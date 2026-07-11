ОДЕССА
Город на юго-западе Украины, администратвный центр Одесской области.
Нас. 973,7 тыс. чел. (2013; пятый по числу жителей в стране после Киева, Харькова, Днепропетровска и Донецка); вместе с пригородами Ильичёвск, Южное, Теплодар и др. образует гор. агломерацию с нас. св. 1,1 млн. чел. Расположен на Причерноморской низменности, на побережье Одесского зал. Чёрного моря. На севере города Хаджибейский и Куяльницкий лиманы, на юге – Сухой лиман. Связан ж.-д. линиями с крупными узловыми станциями Раздельная, Котовск, Помошная и др., а также с городами Измаил и Рени. Узел автомобильных дорог: через О. проходит панъевропейская автомагистраль Вена – Братислава – Ужгород – Кишинёв – Николаев – Мариуполь – граница с Россией; здесь заканчивается автомагистраль С.-Петербург – Киев – Одесса и берёт начало автодорога Одесса – Констанца – Варна – Эджеабад (пролив Дарданеллы, Турция). Гл. мор. порт Украины. Междунар. аэропорт (1960–61; с 1982 действует грузовой терминал). Фуникулёр (1902).
Вероятно, в 14 в. на месте совр. О. было основано тат. селение Хаджибей (Гаджибей, Качибей). Впервые упоминается в 1415, когда оно некоторое время принадлежало Польше. К 1-й пол. 16 в. находилось под контролем Крымского ханства. В 1764 близ Хаджибея возведена тур. крепость Ени-Дюнья (Новый Свет). В ходе рус.-тур. войны 1768–74 селение Хаджибей (в 1769) и форштат крепости (в 1770) были взяты казаками, в июле 1774 крепость взята штурмом рос. войсками. По Кючук-Кайнарджийскому миру 1774 возвращена Османской империи. В ходе рус.-тур. войны 1787–91 вновь взята 14(25).9.1789 отрядом рос. войск под команд. О. М. Дерибаса. По Ясскому миру 1791/92 селение и крепость остались в составе России.
По распоряжению А. В. Суворова 10(21).6.1793 на возвышении над Хаджибейским (ныне Одесский) зал., по чертежам полк. Е. Х. Ферстера и Ф. П. Деволлана и под наблюдением О. М. Дерибаса, начато строительство крепости Хаджибей. По инициативе Дерибаса залив избран местом постройки воен. и торгового порта, что было закреплено в рескрипте имп. Екатерины II от 27.5(7.6).1794. 22.8(2.9).1794 заложен будущий город. Указом имп. Екатерины II от 27.1(7.2). 1795 тат. селение Хаджибей преобразовано в город О., который был приписан к Тираспольскому окр. Вознесенского наместничества. В 1796 в О. учреждена одна из старейших бирж в России. В 1796–1802 О. входила в состав Новороссийской губ., в 1802–03 – Николаевской губ., в 1803–1920 – Херсонской губ. (с 1825 уездный город). В правление имп. Павла I развитие О. резко замедлилось, упразднена созданная в 1790-х гг. Комиссия строения юж. крепостей и Одесского порта (1796/97), по инициативе греков и итальянцев закрыт Рус. магистрат (1798; основан в 1795).
С вступлением на престол имп. Александра I положение города изменилось: указом от 24.1(5.2).1802 он подтвердил финансовые и торговые льготы, данные городу при основании, продлил их на 25 лет, закрепил гор. территорию в границах 1794 и повелел выделить часть налоговых сборов на строительство порта. В 1803 образовано Одесское градоначальство (существовало до 1838, в 1848–54 и в 1856–1917). Центр Новороссийского ген.-губернаторства (1805–73), Одесского воен. губернаторства (1838–48 и 1854–1856), Одесского врем. ген.-губернаторства (1879–89). Важнейшую роль в благоустройстве и развитии города сыграл перенёсший сюда из Николаева центр ген.-губернаторства герцог А. Э. дю Плесси Ришельё. В 1812 город серьёзно пострадал от эпидемии чумы. В 1814 в О. возникло тайное об-во греков «Филики Этерия». В 1817 открыт Ришельёвский лицей (в 1865 на его базе открыт Новороссийский ун-т, ныне Одесский нац. ун-т).
В 1817–57 О. имела статус порто-франко (т. е. пользовалась правом беспошлинного ввоза и вывоза товаров; применялось с 1819). С 1820-х гг. начало развиваться пароходное сообщение О.: с 1828 с Евпаторией, с 1833 с Константинополем, с 1835 со всеми портовыми городами Крыма, с 1846 с портами на Дунае (Измаил, Рени, Галац), с 1847 с Редут-Кале, Херсоном и Таганрогом. С 1833 в городе размещалось акционерное Черноморское об-во пароходов (старейшая судоходная компания Рос. империи, в сов. период одна из крупнейших в мире – Гос. судоходная компания «Черноморское морское пароходство»; прекратила существование в 2009). В 1839–1922 действовало Одесское общество истории и древностей. В апр. 1854, в ходе Крымской войны 1853–56, О. подверглась бомбардировке брит.-франц. эскадры, однако гарнизон вынудил противника после недельной осады отойти от города.
В 1856–1920 в О. располагалась гл. контора Русского общества пароходства и торговли. С 1850-х гг. началось активное развитие пром-сти, в нач. 20 в. крупнейшим предприятием являлся рафинадный завод (основан в 1897), развивались мукомольное, литейно-механич., кожевенное (ведущее предприятие – завод Т-ва Юж.-рус. кожевенного производства, возникший в 1885), макаронное произ-ва, пивоварение, в 1891 открыта фабрика искусств. шампанского. Во 2-й пол. 19 – нач. 20 вв. О. превратилась в важный ж.-д. узел, открыто движение по линиям Одесса – Бирзула (одна из первых железных дорог на Юге России), Одесса-Товарная – Одесса-Порт (обе 1865), Одесса-Порт – Куяльник (1868), Пост 7 – Одесса-Пересыпь (1894), Одесса – Черкассы (1913), Одесса – Овидиополь (1916).
В 1875 в городе возникла одна из первых в России революц. организаций – Юж.-рос. союз рабочих (ликвидирован в 1876). В июне 1905 во время Революции 1905–07 в порту О. неск. дней находился восставший броненосец «Князь Потёмкин Таврический».
В городе 14(27).1.1918 провозглашена сов. власть. В марте – нояб. 1918 О. оккупирована австро-герм. войсками. В нояб. 1918 – апр. 1919 занята кораблями и воинскими частями брит. и франц. войск и флотов в ходе иностранной военной интервенции в России 1918–22. В апр. – авг. 1919 город находился под контролем РККА, в авг. 1919 – февр. 1920 – частей Вооруж. сил Юга России. 7.2.1920 занята частями РККА, ключевую роль в Одесской операции 1920 сыграла кав. бригада под команд. Г. И. Котовского.
Центр Одесской губ. УССР (1920–1925), одновременно уездный (1920–23), с 1923 районный (до 1932) и окружной (до 1930) центр. С 1932 центр Одесской обл. УССР (с 1991 – Украины), в 1937–62 также центр Одесского р-на. Во время Вел. Отеч. войны, в авг. – окт. 1941, проходила героическая Одессы оборона 1941. Оккупирована герм. войсками 16.10.1941. В 1941–44 в городе и окрестностях активно действовали партизаны. Освобождена частями 3-го Укр. фронта Красной Армии 10.4.1944 в ходе Одесской наступательной операции. В 1965 О. присвоено звание Город-герой.
В основе регулярного плана О. (инж. Ф. П. Деволлан), принятого в 1793 (переработан в 1803, инж. Е. Х. Ферстер), – 3 осевые магистрали, выходящие к Приморскому бульвару и застроенные зданиями в стиле классицизма. Остатки Андреевского бастиона крепости 1793 и фрагменты укреплений портового карантина (стена-аркада с 2 башнями, 1803–07) сохранились на территории Центр. парка культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко (основан в 1875). На Приморском бульваре расположены: комплекс дворца М. С. Воронцова (1826–27, арх. Ф. К. Боффо, лепнина, росписи; гостевой флигель, бельведер, конюшня, 1826–29), дворец Р. Шидловского (1829–30, арх. Боффо; с 1924 Дворец культуры моряков), Старая биржа (1829–34, архитекторы Боффо и Г. И. Торичелли; перестройка – 1871–1873, арх. Ф. О. Моранди; ныне здание мэрии), жилые дома 1823–36. В центре бульвара – полукруглая площадь с двумя образующими её зданиями (Присутственные места, 1826–30, и гостиница «Петербургская», 1833, оба – арх. А. И. Мельников) и бронзовым памятником герцогу А. Э. дю Плесси Ришельё (статуя и рельефа отлиты в 1825; установлен в 1827–1828, скульптор И. П. Мартос); к морю от площади спускается монументальная, расширяющаяся книзу Потёмкинская лестница (1837–41, арх. Боффо; длина 142 м). Др. архит. памятники в стиле классицизма: ц. Св. Троицы (1804–08, арх. Ф. Фраполли), госпиталь (1806–21, арх. Ж. Ф. Тома де Томон; ныне клиника мед. ун-та), склады таможни (1810, надстроены в 1964–65), Сабанские казармы (быв. зерновые склады; 1827, с 1831 казармы; ныне корпус Ун-та внутр. дел), дворец камер-юнкера Н. А. Хорвата (с 1838 – гр. М. Д. Толстого; 1832, арх. Боффо; ныне Дом учёных; необарочный корпус быв. картинной галереи, 1896–1897, арх. Г. К. Шойрембрандт), жилые дома 1830–40-х гг. (архитекторы Боффо, Торичелли, Моранди).
Во 2-й пол. 19 – нач. 20 вв. центр. улицы застраиваются преим. в духе эклектизма: дом З. Бржозовского в духе англ. неоготики (1851–52, арх. Ф. В. Гонсиоровский; ныне Дом нар. творчества), Ришельёвский лицей (1852–57, арх. А. С. Шашин; с 1865 – гл. корпус Новороссийского ун-та), Театр оперы и балета (1884–87), здание Свято-Андреевского подворья (1885–86, арх. Ю. М. Дмитренко), дом Русского технич. об-ва (1887), Новая биржа (1894–99, оба арх. А. И. Бернардацци; ныне филармония), здания почтамта (1896–98, арх. В. Ф. Харламов), мед. ф-та Новороссийского ун-та (1897–99, арх. С. В. Толвинский; ныне Мед. ун-т), гостиниц «Красная» (1898–1899, арх. Бернардацци) и «Большая Московская» (в стиле модерн, 1901–04, арх. Л. Л. Влодек), пассажа (1898–99, архитектор Влодек, скульпторы Т. Л. Фишель, С. И. Мильман), Публичной б-ки в стиле неоклассицизма (1904–06, арх. Ф. П. Нестурх; ныне Нац. науч. б-ка), Азовско-Донского коммерч. банка (1912, арх. А. Б. Минкус; ныне Академия связи), доходные дома. Среди многочисл. храмов сер. – 2-й пол. 19 в.: синагога (1846–50), католич. Успенский собор (1847–53, оба арх. Ф. И. Моранди); православные 5-главые Успенский собор в русско-византийском стиле (1855–69, арх. Л. Оттон), кладбищенская ц. Свт. Димитрия Ростовского (1885–88), собор Св. Пантелеимона в русском стиле (1893–95, арх. Н. Никонов) подворья афонского Пантелеимонова мон. (1876, закрыто в 1923; с 1995 Свято-Пантелеимонов мужской мон.); ц. Пророка Илии в неовизантийском стиле (1894–96, арх. Л. Ф. Прокопович) подворья афонского Ильинского скита (1884, упразднено в 1922; с 1995 Свято-Ильинский мужской мон.); неороманская кирха Святых апостолов Петра и Павла (1895–1897, арх. Г. К. Шойрембрандт), костёл Ап. Петра (1904–13, инж. Л. И. Веселли). На окраине О., близ мыса Большой Фонтан, – Свято-Успенский мужской мон. (1824, закрыт в 1922, возрождён в 1944; Успенская ц., 1834; ц. Свт. Николая, 1830-е гг.; 5-главая ц. в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» и колокольня, 1998–2009).
В 1930-е гг. на протянутом к югу от Центр. парка культуры и отдыха Пролетарском (ныне Французском) бульваре построены: санатории им. Ф. Э. Дзержинского в стиле конструктивизма («Одесса»; 1930–32, арх. А. И. Дубинин) и «Россия» в стиле сов. неоклассицизма (1935–39, архитекторы М. А. Кац, М. А. Шлифер; новый спальный корпус – 1975) в р-не Аркадия, НИИ курортологии (1937, арх. Ф. А. Троупянский), НИИ глазных болезней и тканевой терапии (1939, архитекторы Кац, Л. Л. Кордовский). Также возведены: Центр. стадион (1936), Технологич. ин-т холодильной пром-сти (1936–39, арх. А. Б. Минкус; ныне Академия холода), жилые дома. После Вел. Отеч. войны город был полностью восстановлен, построен ж.-д. вокзал (1950–52, арх. Л. М. Чуприн, инж. В. В. Березницкий). Реализован генеральный план 1966 (арх. Б. И. Тандарин, И. М. Абрамович, Э. С. Баумштейн), по которому город прирастал новыми жилыми микрорайонами (Черёмушки, им. Таирова, им. Котовского). Выстроены крупные обществ. здания: мор. вокзал (1965–66, архитекторы В. К. Головин, В. П. Кремляков), гл. корпус Политехнич. ин-та (1965–67), 15-этажное здание Облисполкома (1968–76, арх. Тандарин), гостиница «Чёрное море» (1972), Муз.-драматич. театр (1972–77, арх. Г. В. Топуз, инж. Р. И. Ясинский). В 1990–2000-е гг. построены: ц. Свт. Николая (1993–94) близ мор. вокзала, арм. ц. Св. Григория (1993–95), собор Архангела Гавриила (1997–2007), Свято-Иверский мужской мон. (1998; ц. Св. Серафима Саровского, 2003–09), гостиница «Одесса» (2001), ц. Св. Татианы (2006); возрождён Архангело-Михайловский женский мон. (основан в 1841, упразднён в 1923, собор и колокольня взорваны в 1931, монастырь вновь открыт в 1992; действует Дом милосердия), восстановлен в 1999–2003 Спасо-Преображенский кафедральный собор (1795–1809, взорван в 1936).
В О. и окрестностях сформировалась Одесская группа курортов. В пределах города расположены: курорт Куяльник (здание поликлиники, 1890–92, арх. С. В. Толвинский), санаторий «Хаджибей» (быв. дача Макаревского, 1890-е гг., арх. В. И. Шмидт), курорты Лузановка (детский лагерь «Молодая гвардия», основан в 1924 на месте поместья ген.-м. Ф. П. Лузанова), Аркадия (санаторий «Молдова», 1955–56, архитекторы В. Ф. Смирнов, Б. И. Шимков, И. О. Гродский), Средний и Большой Фонтаны (более 40 здравниц), Черноморка с санаторием «Люстдорф».
Среди памятников: пушка с англ. фрегата «Тигр» (трофей Крымской войны 1853–56, установлена в 1904), гр. М. С. Воронцову (1863, скульптор Ф. Бруггер, арх. Ф. К. Боффо), А. С. Пушкину (1888, скульптор Ж. А. Полонская), Александровская колонна (1891), имп. Екатерине II (1900, скульпторы М. П. Попов, Б. В. Эдуардс; демонтирован в 1920, восстановлен в 2007), П. П. Шмидту (1946), Неизвестному матросу (1960–69, скульптор М. И. Нарузецкий, архитекторы П. В. Томилин, Г. В. Топуз), «Потёмкинцам – потомки» (1965, скульптор В. А. Богданов, архитекторы М. М. Волков, Ю. С. Лапин), Т. Г. Шевченко (1966, скульпторы А. Е. Белостоцкий, О. А. Супрун, арх. Топуз), В. И. Ленину (1967, скульпторы М. Г. Манизер, О. М. Манизер), В. П. Филатову (1967, скульптор А. А. Ковалёв); Л. Н. Толстому (1967), М. Горькому (1972), О. М. Дерибасу (1994, все – скульптор А. В. Князик).
О. – важный центр науки, образования и культуры. В городе находятся Юж. науч. центр (1971) и ин-ты Нац. АН Украины: Физико-химич. им. А. В. Богатского (1977) и Ин-т проблем рынка и экономико-экологич. исследований (создан в 1991 на базе отделения Ин-та экономики АН УССР); Нац. науч. центр «Ин-т виноградарства и виноделия им. В. Е. Таирова» (1905) и Селекционно- генетич. ин-т (1912; оба – в составе Нац. академии аграрных наук Украины); ряд науч. учреждений мед. профиля: Укр. НИИ мед. реабилитации и курортологии (1928), Ин-т стоматологии (1928) и НИИ глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова (1936; оба – в составе Нац. академии мед. наук Украины). Среди др. НИИ: противочумный им. И. И. Мечникова (1999); медицины транспорта, мор. транспорта, радио и телевидения.
Нац. вузы: Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова, Одесская юридич. академия (ведёт историю с 1847 – юридич. ф-т Ришельёвского лицея, с 1997 самостоят. вуз, совр. назв. и статус с 2010), Мед. ун-т (основан в 1900 как ф-т Новороссийского ун-та, с 1922 мед. ин-т, с 1994 ун-т, статус нац. с 2010), Академия пищевых технологий (1902, совр. назв. с 1994, статус нац. с 2002), Муз. академия им. А. В. Неждановой (основана в 1913 как конс., с 1923 Муз. ин-т, с 1925 Муз.-драматич. ин-т им. Л. ван Бетховена, с 1934 вновь конс., с 1950 им. Неждановой, с 2002 совр. назв., статус нац. с 2012), Политехнич. ун-т (основан в 1918 как ин-т, с 1993 ун-т, статус нац. с 2001), Академия связи им. А. С. Попова (1920, совр. назв. и статус с 2001), Экономич. ун-т (1921, совр. назв. с 1993, статус нац. с 2011), Мор. ун-т (1930, статус нац. с 2002), Мор. академия (1944, совр. назв. с 1991, статус нац. с 2002), Юж.-укр. педагогич. ун-т им. К. Д. Ушинского. Статус гос. вузов имеют: Аграрный ун-т (1918, совр. назв. и статус с 2001), Ун-т внутр. дел (1922), Академия холода (1922, совр. назв. и статус с 1994; в 1996 на базе академии создан учебно-науч. комплекс, в состав которого входят св. 30 учебных заведений Украины), Академия строительства и архитектуры (1930, совр. назв. и статус с 1994), Экологич. ун-т (основан в 1932 как Инженерный гидрометеорологич. ин-т в Харькове, с 1944 в О., совр. назв. и статус с 2001). Духовная семинария (1838). Нац. науч. б-ка им. М. Горького (1830, статус нац. с 2009).
Музеи: археологич. (основан в 1825 как Гор. музей древностей, с 1971 в структуре АН УССР; в позднеклассицистич. здании 1882–83, арх. Ф. В. Гонсиоровский), Одесский художественный музей, Музей зап. и вост. иск-ва (1923; во дворце Абазы, 1856–58, арх. Л. Оттон; античная скульптура, керамика; итал., флам., голл., франц., исп. живопись, графика, в т. ч. работы Г. Давида, Гверчино, Ф. Халса, А. Маньяско; произведения иск-ва Ирана, Индии, Китая, Японии), историко-краеведческий (1956; в здании 1876, арх. Гонсиоровский), Музей мор. флота (1965; в здании Англ. клуба, 1841, арх. Г. И. Торичелли), Военно-историч. музей (основан в 1967 как Музей Краснознамённого Одесского воен. округа), героич. обороны О. (в составе одноим. мемориала, 1975), литературный (основан в 1977, открыт в 1984; во дворце кн. Д. И. Гагарина, 1850-е гг., арх. Оттон), «Филики Этерия» (основан в 1979 как отдел Историко-краеведч. музея, с 1994 в составе филиала Греч. фонда культуры), Муниципальный музей частных коллекций им. А. В. Блещунова (1989), Одесского порта им. Ф. П. Деволлана (1990), нумизматики (1999), Дом-музей Н. К. Рериха (2000), еврейский музей «Мигдаль- Шорашим» (2002), совр. иск-ва (2008), Музей холокоста – жертв фашизма (2009), «Старая Одесса», Литературно-мемориальный музей А. С. Пушкина (в быв. заезжем доме К. Я. Сикара, где поэт жил в июле 1823), К. Г. Паустовского. Планетарий им. К. Э. Циолковского (1963). Зоопарк (1937, открыт в 1938), дельфинарий «Немо» (2005).
В 1809 построен постоянный гор. театр (оперы, водевили, балеты, драматич. спектакли). В 1842 создано Филармонич. об-во, которое в 1870 слилось с основанным в 1865 Об-вом любителей музыки и получило назв. Одесского муз. об-ва, в 1884 на его основе учреждено Одесское отделение ИРМО. В О. выступали крупнейшие рос. и европ. исполнители – Г. Венявский, Ф. Лист, Ф. И. Шаляпин и др. При Одесском отделении ИРМО с 1897 работало муз. уч-ще, в 1913 преобразованное в консерваторию. В 1933 основана первая в СССР спец. муз. школа-десятилетка для одарённых детей (ныне Одесская школа-интернат им. П. С. Столярского). В 1937 создана Гос. филармония.
Функционируют: Одесский театр оперы и балета, Рус. драматич. театр (1875), Укр. муз.-драматический театр им. В. Василько (основан в 1925 как Муз.-драматич. театр им. Окт. революции), ТЮЗ (1930), Областной театр кукол (1932), Театр муз. комедии им. М. Водяного (основан в 1947 во Львове, в 1953 переведён в О.), Муниципальный театр духовой музыки им. А. Салика (2003), «Дом клоунов» (2003), Театр рус. классич. балета (2006). В составе филармонии: оркестры – Нац. Одесский филармонический (с 1937, гос. с 1993, совр. назв. с 2002), Камерный; ансамбли – нар. инструментов «Мозаика» (1983), камерной музыки «Ренессанс» (1990, до 1998 Театр камерной музыки), трио бандуристок «Мальвы» (1994) и др. Крупнейший самодеят. коллектив – Заслуженная хоровая капелла при Дворце культуры им. Леси Украинки (1962). Цирк (1894). Одесская киностудия (основана в 1919 на базе нескольких частных кинопредприятий).
Ежегодно проводятся междунар. фестивали: муз. авангарда (с 1994), «Два дня и две ночи новой музыки» (с 1995), джазовый «Odessa JazzFest» (с 2001, первоначально «Джаз-карнавал»), театральный «Встречи в Одессе» (с 2006), совр. музыки на мор. тематику «Music Marine Fest» (с 2006), клезмерской музыки (с 2008), кинофестиваль (с 2010); проведены междунар. фестивали: независимой музыки «Интерференция» (2008, 2009, 2011), органной музыки «International Organ Summer», христианской музыки «Пойте Господу все народы…», фолк-фестиваль «Встреча друзей» (все – в 2011). В Одесской обл. проводятся фестивали молодёжной музыки: «Фортеця» (ежегодно с 2004; в Аккерманской крепости, г. Белгород-Днестровский), «Summer Sound Festival» (с 2011, курорт «Грибовка», Белгород-Днестровский р-н). Междунар. муз. конкурсы: пианистов памяти Э. Г. Гилельса (с 2001), вокалистов памяти А. В. Неждановой (2010). Фестиваль «Юморина» (с 1973, проходит 1 апреля).
Футбольный клуб «Черноморец» (1936; первоначальное название «Динамо») – бронзовый призёр чемпионата СССР (1974), неоднократный призёр чемпионатов Украины и 2-кратный обладатель Кубка Украины (1992, 1994); принимает соперников на Центральном стадионе «Черноморец» (реконструирован в 2009–11; ок. 35 тыс. мест). С 2001 проводятся шахматные фестивали «Мемориал Ефима Геллера» (признан лучшим спортсменом О. 20 в.).
О. – крупнейший экономич. центр Юж. Украины. Основа гор. экономики – сфера услуг; её ведущие сектора: транспорт и логистика (после обретения Украиной независимости О. превратилась в её мор. ворота и один из гл. торгово- распределит. узлов), административные (включая корпоративное управление) и финансовые услуги, образование и здравоохранение, рекреационно-туристич. бизнес. Грузооборот Одесского портового комплекса составляет ок. 55% общего грузооборота мор. торговых портов страны (2011); в его составе порты: Одесский (25,6 млн. т), Ильичёвский (13,5 млн. т; основан в 1956) и Южный (св. 22,6 млн. т; 1978). Одесский порт связан нефтепроводом с г. Кременчуг (обеспечивает поставку на НПЗ нефти из Казахстана и Азербайджана). В районе и близ порта размещаются многочисл. пакгаузы и логистич. центры. Одесский мор. вокзал – крупнейший на Украине (пропускная способность 4 млн. пассажиров в год), важный центр круизного сообщения в бассейне Средиземного моря. Деятельность порта обслуживают два судоремонтных завода: № 1 (производит очистку и окраску корпусов судов, ремонт винтов, рулей, донно-забортной арматуры и др.) и № 2 (ремонт и обслуживание судовых двигателей, электрич. судового оборудования, судовых приборов, килей, палубных надстроек и др.), а также завод резинотехнич. изделий (резино-металлич. амортизаторы, резиновые и резиноармиров. вибраторы; работает нерегулярно). В О. размещаются штаб-квар- тира компании «Укрферри» (обеспечивает мор. паромное сообщение с Грузией, Болгарией и Турцией), представительства ведущих мировых судоходных, крюинговых компаний и страховых агентств. Здесь же базируются штаб-квартиры коммерч. банков «Пивденный», Финбанк, Имэксбанк и др., отделения крупнейших укр. и некоторых иностр. банков. Город ежегодно посещают ок. 1 млн. туристов.
О. – один из важнейших индустриальных центров страны. Ведущие отрасли пром-сти: нефтеперерабатывающая, машиностроение, химич. и пищевкусовая. Действует Одесский НПЗ мощностью 2,8 млн. т сырой нефти в год [под контролем рос. компании ЛУКОЙЛ; использует рос. нефть, поставляемую по нефтепроводу Одесса (порт Южный) – Броды]. Успешно функционируют машиностроит. заводы «Красная Гвардия» (выпуск шахтных лебёдок, редукторов, приводов передвижения башенных кранов, ж.-д. домкратов, запчастей товарных вагонов, швартовных тумб и др.), «Строммашина» (оборудование для произ-ва кирпича и добычи строит. камня, вагонетки и колё- са для них, электрич. подвесные лебёдки и др.), «Кислородмаш» (быв. завод «Автогенмаш»; воздухоразделит. машины, установки для газификации жидких газов, резервуары и системы хранения газов, компрессоры, насосы, теплообменная аппаратура и др.), «TM Nova Tec» (быв. завод строительно-отделочных машин; малая строит. и отделочная техника), механический (гомогенизаторы, оборудование для молочной, масложировой, консервной и винодельч. пром-сти), продовольств. машиностроения (элеваторное оборудование, передвижные зерносушилки, автомуковозы и др.) и ПО «Холодмаш» (холодильные установки пром. и спец. назначения). В прошлом флагманы в своих отраслях – заводы КРАЯН (быв. завод тяжёлого краностроения им. Январского восстания; автомобильные и пневмоколёсные краны грузоподъёмностью до 100 т и запчасти к ним) и с.-х. машин (быв. завод им. Окт. революции; тракторные плуги, бороны, культиваторы, запчасти к с.-х. технике и др.) находятся в кризисе. Среди др. важных предприятий машиностроения – заводы «Нептун» (с 2010 офиц. партнёр амер. «General Electric Company»; аппаратура высокочастотной связи, релейной защиты и противоаварийной автоматики для ЛЭП высокого напряжения, электрощиты и др.), «Телекарт- Прибор» (электронное и телекоммуникац. оборудование для ВПК, энергетики, торговли и транспорта), «Промсвязь» (средства связи, мед. оборудование и др.), эксперим. завод лабораторной мед. техники (микроскопы, срезы и др.), «Легмаш» (оборудование для кожевенно-обувной, меховой и швейной пром-сти и др.), полиграфич. машин (полиграфич., офсетное и фотолитографское оборудование, светокопировальные и электронно- гравировальные автоматы), станкостроительный (ныне производит кирпичные прессы и деревообрабатывающее оборудование), радиально-сверлильных станков и фрезерных станков.
Ведущие предприятия химической пром-сти – Одесский припортовый завод [расположен близ устья Аджалыкского (Григорьевского) лимана; конечный пункт аммиакопровода Тольятти – Одесса; в его составе установки по произ-ву жидкого аммиака (мощность 900 тыс. т в год) и карбамида (660 тыс. т), комплексы по перегрузке аммиака (мощность 4,7 млн. т в год), карбамида (5 млн. т), метанола (1 млн. т) и жидких азотных удобрений (500 тыс. т)] и «Олимп-Круг» (быв. суперфосфатный завод; суперфосфат, медный купорос, криолит, фосфогипс, клей, серная кислота и др.). Также действуют заводы «Биостимулятор» (с 2011 под контролем гос. холдинга «Укрмедпром»; фармацевтич. средства) и «Биопром-Одесса» (быв. завод бактериальных и вирусных препаратов; под контролем научно-производственного предприятия «Ариадна»; бактерийные препараты). Предприятия пищевкусовой пром-сти: гор. молочные заводы № 1 и № 2, «Масложиркомбинат» (один из ведущих на Украине; производит подсолнечное масло, маргарин, майонез и др. продукцию марки «Солнечная долина»), маслоэкстракционный завод (подсолнечное масло, шрот и др.), ПО «Одесский консервный завод» (соки, нектары, то- матная паста, кетчупы, консервированные огурцы, яблочное повидло и др. продукция марки «Господарочка»), «Витмарк-Украина» (на базе быв. консервного завода детского питания; крупнейший производитель соков в стране; выпускает также сокосодержащие и безалкогольные напитки, пюреобразные и концентриров. полуфабрикаты, детское питание; продукция марок «Jaffa», «Aquarte», «Соковита» и «Чудо-Чадо»), «Одесса- кондитер» (св. 200 видов кондитерских изделий), завод шампанских вин (с 2009 в составе итал. «Gruppo Campari»; продукция марок «Одесса», «L’Odessika» и «Henri Roederer») и табачная фабрика. Завод «Одессакабель» (медная катанка, провода, оптоволоконные и LAN-кабели), ювелирные заводы «Аурум» и «Golden Club». Произ-во мебели (фабрики «Квадро», «Кедр» и др.), столярных (деревообрабатывающий завод) и жел.- бетон. изделий, мягкой кровли и линолеума. Суконная, меховая (пошив одежды) и перо-пуховая («Рипекс»; одеяла и подушки) фабрики, три кожевенных завода. Энергоснабжение города осуществляет Одесская ТЭЦ (мощность 68 МВт).
Близ О., на линии обороны в августе – октябре 1941, – полукольцо мемориальных сооружений «Пояс Славы» (заложено в 1964): памятник воинам береговой обороны (1966), «Курган Славы» (1968) в районе быв. завода «Центролит», Музей партизанской славы (1969; осн. экспозиция в катакомбах) и памятник «Народные мстители» в с. Нерубайское, и др.
Дополнительная литература:
Скальковский А.А. Первое тридцатилетие истории города Одессы. 1793–1823. Од., 1837;
Орлов А.А. Исторический очерк Одессы с 1794 по 1803 год. Од., 1885;
Желиховский И., Коханский В. Одесса и ее окрестности. Од., 1889–1890;
Коханский В. Одесса за 100 лет. 1794–1894. Од., 1894;
Де-Рибас А. М. Старая Одесса. Исторические очерки и воспоминания. Од., 1913. М., 1995;
Синявер М.М. Архитектура старой Одессы. Л., 1935;
Загоруйко В.А. По страницам истории Одессы и Одесщины. Од., 1957–1960. Вып. 1–2;
Кацанов Я.С. Из истории музыкальной культуры Одессы. (1794–1855) // Из музыкального прошлого. [М.], 1960. Вып. 1;
Орфеев С. История Одесской консерватории. Од., 1975;
Город-герой Одесса / Сост. И. И. Котков и др. М., 1977;
Балацкий В. Г. Подвиг Одессы. Од., 1978;
Долженкова А. Н., Дяченко П. Ф. Одесса. 2-е изд. Од., 1978;
Тимофеенко В.И. Одесса: Архитектурно-исторический очерк. 2-е изд. К., 1984;
Одесса: Архитектура. Памятники. К., 1984;
Herlihy P. Odessa: a history. 1794–1914. Camb. (Mass.), 1986.
Авторы статьи: Э. В. Кондрашова (образование), П. С. Павлинов (архитектура).