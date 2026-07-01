ОДЕНСЕ
ОДЕНСЕ - город в Дании, в регионе Южная Дания.
Население 170,2 тысяч человек (2013), третий по числу жителей город страны после Копенгагена и Орхуса. Расположен в центральной части острова Фюн, в низовьях реки Оденсе-О, близ залива Оденсе-фьорд, с которым соединён каналом. Крупный транспортный узел. Авто- и железнодорожными магистралями соединён с полуостровом Ютландия и островом Зеландия (трассы проходят по мостам через проливы Малый Бельт и Большой Бельт). Морской порт. Аэропорт (сезонное сообщение с городами Дании и других европейских стран).
До IX - 1-й половины X веков центр поклонения богу Одину (др.-дат. Othensve - «святилище Одина»). Около 980 года близ Оденсе король Харальд Синезубый построил крепость Ноннебаккен (Nonnebakken). В 988 году в качестве епископского города впервые упомянут в грамоте германского императора Оттона III. Со времени правления короля Кнуда Великого место чеканки монеты. В Средневековье крупный центр монастырской жизни (в Оденсе и его окрестностях действовали 6 монастырей), паломничества (место нахождения мощей короля Кнуда II), учёности (действовала кафедральная школа). После 1100 года в Оденсе бенедиктинским монахом английского происхождения Эльнотом составлено первое датское литературное произведение - житие святого Кнуда. В XII веке неоднократно разорялся войсками западных славян, в 1247 году южноютландским герцогом Абелем, боровшимся за королевский престол (в 1250-1252 годах король Дании), в 1357 году гольштейнскими графами. Первая запись городских привилегий относится к 1409 году, хотя Оденсе имел их и ранее. В 1482 году в Оденсе изданы первые в Дании печатные книги. В 1504-1521 годах место расположения двора королевы Кристины (1461-1521), что способствовало культурному развитию Оденсе. XVI-XVII века - период экономического подъёма города и роста его политического значения: в Оденсе велось активное строительство, он служил местом созыва политических собраний и областного тинга, стал важным центром торговли сельскохозяйственной продукцией. К началу XVII века население Оденсе составляло около 5-6 тысяч человек. Экономика города понесла ущерб во время «Графской распри» и особенно в период датско-шведской войны 1658-1660 годов (смотри Датско-шведские войны XVI-XIX веков). Довоенная численность населения восстановилась лишь к 1769 году. После открытия канала (1804) превратился в портовый город, что способствовало его дальнейшему экономическому развитию, значительному расширению и перепланировке. С открытием металлургического завода «M.P. Allerups» (1836) и железнодорожного сообщения с Нюборгом и Миддельфартом (1865) 2-й по объёму выпускаемой промышленной продукции город в Дании после Копенгагена, крупный центр судостроения. С 1853 года в Оденсе действовали первые в Дании газо- и водопровод. К 1911 году численность населения города превысила 42 тысячи человек. В период германской оккупации Дании (1940-1945) один из центров датского Движения Сопротивления. Массовые забастовки в Оденсе летом 1943 года послужили прологом к общедатскому августовскому восстанию того же года. В 1944-1945 годах место ожесточённых столкновений участников Сопротивления со сторонниками пронацистских организаций (в том числе корпуса Шальбурга), которые 14 декабря 1944 года в Оденсе взорвали смотровую Башню Одина (Одинсторнет; построена в 1934-1935 годах, высота 177 м, - в то время 2-я по высоте в Европе после Эйфелевой башни в Париже; в 2004 году на этом месте создана её уменьшенная модель). К середине XX века - крупный центр чёрной металлургии, тяжёлого машиностроения, электротехнической и пищевой промышленности. В 1960-1980-х годах в городе велась интенсивная работа по реставрации старых кварталов и зданий, гармонизации уличной застройки. В 1970 году коммуна Оденсе была значительно расширена за счёт присоединения соседних территорий.
В центре Старого города, частично сохранившего средневековую планировку с узкими улицами, - раннеготический кирпичный собор Святого Кнуда (конец XIII века, достроен в XV веке; освящён в 1499 году; башня завершена в 1586 году; надгробие короля Ханса - 1515, алтарь - 1526, оба - скульптор Клаус Берг; орган - 1752). Также сохранились: церкви Богоматери (XII век; реставрирована в 1851-2852 и 1864-1867), Святого Иоанна (XV век), фахверковые дома XVI-XVII веков, дворец короля Фредерика IV (1579, перестроен в начале XVIII века), Ратуша в стиле неоренессанс (1880-1883); квартал 1-2-этажных домов, окружающих Дом-музей Х.К. Андерсена. Среди построек 1-й половины XX века: неоготическая церковь Святого Альбана (1906-1908), старый железнодорожный вокзал (1913-1914), стадион (1941, архитектор Э. Томсен и др.; частично перестроен в 1997 году).
Университет Южной Дании (основан в 1964 году, современное название с 1998 года). Фюнская консерватория (1929). Библиотека. Городской архив. Объединение городских музеев (1997) включает Фюнский художественный музей (1885, здание в стиле позднего классицизма; датская живопись), Музей датских железных дорог (1975), Городской музей Мёнтергорден, дома-музеи Х.К. Андерсена (1905) и К. Нильсена (1988), а также расположенный в южном пригороде Оденсе. Музей под открытым небом «Фюнская деревня» (основан в 1942 году, открыт в 1946 году; воссозданы крестьянские хозяйства XVIII-XIX веков, включает свыше 20 дворов, мельницы, кузницы и др. из разных районов острова Фюн). Культурный центр Брандт (1987; включает Медиамузей и Музей фотографии). Театр (1796; драматические, музыкальные и балетные спектакли). Симфонический оркестр (1946; до 1986 года муниципальный). Концертный зал (1982). Ежегодно проводятся международные: фестиваль короткометражных фильмов (с 1975 года, старейший в Дании), конкурс музыкантов-исполнителей имени К. Нильсена (с 1980 года), фестиваль в честь дня рождения Х.К. Андерсена. В Оденсе - парк Х.К. Андерсена (скульптуры в виде героев его сказок); зоопарк (включает океанариум).
Футбольный клуб «Оденсе» - 3-кратный чемпион Дании (1977, 1982, 1989) и 5-кратный обладатель Кубка страны (1983, 1991, 1993, 2002, 2007); принимает соперников на стадионе «TREFOR Park» (свыше 15 тысяч мест). С 2000 года проводятся марафоны памяти Х.К. Андерсена.
В начале XXI века в экономике города сохраняется значение индустриального сектора. Выделяются судостроение (верфи компании «Odense Staalskibsværft», входящей в концерн «A.P. Møller - Mærsk Gruppen», в 2010-х годах перенесены из Оденсе в северо-восточный пригород Мункебо; строятся главным образом танкеры и контейнеровозы) и металлообработка (предприятия компании «Tasso Odense A/S»), производство пива (завод компании «Albani Bryggerierne», одно из старейших предприятий, основано в 1859 году) и кондитерских изделий (в том числе традиционных лакомств из марципана - компания «Andre Prost»). Значительная часть работающих занята в сфере услуг. Оденсе - важный центр торговли - оптовой (здесь проводится международный плодоовощной аукцион GASA) и розничной (в городе расположен торговый центр «Rosengårdcentret», один из крупнейших в Дании; открыт в 1971 году, площадь более 100 тысяч м2); важный пункт продажи и обслуживания германских грузовых автомобилей MAN («Man Odense A/S»). Активно развивается сектор информационных и телекоммуникационных технологий. Оденсе - один из главных датских центров туризма и игорного бизнеса (в городе - казино). Морской порт Оденсе (грузооборот около 2,7 млн. т в год) входит в десятку крупнейших портов страны; включает так называемую Внутреннюю гавань и портовые терминалы, расположенные в Мункебо.