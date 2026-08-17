ОЧАМЧИРСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

ОЧАМЧИРСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС - комплекс археологических памятников в окрестностях и черте современного города Очамчира, районного центра Абхазии .

Наиболее важны поселение, примыкающее к трём насыпным холмам, погребения в 5 км севернее города, у впадения реки Джикумур (Чаникуара) в Чёрное море. Исследовались Б.А. Куфтиным, Л.Н. Соловьёвым, М.М. Иващенко в 1935-1936 годахх, Г.Т. Квирквелия и Г.К. Шамба в 1977 году, С.М. Шамба в 1981, 1984, 1985 годах.

Нижний слой поселения относится к раннему бронзовому веку и стал эталоном для выделения В.В. Бжания в 1973 году очамчирской культуры (середина или 2-я половина 3-го тысячелетия до н. э.). Она распространена в Западном Закавказье, сложилась на основе местных неолитических (так называемая западнокавказская культура) и энеолитических традиций, стала одним из компонентов при формировании колхидской культуры . Характерны баночные и корчагообразные сосуды с ручками и массивными слабо отогнутыми венчиками; миски с прямыми или слабо вогнутыми стенками; сосуды в виде расширяющегося в придонной части усечённого конуса; сосуды на ножке-поддоне. Декор встречается редко, представлен ямочным и семячковидным орнаментом, сосцевидными налепами, валиками, в том числе покрытыми насечками, заштрихованными треугольниками. Есть тонкостенная чернолощёная керамика с орнаментом в виде зигзагов и заштрихованных треугольников. В Очамирском археологическом комплексе обнаружены остатки вымосток из гальки, очагов, круглых в плане построек с плетёными стенами, обмазанными глиной. Разнообразны изделия из кости и рога, орудия из гальки (каменные грузила с выемками на противоположных сторонах и другие), встречаются зернотёрки. Кремнёвые изделия относительно немногочисленны и аморфны, есть вкладыши, наконечники стрел (черешковые и с выемкой в основании) и копий. Найдена глиняная скульптурная головка животного (возможно, фрагмент крышки). Население занималось земледелием и скотоводством.

Не позднее 1-й половины VI века до н. э. здесь возник античный полис Гиенос, упоминаемый Псевдо-Скилаком (330-е годы до н. э.), сведения которого восходят ко 2-й половине V - 1-й половине IV веков до н. э., и другими античными авторами. Локализацию впервые определил Ф. Дюбуа де Монперё в 1839 году. Предположительно в эпоху античности была создана система из трёх вытянутых вдоль берега моря холмов (90×100, 70×50, 50×90 м) высотой 5-7 м, окружённых рвами. При раскопках восточного холма обнаружены остатки прямоугольных в плане полуземлянок с бревенчатыми стенами; колхидская и античная керамика; створки раковин устриц и мидий (не входивших в пищевой рацион аборигенов); фрагмент костяного изделия с выгравированным изображением воина, деревянная модель топора и другие. В основном к северу от холмов неоднократно фиксировали следы погребений (в том числе остатки трупосожжения, помещённые в амфору); среди находок: золотые изделия (в том числе изображение головок фантастических крылатых существ с колокольчиками во рту), оружие, украшения. Для середины - 2-й половины IV века до н. э. отмечено прекращение жизни на восточном холме, что связывают с войнами между союзами местных племён, в которых приняли участие воинские контингенты, пришедшие из бассейна реки Кубань (с ними соотносят конские жертвоприношения по обряду, известному в меотской археологической культуре; среди находок есть предметы, выполненные в зверином стиле ).

Новый расцвет поселения относится к поздней античности. Во 2-й половине V века или на рубеже V и VI веков н. э. на восточном холме строится кирпичная однонефная церковь с пристройками и часовней, действовавшая до середины VII века. Найдены фрагменты каменной резной алтарной преграды. Рядом с церковью и внутри неё обнаружены погребения этого времени, выполненные по христианскому обряду, в том числе богатые кирпично-каменные гробницы; среди находок - золотые бляшки, кольца, ажурные серьги с зернью, крест и другие. К этому и более позднему периоду относятся стены из булыжника, окружающие вершины холмов, водопровод, гончарные печи. Это поселение упоминается итальянским миссионером А. Ламберти (XVII век) под названием Тгуанас (Гуанда); его запустение связано с войнами XVII века и турецким владычеством. В начале XIX века южнее возникло поселение Очамчира, с 1844 года, после открытия порта, началось развитие города на современном месте.

На морском берегу у северо-западной окраины современного города Л.Н. Соловьёвым в 1934 году обнаружено поселение раннего железного века с «текстильной» керамикой, аналогичные которому известны на побережье от Батуми до Сочи. Для них характерны многочисленные фрагменты 4-угольных глиняных ванночек (размером 25-40, глубиной около 15 см) с плоским дном, утолщённым венчиком и отпечатками ткани на стенках, глиняные «рогатые» столбики-подставки; есть каменные грузила; керамика немногочисленна. Вероятно, это стоянки солеваров.

На северо-западной окраине современного города в 1957 и 1961 годах найдены 2 клада бронзовых изделий. Один из них датируется XI-X веками до н. э., включает сегментовидные орудия, мотыгу, топоры, фрагменты серпов, слитки. Второй (около начала 1-го тысячелетия до н. э.) - топоры с клиновидным обухом и слитки. В приморской части современного города в 1980 году обнаружено погребение середины 1-го тысячелетия до н. э.

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