ОДЕССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ОДЕССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ - имени И.И. Мечникова (ОНУ), один из старейших университетов Украины.
Ведёт историю от основанного в 1817 году в Одессе Ришельёвского лицея [в 1862 году преобразован в Новороссийский университет (открыт в 1865 году), реорганизованный в 1921 году в ряд самостоятельных вузов]. В 1933 году университет был восстановлен и получил название Одесского государственного, современный статус с 2000 года. В 1945 году Одесскому национальному университету присвоено имя И.И. Мечникова. Среди выпускников университета - академик АН УССР А.В. Богатский (ректор университета в 1970-1975 годах), А.А. Богомолец, Н.Д. Зелинский, А.Н. Криштофович. С Одесским национальным университетом связана деятельность В.И. Липского, академика АН УССР историка М.Е. Слабченко, Н.А. Умова, Ф.И. Успенского, член-корреспондента АН УССР астронома В.П. Цесевича и др. В составе университета (2011): 10 факультетов, 102 кафедры, ряд НИИ, в том числе НИИ физики (1926), Институт горения и нетрадиционных технологий; 14 научно-исследовательских лабораторий, астрономическая обсерватория (1871), гидробиологическая станция (1902), музеи: петрографо-минералогический (1865), зоологический (1865), палеонтологический (1873), ботанический сад (1867), научная библиотека [основана в 1817 году, одна из крупнейших на Украине, фонд более 3,6 млн. томов; в составе библиотеки Музей редкой книги (1979)]. Издаются: «Вестник ОНУ» (с 1997), «Новини музейного фонду Браунера» (2003), журналы «Сенсорна електронiка i мiкросистемнi технологiї» (2000), «Мiкробiологiя i бiотехнологiя» (с 2007), «Лукомор’я: археологiя, етнологiя, iсторiя Пiвнiчно-Захiдного Причорномор’я», «Записки iсторичного факультету». Обучаются свыше 14,5 тысяч студентов.