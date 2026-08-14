ОЦУП НИКОЛАЙ АВДЕЕВИЧ

ОЦУП НИКОЛАЙ АВДЕЕВИЧ - русский поэт, мемуарист, критик, редактор.

Родился в многодетной купеческой семье. Окончив Царскосельскую гимназию, в 1913 году уехал в Париж , изучал право в Сорбонне, одновременно слушал лекции А. Бергсона в Коллеж де Франс. В 1914-1917 годах учился в Петроградском университете. С конца 1918 года по приглашению М. Горького работал переводчиком в издательстве «Всемирная литература». С осени 1920 года член третьего «Цеха поэтов», под маркой которого опубликовал первый сборник стихов «Град» (1921). Осенью 1922 года уехал в Берлин; переиздал три выпуска альманаха «Цех поэтов» и выпустил четвёртый. С 1923 года в Париже, где издал поэтический сборник «В дыму» (1926) и поэму «Встреча» (1928). Сотрудничал в журналах «Звено», «Современные записки», «Встречи», газетах «Дни», «Последние новости» и других. Основатель и редактор журнала «Числа» (1930-1934 годы). В 1939 году опубликовал свой единственный роман «Беатриче в аду» о любви русского эмигранта к актрисе. Во время 2-й мировой войны - доброволец французской армии; более полутора лет провёл в плену, бежал, с 1943 года участник итальянского Движения Сопротивления. После войны преподавал в парижской Высшей нормальной школе.

Поэзия Оцупа отразила влияние Н.С. Гумилёва; лишь в начале 1930-х годов в его стихах можно заметить отсвет поэтики «Парижской ноты». В центре творчества этого периода: трагедия эмиграции и связанные с ней утраты и обретения; характерен постепенный отход от любовной и философской лирики к большой поэтической форме, к эпосу в стихах. В середины 1950-х годов пытался основать новое направление в эмигрантской поэзии - персонализм, у которого, впрочем, не нашлось других адептов. После войны опубликовал книгу «Дневник в стихах. 1935-1950» (1950) и драму в стихах «Три царя» (1958) на библейский сюжет. Посмертно (в 1961 году) вышли: двухтомник избранных стихов «Жизнь и смерть», сборник «Современники» (воспоминания о Гумилёве, И.Ф. Анненском, Ф. Сологубе, А. Белом, С.А. Есенине и других) и книга статей «Литературные очерки».