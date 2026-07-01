ОЦУ

ОЦУ - город в Японии , административный центр префектуры Сига.

Население 341,4 тысяч человек (2013). Расположен в центральной части острова Хонсю, на южном и западном побережьях крупнейшего в стране озера Бива; на западе граничит с городом Киото . Транспортный узел. Через Оцу проходит скоростная автомагистраль «Мейсин» (Комаки - Нисиномия; с ответвлением на город Удзи, юго-восточный пригород Киото) и линия «Токайдо» (Токио - Осака) высокоскоростной железной дороги «Синкансен» (ближайшая станция - в Киото). Авиаперевозки осуществляются через международные аэропорты городов Кобе и Осака . В Оцу начинается канал Бивако-сосуй, соединяющий озеро Бива с городом Киото (1885-1890 годы; проходит по двум тоннелям под хребтом Хира; в 1996 году получил статус национального исторического памятника).

Дата основания неизвестна. В 667-672 годах (при императорах Тэндзи и Кобун) столица Японии. В 1891 году на канале Бивако-сосуй сооружена первая в Японии ГЭС. Цесаревич Николай Александрович (будущий российский император Николай II) 29.4(11.5).1891 года посетил Оцу с визитом, во время которого на него было совершено покушение. Статус города с 1898 года. Оцу неоднократно расширялся, в том числе в состав города вошли: поселок Катата в 1967 году, поселок Сига в 2006 году.

Сохранились фундамент императорского дворца (667), буддийские монастыри: Мии-дэра [Ондзёдзи; основан в 672 или 686 году у подножия горы Хиэй; зал Синра-Дзендзиндо (1347, в интерьере - деревянный образ божества Синра Мёдзин периода Хэйан), главный зал (1599), другие постройки преимущественно 2-й половины XVI - начала XVII веков; росписи школы Кано (1600)], Исияма-дэра (основан в 747 году; перестроен в начале XVII века), Энрякудзи [Хиэйдзандзи; основан в 785 или 788 году на горе Хиэй монахом Сайтё, основателем школы буддизма тэндай; постройки конца XVI-XVII веков сохраняют облик периода Хэйан, в том числе главный зал Компон-Тюдо (887; перестроен в последний раз в 1640 году); старейшее сохранившееся сооружение - зал Сакадо (Дэмпориндо; возведён как главный зал монастыря Мии-дэра в 1347 году, перенесён на современное место в 1595 году); монастырь Энрякудзи включён в список Всемирного наследия в составе исторических памятников древнего Киото], Гитюдзи (на его территории - могила Мацуо Басё); буддийский храм Мангэцудзи (наиболее старые строения - 1754; на берегу озера Бива); синтоистское святилище Хиёси-тайся [Хиэ-дзиндзя; главное святилище синто-буддийского учения санно; впервые упоминается в VIII веке; главный корпус (1586) повторяет структуру периода Хэйан; другие постройки 2-й половины XVI века; объект паломничества] и храм Оми-дзингу (1940; включает музей, в его экспозиции - модель водяных часов, изобретённых императором Тэндзи в VII веке). Среди сооружений XX века - гостиница «Бивако Оцукан» в духе традиционного японского зодчества (1934, архитектор Окада Синитиро), здание администрации префектуры Сига в русле ар деко (1939, архитектор Сато Коити), гостиница компании «Prince Hotels» (1989, архитектор Тангэ Кэндзо; самое высокое здание Оцу, высота 136 м).

Вузы - Медицинский университет Сига (1974), негосударственный Университет искусств и дизайна Сэйан (1920; современный статус с 1993 года); кампусы университетов Сига, Рюкоку и Отани. Музеи: современного искусства префектуры Сига (1984), городской исторический (1990), науки, гидрологический «Аква Бива» и др. Центр исполнительских искусств Бивако-холл (1998). Проводится ежегодный марафон «Озеро Бива» (в Оцу с 1965 года).

Ведущая отрасль городской экономики - сфера услуг (69% занятых в 2010 году), в которой выделяются финансовые (в Оцу расположен головной офис регионального банка Shiga Bank), туристические услуги, торговля, образование и здравоохранение. Оцу - региональный центр туризма (основные объекты: озеро Бива, историко-культурные памятники, а также термальные источники Огото, Бивако, Исияма, Нанго). Среди отраслей промышленности наиболее развиты химическая и машиностроение. Действуют крупнейшие в Японии предприятия корпорации «Toray Industries» по произвоству полиэфирных плёнок, жидкокристаллических светофильтров, пряжи из химических волокон. Произвдство полимерных материалов и другой химической продукции («Kaneka Corporation»). В Оцу - научный центр и фабрика фармацевтической компании «Toyobo Co.»; компания «Takara Bio» осуществляет разработку и производство препаратов, инструментов и др. для исследований в области генной инженерии и новейших агротехнологий. Среди машиностроительных предприятий - заводы компаний «Renesas Kansai Semiconductor Co.» (электронное оборудование), «Optex Co.» (сенсорные устройства), «Shimadzu Mectem» (вакуумные печи, шестерённые гидромашины и мотальные машины для стекловолокна), NSK (подшипники и автокомплектующие). Производство стекла («Nippon Electric Glass Co.»), солнечных батарей («Sanyo Electric Co.»). Рыболовство на озере Бива.

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