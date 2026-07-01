ОДЕССКАЯ ОБОРОНА

Действия советских вооруженных сил по защите г. Одессы и прикрытию морских флангов Южного фронта.

Одесса представляла для противника значительный интерес как крупный промышленный и портовый центр и военно-морская база. Согласно договоренности между Германией и Румынией, город и его окрестности должны были перейти под контроль румынских оккупационных властей. Основной удар по Одессе наносился 4-й румынской армией. Имея пятикратное численное превосходство на суше, противник так и не сумел обеспечить себе господства на Черном море, что позволило советскому Черноморскому флоту бесперебойно снабжать Одессу и тем самым всемерно поддерживать защитников города. Не имея возможности заминировать одесский порт с моря из-за нехватки спецсредств, агрессоры предприняли попытки осуществить минирование с воздуха с помощью немецкой авиации, однако потерпели неудачу. Вместе с тем к середине августа 1941 г. Одесса была изолирована противником с суши. Предвидя это, защитники заранее создали систему из трех оборонительных рубежей, первый из которых (опирающийся на Днестровский и Аджалыкский лиманы) на 20-25 км отстоял от черты города, что позволяло не допускать артиллерийского обстрела городских кварталов противником. Схема обороны предполагала наличие восточного, западного и южного оборонительных секторов. В оборонительных мероприятиях участвовали Одесская военно-морская база и левофланговые дивизии 9-й армии Южного фронта, которые оказались отрезаны от основных сил и были преобразованы в Приморскую группу войск, а с 19 июля — в Приморскую армию (командующий генерал-лейтенант Г. П. Софронов; с 5 октября 1941 г. — генерал-майор И. Е. Петров). Когда снабжение Приморской армии Южным фронтом стало затруднительным, она была переподчинена командованию Одесского оборонительного района, который был сформирован 19 августа 1941 г. (командующий — контр-адмирал Г.В. Жуков) и успешно обеспечивал единоначалие в координации усилий армии, флота и жителей города. Для защиты Одессы Черноморский флот сформировал из своих сил отряд кораблей Северо-Западного района под командованием контрадмирала Д. Д. Вдовиченко (крейсер «Коминтерн», эскадренные миноносцы «Шаумян» и «Незаможник» и др.). Черноморский флот не только снабжал Одессу необходимыми материалами, но и обеспечивал огневое прикрытие сухопутных позиций (помимо отряда Северо-Западного района, артиллерийскую поддержку оказывали крейсера «Красный Кавказ», «Червона Украина», «Красный Крым» и многие др. корабли). Артиллерия флота позволила существенно увеличить плотность огня из расчета на 1 км фронта. Авиационная поддержка осуществлялась с аэродромов как в самой Одессе, так и в Крыму. Были сформированы части морской пехоты, сыгравшие важную роль в отражении атак противника. Городская промышленность снабжала гарнизон оружием и боеприпасами. Несмотря на героические усилия защитников, натиск румынской армии давал о себе знать. С 27 августа 1941 г. противник подошел к Одессе достаточно близко, чтобы вести уверенный артиллерийский обстрел города. В первой половине сентября румыны появились на западном берегу Сухого лимана (южный сектор обороны, второй оборонительный рубеж) и вклинились между Аджалыкским и Большим Аджалыкским лиманами (восточный сектор). Таким образом, силы противника оказывали давление на оба фланга обороны и своим огнем могли поставить под угрозу морские перевозки. В этих условиях советское командование приняло решение нанести румынам контрудар в восточном секторе обороны. Удар был осуществлен 22 сентября 1941 г. с использованием двух стрелковых дивизий, одна из которых была накануне переброшена в Одессу из Новороссийска. Значительное содействие войскам оказали высаженный около села Григорьевка морской десант (три полка морской пехоты) и немногочисленный воздушный десант у деревни Шицли. Противник был отброшен на 5-8 км и был вынужден перейти к обороне. Эвакуация одесского гарнизона проходила с 1 по 16 октября 1941 г. Одновременно еще остававшиеся в городе силы создали иллюзию нового наступления против румын, что заставило последних думать, будто резкий всплеск морских перевозок, в реальности обусловленный эвакуацией, связан с переброской подкрепления для контрудара. Таким образом, эвакуация была успешно замаскирована и прошла без особых затруднений. Арьергардные части покинули Одессу под огневым прикрытием флота. По итогам оборонительной операции безвозвратные потери советской стороны составили 16 578 человек. Защитники Одессы в течение длительного времени сковывали до 18 дивизий противника, который понес совокупные потери убитыми, ранеными и пленными в количестве не менее 160 тыс. человек. Советские воины уходили из города непобежденными, вынужденные оставить свои позиции по причинам, не зависевшим от героического гарнизона.

Исторические источники:

У черноморских твердынь. Отдельная Приморская армия вобороне Одессы и Севастополя. М., 1967.

Автор статьи: Асташин Н. А.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015