке но­во­рос­сий­ско­го генерал-гу­бер­на­то­ра графа М.С. Во­рон­цо­ва. Ус­тав ООИД ут­вер­ждён в 1839 году, из­ме­нён в 1873 и 1896 годах. ООИД фи­нан­си­ро­ва­лось за счёт государственных средств [по­ло­же­ние Комитета ми­ни­ст­ров, ут­верж­дён­ное императором Ни­ко­ла­ем I 14(26) ноября 1839 года], еже­год­ных и еди­но­временных член­ских взно­сов, ча­ст­ных по­жерт­во­ва­ний и пр. Дей­ст­во­ва­ло до 1922 года с пе­ре­ры­вом в 1854-1856 годах. Объ­е­ди­ня­ло ис­то­ри­ков, ар­хео­ло­гов и лю­би­те­лей древ­но­сти. Со­стоя­ло из дей­ст­вительных и почетных чле­нов, кор­рес­пон­ден­тов, а так­же до 1896 года - со­труд­ни­ков и со­рев­но­ва­те­лей. Чис­лен­ность свыше 120 человек (начало 1840-х годов), свыше 200 человек (1914). Сре­ди дей­ст­вительных чле­нов в раз­ные го­ды - Л.Т. Бель­гра­но, И.Д. Бе­ля­ев , А.Л. Бер­тье-Де­ла­гард, А.Ф. Вельт­ман, аб­бат А. Ви­нья, А.А. Ко­чу­бин­ский, И.А. Лин­ни­чен­ко, князь М.А. Обо­лен­ский , Н.И. Пи­ро­гов, М.П. По­го­дин, А.А. Скаль­ков­ский, И.М. Сне­ги­рёв, граф А.С. Ува­ров, Е.Н. Щеп­кин.

За­да­чи ООИД - изу­че­ние ис­то­рии пре­имущественно Юга Рос­сии, по­иск и пуб­ли­ка­ция письменных и ве­щественных ис­точ­ни­ков, ох­ра­на па­мят­ни­ков. На ос­но­ве лич­ных кол­лек­ций сво­их чле­нов и ка­би­не­та ред­ко­стей Чер­но­мор­ской штур­ман­ской ро­ты в городе Ни­ко­ла­ев общество соз­да­ло в 1839 году в Одес­се Му­зей ООИД (от­крыт для по­се­ще­ния в 1843 году; хра­нил скульп­ту­ры, над­гро­бия, ке­ра­ми­ку , древнегреческие, римские, ви­зантийские, русские, вос­точ­ные и ев­ропейские мо­не­ты и пр.; ны­не его со­б­ра­ние в Одес­ском государственном ар­хео­ло­гическом му­зее и Одес­ском государственном ис­то­ри­ко-крае­ведческом му­зее). Фон­ды му­зея по­пол­ня­лись за счёт ча­ст­ных по­жерт­во­ва­ний, по­ку­пок и ар­хео­ло­гических рас­ко­пок, в 1858 году ему бы­ло пе­ре­да­но со­б­ра­ние Одес­ско­го городского му­зея древ­но­стей. ООИД име­ло библиотеку, кар­то­гра­фическое и ру­ко­пис­ное со­б­ра­ния (ны­не в Национальной библиотеке Ук­раи­ны имени В.И. Вер­над­ско­го).

Ор­га­ни­зо­ва­ло ар­хео­ло­гические рас­коп­ки главным образом в Северное При­чер­но­мо­рье, например на острове Фи­до­ни­си (Змеи­ный) в Чёр­ном море (Н.Н. Мур­за­ке­вич, 1841), в Кер­чи (М.И. Бла­рам­берг, М.А. Ко­лог­ри­вов, 1843-1844), Оль­вии (Мур­за­ке­вич, 1846), Фео­до­сии (И.К. Ай­ва­зов­ский, Е.Ф. де Виль­нёв, 1852-1853), Хер­со­не­се (К.Е. Гем­мель­ман и другие, а так­же пред­ста­ви­те­ли Хер­со­нес­ско­го монастыря во имя святого рав­но­апостольного князя Вла­ди­ми­ра, 1876-1886), на острове Бе­ре­зань (Э.Р. фон Штерн, 1904-1909, 1913). В 1840-1860-х годах ООИД вы­сту­па­ло за ус­та­нов­ле­ние специальной ох­ра­ны па­мят­ни­ков Крым­ско­го полуострова. Над­зи­ра­ло за со­стоя­ни­ем ге­ну­эз­ской кре­по­сти в Су­да­ке (с 1868 года), турецкой кре­по­сти в Ак­кер­ма­не (с 1896 года; ­ныне город Бел­го­род-Дне­ст­ров­ский) и пр. Ока­зы­ва­ло фи­нан­со­вую по­мощь Фео­до­сий­ско­му му­зею древ­но­стей (с 1850 года; ны­не Фео­до­сий­ский крае­ведческий му­зей), спо­соб­ст­во­ва­ло фор­ми­ро­ва­нию и опи­са­нию его кол­лек­ций (ука­за­тель опубликован в 1890 году).

Из­да­ва­ло «За­пис­ки…» (т. 1-33, 1844-1919), в ко­то­рых пуб­ли­ко­ва­лись: на­учные ис­сле­до­ва­ния; до­ку­мен­ты; ли­то­гра­фические вос­про­из­ве­де­ния мо­нет, над­пи­сей на ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ках; пла­ны го­ро­дов, кре­по­стей; от­чё­ты о дея­тель­но­сти (за 1839-1883 годы, т. 1-13) и про­то­ко­лы за­се­да­ний (за 1889-1915 годы, т. 19-29, 31-32) ООИД и др. Опуб­ли­ко­ва­ло «Крат­кий ука­за­тель» кол­лек­ций Му­зея ООИД (1867, 1871, 1887, 1908, 1919), ка­та­ло­ги восточных мо­нет (1876), карт (1888), книг (1893), тер­ра­ко­то­вых из­де­лий (выпуски 1-2, 1897-1898) и ру­ко­пи­сей (1910). Со­труд­ни­ча­ло с ме­ж­ду­народными научными ор­га­ни­за­ция­ми, сре­ди них - Ли­гу­рий­ское общество ис­то­рии оте­че­ст­ва (Ге­нуя), Сток­гольм­ская и Ба­вар­ская АН.

Пре­зи­ден­ты ООИД: Д.М. Кня­же­вич (1839-1844), граф А.Г. Стро­га­нов (1856-1877); свет­лей­ший князь С.М. Во­рон­цов (1878-1882), князь А.М. Дон­ду­ков-Кор­са­ков (1882-1890), Х.Х. Ро­оп (1890-1911), великий князь Алек­сандр Ми­хай­ло­вич (1911-1917). В 1844-1856 годах и вновь с 1917 года долж­ность пре­зи­ден­та ос­та­ва­лась ва­кант­ной.

Пре­ем­ни­ком ООИД счи­та­ет се­бя Одес­ское ар­хео­ло­гическое общество (су­ще­ст­ву­ет с 1959 года).

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