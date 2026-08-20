Одéсская совéтская респýблика

Одéсская совéтская респýблика (ОСР) — автономное образование в составе Российской социалистической федеративной советской республики (РСФСР), существовавшее в 1918. 21 декабря 1917 [3 января 1918] Румчерод (Центральный исполнительный комитет Советов Румынского фронта, Черноморского флота и Одесского военного округа) принял решение о самостоятельности Одессы и окружающих уездов от Украинской народной республики (УНР). 14–17[27–30] января в ходе вооруженных столкновений со сторонниками УНР силы Румчерода установили контроль над Одессой, 18[31] января им был создан Совет народных комиссаров ОСР во главе с В. Г. Юдовским, лояльный харьковскому правительству Украинской рабоче-­крестьянской республики в составе РСФСР. В городе была осуществлена национализация крупных предприятий и гражданского флота, переселение части рабочих в национализированное жилье, установлены твердые цены на предметы первой необходимости, проводился красный террор . Вой­ска ОСР во главе с М. А. Муравьевым вели бои с румынскими вой­сками в районе Днестра. 18 февраля началось ­наступление австро-германских ­вой­ск, которое продолжилось и после заключения Брестского мира 1918 , который предусматривал отказ России от прав на Украину. 13 марта австро-­германские вой­ска заняли Одессу, ОСР была ликвидирована, а ее территория включена в состав УНР. 18 марта нарком иностранных дел РСФСР Г. В. Чичерин протестовал против занятия Одессы, так как она не является частью Украины, но германская сторона с этим не согласилась, ориентируясь на манифест Центральной рады о создании УНР в 1917.

Лит. : Малахов В. П., Степаненко Б. А. Одесса, 1900–1920. Люди… События… Факты… Одесса, 2004; Файтельберг-­Бланк В. Р., Савченко В. А. Одесса в эпоху вой­н и революций. 1914–1920. Одесса, 2008; Шубин А. В. Старт Страны Советов. М., 2017. А. В. Шубин .