ОДАЛЬ
ОДАЛЬ - в ряде стран и регионов Северной Европы индивидуально-семейная земельная собственность, наследование и отчуждение которой регулируется специальными правилами.
Одаль передаётся по наследству по прямой нисходящей линии, при разделе владелец одной части одали сохраняет права на другие его части; одаль не может быть отчуждён без согласия родственников, которые в случае отчуждения одали сохраняют преимущественное право его покупки, выкупа в течение определённого времени либо право на получение денежной компенсации.
Возникновение одали связано со складыванием домохозяйств (дворов, норв. gaard) больших семей (норв. storfamilien) к 1-му тысячелетию. Впервые одаль упоминается в младшерунических надписях (смотри Рунические надписи). В наиболее полном виде правовые нормы периода Средневековья, касающиеся одали, излагаются в норвежских сборниках правовых обычаев «Законы Гулатинга» (конец XI - начало XII 11 – начало XII веков), «Законы Фростатинга» (1-я половина XII века), «Ландслов» Магнуса VI (2-я половина XIII века), исландских сборниках «Серый гусь» (записан в начале XII века), «Железнобокий» (2-я половина XIII века) и др.
Первоначально угодья (пахотные земли, пастбища, участки леса, места рыбной ловли) приобретали статус одаля после того, как ими непрерывно владели, используя в хозяйственных целях и передавая по наследству по прямой нисходящей линии, представители 5 (позднее 4, затем 3) поколений свободнорождённых мужчин, со временем также женщин. С конца XI - начала XII веков статус одаля закреплялся также за владениями, полученными взамен вергельда (выкупа за убийство), в качестве королевского дарения, платы за воспитание детей, и др. Верховным собственником одаля, являвшегося первоначально неделимой собственностью, был старший представитель большой семьи. Разделы больших семей и превращение однодворных поселений в групповые поселения родственников стимулировали к XII веку юридическое закрепление возможности раздела одаля между малыми семьями, главам которых одновременно предоставлялось преимущественное право наследования, приобретения либо выкупа других частей одаля.
Владельцы одаля занимали высшую ступень в иерархии бондов, обладая более высоким социальным статусом и полной правоспособностью по сравнению с крестьянами, хозяйствовавшими на купленных, арендуемых либо новоосваиваемых землях. Земли одаля в правовом отношении были лучше защищены от посягательств королевской власти, аристократии, Церкви, чем другие земельные владения. В отличие от аллода в странах Западной Европы, одаль ввиду специфических условий скандинавских стран и слабого влияния на их правовые системы римского права не трансформировался в феодальные формы земельной собственности.
Одаль получил распространение в Норвегии и на территориях, где действовало норвежское право (Исландия, Фарерские, Оркнейские, Шетландские, Гебридские острова и остров Мэн), в Швеции (существовал до XIX века) и Дании (формально упразднён в 1926 году). В начале XXI века одаль сохраняется в Норвегии (гарантируется законом «О праве одаля и о поместном праве» от 28 июня 1974 года; §107 Конституции страны), Исландии (закреплён специальным разделом «Земельного закона» от 31 мая 1976 года с изменениями от 1984, 1995 и 1996 годов). На Оркнейских, Шетландских, Гебридских островах сохранение одаля и связанных с ним прав определяется рядом документов, ссылающихся в том числе на средневековые нормы.