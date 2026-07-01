ОДЕССКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

ОДЕССКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА - один из круп­нейших те­ат­ров Ук­раи­ны.

Ос­но­ван в 1800-е годы как по­сто­ян­ный городской те­атр, открыт в 1810 году. С 1926 года ака­де­ми­че­ский; с 2007 года современное название. Пер­во­на­чаль­но ра­бо­тал в зда­нии, по­стро­ен­ном в 1804-1809 годах по про­ек­ту архитектора Ж.Ф. То­ма де То­мо­на (в 1873 году сго­ре­ло). Современное зда­ние в рус­ле эк­лек­тиз­ма (1884-1887, вен­ские ар­хи­тек­то­ры Г. Гель­мер, Ф. Фель­нер) пе­ре­кры­то пло­ским ку­по­лом; фа­са­ды ук­ра­ше­ны скульп­тур­ным де­ко­ром (Ф. Не­та­ли, Ф. Фридль и др., леп­ные ра­бо­ты Л. Стрик­циу­са под руководством Ф. Эте­ля). Зри­тель­ный зал - под­ко­во­об­раз­ный в пла­не; пла­фон оформ­лен пан­но Ф. Леф­ле­ра со сце­на­ми из пьес У. Шек­спи­ра и изо­бра­же­ния­ми аму­ров; за­на­вес по эс­ки­зу А.Я. Го­ло­ви­на (1925). Зда­ние рес­тав­ри­ро­ва­лось по­сле по­жа­ра 1925 года, в 1955-1956, 1965-1967 годах; по­след­няя рес­тав­ра­ция за­вер­ши­лась в 2007 году.

В 1810-е годы здесь вы­сту­па­ли труп­пы ак­тё­ра и ан­тре­пре­нё­ра П.В. Фор­ту­на­то­ва, князя А. И. Ша­хов­ско­го (с уча­сти­ем ор­ке­ст­ра по­ме­щи­ка Н. Ку­ли­ков­ско­го), ста­ви­лись пер­вые русские ко­мические опе­ры и во­де­ви­ли, дра­ма­тические и ба­лет­ные спек­так­ли. В даль­ней­шем в те­че­ние многих лет вы­сту­па­ли итальянские опер­ные труп­пы. Русские опе­ры во­зоб­но­ви­лись на сце­не те­ат­ра в начале 1890-х годов, по­став­ле­ны «Де­мон» А.Г. Ру­бин­шей­на (1892), «Пи­ко­вая да­ма» П.И. Чай­ков­ско­го (1893), в 1900-е годы - «Жизнь за ца­ря» М.И. Глин­ки, «Князь Игорь» А.П. Бо­ро­ди­на, «Цар­ская не­вес­та» Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва, «Ма­зе­па» Чай­ков­ско­го. Боль­шую роль в ис­то­рии те­ат­ра и в про­па­ган­де русской му­зы­ки сыг­рал ди­ри­жёр И.В. При­бик (музыкальный руководитель в 1894-1937 годах). В конце XIX - начале XX веков здесь вы­сту­па­ли круп­ней­шие пев­цы сво­его вре­ме­ни - Ф.И. Ша­ля­пин, С.А. Кру­шель­ниц­кая, М.И. и H.H. Фиг­не­ры, Л.В. Со­би­нов, А.В. Не­жда­но­ва, Э. Ка­ру­зо, М. Бат­ти­сти­ни, Тит­та Руф­фо и др., спек­так­ля­ми и сим­фо­ническими кон­цер­та­ми ди­ри­жи­ро­ва­ли П.И. Чай­ков­ский, Н.А. Рим­ский-Кор­са­ков, С.В. Рах­ма­ни­нов, А.Г. Ру­бин­штейн, Э.Ф. На­прав­ник, А. Ни­киш, А.С. Арен­ский, А.К. Гла­зу­нов и др. В 1919-1920 годах ре­жис­сёр В.А. Лос­ский по­ста­вил опе­ры «Хо­ван­щи­на» М.П. Му­сорг­ско­го, «Рус­лан и Люд­ми­ла» Глин­ки, «Ио­лан­та» Чай­ков­ско­го, «Аи­да» Дж. Вер­ди, «Кар­мен» Ж. Би­зе, «Бо­ге­ма» Дж. Пуч­чи­ни. В 1920-1930-х годах на­ря­ду с опер­ной клас­си­кой ста­ви­лись опе­ры советских ком­по­зи­то­ров, сре­ди них впер­вые - «Тра­ге­дий­ная ночь» К.Ф. Дань­ке­ви­ча (1935), «Сот­ник» М.И. Ве­ри­ков­ско­го (1939). В на­ча­ле Великой Отечественной вой­ны часть труп­пы эва­куи­ро­ва­на в Крас­но­ярск (до 1944 года), где бы­ла объ­е­ди­не­на с труп­пой Днеп­ро­пет­ров­ско­го те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та; часть про­дол­жа­ла ра­бо­тать в Одес­се. Сре­ди опер­ных спек­так­лей: «За­по­ро­жец за Ду­на­ем» С.С. Гу­лак-Ар­те­мов­ско­го (1954), «Бо­гдан Хмель­ниц­кий» (1951) и «На­зар Сто­до­ля» (1960) Дань­ке­ви­ча, «Tapac Буль­ба» Н.В. Лы­сен­ко (1971); впер­вые по­став­ле­ны опе­ра «Бе­ле­ет па­рус оди­но­кий» С.П. Ба­не­ви­ча (1969), опе­ра-ба­лет «Вий» В.С. Гу­ба­рен­ко (1984).

По­сто­ян­ная ба­лет­ная труп­па ор­га­ни­зо­ва­на в 1910-х годах. Сре­ди пер­вых зна­чительных по­ста­но­вок: ба­ле­ты Р.И. Ба­ла­нот­ти («Ле­бе­ди­ное озе­ро» П.И. Чай­ков­ско­го , 1923; «Ве­чер син­те­за», 1924), К.Я. Го­лей­зов­ско­го («Ио­сиф Пре­крас­ный» и «В сол­неч­ных лу­чах» С.Н. Ва­си­лен­ко, оба 1926 года), Н.А. Бо­ло­то­ва и П.П. Вир­ско­го («Крас­ный мак» Р.М. Гли­эра, 1928; «Эс­ме­раль­да» Ч. Пу­ньи, 1929). В 1945 году В.И. Врон­ский (в 1940-1954 годах главный балетмейстер) по­ста­вил украинский национальный ба­лет по мо­ти­вам про­из­ве­де­ний Т.Г. Шев­чен­ко - «Ли­лея» К.Ф. Дань­ке­ви­ча.

Главные ди­ри­жё­ры: С.А. Сто­лер­ман (1927-1944), Н.Д. По­кров­ский (1944-1964), Б.И. Афа­нась­ев (2-я половина 1970-х - 1980-е годы), Я.А. Ски­бин­ский (1995-2008), с 2009 года - А.Г. Са­му­ил. Главные ба­летмей­сте­ры: Н.И. Тре­гу­бов (1958-1970), И.А. Чер­ны­шёв (1970-1975), В.В. Смир­нов-Го­ло­ва­нов (1976-1988). С 2009 года ба­лет­ной труп­пой ру­ко­во­дит Ю.В. Ва­сю­чен­ко. В раз­ные го­ды в те­ат­ре ра­бо­та­ли: ре­жис­сё­ры - Н.Н. Бо­го­лю­бов, В.Д. Ман­зий, Я.А. Греч­нев (главный ре­жис­сёр в 1927-1937 годах); ху­дож­ни­ки - А.Г. Пет­риц­кий, И.С. На­за­ров, П.А. Зло­чев­ский (главный ху­дож­ник в 1944-1987 годах); пев­цы - П.И. Це­се­вич, А.Л. Ка­че­нов­ский, С.С. За­лев­ский, Г.С. Пи­ро­гов, Ю.С. Ки­по­рен­ко-Да­ман­ский, О.С. Чиш­ко, И.К. Тоц­кий, Н.К. Печ­ков­ский, А.И. Жу­ков­ская, М.С. Гриш­ко, И.И. Во­ли­ков­ская, К.А. Лап­тев, О.Н. Бла­го­ви­до­ва, А.Г. Аз­ри­кан, М.П. Бем, Р.М. Сер­ги­ен­ко, Г.В. Олей­ни­чен­ко, Н.А. Тка­чен­ко, Г.А. По­ли­ва­но­ва, А.П. Рих­тер, Б.А. Ру­ден­ко, Н.Л. Ог­ре­нич, А.Т. Ка­пус­тин, Л.С. Ши­ри­на; хо­рео­гра­фы - М.Ф. Мои­се­ев, Д.Ф. Али­дорт, И.И. Виш­ня­ков, П.К. Йор­кин, А.В. Чи­чи­над­зе, Н.И. Ры­жен­ко; ар­ти­сты ба­ле­та - Е.А. Пуш­ки­на, К.И. Саль­ни­ко­ва, А.И. Ва­силь­е­ва, А.И. Те­ре­хов, А.А. Дан­чен­ко, И.Г. Ми­хай­ли­чен­ко, А.М. Се­ре­да, Н.З. Ба­ры­ше­ва, С.А. Ан­ти­по­ва, А.Ю. Му­со­рин, Е.Г. Ба­ра­нов­ская и др.

Ос­но­ву опер­но­го и ба­лет­но­го ре­пер­туа­ра тра­ди­ци­он­но со­став­ля­ет ми­ро­вая клас­си­ка. В те­ат­ре про­хо­дят так­же сим­фо­нические и ор­ган­ные кон­цер­ты.

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