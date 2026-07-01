ОЧАГ

ОЧАГ - специально оборудованное место для разведения огня.

С освоением человеком огня Очаг - один из главных признаков человеческого жилища. Как обозначение пространственного центра дома, а также из соображений противопожарной безопасности Очаг обычно находится в центре жилища. Как символический центр, у которого собирается семья, Очаг служит выражением единства коллектива и является одним из первых сакральных символов. Действия по приготовлению и потреблению пищи, служащие прообразом жертвоприношения , превращают Очаг в древнейший прототип алтаря. Место у Очага и за ним, с противоположной от входа стороны жилища, является священным, предназначенным для наиболее почётных членов коллектива и хранения домашних святынь. На сакральные функции домашних Очагов указывают археологические находки вблизи них, иногда закопанных в золу, сакральных предметов (в том числе «Венер палеолита»). Как ритуальный центр семьи или общины Очаг, как правило, ассоциируется с предков культом.

Простейший тип Очага - кострище, которое может быть окружено камнями, каменной или глинобитной стенкой, защищающей огонь от ветра (древнейший пример - на ашельской стоянке Терра-Амата на юге Франции ). Открытым Очагом, над которым подвешивают на цепи или устанавливают на треножнике котёл, отапливаются переносные жилища (смотри, например, Юрта). Открытые Очаги сохранялись также в древних стационарных жилищах. Традиционног расположение Очага в центре дома отражено в планировке архаического жилища типа восточносредиземноморского мегарона , азербайджанского карадама, армянского глхатуна, грузинского дарбази, осетинского хадзара и т. п. Длинные дома имели несколько Очагов. Появление над Очагом дымохода превращает его в камин или чувал, как правило, помещавшиеся у стены или у входа, сооружение над ним свода - в печь. Существовали и переносные Очаги - жаровни (смотри также Сандал).

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