ОДЕССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ОДЕССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ - име­ни И.И. Меч­ни­ко­ва (ОНУ), один из ста­рейших уни­вер­си­те­тов Ук­раи­ны.

Ве­дёт ис­то­рию от ос­но­ван­но­го в 1817 году в Одес­се Ри­шель­ёв­ско­го ли­цея [в 1862 году пре­об­ра­зо­ван в Но­во­рос­сий­ский университет (от­крыт в 1865 году), ре­ор­га­ни­зо­ван­ный в 1921 году в ряд са­мо­сто­ятельных ву­зов]. В 1933 году университет был вос­ста­нов­лен и по­лу­чил название Одес­ско­го го­су­дар­ст­вен­но­го, современный ста­тус с 2000 года. В 1945 году Одесскому национальному университету при­свое­но имя И.И. Меч­ни­ко­ва. Сре­ди вы­пу­ск­ни­ков университета - академик АН УССР А.В. Бо­гат­ский (рек­тор университета в 1970-1975 годах), А.А. Бо­го­молец, Н.Д. Зе­лин­ский, А.Н. Криш­то­фо­вич. С Одесским национальным университетом свя­за­на дея­тель­ность В.И. Лип­ско­го, академика АН УССР ис­то­ри­ка М.Е. Слаб­чен­ко, Н.А. Умо­ва, Ф.И. Ус­пен­ско­го, член-корреспондента АН УССР ас­тро­но­ма В.П. Це­се­ви­ча и др. В со­ста­ве университета (2011): 10 факультетов, 102 ка­фед­ры, ряд НИИ, в том числе НИИ фи­зи­ки (1926), Институт го­ре­ния и не­тра­диционных тех­но­ло­гий; 14 научно-исследовательских ла­бо­ра­то­рий, ас­тро­но­мическая об­сер­ва­то­рия (1871), гид­ро­био­ло­гическая стан­ция (1902), му­зеи: пет­ро­гра­фо-ми­не­ра­ло­гический (1865), зоо­ло­гический (1865), па­ле­онто­ло­гический (1873), бо­та­нический сад (1867), на­учная библиотека [ос­но­ва­на в 1817 году, од­на из круп­ней­ших на Ук­раи­не, фонд бо­лее 3,6 млн. то­мов; в со­ста­ве библиотеки Му­зей ред­кой кни­ги (1979)]. Из­да­ют­ся: «Вест­ник ОНУ» (с 1997), «Но­ви­ни му­зей­но­го фон­ду Брау­не­ра» (2003), жур­на­лы «Сен­сор­на електронiка i мiк­ро­сис­темнi технологiї» (2000), «Мiкро­бiо­ло­гiя i бiо­технологiя» (с 2007), «Луко­мор’я: археологiя, етнологiя, iсторiя Пiвнiч­но-За­хiдного Причорномор’я», «За­пис­ки iсторичного фа­куль­те­ту». Обу­ча­ются свыше 14,5 тысяч сту­ден­тов.

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