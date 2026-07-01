ОДЕССКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
ОДЕССКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА - один из крупнейших театров Украины.
Основан в 1800-е годы как постоянный городской театр, открыт в 1810 году. С 1926 года академический; с 2007 года современное название. Первоначально работал в здании, построенном в 1804-1809 годах по проекту архитектора Ж.Ф. Тома де Томона (в 1873 году сгорело). Современное здание в русле эклектизма (1884-1887, венские архитекторы Г. Гельмер, Ф. Фельнер) перекрыто плоским куполом; фасады украшены скульптурным декором (Ф. Нетали, Ф. Фридль и др., лепные работы Л. Стрикциуса под руководством Ф. Этеля). Зрительный зал - подковообразный в плане; плафон оформлен панно Ф. Лефлера со сценами из пьес У. Шекспира и изображениями амуров; занавес по эскизу А.Я. Головина (1925). Здание реставрировалось после пожара 1925 года, в 1955-1956, 1965-1967 годах; последняя реставрация завершилась в 2007 году.
В 1810-е годы здесь выступали труппы актёра и антрепренёра П.В. Фортунатова, князя А. И. Шаховского (с участием оркестра помещика Н. Куликовского), ставились первые русские комические оперы и водевили, драматические и балетные спектакли. В дальнейшем в течение многих лет выступали итальянские оперные труппы. Русские оперы возобновились на сцене театра в начале 1890-х годов, поставлены «Демон» А.Г. Рубиншейна (1892), «Пиковая дама» П.И. Чайковского (1893), в 1900-е годы - «Жизнь за царя» М.И. Глинки, «Князь Игорь» А.П. Бородина, «Царская невеста» Н.А. Римского-Корсакова, «Мазепа» Чайковского. Большую роль в истории театра и в пропаганде русской музыки сыграл дирижёр И.В. Прибик (музыкальный руководитель в 1894-1937 годах). В конце XIX - начале XX веков здесь выступали крупнейшие певцы своего времени - Ф.И. Шаляпин, С.А. Крушельницкая, М.И. и H.H. Фигнеры, Л.В. Собинов, А.В. Нежданова, Э. Карузо, М. Баттистини, Титта Руффо и др., спектаклями и симфоническими концертами дирижировали П.И. Чайковский, Н.А. Римский-Корсаков, С.В. Рахманинов, А.Г. Рубинштейн, Э.Ф. Направник, А. Никиш, А.С. Аренский, А.К. Глазунов и др. В 1919-1920 годах режиссёр В.А. Лосский поставил оперы «Хованщина» М.П. Мусоргского, «Руслан и Людмила» Глинки, «Иоланта» Чайковского, «Аида» Дж. Верди, «Кармен» Ж. Бизе, «Богема» Дж. Пуччини. В 1920-1930-х годах наряду с оперной классикой ставились оперы советских композиторов, среди них впервые - «Трагедийная ночь» К.Ф. Данькевича (1935), «Сотник» М.И. Вериковского (1939). В начале Великой Отечественной войны часть труппы эвакуирована в Красноярск (до 1944 года), где была объединена с труппой Днепропетровского театра оперы и балета; часть продолжала работать в Одессе. Среди оперных спектаклей: «Запорожец за Дунаем» С.С. Гулак-Артемовского (1954), «Богдан Хмельницкий» (1951) и «Назар Стодоля» (1960) Данькевича, «Tapac Бульба» Н.В. Лысенко (1971); впервые поставлены опера «Белеет парус одинокий» С.П. Баневича (1969), опера-балет «Вий» В.С. Губаренко (1984).
Постоянная балетная труппа организована в 1910-х годах. Среди первых значительных постановок: балеты Р.И. Баланотти («Лебединое озеро» П.И. Чайковского, 1923; «Вечер синтеза», 1924), К.Я. Голейзовского («Иосиф Прекрасный» и «В солнечных лучах» С.Н. Василенко, оба 1926 года), Н.А. Болотова и П.П. Вирского («Красный мак» Р.М. Глиэра, 1928; «Эсмеральда» Ч. Пуньи, 1929). В 1945 году В.И. Вронский (в 1940-1954 годах главный балетмейстер) поставил украинский национальный балет по мотивам произведений Т.Г. Шевченко - «Лилея» К.Ф. Данькевича.
Главные дирижёры: С.А. Столерман (1927-1944), Н.Д. Покровский (1944-1964), Б.И. Афанасьев (2-я половина 1970-х - 1980-е годы), Я.А. Скибинский (1995-2008), с 2009 года - А.Г. Самуил. Главные балетмейстеры: Н.И. Трегубов (1958-1970), И.А. Чернышёв (1970-1975), В.В. Смирнов-Голованов (1976-1988). С 2009 года балетной труппой руководит Ю.В. Васюченко. В разные годы в театре работали: режиссёры - Н.Н. Боголюбов, В.Д. Манзий, Я.А. Гречнев (главный режиссёр в 1927-1937 годах); художники - А.Г. Петрицкий, И.С. Назаров, П.А. Злочевский (главный художник в 1944-1987 годах); певцы - П.И. Цесевич, А.Л. Каченовский, С.С. Залевский, Г.С. Пирогов, Ю.С. Кипоренко-Даманский, О.С. Чишко, И.К. Тоцкий, Н.К. Печковский, А.И. Жуковская, М.С. Гришко, И.И. Воликовская, К.А. Лаптев, О.Н. Благовидова, А.Г. Азрикан, М.П. Бем, Р.М. Сергиенко, Г.В. Олейниченко, Н.А. Ткаченко, Г.А. Поливанова, А.П. Рихтер, Б.А. Руденко, Н.Л. Огренич, А.Т. Капустин, Л.С. Ширина; хореографы - М.Ф. Моисеев, Д.Ф. Алидорт, И.И. Вишняков, П.К. Йоркин, А.В. Чичинадзе, Н.И. Рыженко; артисты балета - Е.А. Пушкина, К.И. Сальникова, А.И. Васильева, А.И. Терехов, А.А. Данченко, И.Г. Михайличенко, А.М. Середа, Н.З. Барышева, С.А. Антипова, А.Ю. Мусорин, Е.Г. Барановская и др.
Основу оперного и балетного репертуара традиционно составляет мировая классика. В театре проходят также симфонические и органные концерты.