ОБЯЗАННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ

ОБЯЗАННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ - в Российской им­пе­рии ка­те­го­рия кре­сть­ян, по­лу­чив­ших лич­ную сво­бо­ду без зем­ли в ре­зуль­та­те за­клю­че­ния до­го­во­ра с по­ме­щи­ком.

Та­кая воз­мож­ность бы­ла пре­ду­смот­ре­на ука­зом императора Ни­ко­лая I от 2(14) апреля 1842 года (при­нят на ос­но­ве про­ек­та гр. П.Д. Ки­се­лё­ва , зна­чи­тель­но до­ра­бо­тан­но­го в хо­де об­су­ж­де­ния в Сек­рет­ном комитете 1839-1842 годов и Государственном со­ве­те). Обязанные крестьяне по­лу­ча­ли от по­ме­щиков зе­мель­ный на­дел в поль­зо­ва­ние, за это пла­ти­ли об­рок или не­сли бар­щи­ну. На­хо­ди­лись под над­зо­ром по­ме­щи­ков, со­хра­нив­ших пра­во су­да по ма­ло­важ­ным пре­сту­п­ле­ни­ям обязанных крестьян и раз­бо­ра спо­ров ме­ж­ду ни­ми. К концу 1850-х годов обязанные крестьяне - около 27 тысяч душ муж­ско­го по­ла.

От­ли­ча­лись от так называемых воль­ных хле­бо­паш­цев, вы­ку­пав­ших зем­лю у по­ме­щи­ков в соб­ст­вен­ность (смотри Указ о воль­ных хле­бо­паш­цах 1803 года).

Исторические источники:

Пол­ное со­б­ра­ние за­ко­нов Рос­сий­ской им­пе­рии. Со­б­ра­ние 2-е. СПб., 1843. Т. 17. Отд. 1. № 15462.

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