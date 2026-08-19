ОЧАКОВ

ОЧАКОВ - город на юге Украины, в Николаевской области, центр Очаковского района.

Население 14,6 тысяч человек (2013). Порт на побережье Днепровско-Бугского лимана Чёрного моря Приморский климатический курорт. Ближайшая железнодорожная станция - в городе Николаев (в 75 км от Очакова).

В античную эпоху, по свидетельству Диона Хрисостома , на месте современного Очакова находилась греческая колония Алектор (’Alέϰ- τωρ). В IX-XII веках устье Днепра входило в зону политических и экономических интересов Древнерусского государства , в том числе как часть пути «Из варяг в греки» . Об этом, в частности, свидетельствует найденное на острове Березань, расположенном напротив Очакова, поселение X-XIII веков, где исследованы остатки углублённых жилищ, железоделательная мастерская с горнами, могильник. В XIII веке эти земли вошли в состав Золотой Орды, с 1420-х годов принадлежали Великому княжеству Литовскому . Не позднее 1431 года на месте современного Очакова была построена литовская крепость Дашев. Со 2-й половины XV века крепость и окрестные земли перешли под власть Крымского ханства. В 1492 году хан Менгли-Гирей I возвёл на месте Дашева деревянную крепость Кара-Кермен (Чёрная крепость), в конце XV - начале XVI веков известна как Джанкерман. Неоднократно (1523, 1660, 1688, 1692, 1694 годы) крепость осаждали украинские казаки. С 1525 года в составе Османской империи, известна под названием Ози, Озю-Кале, Ачи-Кале (в русском варианте - Очаков). Центр санджака в составе пров.инции Румелия (1525-1538 годы), с 1538 года в составе Аккерманского санджака, со 2-й половины XVI века центр бейлербейлика (провинции) Озю, объединившего санджаки Северо-Западного Причерноморья и созданного для противодействия нападениям казаков на территорию Османской империи. В 1556 году поход на Ози совершил русский отряд во главе с М.И. Ржевским при участии князя Д.И. Вишневецкого. В 1559 году в крепости проводились восстановительные работы, построены каменные укрепления. В 1599-1788 годах центр эйялета Озю-Силистра. К началу XVII века крепость Ози стала ключевым турецким оборонительным пунктом, важным торговым и экономическим центром на Черноморском побережье и в Нижнем Подунавье. Вместе с ростом города происходило расширение и укрепление крепостных сооружений. К 1627 году в Ози существовало уже 4 крепости (в том числе Старая крепость, или Озю-Кале; Средняя крепость, или Орта- паланка; Новая крепость, или Гасан-паша-паланка, а также Малая крепость, или Кючюк-Гасан-паша), а на противоположном берегу Днепровского лимана - крепость Кильбурун (Кинбурн). В 1657 году в городе побывал и оставил описания крепостей турецкий путешественник Эвлия Челеби. С середины XVII века в связи с усилением опасности со стороны Русского государства проведена модернизация крепостей, в 1707 году построены новые земляные укрепления бастионного типа.

В ходе русско-турецкой войны 1735-1739 годов крепость взята 2(13).7.1737 года российскими войсками под командованием генерала-фельдмаршала Х.А. Миниха, однако по Белградскому миру 1739 года она была возвращена Османской империи. В 1740-1750-х годах (при участии французских инженеров, в частности Л. Клаве) и 1780-х годах крепость подверглась масштабной реконструкции. Однако во время русско-турецкой войны 1787-1791 годов, в ходе Очакова осады 1788 года, она была вновь взята росссийскими войсками и по Ясскому миру 1791/1792 годов осталась в составе Российской империи.

В 1792 году на руинах турецкой крепости заложен новый город Очаков. Безуездный город Вознесенского наместничества (1795-1796 годы), Новороссийской губернии (1796-1802 годы), Николаевской губернии (1802-1803 годы), Херсонской губернии (1803-1920 годы). С постройкой и успешным развитием Одессы потерял значение торгового порта, утратил своё экономическое значение. Во время Крымской войны 1853-1856 годов Осаков дважды подвергся бомбардировкам англо-французского флота. В конце 1870-х - 1880-х годах в районе Очакова установлено несколько береговых батарей. В 1906 году в городе проходил суд над участниками восстания на крейсере «Очаков».

В ноябре 1917 - январе 1918 года Очаков находился в составе Украинской Народной республики. В январе 1918 года установлена советская власть. В марте - ноябре 1918 года город был оккупирован германскими войсками, затем до марта 1919 года - войсками стран Антанты. В марте - августе 1919 года под контролем РККА, в августе 1919 - феврале 1920 годов - Вооруженных сил Юга России, в феврале 1920 годазанят частями РККА во время Одесской наступательной операции. Входил в состав Одесской губернии (1920-1921, 1922-1923 годы), Николаевской губернии (1921-1922 годы) УССР. Районный центр Николаевского округа Одесской губернии (1923-1925 годы), Николаевского округа УССР (1925-1930), УССР (1930-1932 годы), Одесской области (1932-1937), с 1937 года Николаевской области УССР (с 1991 года Украины). В Великую Отечественную войну оккупирован германскими войсками 21.8.1941 года. Освобождён частями Красной Армии 30-31.3.1944 года во время Одесской наступательной операции. С середины XX века развивается как приморский климатический курорт.

Очаковский археологический средневековый комплекс включает остатки татаро-турейкой крепости и города, крепости на острове Березань и на Кинбурнской косе, более ранние поселения. В результате раскопок под руководством С.А. Беляевой с 1990 года (с 1997 года при участии турецких археологов под руководством Б. Эрсоя) в Очакове исследовались фундаменты дворцового комплекса в районе «стены двора» (описан в письменных источниках), остатки бани, усадеб, водосток, подземные галереи, фрагменты стен крепости; выявлены конструктивные особенности турецкого вала с мощным сырцовым основанием. Среди находок: керамика «сграфитто» XIII-XIV века, глиняная и стеклянная посуда, ок.оло 500 курительных трубок, в том числе «полуфаянсы» из центров их производства Изник и Кютахья, оружие, конское снаряжение, украшения, монеты Крымского ханства, Польши, Османской и Российской империй.

Сохранились: одноглавый Свято-Николаевский военный собор (предположительно перестроен из мечети конца XV - начала XVI веков в 1804-1807 годах; колокольня и глава восстановлены в 2000-е годы), здание Офицерского собрания (середина XIX века), маяк (XIX век), здание штаба Военно-морского училища (начало XX века), жилые дома XIX - начала XX веков. Памятники: бригадиру Астраханского войска И.П. Горичу (1903), А.В. Суворову (1907) (оба - скульптор Б. Эдвардс), В.И. Ленину и М. Горькому (1963), П.П. Шмидту (1982, скульпторы Ю. и И. Макушины), М.И. Кутузову (1983, скульптор Ю. Макушин) и другие. Музеи: военно-исторический им. А.В. Суворова (1972), маринистической живописи имени Р.Г. Судковского (1982; в здании середины XIX века; филиал Николаевской художественной галереи), литературный.

Климат курорта умеренный континентальный, с мягкой зимой (средняя температура января около –4 °C) и очень тёплым, сухим летом (средняя температура июля около 23 °C). Осадков около 400 мм в год. Характерно большое количество солнечных дней (число часов солнечного сияния около 2300 в год, с максимумом в июле - около 350 ч); удобные для купаний мелкопесчаные пляжи. Основные лечебные процедуры на курорте - климатотерапия и талассотерапия. Курортные ресурсы Очакова составляют также рапа и сульфидная иловая грязь соседнего Березанского лимана, используемые для бальнеогрязевых процедур. Функционируют санаторий, пансионаты. Основные показания для пребывания на курорте - заболевания органов дыхания (в том числе у детей) нетуберкулёзного характера, а также болезни периферич. нервов, опорно-двигательного аппарата.

В Очакове базируется подразделение ВМС Украины.

Близ Очакова - остатки античного города-государства Ольвия. В окрестностях города - Национальный природный парк «Белобережье Святослава» (основан в 2009 году; включил в том числе территорию созданного в 1992 году Государственного ландшафтного парка «Кинбурнская коса»).

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