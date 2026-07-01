ОДЕНСЕ

ОДЕНСЕ - го­род в Да­нии, в ре­гио­не Южная Да­ния.

Население 170,2 тысяч человек (2013), тре­тий по чис­лу жи­те­лей го­род стра­ны по­сле Ко­пен­га­ге­на и Ор­ху­са. Рас­по­ло­жен в центральной час­ти острова Фюн, в ни­зовь­ях реки Оден­се-О, близ залива Оден­се-фьорд, с ко­то­рым со­еди­нён ка­на­лом. Круп­ный транс­порт­ный узел. Ав­то- и железнодорожными ма­ги­ст­ра­ля­ми со­еди­нён с полуостровом Ют­лан­дия и островом Зе­лан­дия (трас­сы про­хо­дят по мос­там че­рез про­ли­вы Ма­лый Бельт и Боль­шой Бельт). Морской порт. Аэ­ро­порт (се­зон­ное со­об­ще­ние с го­ро­да­ми Да­нии и других европейских стран).

До IX - 1-й половины X веков центр по­кло­не­ния бо­гу Оди­ну (др.-дат. Othensve - «свя­ти­ли­ще Оди­на»). Около 980 года близ Оденсе ко­роль Ха­ральд Си­не­зу­бый по­стро­ил кре­пость Нон­не­бак­кен (Nonnebakken). В 988 году в ка­че­ст­ве епи­скоп­ско­го го­ро­да впер­вые упо­мя­нут в гра­мо­те германского императора От­то­на III. Со вре­ме­ни прав­ле­ния ко­ро­ля Кну­да Ве­ли­ко­го ме­сто че­кан­ки мо­не­ты. В Сред­не­ве­ко­вье круп­ный центр мо­на­стыр­ской жиз­ни (в Оденсе и его ок­ре­ст­но­стях дей­ст­во­ва­ли 6 мо­на­сты­рей), па­лом­ни­че­ст­ва (ме­сто на­хо­ж­де­ния мо­щей ко­ро­ля Кну­да II), учё­но­сти (дей­ст­во­ва­ла ка­фед­раль­ная шко­ла). По­сле 1100 года в Оденсе бе­не­дик­тин­ским мо­на­хом английского про­ис­хо­ж­де­ния Эль­но­том со­став­ле­но пер­вое датское литературное про­из­ве­де­ние - жи­тие святого Кну­да. В XII веке не­од­но­крат­но ра­зо­рял­ся вой­ска­ми западных сла­вян, в 1247 году юж­но­ют­ланд­ским гер­цо­гом Абе­лем, бо­ров­шим­ся за ко­ро­лев­ский пре­стол (в 1250-1252 годах ко­роль Да­нии), в 1357 году голь­штейн­ски­ми гра­фа­ми. Пер­вая за­пись городских при­ви­ле­гий от­но­сит­ся к 1409 году, хо­тя Оденсе имел их и ра­нее. В 1482 году в Оденсе из­да­ны пер­вые в Да­нии пе­чат­ные кни­ги. В 1504-1521 годах ме­сто рас­по­ло­же­ния дво­ра ко­ро­ле­вы Кри­сти­ны (1461-1521), что спо­соб­ст­во­ва­ло куль­тур­но­му раз­ви­тию Оденсе. XVI-XVII века - пе­ри­од эко­но­мического подъ­ё­ма го­ро­да и рос­та его по­ли­тического зна­че­ния: в Оденсе ве­лось ак­тив­ное строи­тель­ст­во, он слу­жил ме­стом со­зы­ва по­ли­тических со­б­ра­ний и об­ла­ст­но­го тин­га, стал важ­ным цен­тром тор­гов­ли сельскохозяйственной про­дукцией. К началу XVII века на­се­ле­ние Оденсе со­став­ля­ло около 5-6 тысяч человек. Эко­но­ми­ка го­ро­да по­нес­ла ущерб во вре­мя «Граф­ской рас­при» и осо­бен­но в пе­ри­од дат­ско-шведской вой­ны 1658-1660 годов (смотри Дат­ско-швед­ские вой­ны XVI-XIX веков). До­во­ен­ная чис­лен­ность на­се­ле­ния вос­ста­но­ви­лась лишь к 1769 году. По­сле от­кры­тия ка­на­ла (1804) пре­вра­тил­ся в пор­то­вый го­род, что спо­соб­ст­во­ва­ло его даль­ней­ше­му эко­но­мическому раз­ви­тию, зна­чительному рас­ши­ре­нию и пе­ре­пла­ни­ров­ке. С от­кры­ти­ем ме­тал­лур­гического за­во­да «M.P. Allerups» (1836) и железнодорожного со­об­ще­ния с Ню­бор­гом и Мид­дель­фар­том (1865) 2-й по объ­ё­му вы­пус­кае­мой промышленной про­дук­ции го­род в Да­нии по­сле Ко­пен­га­ге­на, круп­ный центр су­до­строе­ния. С 1853 года в Оденсе дей­ст­во­ва­ли пер­вые в Да­нии га­зо- и во­до­про­вод. К 1911 году чис­лен­ность на­се­ле­ния го­ро­да пре­вы­си­ла 42 тысячи человек. В пе­ри­од германской ок­ку­па­ции Да­нии (1940-1945) один из цен­тров датского Дви­же­ния Со­про­тив­ления. Мас­со­вые за­бас­тов­ки в Оденсе ле­том 1943 года по­слу­жи­ли про­ло­гом к об­ще­дат­ско­му ав­гу­стов­ско­му вос­ста­нию то­го же го­да. В 1944-1945 годах ме­сто ожес­то­чён­ных столк­но­ве­ний уча­ст­ни­ков Со­про­тив­ле­ния со сто­рон­ни­ка­ми про­на­ци­ст­ских организаций (в том числе кор­пу­са Шаль­бур­га), ко­то­рые 14 декабря 1944 года в Оденсе взо­рва­ли смот­ро­вую Баш­ню Оди­на (Один­стор­нет; по­строе­на в 1934-1935 годах, высота 177 м, - в то вре­мя 2-я по вы­со­те в Ев­ро­пе по­сле Эй­фе­ле­вой баш­ни в Па­ри­же; в 2004 году на этом мес­те соз­да­на её умень­шен­ная мо­дель). К середине XX века - круп­ный центр чёр­ной ме­тал­лур­гии, тя­жё­ло­го ма­ши­но­строе­ния, элек­тро­тех­нической и пи­ще­вой промышленности. В 1960-1980-х годах в го­ро­де ве­лась ин­тен­сив­ная ра­бо­та по рес­тав­ра­ции ста­рых квар­та­лов и зда­ний, гар­мо­ни­за­ции улич­ной за­строй­ки. В 1970 году ком­му­на Оденсе бы­ла зна­чи­тель­но рас­ши­ре­на за счёт при­сое­ди­не­ния со­сед­них тер­ри­то­рий.

В цен­тре Ста­ро­го го­ро­да, час­тич­но со­хра­нив­ше­го средневековую пла­ни­ров­ку с уз­ки­ми ули­ца­ми, - ран­не­го­тический кир­пич­ный со­бор Святого Кну­да (конец XIII века, до­стро­ен в XV веке; ос­вя­щён в 1499 году; баш­ня за­вер­ше­на в 1586 году; над­гро­бие ко­ро­ля Хан­са - 1515, ал­тарь - 1526, оба - скульп­тор Кла­ус Берг; ор­ган - 1752). Так­же со­хра­ни­лись: церк­ви Бо­го­ма­те­ри (XII век; рес­тав­ри­ро­ва­на в 1851-2852 и 1864-1867), Святого Ио­ан­на (XV век), фах­вер­ко­вые до­ма XVI-XVII веков, дво­рец ко­ро­ля Фре­де­ри­ка IV (1579, пе­ре­стро­ен в начале XVIII века), Ра­ту­ша в сти­ле нео­ре­нес­санс (1880-1883); квар­тал 1-2-этаж­ных до­мов, ок­ру­жаю­щих Дом-му­зей Х.К. Ан­дер­се­на. Сре­ди по­стро­ек 1-й половины XX века: нео­го­тическая церковь Святого Аль­ба­на (1906-1908), ста­рый железнодорожный во­кзал (1913-1914), ста­ди­он (1941, архитектор Э. Том­сен и др.; ча­стич­но пе­ре­ст­ро­ен в 1997 году).

Университет Южной Да­нии (ос­но­ван в 1964 году, современное название с 1998 года). Фюн­ская консерватория (1929). Биб­лио­те­ка. Городской ар­хив. Объ­е­ди­не­ние городских му­зе­ев (1997) вклю­ча­ет Фюн­ский ху­дожественный му­зей (1885, зда­ние в сти­ле позд­не­го клас­си­циз­ма ; датская жи­во­пись), Му­зей датских же­лез­ных до­рог (1975), Городской му­зей Мён­тер­гор­ден, до­ма-му­зеи Х.К. Ан­дер­се­на (1905) и К. Ниль­се­на (1988), а так­же рас­по­ло­жен­ный в южном при­го­ро­де Оденсе. Му­зей под от­кры­тым не­бом «Фюн­ская де­рев­ня» (ос­но­ван в 1942 году, от­крыт в 1946 году; вос­соз­да­ны кре­сть­ян­ские хо­зяй­ст­ва XVIII-XIX веков, вклю­ча­ет свыше 20 дво­ров, мель­ни­цы, куз­ни­цы и др. из раз­ных рай­онов острова Фюн). Куль­тур­ный центр Брандт (1987; вклю­ча­ет Ме­диа­му­зей и Му­зей фо­то­гра­фии). Те­атр (1796; дра­ма­тические, музыкальные и ба­лет­ные спек­так­ли). Сим­фо­нический ор­кестр (1946; до 1986 года му­ни­ци­паль­ный). Кон­церт­ный зал (1982). Еже­год­но про­во­дят­ся ме­ж­ду­на­род­ные: фес­ти­валь ко­рот­ко­мет­раж­ных филь­мов (с 1975 года, ста­рей­ший в Да­нии), кон­курс му­зы­кан­тов-ис­пол­ни­те­лей имени К. Ниль­се­на (с 1980 года), фес­ти­валь в честь дня ро­ж­де­ния Х.К. Ан­дер­се­на. В Оденсе - парк Х.К. Ан­дер­се­на (скульп­ту­ры в ви­де ге­ро­ев его ска­зок); зоо­парк (вклю­ча­ет океа­на­ри­ум).

Фут­боль­ный клуб «Оден­се» - 3-крат­ный чем­пи­он Да­нии (1977, 1982, 1989) и 5-крат­ный об­ла­да­тель Куб­ка стра­ны (1983, 1991, 1993, 2002, 2007); при­ни­ма­ет со­пер­ни­ков на ста­дио­не «TREFOR Park» (свыше 15 тысяч мест). С 2000 года про­во­дят­ся ма­ра­фо­ны па­мя­ти Х.К. Ан­дер­се­на.

В начале XXI века в эко­но­ми­ке го­ро­да со­хра­ня­ет­ся зна­че­ние ин­ду­ст­ри­аль­но­го сек­то­ра. Вы­де­ля­ют­ся су­до­строе­ние (вер­фи ком­па­нии «Odense Staalskibsværft», вхо­дя­щей в кон­церн «A.P. Møller - Mærsk Gruppen», в 2010-х годах пе­ре­не­се­ны из Оденсе в северо-восточный при­го­род Мун­ке­бо; стро­ят­ся главным образом тан­ке­ры и кон­тей­не­ро­во­зы) и ме­тал­ло­об­ра­бот­ка (пред­при­ятия ком­па­нии «Tasso Odense A/S»), про­изводство пи­ва (за­вод ком­па­нии «Albani Brygge­rierne», од­но из ста­рей­ших пред­при­ятий, ос­но­ва­но в 1859 году) и кон­ди­тер­ских из­де­лий (в том числе тра­диционных ла­комств из мар­ци­па­на - ком­па­ния «Andre Prost»). Зна­чительная часть ра­бо­таю­щих за­ня­та в сфе­ре ус­луг. Оденсе - важный цен­тр тор­гов­ли - оп­то­вой (здесь проводит­ся ме­ж­дународный пло­до­овощ­ной аук­ци­он GASA) и роз­нич­ной (в го­ро­де рас­по­ло­жен тор­го­вый центр «Rosen­gårdcentret», один из круп­ней­ших в Да­нии; от­крыт в 1971 году, площадь бо­лее 100 тысяч м2); важ­ный пункт про­да­жи и об­слу­жи­ва­ния германских гру­зо­вых ав­то­мо­би­лей MAN («Man Odense A/S»). Ак­тив­но раз­ви­ва­ет­ся сек­тор ин­фор­мационных и те­ле­ком­му­ни­кационных тех­но­ло­гий. Оденсе - один из глав­ных датских цен­тров ту­риз­ма и игор­но­го биз­не­са (в го­ро­де - ка­зи­но). Морской порт Оденсе (гру­зо­обо­рот около 2,7 млн. т в год) вхо­дит в де­сят­ку круп­ней­ших пор­тов стра­ны; вклю­ча­ет так называемую Внут­рен­нюю га­вань и пор­то­вые тер­ми­на­лы, рас­по­ло­жен­ные в Мун­ке­бо.

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