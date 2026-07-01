ОДАЛЬ

ОДАЛЬ - в ря­де стран и ре­гио­нов Северной Ев­ро­пы ин­ди­ви­ду­аль­но-се­мей­ная зе­мель­ная соб­ст­вен­ность, на­сле­до­ва­ние и от­чу­ж­де­ние ко­то­рой ре­гу­ли­ру­ет­ся спе­ци­аль­ны­ми пра­ви­ла­ми.

Одаль пе­ре­да­ёт­ся по на­след­ст­ву по пря­мой нис­хо­дя­щей ли­нии, при раз­де­ле вла­де­лец од­ной час­ти одали со­хра­ня­ет пра­ва на дру­гие его час­ти; одаль не мо­жет быть отчу­ж­дён без со­гла­сия род­ствен­ни­ков, ко­то­рые в слу­чае от­чу­ж­де­ния одали со­хра­ня­ют пре­иму­щественное пра­во его по­куп­ки, вы­ку­па в те­че­ние оп­ре­де­лён­но­го вре­ме­ни ли­бо пра­во на по­лу­че­ние де­неж­ной ком­пен­са­ции.

Воз­ник­но­ве­ние одали свя­за­но со скла­ды­ва­ни­ем до­мо­хо­зяйств (дво­ров, норв. ga­ard) боль­ших се­мей (норв. storfamilien) к 1-му тысячелетию. Впер­вые одаль упо­ми­на­ет­ся в млад­ше­ру­нических над­пи­сях (смотри Ру­ни­че­ские над­пи­си). В наи­бо­лее пол­ном ви­де пра­во­вые нор­мы пе­рио­да Сред­не­ве­ко­вья , ка­саю­щие­ся одали, из­ла­га­ют­ся в норвежских сборниках пра­во­вых обы­ча­ев «За­ко­ны Гу­ла­тин­га» (конец XI - начало XII 11 – начало XII веков), «За­ко­ны Фро­ста­тин­га» (1-я половина XII века), «Ланд­слов» Маг­ну­са VI (2-я половина XIII века), исландских сборниках «Се­рый гусь» (за­пи­сан в начале XII века), «Же­лез­но­бо­кий» (2-я половина XIII века) и др.

Пер­во­на­чаль­но уго­дья (па­хот­ные зем­ли, па­ст­би­ща, уча­ст­ки ле­са, мес­та рыб­ной лов­ли) при­об­ре­та­ли ста­тус одаля по­сле то­го, как ими не­пре­рыв­но вла­де­ли, ис­поль­зуя в хо­зяйственных це­лях и пе­ре­да­вая по на­след­ст­ву по пря­мой нис­хо­дя­щей ли­нии, пред­ста­ви­те­ли 5 (позд­нее 4, за­тем 3) по­ко­ле­ний сво­бод­но­ро­ж­дён­ных муж­чин, со вре­ме­нем так­же жен­щин. С конца XI - начала XII веков ста­тус одаля за­кре­п­лял­ся так­же за вла­де­ния­ми, по­лу­чен­ны­ми вза­мен вер­гель­да (вы­ку­па за убий­ст­во), в ка­че­ст­ве ко­ро­лев­ско­го да­ре­ния, пла­ты за вос­пи­та­ние де­тей, и др. Вер­хов­ным соб­ст­вен­ни­ком одаля, яв­ляв­ше­го­ся пер­во­на­чаль­но не­де­ли­мой соб­ст­вен­но­стью, был стар­ший пред­ста­ви­тель боль­шой се­мьи. Раз­де­лы боль­ших се­мей и пре­вра­ще­ние од­но­двор­ных по­се­ле­ний в груп­по­вые по­се­ле­ния род­ст­вен­ни­ков сти­му­ли­ро­ва­ли к XII веку юри­дическое за­кре­п­ле­ние воз­мож­но­сти раз­де­ла одаля ме­ж­ду ма­лы­ми семь­я­ми, гла­вам ко­то­рых од­но­вре­мен­но пре­дос­тав­ля­лось пре­иму­щественное пра­во на­сле­до­ва­ния, при­об­ре­те­ния ли­бо вы­ку­па других час­тей ода­ля.

Вла­дель­цы одаля за­ни­ма­ли выс­шую сту­пень в ие­рар­хии бон­дов, об­ла­дая бо­лее вы­со­ким со­ци­аль­ным ста­ту­сом и пол­ной пра­во­спо­соб­но­стью по срав­не­нию с кре­сть­я­на­ми, хо­зяй­ст­во­вав­ши­ми на ку­п­лен­ных, арен­дуе­мых ли­бо но­во­ос­ваи­вае­мых зем­лях. Зем­ли одаля в пра­во­вом от­но­ше­нии бы­ли луч­ше за­щи­ще­ны от по­ся­га­тельств ко­ро­лев­ской вла­сти, ари­сто­кра­тии, Церк­ви, чем другие зе­мель­ные вла­де­ния. В от­ли­чие от ал­ло­да в стра­нах Западной Ев­ро­пы, одаль вви­ду спе­ци­фических ус­ло­вий скандинавских стран и сла­бо­го влия­ния на их пра­во­вые сис­те­мы рим­ско­го пра­ва не транс­фор­ми­ро­вал­ся в феодальные фор­мы зе­мель­ной соб­ст­вен­но­сти.

Одаль по­лу­чил рас­про­стра­не­ние в Нор­ве­гии и на тер­ри­то­ри­ях, где дей­ст­во­ва­ло норвежское пра­во (Ис­лан­дия, Фа­рер­ские, Орк­ней­ские, Шет­ланд­ские, Геб­рид­ские ост­ро­ва и остров Мэн), в Шве­ции (су­ще­ст­во­вал до XIX века) и Да­нии (фор­маль­но уп­разд­нён в 1926 году). В начале XXI века одаль со­хра­ня­ет­ся в Нор­ве­гии (га­ран­ти­ру­ет­ся за­ко­ном «О пра­ве ода­ля и о по­ме­ст­ном пра­ве» от 28 июня 1974 года; §107 Кон­сти­ту­ции стра­ны), Ис­лан­дии (за­кре­п­лён специальным раз­де­лом «Зе­мель­но­го за­ко­на» от 31 мая 1976 года с из­ме­не­ния­ми от 1984, 1995 и 1996 годов). На Орк­ней­ских, Шет­ланд­ских, Геб­рид­ских ост­ро­вах со­хра­не­ние одаля и свя­зан­ных с ним прав оп­ре­де­ля­ет­ся ря­дом до­ку­мен­тов, ссы­лаю­щих­ся в том числе на средневековые нор­мы.

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