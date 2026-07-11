ОДЕССА

Го­род на юго-за­па­де Ук­раи­ны, администратвный центр Одес­ской области.

Нас. 973,7 тыс. чел. (2013; пя­тый по чис­лу жи­те­лей в стра­не по­сле Кие­ва, Харь­ко­ва, Днеп­ро­пет­ров­ска и До­нец­ка); вме­сте с при­го­ро­да­ми Иль­и­чёвск, Юж­ное, Те­п­ло­дар и др. об­ра­зу­ет гор. аг­ло­ме­ра­цию с нас. св. 1,1 млн. чел. Рас­по­ло­жен на При­чер­но­мор­ской низ­мен­но­сти, на по­бе­ре­жье Одес­ско­го зал. Чёр­но­го мо­ря. На се­ве­ре го­ро­да Хад­жи­бей­ский и Ку­яль­ниц­кий ли­ма­ны, на юге – Су­хой ли­ман. Свя­зан ж.-д. ли­ния­ми с круп­ны­ми уз­ло­вы­ми стан­ция­ми Раз­дель­ная, Ко­товск, По­мош­ная и др., а так­же с го­ро­да­ми Из­ма­ил и Ре­ни. Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог: че­рез О. про­хо­дит панъ­ев­ропей­ская ав­то­ма­ги­ст­раль Ве­на – Бра­ти­сла­ва – Уж­го­род – Ки­ши­нёв – Ни­ко­ла­ев – Ма­риу­поль – гра­ни­ца с Рос­си­ей; здесь за­кан­чи­ва­ет­ся ав­то­ма­ги­ст­раль С.-Пе­тер­бург – Ки­ев – Одес­са и бе­рёт на­ча­ло ав­то­до­ро­га Одес­са – Кон­стан­ца – Вар­на – Эджеа­бад (про­лив Дар­да­нел­лы, Тур­ция). Гл. мор. порт Ук­раи­ны. Ме­ж­ду­нар. аэ­ро­порт (1960–61; с 1982 дей­ст­ву­ет гру­зо­вой тер­ми­нал). Фу­ни­ку­лёр (1902).

Ве­ро­ят­но, в 14 в. на мес­те совр. О. бы­ло ос­но­ва­но тат. ­се­ле­ние Хад­жи­бей (Гад­жи­бей, Ка­чи­бей). Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1415, ко­гда оно не­ко­то­рое вре­мя при­над­ле­жа­ло Поль­ше. К 1-й пол. 16 в. на­хо­ди­лось под кон­тро­лем Крым­ско­го хан­ст­ва. В 1764 близ Хад­жи­бея воз­ве­де­на тур. кре­пость Ени-Дю­нья (Но­вый Свет). В хо­де рус.-тур. вой­ны 1768–74 се­ле­ние Хад­жи­бей (в 1769) и фор­штат кре­по­сти (в 1770) бы­ли взя­ты ка­за­ка­ми, в ию­ле 1774 кре­пость взя­та штур­мом рос. вой­ска­ми. По Кю­чук-Кай­нард­жий­ско­му ми­ру 1774 воз­вра­ще­на Ос­ман­ской им­пе­рии. В хо­де рус.-тур. вой­ны 1787–91 вновь взя­та 14(25).9.1789 от­ря­дом рос. войск под ко­манд. О. М. Де­ри­ба­са. По Яс­ско­му ми­ру 1791/92 се­ле­ние и кре­пость ос­та­лись в со­ста­ве Рос­сии.

По рас­по­ря­же­нию А. В. Су­во­ро­ва 10(21).6.1793 на воз­вы­ше­нии над Хад­жи­бей­ским (ны­не Одес­ский) зал., по чер­те­жам полк. Е. Х. Фер­сте­ра и Ф. П. Де­вол­ла­на и под на­блю­де­ни­ем О. М. Де­ри­ба­са, на­ча­то строи­тель­ст­во кре­по­сти Хад­жи­бей. По ини­циа­ти­ве Де­ри­ба­са за­лив из­бран ме­стом по­строй­ки во­ен. и тор­го­во­го пор­та, что бы­ло за­кре­п­ле­но в ре­ск­рип­те имп. Ека­те­ри­ны II от 27.5(7.6).1794. 22.8(2.9).1794 за­ло­жен бу­ду­щий го­род. Ука­зом имп. Ека­те­ри­ны II от 27.1(7.2). 1795 тат. се­ле­ние Хад­жи­бей пре­об­ра­зо­ва­но в го­род О., ко­то­рый был при­пи­сан к Ти­рас­поль­ско­му окр. Воз­не­сен­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва. В 1796 в О. уч­реж­де­на од­на из ста­рей­ших бирж в Рос­сии. В 1796–1802 О. вхо­ди­ла в со­став Но­во­рос­сий­ской губ., в 1802–03 – Ни­ко­ла­ев­ской губ., в 1803–1920 – Хер­сон­ской губ. (с 1825 уезд­ный го­род). В прав­ле­ние имп. Пав­ла I раз­ви­тие О. рез­ко за­мед­ли­лось, уп­разд­не­на соз­дан­ная в 1790-х гг. Ко­мис­сия строе­ния юж. кре­по­стей и Одес­ско­го пор­та (1796/97), по ини­циа­ти­ве гре­ков и италь­ян­цев за­крыт Рус. ма­ги­ст­рат (1798; ос­но­ван в 1795).

С всту­п­ле­ни­ем на пре­стол имп. Алек­сан­д­ра I по­ло­же­ние го­ро­да из­ме­ни­лось: ука­зом от 24.1(5.2).1802 он под­твер­дил фи­нан­со­вые и тор­го­вые льго­ты, дан­ные го­ро­ду при ос­но­ва­нии, про­длил их на 25 лет, за­кре­пил гор. тер­ри­то­рию в гра­ни­цах 1794 и по­ве­лел вы­де­лить часть на­ло­го­вых сбо­ров на строи­тель­ст­во пор­та. В 1803 об­ра­зо­ва­но Одес­ское гра­до­на­чаль­ст­во (су­ще­ст­во­ва­ло до 1838, в 1848–54 и в 1856–1917). Центр Но­во­рос­сий­ско­го ген.-гу­бер­на­тор­ст­ва (1805–73), Одес­ско­го во­ен. гу­бер­на­тор­ст­ва (1838–48 и 1854–1856), Одес­ско­го врем. ген.-гу­бер­на­тор­ст­ва (1879–89). Важ­ней­шую роль в бла­го­ус­т­рой­ст­ве и раз­ви­тии го­ро­да сыг­рал пе­ре­нёс­ший сю­да из Ни­ко­лае­ва центр ген.-гу­бер­на­тор­ст­ва гер­цог А. Э. дю Плес­си Ри­ше­льё. В 1812 го­род серь­ёз­но постра­дал от эпи­де­мии чу­мы. В 1814 в О. воз­ник­ло тай­ное об-во гре­ков «Фи­ли­ки Эте­рия». В 1817 от­крыт Ри­шель­ёв­ский ли­цей (в 1865 на его ба­зе от­крыт Но­во­рос­сий­ский ун-т, ны­не Одес­ский нац. ун-т).

В 1817–57 О. име­ла ста­тус пор­то-фран­ко (т. е. поль­зо­ва­лась пра­вом бес­пош­лин­но­го вво­за и вы­во­за то­ва­ров; при­ме­ня­лось с 1819). С 1820-х гг. на­ча­ло раз­ви­вать­ся па­ро­ход­ное со­об­ще­ние О.: с 1828 с Ев­па­то­ри­ей, с 1833 с Кон­стан­ти­но­по­лем, с 1835 со все­ми пор­то­вы­ми го­ро­да­ми Кры­ма, с 1846 с пор­та­ми на Ду­нае (Из­ма­ил, Ре­ни, Га­лац), с 1847 с Ре­дут-Ка­ле, Хер­со­ном и Та­ган­ро­гом. С 1833 в го­ро­де раз­ме­ща­лось ак­цио­нер­ное Чер­но­мор­ское об-во па­ро­хо­дов (ста­рей­шая су­до­ход­ная ком­па­ния Рос. им­пе­рии, в сов. пе­ри­од од­на из круп­ней­ших в ми­ре – Гос. су­до­ход­ная ком­па­ния «Чер­но­мор­ское мор­ское па­ро­ход­ст­во»; пре­кра­ти­ла су­ще­ст­во­ва­ние в 2009). В 1839–1922 дей­ст­во­ва­ло Одес­ское об­ще­ст­во ис­то­рии и древ­но­стей. В апр. 1854, в хо­де Крым­ской вой­ны 1853–56, О. под­вер­глась бом­бар­ди­ров­ке брит.-франц. эс­кад­ры, од­на­ко гар­ни­зон вы­ну­дил про­тив­ни­ка по­сле не­дель­ной осады отой­ти от го­ро­да.

В 1856–1920 в О. рас­по­ла­га­лась гл. кон­то­ра Рус­ско­го об­ще­ст­ва па­ро­ход­ст­ва и тор­гов­ли. С 1850-х гг. на­ча­лось ак­тив­ное раз­ви­тие пром-сти, в нач. 20 в. круп­ней­шим пред­при­яти­ем яв­лял­ся ра­фи­над­ный за­вод (ос­но­ван в 1897), раз­ви­ва­лись му­ко­моль­ное, ли­тей­но-ме­ха­нич., ко­же­вен­ное (ве­ду­щее пред­при­ятие – за­вод Т-ва Юж.-рус. ко­же­вен­но­го про­из­вод­ст­ва, воз­ник­ший в 1885), ма­ка­рон­ное про­из-ва, пи­во­ва­ре­ние, в 1891 от­кры­та фаб­ри­ка ис­кусств. шам­пан­ско­го. Во 2-й пол. 19 – нач. 20 вв. О. пре­вра­ти­лась в важ­ный ж.-д. узел, от­кры­то дви­же­ние по ли­ни­ям Одес­са – Бир­зу­ла (од­на из пер­вых же­лез­ных до­рог на Юге России), Одес­са-То­вар­ная – Одес­са-Порт (обе 1865), Одес­са-Порт – Куяльник (1868), Пост 7 – Одес­са-Пере­сыпь (1894), Одес­са – Черкассы (1913), Одес­са – Ови­дио­поль (1916).

В 1875 в го­ро­де воз­ник­ла од­на из пер­вых в Рос­сии ре­во­люц. ор­га­ни­за­ций – Юж.-рос. со­юз ра­бо­чих (ли­к­ви­ди­ро­ван в 1876). В ию­не 1905 во вре­мя Ре­во­лю­ции 1905–07 в пор­ту О. неск. дней на­хо­дил­ся вос­став­ший бро­не­но­сец «Князь По­тём­кин Тав­ри­че­ский».

В го­ро­де 14(27).1.1918 про­воз­гла­ше­на сов. власть. В мар­те – но­яб. 1918 О. ок­ку­пи­ро­ва­на ав­ст­ро-герм. вой­ска­ми. В но­яб. 1918 – апр. 1919 за­ня­та ко­раб­ля­ми и во­ин­ски­ми час­тя­ми брит. и франц. войск и фло­тов в хо­де ино­стран­ной во­ен­ной ин­тер­вен­ции в Рос­сии 1918–22. В апр. – авг. 1919 го­род на­хо­дил­ся под кон­тро­лем РККА, в авг. 1919 – февр. 1920 – час­тей Воо­руж. сил Юга Рос­сии. 7.2.1920 за­ня­та час­тя­ми РККА, клю­че­вую роль в Одес­ской опе­ра­ции 1920 сыг­ра­ла кав. бри­га­да под ко­манд. Г. И. Ко­тов­ско­го.

Центр Одес­ской губ. УССР (1920–1925), од­но­вре­мен­но уезд­ный (1920–23), с 1923 рай­он­ный (до 1932) и ок­руж­ной (до 1930) центр. С 1932 центр Одес­ской обл. УССР (с 1991 – Ук­раи­ны), в 1937–62 так­же центр Одес­ско­го р-на. Во вре­мя Вел. Отеч. вой­ны, в авг. – окт. 1941, про­хо­ди­ла ге­рои­че­ская Одес­сы обо­ро­на 1941. Ок­ку­пи­ро­ва­на герм. вой­ска­ми 16.10.1941. В 1941–44 в го­ро­де и ок­ре­ст­но­стях ак­тив­но дей­ст­во­ва­ли пар­ти­за­ны. Ос­во­бо­ж­де­на час­тя­ми 3-го Укр. фрон­та Крас­ной Ар­мии 10.4.1944 в хо­де Одес­ской на­сту­па­тель­ной опе­ра­ции. В 1965 О. при­свое­но зва­ние Го­род-ге­рой.

В ос­но­ве ре­гу­ляр­но­го пла­на О. (инж. Ф. П. Де­вол­лан), при­ня­то­го в 1793 (пе­ре­ра­бо­тан в 1803, инж. Е. Х. Фер­стер), – 3 осе­вые ма­ги­ст­ра­ли, вы­хо­дя­щие к При­мор­ско­му буль­ва­ру и за­стро­ен­ные зда­ния­ми в сти­ле клас­си­циз­ма. Ос­тат­ки Ан­д­ре­ев­ско­го бас­тио­на кре­по­сти 1793 и фраг­мен­ты ук­ре­п­ле­ний пор­то­во­го ка­ран­ти­на (сте­на-ар­ка­да с 2 баш­ня­ми, 1803–07) со­хра­ни­лись на тер­ри­то­рии Центр. пар­ка куль­ту­ры и от­ды­ха им. Т. Г. Шев­чен­ко (ос­но­ван в 1875). На При­мор­ском буль­ва­ре рас­по­ло­же­ны: ком­плекс двор­ца М. С. Во­рон­цо­ва (1826–27, арх. Ф. К. Боф­фо, леп­ни­на, рос­пи­си; гос­те­вой фли­гель, бель­ве­дер, ко­нюш­ня, 1826–29), дво­рец Р. Шид­лов­ско­го (1829–30, арх. Боф­фо; с 1924 Дво­рец куль­ту­ры мо­ря­ков), Ста­рая бир­жа (1829–34, ар­хи­тек­то­ры Боф­фо и Г. И. То­ри­чел­ли; пе­ре­строй­ка – 1871–1873, арх. Ф. О. Мо­ран­ди; ны­не зда­ние мэ­рии), жи­лые до­ма 1823–36. В цен­тре буль­ва­ра – по­лу­круг­лая пло­щадь с дву­мя об­ра­зую­щи­ми её зда­ния­ми (При­сут­ст­вен­ные мес­та, 1826–30, и гос­ти­ни­ца «Пе­тер­бург­ская», 1833, оба – арх. А. И. Мель­ни­ков) и брон­зо­вым па­мят­ни­ком гер­цо­гу А. Э. дю Плес­си Ри­шельё (ста­туя и релье­фа от­ли­ты в 1825; уста­нов­лен в 1827–1828, скульп­тор И. П. Мар­тос); к мо­рю от пло­ща­ди спус­ка­ет­ся мо­ну­мен­таль­ная, рас­ши­ряю­щая­ся кни­зу По­тём­кин­ская ле­ст­ни­ца (1837–41, арх. Боф­фо; дли­на 142 м). Др. ар­хит. па­мят­ни­ки в сти­ле клас­си­циз­ма: ц. Св. Трои­цы (1804–08, арх. Ф. Фра­пол­ли), гос­пи­таль (1806–21, арх. Ж. Ф. То­ма де То­мон; ны­не кли­ни­ка мед. ун-та), скла­ды та­мож­ни (1810, над­строе­ны в 1964–65), Са­бан­ские ка­зар­мы (быв. зер­но­вые скла­ды; 1827, с 1831 ка­зар­мы; ны­не кор­пус Ун-та внутр. дел), дво­рец ка­мер-юн­ке­ра Н. А. Хор­ва­та (с 1838 – гр. М. Д. Тол­сто­го; 1832, арх. Боф­фо; ны­не Дом учё­ных; не­оба­роч­ный кор­пус быв. кар­тин­ной га­ле­реи, 1896–1897, арх. Г. К. Шой­рем­брандт), жи­лые до­ма 1830–40-х гг. (ар­хи­тек­то­ры Боф­фо, То­ри­чел­ли, Мо­ран­ди).

Во 2-й пол. 19 – нач. 20 вв. центр. ули­цы за­страи­ва­ют­ся пре­им. в ду­хе эк­лек­тиз­ма: дом З. Бржо­зов­ско­го в ду­хе англ. нео­го­ти­ки (1851–52, арх. Ф. В. Гон­сио­ров­ский; ны­не Дом нар. твор­че­ст­ва), Ри­шель­ёв­ский ли­цей (1852–57, арх. А. С. Ша­шин; с 1865 – гл. кор­пус Но­во­рос­сийско­го ун-та), Те­атр опе­ры и ба­ле­та (1884–87), зда­ние Свя­то-Ан­д­ре­ев­ско­го под­во­рья (1885–86, арх. Ю. М. Дмит­рен­ко), дом Рус­ско­го тех­нич. об-ва (1887), Но­вая бир­жа (1894–99, оба арх. А. И. Бер­нар­дац­ци; ны­не фи­лар­мо­ния), зда­ния поч­там­та (1896–98, арх. В. Ф. Хар­ла­мов), мед. ф-та Но­во­рос­сий­ско­го ун-та (1897–99, арх. С. В. Тол­вин­ский; ны­не Мед. ун-т), гос­ти­ниц «Крас­ная» (1898–1899, арх. Бер­нар­дац­ци) и «Боль­шая Мо­с­ков­ская» (в сти­ле мо­дерн, 1901–04, арх. Л. Л. Вло­дек), пас­са­жа (1898–99, ар­хи­тек­тор Вло­дек, скульп­то­ры Т. Л. Фи­шель, С. И. Миль­ман), Пуб­лич­ной б-ки в сти­ле не­оклас­си­циз­ма (1904–06, арх. Ф. П. Не­стурх; ны­не Нац. науч. б-ка), Азов­ско-Дон­ско­го ком­мерч. бан­ка (1912, арх. А. Б. Мин­кус; ны­не Ака­де­мия свя­зи), до­ход­ные до­ма. Сре­ди мно­го­числ. хра­мов сер. – 2-й пол. 19 в.: си­на­го­га (1846–50), ка­то­лич. Ус­пен­ский со­бор (1847–53, оба арх. Ф. И. Мо­ран­ди); пра­во­слав­ные 5-гла­вые Ус­пен­ский со­бор в рус­ско-ви­зан­тий­ском сти­ле (1855–69, арх. Л. От­тон), клад­би­щен­ская ц. Свт. Ди­мит­рия Рос­тов­ско­го (1885–88), со­бор Св. Пан­те­леи­мо­на в рус­ском сти­ле (1893–95, арх. Н. Ни­ко­нов) под­во­рья афон­ско­го Пан­те­леи­мо­но­ва мон. (1876, за­кры­то в 1923; с 1995 Свя­то-Пан­те­леи­мо­нов муж­ской мон.); ц. Про­ро­ка Илии в не­ови­зан­тий­ском сти­ле (1894–96, арх. Л. Ф. Про­ко­по­вич) подво­рья афон­ско­го Иль­ин­ско­го ски­та (1884, уп­разд­не­но в 1922; с 1995 Свя­то-Иль­ин­ский муж­ской мон.); нео­ро­ман­ская кир­ха Свя­тых апо­сто­лов Пет­ра и Пав­ла (1895–1897, арх. Г. К. Шой­рем­брандт), кос­тёл Ап. Пет­ра (1904–13, инж. Л. И. Ве­сел­ли). На ок­раи­не О., близ мы­са Боль­шой Фон­тан, – Свя­то-Ус­пен­ский муж­ской мон. (1824, за­крыт в 1922, воз­ро­ж­дён в 1944; Ус­пен­ская ц., 1834; ц. Свт. Ни­ко­лая, 1830-е гг.; 5-гла­вая ц. в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Жи­во­нос­ный ис­точ­ник» и ко­ло­коль­ня, 1998–2009).

В 1930-е гг. на про­тя­ну­том к югу от Центр. пар­ка куль­ту­ры и от­ды­ха Про­ле­тар­ском (ны­не Фран­цуз­ском) буль­ва­ре по­строе­ны: са­на­то­рии им. Ф. Э. Дзер­жин­ско­го в сти­ле кон­ст­рук­ти­виз­ма («Одес­са»; 1930–32, арх. А. И. Ду­би­нин) и «Рос­сия» в сти­ле сов. нео­клас­си­циз­ма (1935–39, ар­хи­тек­то­ры М. А. Кац, М. А. Шли­фер; но­вый спаль­ный кор­пус – 1975) в р-не Ар­ка­дия, НИИ ку­рор­то­ло­гии (1937, арх. Ф. А. Тро­упян­ский), НИИ глаз­ных бо­лез­ней и тка­невой те­ра­пии (1939, ар­хи­тек­то­ры Кац, Л. Л. Кор­дов­ский). Так­же воз­ве­де­ны: Центр. ста­ди­он (1936), Тех­но­ло­гич. ин-т хо­ло­диль­ной пром-сти (1936–39, арх. А. Б. Мин­кус; ны­не Ака­де­мия хо­ло­да), жи­лые до­ма. По­сле Вел. Отеч. вой­ны го­род был пол­но­стью вос­ста­нов­лен, по­стро­ен ж.-д. во­кзал (1950–52, арх. Л. М. Чу­прин, инж. В. В. Бе­рез­ниц­кий). Реа­ли­зо­ван ге­не­раль­ный план 1966 (арх. Б. И. Тан­да­рин, И. М. Аб­ра­мо­вич, Э. С. Ба­ум­штейн), по ко­то­ро­му го­род при­рас­тал но­вы­ми жи­лы­ми мик­ро­рай­она­ми (Че­рё­муш­ки, им. Таи­ро­ва, им. Ко­тов­ско­го). Вы­строе­ны круп­ные об­ществ. зда­ния: мор. во­кзал (1965–66, ар­хи­тек­то­ры В. К. Го­ло­вин, В. П. Крем­ля­ков), гл. кор­пус По­ли­тех­нич. ин-та (1965–67), 15-этаж­ное зда­ние Об­лис­пол­ко­ма (1968–76, арх. Тан­да­рин), гос­ти­ни­ца «Чёр­ное мо­ре» (1972), Муз.-дра­ма­тич. те­атр (1972–77, арх. Г. В. То­пуз, инж. Р. И. Ясин­ский). В 1990–2000-е гг. по­строе­ны: ц. Свт. Ни­ко­лая (1993–94) близ мор. во­кза­ла, арм. ц. Св. Гри­го­рия (1993–95), со­бор Ар­хан­ге­ла Гав­рии­ла (1997–2007), Свя­то-Ивер­ский муж­ской мон. (1998; ц. Св. Се­ра­фи­ма Са­ров­ско­го, 2003–09), гос­ти­ни­ца «Одес­са» (2001), ц. Св. Та­тиа­ны (2006); воз­ро­ж­дён Ар­хан­ге­ло-Ми­хай­лов­ский жен­ский мон. (ос­но­ван в 1841, уп­разд­нён в 1923, со­бор и ко­ло­коль­ня взо­рва­ны в 1931, мо­на­стырь вновь от­крыт в 1992; дей­ст­ву­ет Дом ми­ло­сер­дия), вос­ста­нов­лен в 1999–2003 Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский ка­фед­раль­ный со­бор (1795–1809, взо­р­ван в 1936).

В О. и ок­ре­ст­но­стях сфор­ми­ро­ва­лась Одес­ская груп­па ку­рор­тов. В пре­де­лах го­ро­да рас­по­ло­же­ны: ку­рорт Ку­яль­ник (зда­ние по­ли­кли­ни­ки, 1890–92, арх. С. В. Тол­вин­ский), са­на­то­рий «Хад­жи­бей» (быв. да­ча Ма­ка­рев­ско­го, 1890-е гг., арх. В. И. Шмидт), ку­рор­ты Лу­за­нов­ка (дет­ский ла­герь «Мо­ло­дая гвар­дия», ос­но­ван в 1924 на ме­сте по­ме­стья ген.-м. Ф. П. Лу­за­но­ва), Ар­ка­дия (са­на­то­рий «Мол­до­ва», 1955–56, ар­хи­тек­то­ры В. Ф. Смир­нов, Б. И. Шим­ков, И. О. Грод­ский), Сред­ний и Боль­шой Фон­та­ны (бо­лее 40 здрав­ниц), Чер­но­мор­ка с са­на­то­ри­ем «Лю­ст­дорф».

Сре­ди па­мят­ни­ков: пуш­ка с англ. фре­га­та «Тигр» (тро­фей Крым­ской вой­ны 1853–56 , ус­та­нов­ле­на в 1904), гр. М. С. Во­рон­цо­ву (1863, скульп­тор Ф. Бруг­гер, арх. Ф. К. Боф­фо), А. С. Пуш­ки­ну (1888, скульп­тор Ж. А. По­лон­ская), Алек­сан­д­ров­ская ко­лон­на (1891), имп. Екатерине II (1900, скульп­то­ры М. П. По­пов, Б. В. Эдуардс; де­мон­ти­ро­ван в 1920, вос­ста­нов­лен в 2007), П. П. Шмид­ту (1946), Не­из­вест­но­му мат­ро­су (1960–69, скульп­тор М. И. На­ру­зец­кий, ар­хи­тек­то­ры П. В. То­ми­лин, Г. В. То­пуз), «По­тём­кин­цам – по­том­ки» (1965, скульп­тор В. А. Бо­гда­нов, ар­хи­тек­то­ры М. М. Вол­ков, Ю. С. Ла­пин), Т. Г. Шев­чен­ко (1966, скульп­то­ры А. Е. Бе­ло­стоц­кий, О. А. Суп­рун, арх. То­пуз), В. И. Ле­ни­ну (1967, скульп­то­ры М. Г. Ма­ни­зер, О. М. Ма­ни­зер), В. П. Фи­ла­то­ву (1967, скульп­тор А. А. Ко­ва­лёв); Л. Н. Тол­сто­му (1967), М. Горь­ко­му (1972), О. М. Де­ри­ба­су (1994, все – скульп­тор А. В. Кня­зик).

О. – важ­ный центр нау­ки, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры. В го­ро­де на­хо­дят­ся Юж. на­уч. центр (1971) и ин-ты Нац. АН Ук­раи­ны: Фи­зи­ко-хи­мич. им. А. В. Бо­гат­ско­го (1977) и Ин-т про­блем рын­ка и эко­но­ми­ко-эко­ло­гич. ис­сле­до­ва­ний (со­здан в 1991 на ба­зе от­де­ле­ния Ин-та эко­но­ми­ки АН УССР); Нац. на­уч. центр «Ин-т ви­но­гра­дар­ст­ва и ви­но­де­лия им. В. Е. Таи­ро­ва» (1905) и Се­лек­ци­он­но- ге­не­тич. ин-т (1912; оба – в со­ста­ве Нац. ака­де­мии аг­рар­ных на­ук Ук­раи­ны); ряд на­уч. уч­ре­ж­де­ний мед. про­фи­ля: Укр. НИИ мед. реа­би­ли­та­ции и ку­рор­то­ло­гии (1928), Ин-т сто­ма­то­ло­гии (1928) и НИИ глаз­ных бо­лез­ней и тка­не­вой те­ра­пии им. В. П. Фи­ла­то­ва (1936; оба – в со­ста­ве Нац. ака­де­мии мед. на­ук Ук­раи­ны). Сре­ди др. НИИ: про­ти­во­чум­ный им. И. И. Меч­ни­ко­ва (1999); ме­ди­ци­ны транс­пор­та, мор. транс­пор­та, ра­дио и те­ле­ви­де­ния.

Нац. ву­зы: Одес­ский на­цио­наль­ный уни­вер­си­тет им. И. И. Меч­ни­ко­ва, Одес­ская юри­дич. ака­де­мия (ве­дёт ис­то­рию с 1847 – юри­дич. ф-т Ри­шель­ёв­ско­го ли­цея, с 1997 са­мо­сто­ят. вуз, совр. назв. и ста­тус с 2010), Мед. ун-т (ос­но­ван в 1900 как ф-т Но­во­рос­сий­ско­го ун-та, с 1922 мед. ин-т, с 1994 ун-т, ста­тус нац. с 2010), Ака­де­мия пи­ще­вых тех­но­ло­гий (1902, совр. назв. с 1994, ста­тус нац. с 2002), Муз. ака­де­мия им. А. В. Не­жда­но­вой (ос­но­ва­на в 1913 как конс., с 1923 Муз. ин-т, с 1925 Муз.-дра­ма­тич. ин-т им. Л. ван Бет­хо­ве­на, с 1934 вновь конс., с 1950 им. Не­жда­но­вой, с 2002 совр. назв., ста­тус нац. с 2012), По­ли­тех­нич. ун-т (ос­но­ван в 1918 как ин-т, с 1993 ун-т, ста­тус нац. с 2001), Ака­де­мия свя­зи им. А. С. По­по­ва (1920, совр. назв. и ста­тус с 2001), Эко­но­мич. ун-т (1921, совр. назв. с 1993, ста­тус нац. с 2011), Мор. ун-т (1930, ста­тус нац. с 2002), Мор. ака­де­мия (1944, совр. назв. с 1991, ста­тус нац. с 2002), Юж.-укр. пе­да­го­гич. ун-т им. К. Д. Ушин­ско­го. Ста­тус гос. ву­зов име­ют: Аг­рар­ный ун-т (1918, совр. назв. и ста­тус с 2001), Ун-т внутр. дел (1922), Ака­де­мия хо­лода (1922, совр. назв. и ста­тус с 1994; в 1996 на ба­зе ака­де­мии соз­дан учеб­но-на­уч. ком­плекс, в со­став ко­то­ро­го вхо­дят св. 30 учеб­ных за­ве­де­ний Ук­раи­ны), Ака­де­мия строи­тель­ст­ва и ар­хи­тек­ту­ры (1930, совр. назв. и ста­тус с 1994), Эко­ло­гич. ун-т (ос­но­ван в 1932 как Ин­же­нер­ный гид­ро­ме­тео­ро­ло­гич. ин-т в Харь­ко­ве, с 1944 в О., совр. назв. и ста­тус с 2001). Ду­хов­ная се­ми­на­рия (1838). Нац. на­уч. б-ка им. М. Горь­ко­го (1830, ста­тус нац. с 2009).

Му­зеи: ар­хео­ло­гич. (ос­но­ван в 1825 как Гор. му­зей древ­но­стей, с 1971 в струк­ту­ре АН УССР; в позд­не­клас­си­ци­стич. зда­нии 1882–83, арх. Ф. В. Гон­сио­ров­ский), Одес­ский ху­до­же­ст­вен­ный му­зей, Му­зей зап. и вост. иск-ва (1923; во двор­це Аба­зы, 1856–58, арх. Л. От­тон; ан­тич­ная скульп­ту­ра, ке­ра­ми­ка; итал., флам., голл., франц., исп. жи­во­пись, гра­фи­ка, в т. ч. ра­бо­ты Г. Да­ви­да, Гвер­чи­но, Ф. Хал­са, А. Мань­я­ско; про­из­ве­де­ния иск-ва Ира­на, Ин­дии, Ки­тая, Япо­нии), ис­то­ри­ко-крае­вед­че­ский (1956; в зда­нии 1876, арх. Гон­сио­ров­ский), Музей мор. фло­та (1965; в зда­нии Англ. клу­ба, 1841, арх. Г. И. То­ри­чел­ли), Во­ен­но-ис­то­рич. му­зей (ос­но­ван в 1967 как Му­зей Крас­но­зна­мён­но­го Одес­ско­го во­ен. ок­ру­га), ге­ро­ич. обо­ро­ны О. (в со­ста­ве од­но­им. ме­мо­риа­ла, 1975), ли­те­ра­тур­ный (ос­но­ван в 1977, от­крыт в 1984; во двор­це кн. Д. И. Га­га­ри­на, 1850-е гг., арх. От­тон), «Фи­ли­ки Эте­рия» (ос­но­ван в 1979 как от­дел Ис­то­ри­ко-крае­ведч. му­зея, с 1994 в со­ста­ве фи­лиа­ла Греч. фон­да куль­ту­ры), Му­ни­ци­паль­ный му­зей ча­ст­ных кол­лек­ций им. А. В. Бле­щу­но­ва (1989), Одес­ско­го пор­та им. Ф. П. Де­вол­ла­на (1990), ну­миз­ма­ти­ки (1999), Дом-му­зей Н. К. Ре­ри­ха (2000), ев­рей­ский му­зей «Ми­гдаль- Шо­ра­шим» (2002), совр. иск-ва (2008), Му­зей хо­ло­ко­ста – жертв фа­шиз­ма (2009), «Ста­рая Одес­са», Ли­те­ра­тур­но-ме­мо­ри­аль­ный му­зей А. С. Пуш­ки­на (в быв. за­ез­жем до­ме К. Я. Си­ка­ра, где поэт жил в ию­ле 1823), К. Г. Пау­стов­ско­го. Пла­не­та­рий им. К. Э. Ци­ол­ков­ско­го (1963). Зоо­парк (1937, от­крыт в 1938), дель­фи­на­рий «Не­мо» (2005).

В 1809 по­стро­ен по­сто­ян­ный гор. те­атр (опе­ры, во­де­ви­ли, ба­ле­ты, дра­ма­тич. спек­так­ли). В 1842 соз­да­но Фи­лар­мо­нич. об-во, ко­то­рое в 1870 сли­лось с ос­но­ван­ным в 1865 Об-вом лю­би­те­лей му­зы­ки и по­лу­чи­ло назв. Одес­ско­го муз. об-ва, в 1884 на его ос­но­ве уч­ре­ж­де­но Одес­ское от­де­ле­ние ИРМО. В О. вы­сту­па­ли круп­ней­шие рос. и ев­роп. ис­пол­ни­те­ли – Г. Ве­няв­ский, Ф. Лист, Ф. И. Ша­ля­пин и др. При Одес­ском от­де­ле­нии ИРМО с 1897 ра­бо­та­ло муз. уч-ще, в 1913 пре­об­ра­зо­ван­ное в кон­сер­ва­то­рию. В 1933 ос­но­ва­на пер­вая в СССР спец. муз. шко­ла-де­ся­ти­лет­ка для ода­рён­ных де­тей (ны­не Одес­ская шко­ла-ин­тер­нат им. П. С. Сто­ляр­ско­го). В 1937 соз­да­на Гос. фи­лар­мо­ния.

Функ­цио­ни­ру­ют: Одес­ский те­атр опе­ры и ба­ле­та, Рус. дра­ма­тич. те­атр (1875), Укр. муз.-дра­ма­ти­че­ский те­атр им. В. Ва­силь­ко (ос­но­ван в 1925 как Муз.-дра­ма­тич. те­атр им. Окт. ре­во­лю­ции), ТЮЗ (1930), Об­ла­ст­ной те­атр ку­кол (1932), Те­атр муз. ко­ме­дии им. М. Во­дя­но­го (ос­но­ван в 1947 во Льво­ве, в 1953 пе­ре­ве­дён в О.), Му­ни­ци­паль­ный те­атр ду­хо­вой му­зы­ки им. А. Са­ли­ка (2003), «Дом кло­унов» (2003), Те­атр рус. клас­сич. ба­ле­та (2006). В со­ста­ве фи­лар­мо­нии: ор­ке­ст­ры – Нац. Одес­ский фи­лар­мо­ни­че­ский (с 1937, гос. с 1993, совр. назв. с 2002), Ка­мер­ный; ан­самб­ли – нар. ин­ст­ру­мен­тов «Мо­заи­ка» (1983), ка­мер­ной му­зы­ки «Ре­нес­санс» (1990, до 1998 Те­атр ка­мер­ной му­зы­ки), трио бан­ду­ри­сток «Маль­вы» (1994) и др. Круп­ней­ший са­мо­де­ят. кол­лек­тив – За­слу­жен­ная хо­ро­вая ка­пел­ла при Двор­це куль­ту­ры им. Ле­си Ук­ра­ин­ки (1962). Цирк (1894). Одес­ская ки­но­сту­дия (ос­но­ва­на в 1919 на ба­зе не­сколь­ких ча­ст­ных ки­но­пред­прия­тий).

Еже­год­но про­во­дят­ся ме­ж­ду­нар. фес­ти­ва­ли: муз. аван­гар­да (с 1994), «Два дня и две но­чи но­вой му­зы­ки» (с 1995), джа­зо­вый «Odessa JazzFest» (с 2001, пер­во­на­чаль­но «Джаз-кар­на­вал»), те­ат­раль­ный «Встре­чи в Одес­се» (с 2006), совр. му­зы­ки на мор. те­ма­ти­ку «Music Marine Fest» (с 2006), клез­мер­ской му­зы­ки (с 2008), ки­но­фес­ти­валь (с 2010); про­ве­де­ны ме­ж­ду­нар. фес­ти­ва­ли: не­за­ви­си­мой му­зы­ки «Ин­тер­фе­рен­ция» (2008, 2009, 2011), ор­ган­ной му­зы­ки «Interna­tional Organ Summer», хри­сти­ан­ской му­зы­ки «Пой­те Гос­по­ду все на­ро­ды…», фолк-фес­ти­валь «Встре­ча дру­зей» (все – в 2011). В Одес­ской обл. про­во­дят­ся фес­ти­ва­ли мо­ло­дёж­ной му­зы­ки: «Фор­те­ця» (еже­год­но с 2004; в Ак­кер­ман­ской кре­по­сти, г. Бел­го­род-Дне­ст­ров­ский), «Sum­mer Sound Festival» (с 2011, ку­рорт «Гри­бов­ка», Бел­го­род-Дне­ст­ров­ский р-н). Ме­ж­ду­нар. муз. кон­кур­сы: пи­а­нистов па­мя­ти Э. Г. Ги­лель­са (с 2001), во­ка­ли­стов па­мя­ти А. В. Не­жда­но­вой (2010). Фес­ти­валь «Юмо­ри­на» (с 1973, про­хо­дит 1 ап­ре­ля).

Фут­боль­ный клуб «Чер­но­мо­рец» (1936; пер­во­на­чаль­ное название «Ди­на­мо») – брон­зо­вый при­зёр чем­пио­на­та СССР (1974), не­од­но­крат­ный при­зёр чем­пио­на­тов Ук­раи­ны и 2-крат­ный об­ла­да­тель Куб­ка Ук­раи­ны (1992, 1994); при­ни­мает со­пер­ни­ков на Центральном ста­дио­не «Чер­но­мо­рец» (ре­кон­ст­руиро­ван в 2009–11; ок. 35 тыс. мест). С 2001 про­во­дят­ся шах­мат­ные фес­ти­ва­ли «Ме­мо­ри­ал Ефи­ма Гел­ле­ра» (при­знан луч­шим спорт­сме­ном О. 20 в.).

О. – круп­ней­ший эко­но­мич. центр Юж. Ук­раи­ны. Ос­но­ва гор. эко­но­ми­ки – сфе­ра ус­луг; её ве­ду­щие сек­то­ра: транс­порт и ло­ги­сти­ка (по­сле об­ре­те­ния Ук­раи­ной не­за­ви­си­мо­сти О. пре­вра­ти­лась в её мор. во­ро­та и один из гл. тор­го­во- рас­пре­де­лит. уз­лов), адми­ни­ст­ра­тив­ные (вклю­чая кор­по­ра­тив­ное управ­ле­ние) и фи­нан­со­вые ус­лу­ги, об­ра­зо­ва­ние и здра­во­охра­не­ние, рек­реа­ци­он­но-ту­ри­стич. биз­нес. Гру­зо­обо­рот Одес­ско­го пор­то­во­го ком­плек­са со­став­ля­ет ок. 55% об­ще­го гру­зо­обо­ро­та мор. тор­го­вых пор­тов стра­ны (2011); в его со­ста­ве пор­ты: Одес­ский (25,6 млн. т), Иль­и­чёв­ский (13,5 млн. т; ос­но­ван в 1956) и Юж­ный (св. 22,6 млн. т; 1978). Одес­ский порт свя­зан неф­те­про­во­дом с г. Кре­мен­чуг (обес­пе­чи­ва­ет по­став­ку на НПЗ неф­ти из Ка­зах­ста­на и Азер­бай­джа­на). В райо­не и близ пор­та раз­ме­ща­ют­ся мно­го­числ. пак­гау­зы и ло­ги­стич. цен­тры. Одес­ский мор. во­кзал – круп­ней­ший на Ук­раи­не (про­пу­ск­ная спо­соб­ность 4 млн. пас­са­жи­ров в год), важ­ный центр кру­из­но­го со­об­ще­ния в бас­сей­не Сре­ди­зем­но­го мо­ря. Дея­тель­ность пор­та об­слу­жи­ва­ют два су­до­ре­монт­ных за­во­да: № 1 (про­из­во­дит очи­ст­ку и ок­ра­ску кор­пу­сов су­дов, ре­монт вин­тов, ру­лей, дон­но-за­борт­ной ар­ма­ту­ры и др.) и № 2 (ре­монт и об­слу­жи­ва­ние су­до­вых дви­га­те­лей, элек­трич. су­до­во­го обо­ру­до­ва­ния, су­до­вых при­бо­ров, ки­лей, па­луб­ных над­стро­ек и др.), а так­же за­вод ре­зи­но­тех­нич. из­де­лий (ре­зи­но-ме­тал­лич. амор­ти­за­то­ры, ре­зи­но­вые и ре­зи­но­ар­ми­ров. виб­ра­то­ры; ра­бо­та­ет не­ре­гу­ляр­но). В О. раз­ме­ща­ют­ся штаб-квар- ти­ра ком­па­нии «Укр­фер­ри» (обес­пе­чи­ва­ет мор. па­ром­ное со­об­ще­ние с Гру­зи­ей, Бол­га­ри­ей и Тур­ци­ей), пред­ста­ви­тель­ст­ва ве­ду­щих ми­ро­вых су­до­ход­ных, крю­ин­го­вых ком­па­ний и стра­хо­вых агентств. Здесь же ба­зи­ру­ют­ся штаб-квар­ти­ры ком­мерч. бан­ков «Пив­ден­ный», Фин­банк, Им­экс­банк и др., от­де­ле­ния круп­ней­ших укр. и не­ко­то­рых иностр. бан­ков. Го­род еже­год­но по­се­ща­ют ок. 1 млн. ту­ри­стов.

О. – один из важ­ней­ших ин­дустриаль­ных цен­тров стра­ны. Ве­ду­щие от­рас­ли пром-сти: неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щая, ма­ши­но­строе­ние, хи­мич. и пи­ще­вку­со­вая. Дей­ст­ву­ет Одес­ский НПЗ мощ­но­стью 2,8 млн. т сы­рой неф­ти в год [под кон­тро­лем рос. ком­па­нии ЛУКОЙЛ; ис­поль­зу­ет рос. нефть, по­став­ляе­мую по неф­те­про­во­ду Одес­са (порт Юж­ный) – Бро­ды]. Ус­пеш­но функ­цио­ни­ру­ют ма­ши­но­стро­ит. за­во­ды «Крас­ная Гвар­дия» (вы­пуск шахт­ных ле­бё­док, ре­дук­то­ров, при­во­дов пе­ре­дви­же­ния ба­шен­ных кра­нов, ж.-д. дом­кра­тов, зап­ча­стей то­вар­ных ва­го­нов, швар­тов­ных тумб и др.), «Стром­ма­ши­на» (обо­ру­до­ва­ние для про­из-ва кир­пи­ча и до­бы­чи стро­ит. кам­ня, ва­го­нет­ки и ко­лё- са для них, элек­трич. под­вес­ные ле­бёд­ки и др.), «Ки­сло­род­маш» (быв. за­вод «Ав­то­ген­маш»; воз­ду­хо­раз­де­лит. ма­ши­ны, ус­та­нов­ки для га­зи­фи­ка­ции жид­ких га­зов, ре­зер­вуа­ры и сис­те­мы хра­не­ния га­зов, ком­прес­со­ры, на­со­сы, те­п­ло­об­мен­ная ап­па­ра­ту­ра и др.), «TM Nova Tec» (быв. за­вод стро­итель­но-от­де­лоч­ных ма­шин; ма­лая стро­ит. и от­де­лоч­ная тех­ни­ка), ме­ха­ни­че­ский (го­мо­ге­ни­за­то­ры, обо­ру­до­ва­ние для мо­лоч­ной, мас­ло­жи­ро­вой, кон­серв­ной и ви­но­дельч. пром-сти), про­до­вольств. ма­ши­но­строе­ния (эле­ва­тор­ное обо­ру­до­ва­ние, пе­ре­движ­ные зер­но­су­шил­ки, ав­то­му­ко­во­зы и др.) и ПО «Хо­лод­маш» (хо­ло­диль­ные ус­та­нов­ки пром. и спец. на­зна­че­ния). В про­шлом флаг­ма­ны в сво­их от­рас­лях – за­во­ды КРАЯН (быв. за­вод тя­жё­ло­го кра­но­строе­ния им. Ян­вар­ско­го вос­ста­ния; ав­то­мо­биль­ные и пнев­мо­ко­лёс­ные кра­ны гру­зо­подъ­ём­но­стью до 100 т и зап­ча­сти к ним) и с.-х. ма­шин (быв. за­вод им. Окт. ре­во­лю­ции; трак­тор­ные плу­ги, бо­ро­ны, куль­ти­ва­то­ры, зап­ча­сти к с.-х. тех­ни­ке и др.) на­хо­дят­ся в кри­зи­се. Сре­ди др. важ­ных пред­при­ятий ма­ши­но­строе­ния – за­во­ды «Неп­тун» (с 2010 офиц. парт­нёр амер. «General Electric Company»; ап­па­ра­ту­ра вы­со­ко­час­тот­ной свя­зи, ре­лей­ной за­щи­ты и про­ти­во­ава­рий­ной ав­то­ма­ти­ки для ЛЭП вы­со­ко­го на­пря­же­ния, элек­тро­щи­ты и др.), «Те­ле­карт- При­бор» (элек­трон­ное и те­ле­ком­му­ни­кац. обо­ру­до­ва­ние для ВПК, энер­ге­ти­ки, тор­гов­ли и транс­пор­та), «Пром­связь» (сред­ст­ва свя­зи, мед. обо­ру­до­ва­ние и др.), экс­пе­рим. за­вод ла­бо­ра­тор­ной мед. тех­ни­ки (мик­ро­ско­пы, сре­зы и др.), «Лег­маш» (обо­ру­до­ва­ние для ко­же­вен­но-обув­ной, ме­хо­вой и швей­ной пром-сти и др.), по­ли­гра­фич. ма­шин (по­ли­гра­фич., оф­сет­ное и фо­то­ли­то­граф­ское обо­ру­до­ва­ние, све­то­ко­пи­ро­валь­ные и элек­трон­но- гра­ви­ро­валь­ные ав­то­ма­ты), стан­ко­строи­тель­ный (ны­не про­из­во­дит кир­пич­ные прес­сы и де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щее обо­ру­до­ва­ние), ра­ди­аль­но-свер­лиль­ных стан­ков и фре­зер­ных стан­ков.

Ве­ду­щие пред­при­ятия хи­мической пром-сти – Одес­ский при­пор­то­вый за­вод [рас­по­ло­жен близ устья Ад­жа­лык­ско­го (Гри­горь­ев­ско­го) ли­ма­на; ко­неч­ный пункт ам­миа­ко­про­во­да Толь­ят­ти – Одес­са; в его со­ста­ве ус­та­нов­ки по про­из-ву жид­ко­го ам­миа­ка (мощ­ность 900 тыс. т в год) и кар­ба­ми­да (660 тыс. т), ком­плек­сы по пе­ре­груз­ке ам­миа­ка (мощ­ность 4,7 млн. т в год), кар­ба­ми­да (5 млн. т), ме­та­но­ла (1 млн. т) и жид­ких азот­ных удоб­ре­ний (500 тыс. т)] и «Олимп-Круг» (быв. су­пер­фос­фат­ный за­вод; су­пер­фос­фат, мед­ный ку­по­рос, крио­лит, фос­фо­гипс, клей, сер­ная ки­сло­та и др.). Так­же дей­ст­ву­ют за­во­ды «Био­сти­му­ля­тор» (с 2011 под кон­тро­лем гос. хол­дин­га «Ук­рмед­пром»; фар­ма­цев­тич. сред­ст­ва) и «Био­пром-Одес­са» (быв. за­вод бак­те­ри­аль­ных и ви­рус­ных пре­па­ра­тов; под кон­тро­лем на­уч­но-про­извод­ст­вен­но­го пред­при­ятия «Ари­ад­на»; бак­те­рий­ные пре­па­ра­ты). Пред­при­ятия пи­ще­вку­со­вой пром-сти: гор. мо­лоч­ные за­во­ды № 1 и № 2, «Мас­ло­жир­ком­би­нат» (один из ве­ду­щих на Ук­раи­не; про­из­во­дит под­сол­неч­ное мас­ло, мар­га­рин, май­о­нез и др. про­дук­цию мар­ки «Сол­неч­ная до­ли­на»), мас­ло­экс­трак­ци­он­ный за­вод (под­сол­неч­ное мас­ло, шрот и др.), ПО «Одес­ский кон­серв­ный за­вод» (со­ки, нек­та­ры, то- мат­ная пас­та, кет­чу­пы, кон­сер­ви­ро­ван­ные огур­цы, яб­лоч­ное по­вид­ло и др. про­дук­ция мар­ки «Гос­по­да­роч­ка»), «Вит­марк-Ук­раи­на» (на ба­зе быв. кон­серв­но­го за­во­да дет­ско­го пи­та­ния; круп­ней­ший про­из­во­ди­тель со­ков в стра­не; вы­пус­ка­ет так­же со­ко­со­дер­жа­щие и без­ал­ко­голь­ные на­пит­ки, пю­ре­об­раз­ные и кон­цен­три­ров. по­лу­фаб­ри­ка­ты, дет­ское пи­та­ние; про­дук­ция ма­рок «Jaffa», «Aquarte», «Со­ко­ви­та» и «Чу­до-Ча­до»), «Одес­са- кон­ди­тер» (св. 200 ви­дов кон­ди­тер­ских из­де­лий), за­вод шам­пан­ских вин (с 2009 в со­ста­ве итал. «Gruppo Campari»; про­дук­ция ма­рок «Одес­са», «L’Odessika» и «Henri Roederer») и та­бач­ная фаб­ри­ка. За­вод «Одес­са­ка­бель» (мед­ная ка­тан­ка, про­во­да, оп­то­во­ло­кон­ные и LAN-ка­бе­ли), юве­лир­ные за­во­ды «Ау­рум» и «Golden Club». Про­из-во ме­бе­ли (фаб­ри­ки «Квад­ро», «Кедр» и др.), сто­ляр­ных (де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щий за­вод) и жел.- бетон. из­де­лий, мяг­кой кров­ли и ли­но­ле­ума. Су­кон­ная, ме­хо­вая (по­шив оде­ж­ды) и пе­ро-пу­хо­вая («Ри­пекс»; одея­ла и по­душ­ки) фаб­ри­ки, три ко­же­вен­ных за­во­да. Энер­го­снаб­же­ние го­ро­да осу­ще­ст­в­ля­ет Одес­ская ТЭЦ (мощ­ность 68 МВт).

Близ О., на ли­нии обо­ро­ны в ав­гу­сте – ок­тяб­ре 1941, – по­лу­коль­цо ме­мо­ри­аль­ных со­ору­же­ний «По­яс Сла­вы» (за­ло­же­но в 1964): па­мят­ник вои­нам бе­ре­го­вой обо­ро­ны (1966), «Кур­ган Сла­вы» (1968) в рай­оне быв. за­во­да «Цен­тро­лит», Му­зей пар­ти­зан­ской сла­вы (1969; осн. экс­по­зи­ция в ка­та­ком­бах) и па­мят­ник «На­род­ные мсти­те­ли» в с. Не­ру­бай­ское, и др.

Дополнительная литература:

Скаль­ков­ский А.А. Пер­вое три­дца­ти­ле­тие ис­то­рии го­ро­да Одес­сы. 1793–1823. Од., 1837;

Ор­лов А.А. Ис­то­ри­че­ский очерк Одес­сы с 1794 по 1803 год. Од., 1885;

Же­ли­хов­ский И., Ко­хан­ский В. Одес­са и ее ок­ре­ст­но­сти. Од., 1889–1890;

Ко­хан­ский В. Одес­са за 100 лет. 1794–1894. Од., 1894;

Де-Ри­бас А. М. Ста­рая Одес­са. Ис­то­ри­че­ские очер­ки и вос­по­ми­на­ния. Од., 1913. М., 1995;

Си­ня­вер М.М. Ар­хи­тек­ту­ра ста­рой Одес­сы. Л., 1935;

За­го­руй­ко В.А. По стра­ни­цам ис­то­рии Одес­сы и Одес­щи­ны. Од., 1957–1960. Вып. 1–2;

Ка­ца­нов Я.С. Из ис­то­рии му­зы­каль­ной куль­ту­ры Одес­сы. (1794–1855) // Из му­зы­каль­но­го про­шло­го. [М.], 1960. Вып. 1;

Ор­фе­ев С. Ис­то­рия Одес­ской кон­сер­ва­то­рии. Од., 1975;

Го­род-ге­рой Одес­са / Сост. И. И. Кот­ков и др. М., 1977;

Ба­лац­кий В. Г. Под­виг Одес­сы. Од., 1978;

Дол­жен­ко­ва А. Н., Дя­чен­ко П. Ф. Одес­са. 2-е изд. Од., 1978;

Ти­мо­фе­ен­ко В.И. Одес­са: Ар­хи­тек­тур­но-ис­то­ри­че­ский очерк. 2-е изд. К., 1984;

Одес­са: Ар­хи­тек­ту­ра. Па­мят­ни­ки. К., 1984;

Herlihy P. Odessa: a history. 1794–1914. Camb. (Mass.), 1986.

Авторы статьи: Э. В. Кон­д­ра­шо­ва (об­ра­зо­ва­ние), П. С. Пав­ли­нов (ар­хи­тек­ту­ра).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)